Kas sundliitmine võttis Koeru inimestel valimistuju ära?

Kui esimesel eelhääletuspäeval tuli valimisjaoskonda kohale 32 inimest, arvas valimiskomisjoni esimees Krista Lindermann, et nüüd on asi ikka päris vilets ning rahvas ei tahagi valima tulla.

Valimispäevaks muutus olukord tunduvalt ning oma osa andis sellele ka kuiv ja kohati päikseline ilm.

„Istuda ja niisama vaadata pole saanud, rahvast käib ikka kogu aeg,“ rääkis Lindermann. Valimisaktiivsust pidas ta küllalt heaks.

Jaoskonnas käinud inimesed ütlesid, et hiljutine Koeru sundliitmise jõusse jätmine riigikohtu poolt nende otsust ei mõjutanud ning valima oleks ikkagi tuldud.

Koeru valimisjaoskond. Foto: Bianca Mikovitš

Päeva teisel poolel jaoskonda tulnud Birgit Mets ütles, et Koeru sundliitmine Järva vallaga pole teda käega lööma pannud, sest pooldab Suur-Järvamaa ideed ning kandideerib ka ise valimisliidus.

Suur-Järvamaa on Eesti ainus maakonnaülene valimisliit, mille idee on ühendada kogu maakond ühe mütsi alla. Kui rohkelt nad mõttekaaslasi leiavad, selgub täna õhtuks. Tõsi on ka see, et palju inimesed oleksid eelistanud valla jätkamist iseseisvana.

„Jah, oleksime tahtnud, et jääksime omaette, aga oleme ikka positiivsed,“ kinnitasid hääletama tulnud naised. Oma valiku olid nad langetanud kandidaatide senise tegevuse järgi.

„Sellist tunnet küll ei olnud, et nüüd on lõpp ja tühjus,“ rääkis neist üks. „Valima tuleb iga juhul tulla. Kui niisugused inimesed volikokku saavad, keda mina valisin, siis elu kindlasti halvemaks ei lähe, ikka paremaks!“