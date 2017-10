Jõhvi Eesti spordipealinnaks!

Kas on võimatu ette kujutada, et Ida-Virumaa muutuks tuimast kaevanduspiirkonnast kultuuri ja elu tuiksooneks?

Valimisliidu Jõhvi üks juhtfiguure, harrastussportlane ja ettevõtja Teet Enok, usub, et sihipärane tegevus Jõhvi kujundamisel Eesti spordipealinnaks annab Ida-Virumaale uue hingamise. „Jõhvi tuleb teha Eesti spordipealinnaks,” kinnitab ta.

Teet Enok on ise spordiga sina peal. Jookseb, suusatab ja sõidab rattamaratone ning on harrastaja triatlonisportlane.

Sporti ja kodukanti armastades on tekkinud esmapilgul hullumeelne, kuid teostatav idee – Ida-Virumaa võiks olla Eesti arvestatavaim spordipiirkond. „Kultuuri- ja spordiministeerium Virumaale! Spordiministeerium Jõhvi, kultuuriministeerium Rakverre ...” mõtiskleb visionäär. Ka tema valimislause on sportliku suunaga: „Liikuv Jõhvi!”

Kui oluline sport teile on?

Pean ennast aktiivseks rahvasportlaseks. Olen läbinud mitmeid maratone ja triatlone. Aastas läbin tuhatkond kilomeetrit suusatades, joostes, rattaga ja ujudes. Pean sporti heaks puhkuseks.

Kuidas tekkis mõte, et Jõhvi võiks kujuneda Eesti spordipealinnaks?

Ida-Virumaad on aastakümneid peetud eelkõige kaevanduspiirkonnaks. Samas tehakse meie kandis innukalt sporti. Meil on leitud vahendeid korralike staadionite jaoks. Kohtla-Järvel ja Narvas on jäähallid. Jõhvi planeeritakse uut ujulat-jäähalli. Kõik see kokku tähendab suurepärast kompleksi näiteks jäähokiturniiride korraldamiseks.

Eesti Arhidektide Liidu Eesti 100 konkursi “Jõhvi haridus- ja spordilinnaku avaliku ruumi ning promenaadi pikenduse arhitektuurivõistluse” võidutöö “Haridusmaastik” nägemus koolistaadionist. Foto: Valimisliit “Jõhvi”

Meetmete abil on Kohtla-Järvele plaan ehitada ujula, kergejõustikuväljak ja spordikompleks; Aidusse veespordikeskus sõudekanaliga; Kiviõlis on plaanis täiendada seiklus- ja mäesuusakeskust, kus teisel pool mäge asub arvestatav motokeskus.

Alutaguse oli möödunud talvel Haanja kõrval ainuke piirkond Eestis, kus olid loodusliku lumega läbi hooaja kasutatavad suusarajad, samuti on seal arvestatav seikluspark.

Piirkonnas on suurepäraseid puhke- ja taastusvõimalusi, näiteks Toila, Saka ja Narva-Jõesuu spaad. Sillamäel on paljude võimalustega treeningkeskus.

Lühidalt – juba toimivaid ja rajamisel olevaid komplekse ja võimalusi on väga palju, nüüd oleks vaja need süsteemselt kokku liita ja üheskoos toimima panna.

Jõhvi kavandatava Pargi Keskuse kavand kuhu on planeeritud jäähall ja ujula. Foto: Valimisliit “Jõhvi”

Kust inimesed sportima tuleksid?

Ida-Virumaa on suurepärane piirkond spordilaagrite korraldamiseks, ta on paari tunni kaugusel Tallinnast, Tartust ja Peterburist. Vaja oleks taasavada laevaühendus Kotkaga. Meie kasuks räägib keelekeskkond, arvestatav teenindus ja kõrge turvalisuse tase.

Mu enda tütar käib Küprosel-Portugalis laagrites – sama hästi võiksid portugallased-kreeklased tulla Ida-Virumaale näiteks jääspordilaagritesse. Korralikke võistluspaiku otsivad meie endagi Eesti spordivõistluste korraldajad.

Kuidas saaks selle plaani käivitada?

Ida-Virumaa omavalitsused eesotsas Jõhvi vallaga võiksid koostöös riigiga vedada Ida-Virumaa sporditurismipiirkonnaks ja Jõhvi Eesti spordipealinnaks. Sarnaselt on Ida-Virumaal arendatud tööstusalasid. Käivitamiseks on vaja moodustada institutsioon, kes hakkaks selle plaaniga koostöös teiste asutustega sihipäraselt tegutsema. Põhiline, et on olemas eesmärk, algatus ja vahendid. Kapitali osas on olukord ilmselgelt kõige keerulisem. Kohapeal on tajutav investorite leige huvi lääne poolt ja tuntavalt konarlikud suhted idaga. Usun, et seda olukorda saab ühise pingutusega panna piirkonna huvides edukalt tööle. Vaja on koordineeritud ja entusiastlikku algatust.

Arvan, et aitab „kala“ jagamisest, tegeleme parem piirkonnas „õngega“!