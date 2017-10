Martin Helme skandaalist lilla karu ümber: sallivusaktivistid kaaperdavad koolikiusamise, tehes selle varjus homopromo

Laupäeva õhtul oli ETV eetris tänavuste KOV valimiste viimane debatt, milles osalesid kõik Tallinna linnapeaks kandideerivad poliitikud. EKRE esindaja Martin Helme rääkis Delfile skandaalist lilla karu ümber ning miks konservatiivide meelest on tegu homopropagandaga.

"Olukord on kurb. Kui sallivusaktivistid kaaperdavad koolikiusamise teema, hakates selle varjus oma homopromo tegema, teevad nad karuteene koolikiusamise vastu," sõnas Martin Helme intervjuus Delfile. "On kindlasti koole, kes on sellest programmist välja võtnud parema osa, aga seda veavad veendunud homoaktivistid," jätkas Helme, vastamata küsimusele, miks EKRE ei tunnista oma Mulgimaa esinumbri ebapädevust koolikiusamise maskoti osas, vaid pidas seda propagandatööriistaks.

Küsimusele, kuidas kavatseb EKRE koolikiusamisprobleemi adresseerida, Helme otsest vastust ei andnud: "Küsimus ei ole maskotis. See on ju põhjamaade vikerkaarevärviliste programmi Eestisse importimine. Selle lehe varjus tahetakse koolides teha vasakpoolset ajupesu."

Mis on Martin Helme meelest seni KOV valimiste vältel välja antud jaburaim valimislubadus? Sellele küsimusele saad vastuse videost.