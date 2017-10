Maakonda vahetavas Avinurmes on valimispäev esimene ilus päev kahe nädala jooksul

Uuest aastast liigub Avinurme vald koos Lohusuu vallaga Ida-Virumaa maakonnast Jõgeva maakonda ja saab üheskoos viie vallaga Mustvee vallaks.

„Selles liikumises midagi väga uut pole, on neid enne olnud ja ega ka see viimaseks jää,“ arvas Avinumre jaoskonna valimiskomisjoni esimees Toomas Tikerperi.

Komisjoni liige Aire Jago lisas, et pärast sõda oli Avinurme Tartu maakonnas ja hiljem Jõgeva rajoonis.

Jago sõnul näib liitumine olevat valimisaktiivsusele hea, nimekirjast vaadates on näha, et sel korral tulevad valima ka need, kes muidu ei käi.

Tikerperi lisas, et sel aastal on silma paistnud, et kandidaadid on pannud inimestele pigem südamele, et nad valima läheks, kui seda, et just neid valitaks.

„Kui aus olla, siis mina tegin kodus enne tulekut veel väikese koosooleku,“ rääkis pereisa, kes tuli jaoskonda abikaasa ja tütrega. „Nimekirjas on ju meie enda inimesed, võõraid valida ei saagi, nii et kindlasti hääletame omade poolt.“

Abikaasa oli ka päris kindel, et pere ühiselt valitud kandidaat pääseb kindlasti volikokku.

Avinurmes hakkas päeva peale päike särama ja see tegi meele üsna rõõmsaks – muidu aina sadas ja sadas, sügis on olnud üsna vesine.

„Valimispäev on esimene ilus ilm kahe nädala jooksul,“ sõnas Jago.

„Näh, mul läks sassi,“ tuli valija kabiinist. „Kirjutasin numbri tagurpidi!“

„Kui on loetav, siis läheb arvesse ka tagurpidi,“ rahustas komisjon.