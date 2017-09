Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri kriitika ID-kaardi võimaliku turvariski avalikkusele esitamise viisi pihta on saanud terava vastukaja osaliseks.

Esmaspäeval, kui ID-kaardi võimalik turvarisk avalikkuse ette toodi, ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et ID-kaardi turvalisuse küsimuse lahendamine peab olema päevapoliitikast üle ning kutsus kõiki poliitilisi jõude koostööle, et Eesti e-riigi maine ei kannataks.

Täna leidis Pevkur, et peaminister Jüri Ratas on kahjustanud Eesti mainet ja turvariski teavituse fookus, sõnastus, jutupunktid ja ebaproportsionaalselt kõva häirekella löömine lausa peaministri tasemel olid selgelt valed, paigast ära ja ülepingutatud.

Peaminister Jüri Ratase kõrval, kes nimetas Pevkuri teguviisi küüniliseks ja kohatuks, reageeris teravalt endine Isamaa ja Res Publica Liidu tipp-poliitik, Tallinna tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. "Loen Hanno Pevkuri avaldust ja ei suuda mõista, kuidas saab niisuguse kirega riigile pähe tulistada. Tõsistes asjades sõna võttes sobiks erakonna müts peast ära võtta. Seekord oli peaminister Jüri Ratas küll palju rohkem riigimees kui enamus vastustajaid," kaitses Aaviksoo peaministrit.

Loe veel

Ratase erakonnakaaslane, riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar sõnas, et olukord oleks palju keerulisem olnud, kui oht oleks kahe nädala pärast reaalsuseks saanud, kuid inimesed oleksid teadmatuses olnud. "E-riigina maadleksime siis tõepoolest tõsise mainekahjuga."

Savisaare hinnangul on Pevkuri süüdistused ilmselgelt poliitilised, arvestades, et Jüri Ratas peaministrina valimistel ei kandideeri, küll aga teeb seda Reformierakonna esimees. „Kui Pevkur märkas, siis pressikonverentsil olid laua taga lisaks peaministrile ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, Politsei- ja Piirivalveameti ja Riigi Infosüsteemide Ameti juht. Usun, et need inimesed on paremini informeeritud olukorrast kui Reformierakonna esimehest "IT-guru"."

Pevkuri sõnavõtule reageeris ka peaministripartei koalitsioonipartneri Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski, kes võrdles sotsiaalmeedias kahte Pevkuri tsitaati.

"Pevkur kaks päeva tagasi: "Kui küsimus on e-teenuste usaldusväärsuses ja Eesti riigi maines, siis see ei ole koht poliitilisteks punktivõttudeks."

Pevkur täna: "See lugu on fopaa. Ja see nõuab väga selget vastust - miks sellele juhtumisele nii käpardlikult reageeriti ning kes ja kuidas vastutab selle eest, et Eesti kõige olulisem trump ja eelis kogu maailmas, meie e-riigi lipp, alusetute tondijuttudega ise poolde masti lasti."," kirjutas Ossinovski sotsiaalmeedias.

Pevkuri sõnavõtt ajas harja punaseks ka SDE-sse kuuluva riigikogu liikmel Tanel Talvel.

"Riigikogu e-Eesti toetusrühma esimehena oli mul hea meel, kui opositsioonipoliitik Hanno Pevkur kutsus mitte kasutama sisepoliitiliselt ID-kaartide võimalikku turvaauku. Kahjuks rikkus ta esimesena iseenda üleskutset, süüdistades peaminister Ratast ohuolukorra avalikustamises," leidis Talve.

"Ratas tegi aga seda, mida e-riigile toetuva Eesti valitsusjuht pidigi tegema - ta rääkis ausalt ja rahulikult avalikkusega. Seda talle ette heita on sama hea kui kutsuda peaministrit ja valitsust salgamisele, varjamisele, suletusele. Mina sellist Pevkuri soovitud Eestit ei taha. Paanikat ei tohi tekitada aga asjadest peab rääkima ja meie e-riigi arengusse veelgi rohkem panustama," kirjutas Talve ja lisas, et sealjuures tuleks palju rohkem investeerida ka küberturvalisuse tagamiseks, kutsungi e-Eesti toetusrühma kokku, et teha ettepanekud järgmise aasta riigieelarve valguses.