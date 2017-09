Kohalikud valimised on ukse ees ja nimekirjad avalikustatud. Delfi vaatas üle, palju on Tallinnas kandideerivate erakondade ja valimisliitude nimekirjades naisi.

Selgub, et näiteks Haaberstis on 70 protsenti EKRE kandidaatidest naised, ent Keskerakonnal on sealkandis vaid iga viies kandideerija naissoost.

Mis puutub näiteks Savisaare ja Sõõrumaa liitu, siis nende põhipiirkonnas ehk Lasnamäel on neil nimekirjas naisi 40 protsenti.