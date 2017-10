Michal jõudude ühendamisest: tulge meiega ja vahetame koos Keskerakonna välja

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal kiitis heaks Urmas Reinsalu üleskutse ühendada jõud, et vahetada välja keskerakondlik linnavõim.

"IRL on teretulnud meiega tulema ja Keskerakonnast lahti ütlema. On ka viimane aeg. Reformierakond on ainsana välistanud algusest peale koostöö Keskerakonnaga. Täna on valijal selge vaid üks asi - ainult Reformierakonda valides ei toeta Keskerakonna jätkamist.

Kui IRL liitub, on meid juba kaks, kes Tallinnas 12 aastaga ennast ammendanud Keskerakonna välja vahetavad. Loodan, et muutus on Keskerakonna pragmaatilistest pakkumistest tähtsam ka SDEle, EKREle ning miks mitte ka rohelisele ilmavaatele. Tegelik muutus Tallinnas saab tulla vaid üleväljalises osapoolte koostöös. Ja Tallinna tegelikule probleemile - Keskerakonna tegudele - vastu astudes.

Vabadust ja inimese enda valikuid esikohale seades on meile tegelikult võrdselt vähe armsad äärmustesse minevate Sotside ja EKRE hoiakud, et keelud ja käsud viivad õnneni. Ja sallivus saabub vägisi. Näiteks karjudes. Kui kummagagi koostööd arutame, siis vaid seetõttu, et Tallinnas on linna suurim probleem hariduses kahte keelerühma eristav ning korrumpeerunud Keskerakond.

Tallinna koostöö aluseks saavad meie poolt eestikeelne haridus lasteaiast, lasteaia kohatasu kaotamine, ettevõtlike tööinimeste jaoks lahendused, sealhulgas moodne transport ja linnaplaneerimine. Samuti eriline fookus Tallinna pensionäridel, erasektoriga Teenusmajade tulek ning kollase kultuurisoodustusi andva kaardi teke. Eraldi mainida tuleb Reidi tänava arukat lahendust ning Tallinna TV ning Vene propaganda ostmise lõpetamist. Ning minu südameasi - Tallinn-Helsinki tunneli rajamine peab algama."