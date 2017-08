Jaak Madison pühib valimiste kõrghooajal kodumaa tolmu jalgelt

EKRE Viljandi linnapeakandidaat Jaak Madison lahkub pühapäeval Eestist, et Viinis kaks ja pool nädalat oma saksa keele oskuseid lihvida.

Madison ütles Delfile, et tegu on tema isikliku sooviga. "Saksa keel on Euroopa üks suurimaid keeli ja paratamatult Euroopa Liidus vajalik," põhjendab ta.

Madison läheb keelt arendama keset EKRE valimiskampaaniat. Tema väitel tegi ta aga otsuse juba ammu ja septembri algus paistis olevat ainuke periood, kui keeleõpingute jaoks aega on. "Otsisin juba aasta alguses perioodi, kust saaks aega näpistada, et kursuseid võtta," räägib ta.

Madisoni väitel ei teki valimiskampaania ajal äraolekust probleeme, sest ta on alati meili ja telefoni teel kättesaadav. "Augusti lõpuks on kõige suurem nii-öelda must töö tehtud ja siis on paar nädalat rahulik aeg, kus tänavakampaania pole veel alanud," lisab ta.

Madison kinnitab, et reisi ja õpingud rahastab ta ise. "Olen õppinud rootsi ja soome keelt ja oskan natuke ka vene keelt. Mul on paar aastat juba käsil olnud selline iseseisev keeleõpe," kirjeldab Madison.

Jaak Madison kandideerib EKRE ridades Viljandi linnapeaks.