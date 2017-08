Mart Luik tormas üleöö IRLi eest kandideerima, ent parteisse ei astu

Tegusa Tallinna endine kampaaniajuht Mart Luik on nüüd IRLi esinumber Haaberstis, kuid parteisse ei astu. Saatuse paradoks - seal asub ta võistlema endise võitluskaaslase Jüri Mõisaga.

Meenutuseks: Luik oli Tegusa Tallinna kampaaniajuht, kuni otsustati käed lüüa Savisaare valimsiliiduga. Selle peale pani Luik ameti maha ja otsustas mõne päeva pärast, et kandideerib hoopiski IRLi ridades. Eile selgus, et Luik on Haabersti linnaosa esinumber.

Haaberstil tahab Luige väitel kandideerida ka Tegusa Tallinna juhtfiguur Jüri Mõis. "Temaga saab siis mõnusasti võisteldud! Eks valija annab viimastele arengutele ise oma hinnangud," märgib Luik.

Luik põhjendas Delfile IRLiga liitumist sellega, et nad on tema arvates kõige läbipaistvamad oma soovis lõpetada Tallinna linnavalitsuses korruptsioon. "Tunnistan, et IRLi reitingud on madalad, aga nad võtavad alati end valimiste eel kokku. Praegusest seisust saab ainult paremaks minna," märgib ta.

Luik räägib, et korruptsioonivastane plaan oli ka Tegusal Tallinnal, mille kampaaniajuht ta kuni Savisaare valimisliiduga ühinemiseni oli. "Kahjuks nende teod seda praegu ei kinnita, sest Savisaar esindab kõik seda, mis nende punktide taga ei seisa," räägib Luik.

Kas Luigele pakuti ka IRLiga liitumist, mitte vaid nimekirjas kandideerimist? "Ma ütlesin neile päris ausalt, et üleöö päris liituma valmis ei ole. Aga vaatab, kuidas koostöö sujub," märgib Luik. "See oli väga kiire protsess ja tähtajad kukkusid, pidin kohe midagi otsustama."

Kui Luik Tegusast Tallinnast lahkus, oli laual mitu erakonda ja ka valimisliit Vaba Tallinna Kodanik, kelle nimekirjas kandideerida. "Rääkisin paljudega läbi, aga ainukesed tõsised kandidaadid olid Reformierakond ja IRL. Mulle tundus aga, et Reformierakonnal olid kõik plaanid juba tehtud, et mina sinna panustada poleks saanud," räägib ta.