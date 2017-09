IRL Pirita esinumbrist: Kalev Vapper tegi oma väärteo menetlemisel koostööd, see oli talle õppetund

IRL-i meedianõuniku Riina Solmani sõnul ei saa erakonna Pirita esinumbri, korruptsioonis süüdi mõistetud Kalev Vapperi väärtegu õigustada. Küll aga tunnev ta hästi kohalikke olusid ning tegi väärteo menetlemisel koostööd.

"IRL-i Tallinna piirkond arutas erinevaid kandidaate nii Pirita kui ka teiste linnaosade esinumbrite kohtadele. Kalev Vapper sai valitud esinumbriks kuna ta on aastaid Pirital tegutsenud ja teab sealseid muresid ja rõõme, samuti kuulunud Tallinna linnavolikokku. Vapper on teinud volikogus head tööd," selgitas Solman Delfile ning lisas, et väärtegu ei saa õigustada.

"2014. a toimunud väärtegu seisnes selles, et kuuludes Eesti Lootsi nõukogusse ei taandanud ta ennast hetkel, kui nõukogu kinnitas üksmeelselt nimekirja alusel toetuste taotlused, mille seas oli ka taotlus Kalevi Jahtklubi laste spordikoolile," ütles Solman.

Väärteo menetlemisel tegi Vapper Solmani sõnul koostööd ning aitas kaasa selgusele jõudmisele. "Ta ei tegutsenud omakasust ajendatuna, vaid taotles toetust mittetulundusühinguna tegutseva jahtklubi laste spordikoolile".

"Toimunu oli ka Kalev Vapperile õppetund oma järelduste tegemiseks. Vapper maksis temale määratud trahvi ja lahkus Eesti Lootsi nõukogust. Tänaseks on karistus kustunud.Jätkuvalt leiame, et korruptsioon on Tallinnas olnud probleemiks ja sellest teemast tuleb tõsiselt ja sisukalt rääkida," lisas Solman.

Delfi kirjutas täna, et sügiseste valimiste kampaania suuresti korruptsioonivastasele võitlusele rajanud IRL on Pirital esinumbriks seadnud Kalev Vapperi.

2014. aasta jaanuari lõpus määras keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo Kalev Vapperile korruptsioonivastase seaduse § 19 järgi 320-eurose rahatrahvi.

Toona majandusministeeriumi avalike suhete juhi ametit pidanud Kalev Vapper mõisteti süüdi selles, et ta toetas Eesti Lootsi nõukogu liikmena riigifirma kaudu oma jahtklubi. Vapperi rikkumine seisnes selles, et olles riigifirma Eesti Loots nõukogu liige, hääletas ta mais toimunud firma nõukogu istungil selle poolt, et Eesti Loots toetaks 5000 euroga ESS Kalevi Jahtklubi, mida Vapper ise juhib. Seaduse järgi ei tohi ametiisik teha töötoiminguid, mis puudutavad teda ennast või temaga seotud isikuid, kirjutas Eesti Päevaleht mõned aastad tagasi.

Esimest korda kirjutas Eesti Päevaleht Vapperi juhtumist 2013. aasta novembris. Siis selgus Eesti Lootsi nõukogu koosolekute protokollidest, et Vapper on ligi kuus aastat toetanud Eesti jahtklubide liidu ja Kalevi jahtklubi rahastamist Eesti Lootsi rahakotist.

Seadusemuudatus tuli üllatusena

"Minu väärtegu seisnes selles, et olles mitte teadlik samal aastal muutunud seadusest ja kuuludes Eesti Lootsi nõukogusse ei osanud ma ennast taandada hetkel, kui nõukogu kinnitas üksmeelselt ja korraga kõikide erinevate toetuste nimekirja, milles oli ühe osana sees ka toetus Kalevi jahtklubi spordikoolile," selgitas Kalev Vapper nüüd, kohalike valimiste eel Delfile.