Jürgen Ligi: EKRE programm koosneb peamiselt illegaalsest ja isetäituvast, Keskerakond eitab kõike, millel riik rajaneb

Reformierakonna (RE) esimees Hanno Pevkur ja aseesimees Jürgen Ligi kaitsevad sotsiaalmeedias võimalikku koalitsiooni loomist Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) Tallinnas pärast kohalikke valimisi.

“Kuradit on ennegi Peltsebuliga välja aetud, et mitte saada mõlemat. Ses mõttes tähendab kellegi välistamine Tallinna kommunaalpoliitikas Keski võimu,” kirjutab Ligi Facebookis.

“EKRE on upitatud suureks teemaks, ehkki Keskerakond (KE) on juba reaalse elu probleem. EKRE programm koosneb peamiselt illegaalsest ja isetäituvast, millest kummagi üle ei ole suurt vaidlust, Keskil aga on praktika, mis juba on kriminaalne ja eitav praktiliselt kõiges, millele Eesti riik rajaneb — õigusriigist kodakondsuspoliitika ja turumajandusest julgeolekupoliitikani,” leidis Ligi.

“Ah alternatiivid? Sotsid ainult välistustest unistavad, et seada end Keski kõrvale koalitsiooni, sest tahavad nendega täpselt samu asju pluss rohkem keelde. Neile on probleem mu sugu, mu vanus, mu vaim, mu keha, mu toit ja mu jook — tonn mahla, jogurtit, õlut ja veini aastas. Ja mõõdukate asemel on Ossinovski ja Palo. Kummalgi pole mulle midagi õpetada, aga nad püüavad mind ka kamandada,” kritiseeris Ligi teravalt Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE).

IRL on Ligi arvates alla kirjutanud kõigile nende kahe partei unistustele ja erakonna esimees Helir-Valdor Seeder erineb EKREst ainult stiililt. “Ja näete, ma ei välista ka neid. Selles erakondlikkus seisnebki, et teised väga ei meeldi, omadegagi on kogu aeg jagelemist, aga üksi ei tee midagi. Tuleb mitte ainult sallida, vaid ka kokkuleppeid sõlmida, on valija maitset teades karta,” ütles Ligi.

Loe veel

Hanno Pevkur võimalikust liidust EKREga: koostööd hakatakse tegema ühisosa, mitte erinevuste põhjal

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul on igal parteil vastuvõetamatuid seisukohti, sest maailmavaated on erinevad, ent demokraatia tunnusjooneks on koostöö tegemine.

“Kuigi meedias püütakse teha põhiteemaks, kes kellega koalitsiooni teeb, siis see ei ole praegu teema. Me raiskame väärtuslikku aega, kui arutame päevast päeva enne valimistulemuste selgumist, kes kellega koalitsiooni teeb või ei tee. Keskendume sisule,” kirjutas Pevkur oma Facebooki lehel.

“Kas EKRE (Konservatiivne Rahvaerakond) mõned seisukohad on REle vastuvõetamatud? Loomulikult. Arusaam inimväärikusest, sõnavabadusest, inimeste põhiõigustest, kuulumisest ELi jms on teemad, kus me EKREga ühist keelt ei leia,” tõdes Pevkur.

“Kas KE mõned seisukohad on REle vastuvõetamatud? Loomulikult. Arusaam maksudest, rahandusest, eesti keele kaitsest, kodakondsusest jne on teemad, kus meie arusaam Eesti jaoks parimatest valikutest erineb meil kardinaalselt,” võrdles Reformierakonna esimees.

Pevkur jätkas loetelu SDE poliitikaga. “Arusaam inimeste elu liigsest reguleerimisest, liigsest piiramisest, edukaks olemise karistamisest jms on teemad, kus meie sotse ei mõista,” sõnas ta.

“Nii jätkates võib erinevused leida kõikide erakondadega, sest parteide maailmavaated ongi erinevad. Aga koalitsioone siiski tehakse. See ongi demokraatia. Üksinda enda nurka värvimisega riiki edasi ei vii. Ja koostööd hakatakse tegema ühisosa, mitte erinevuste põhjal,” märkis Pevkur.

Ta lisas, et koalitsioon on alati parem kui ainuvõim. “Seda näeme praegu ka Tallinnas, mida tähendab keskerakonna 12 aastat kestnud stagnatsioon — ehitatakse riiki riigis oma politsei, panga, keeleruumi, TV jms näol,” loetles Pevkur.

“Ehk kokkuvõtvalt — lõpetaks nüüd selle tibutantsu teemal kes kellega käib ja keskenduks sellele, kuidas inimeste elu paremaks muuta,” kutsus Pevkur üles.