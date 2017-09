Imre Sooäär ei välista koostööd EKRE-ga: liiga resoluutsete lubaduste andmine võib tekitada olukorra, kus neid tuleb hiljem sööma hakata

Endine riigikogulane ja praegu riigiametnikuna Euroopa Liidu eesistumise juures töötav Imre Sooäär (Reformierakond) ei välista ühtegi koalitsioonipartnerit, kuna pole teada, milliseks kujunevad kohalike valimiste tulemused Tallinnas.

Möödunud nädalal ütles Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal TV3 saates "Kolmeraudne", et Reformierakond on valmis koalitsiooniks EKRE-ga, et tõrjuda võimult Keskerakond. Sellest ajendatuna küsis Delfi seekordsetel valimistel mitte kandideerivalt Imre Sooäärelt, mida ta arvab koalitsioonivõimalusest EKRE-ga.

"Elu on näidanud, et liiga resoluutsete lubaduste andmine võib tekitada olukorra, kus neid tuleb hiljem sööma hakata. Mina ei välistaks absoluudina ette mingeid konstellatsioone. Keegi ei tea ju milliseks kujuneb lõpptulemus, eriti olukorras, kus suurim küsimärk on see, kas Savisaare valijad jäävad talle truuks või on see ta viimane suurem malekäik. 2+2 pole poliitikas alati 4," ütles Sooäär.

Ta märkis, et maailm muutub meie ümber nii kiiresti, et jõuame vaevalt sammu pidada. "Kindlasti vanad taktikad, mis kehtisid võib-olla eelmiste võitude ajal enam ei kehti. Seda näeme kõikjal maailmas valimisi vaadates. Ka Reformierakond on läbi tegemas positiivseid muutusi, mida hindab tänast toetusprotsenti vaadates ka valija. Nende muutuste kursil tuleb ka edasi liikuda," arvas Sooäär.

Sooääre teada pole Reformierakonna esimees Hanno Pevkur konkreetselt mingeid siduvaid lubadusi ühegi erakonna suhtes andnud. "Ei usu, et ka Kristen Michal seda nii resoluutselt mõtles nagu kontekstist välja nopiti. Keskerakondlik korruptsioon linnas tuleb samas küll ühemõtteliselt hukka mõista," märkis ta.

” EKRE-le kuluks kohalikul tasandil valitsuses olemine ära küll, siis ei saa nad enam toorest hirmu ja viha külvata, vaid peavad oma sõnade eest lõpuks ka vastutama hakkama. Imre Sooäär

"Ka EKRE on ju selgelt Helme suu läbi väljendanud, et neil Reformiga liiduks armastust ei ole ega tule. Pulmas vigane pruut olla pole just kuigi ahvatlev, aga kõigepealt tuleks siiski ära oodata valimistulemused, et näha, kellel on üldse positsiooni kosida ja kas vigaseid pruute või mitte. EKRE-le kuluks kohalikul tasandil valitsuses olemine ära küll, siis ei saa nad enam toorest hirmu ja viha külvata, vaid peavad oma sõnade eest lõpuks ka vastutama hakkama," leidis Sooäär. "Tibusid loetakse tänavu 15. oktoobril."

Sooääre hinnangul mõjutavad kohalike valimiste tulemused ka riigivalitsemist, mistõttu ei ole välistatud hoopis Keskerakonna ja EKRE valitsuskoalitsioon. "Fakt on aga see, et Keskerakonna ja EKRE liit pärast 2019. aasta riigikogu valimisi oleks eest majandusele hävitav ja halvim kõigist võimalikest. See tuleks kindlasti vähegi tulevikku vaatavate jõudude poolt ära hoida. KOV valimised on siin esimene indikatsioon, kust tuuled puhuvad ja tulemused hakkavad kahtlemata mõjutama ka riigivalitsemist," sõnas Sooäär.