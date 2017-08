Kristel Rannaääre soovib LGBT+​ kogukonna hääle Tallinna volikokku viia

"Eesti poliitika vajab söakaid LGBT+ ​inimesi, kes seisaksid oma kogukonna ja nende lähedaste huvide eest," põhjendab​ Eesti​ LGBT Ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre otsust kandideerida eesseisvatel kohalikel valimistel sotsiaaldemokraatide nimekirjas Tallinna volikokku.

"Aeg on küps, et Eesti ühiskonna täisväärtuslike liikmetena oleks poliitikasse kaasatud ka LGBT+ kogukond ja nende lähedased. Kogukonna esindaja ja LGBT+​​ ​ühingu pikaaegse töötajana tunnen hästi meie inimeste pärismuresid ja tean nende tegelikke ootusi," rääkis Rannaääre, kes on nõustanud LGBT+ ​inimesi õiguslikes küsimustes ning aidanud lahendada nende igapäevaprobleeme.

Tema peamine eesmär​k​​​ ​nii igapäev​a​​t​öös kui ka​ linnavolikogu võimaliku liikmena on​​ ​seista turvalisema linnaruumi eest ja vähendada koolikiusamist.

"LGBT+ kogukond, ka mina ise ja mu tuttavad on korduvalt kogenud oma kodulinnas erinevaid vägivalla vorme, näiteks tänaval verbaalset solvamist, aga ka füüsilist vägivalda. Tahan, et see muutuks ning soovin sellesse muutusesse panustada enda ja LGBT+ kogukonna teadmiste-kogemustega," ütles Rannaääre. "Samuti tuleb tegeleda koolikiusamisega, nii et see käsitleks LGBT+ noorte ja nende perede perspektiivi. Oluline on, et kõik Eesti noored tunneksid end turvaliselt ja teaksid, et neist hoolitakse ja neid väärtustatakse," lisas ta.

Rannaääre sõnul on Sotsiaaldemokraatlik Erakond ainus, kes hoolib LGBT+ kogukonnast ja on teinud reaalseid samme selleks, et selle haavatava grupi eest seista: "Tunnen, et sotsid märkavad ja väärtustavad meie ühiskonda kogu selle mitmekesisuses, see on ka põhjus, miks kandideerin valimistel sotside nimekirjas."