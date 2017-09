HIIGELNIMEKIRI | Kohalikel valimistel kandideerib 11 845 inimest

Täna avalikustas vabariigi valimiskomisjon kõigi kohalike omavalitsuste valimistel kandideerijate nimekirja. Kandideerijaid kokku on 11 845.

Järgnevalt on välja toodud kandidaatide nimekiri maakondade kaupa.

HARJU MAAKOND - 1766 kandidaati

Anija vald - kandidaate 73

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 73

Eesti Reformierakond

nr 101 PEEP KASK

nr 102 INGA KOITLA

nr 103 MAREK SUIK

nr 104 MARGIT AASMAA

nr 105 ERIK JÜRIÖÖ

nr 106 KAIRE ROOSIPUU

nr 107 KÜLLIKI HERIS

nr 108 SIRLE SIREL

nr 109 KALLE SAARMAS

nr 110 AWE PAAP

Kandidaate - 10

Eesti Keskerakond

nr 111 JAANUS KALEV

nr 112 JÜRI LILLSOO

nr 113 MARINA PETROVA

nr 114 ENE KERB

nr 115 HANNES PIKKEL

nr 116 NATALIJA JAKOVENKO

nr 117 KAUPO LIIVA

nr 118 ANDRUS NILISK

nr 119 VIKTOR ILAVSKI

nr 120 VIKTORIA BORIKOVA

nr 121 VALERI JÕGIOJA

nr 122 MAIRE TINA

nr 123 SERGEI BELINKO

nr 124 VJATŠESLAV KULBERG

nr 125 MAIRE POST

nr 126 HENRI AASAMETS

nr 127 IGOR VORNA

nr 128 MATI KATTAI

nr 129 PAVEL HARTŠUK

nr 130 VALTER JÜRNA

nr 131 HELVE VAARMANN

nr 132 MARET KIVISTU

nr 133 IRENA OTS

nr 134 LJUDMILLA REIGO

nr 135 SERGEI FILIN

nr 136 MARIA ONÕŠKO

nr 137 INGA LEOKE-BOSENKO

nr 138 VADIM LUKJANOV

nr 139 INDREK LILLSOO

nr 140 URVE RANNAÄÄRE

nr 141 JAAN PIKKA

nr 142 MAIA ODRAS

nr 143 TALEHH GUSSEINOV

nr 144 MARGUS MIHHAILOV

Kandidaate - 34

Valimisliit Anija-Aegviidu Ühendus

nr 145 ARVI KAROTAM

nr 146 RIIVO NOOR

nr 147 JAAN ORUAAS

nr 148 TOOMAS TÕNISE

nr 149 AARE NURM

nr 150 RANNO SOOTS

nr 151 KAISA TAMKIVI

nr 152 SVEN LUKS

nr 153 PRIIT RAUDKIVI

nr 154 ENN PUNG

nr 155 MARGUS NÕLVAK

nr 156 VIKTOR KROPATŠJOV

nr 157 BRUNO ENGEL

nr 158 MARTIN KUIVALLIK

nr 159 AIVAR URVA

nr 160 VALDUR HÜVATO

nr 161 HELI KARU

nr 162 TRIIN RASPEL

nr 163 KATRIN ROOMERE

nr 164 RENE KAALO

Kandidaate - 20

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 165 KAAREL ARUSTE

nr 166 ANNE VELLI-EENLO

nr 167 AIVAR KILP

nr 168 ERMO PORKVELI

nr 169 AARE LOIK

nr 170 ENNO-PEEP HEINTARE

nr 171 LIIVI LOIK

nr 172 ESTER SIKKAR

nr 173 ANGELINA NIILO

Kandidaate - 9

Harku vald - kandidaate 128

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 128

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 KAUPO RÄTSEPP

nr 102 ERIK SANDLA

nr 103 ENE ALTTOA

nr 104 VELLO VIIBURG

nr 105 MEELIS HÄRMS

nr 106 MARJU AOLAID

nr 107 AADU KANA

nr 108 KATRIN KRAUSE

nr 109 KAIDO KRUUSOJA

nr 110 SILVA KIILI

nr 111 HELIKAR ÕEPA

nr 112 VIIGI SAKSAKULM

nr 113 ARNE KASK

nr 114 TUULI UNT

nr 115 OLAV AARNA

nr 116 ANN HALLIKA

nr 117 EDDI TOMBAND

nr 118 MARGE KALJURAND

nr 119 INDREK ANEPAIO

nr 120 ALARI ALVISTE

nr 121 RAUL KÜTT

nr 122 GEIR VALDT

nr 123 RENE SÜLD

nr 124 VEIKO TOOMLAID

nr 125 MEELIS RAJAPUU

nr 126 ANTI AAREMAA

nr 127 LEMBIT TAMPERE

nr 128 GERD-RAINER LUHALEP

nr 129 TIIT MEREN

nr 130 JUHAN TOODO

nr 131 ANDRES KORTEL

nr 132 LEMBIT VAAB

nr 133 RAUL KESKÜLA

nr 134 AGO LEPP

nr 135 MARK UUSSAAR

nr 136 VELJO KÜLAOTS

nr 137 MATI ANGERJÄRV

nr 138 KUSTU KUUSKÜLL

nr 139 TOOMAS VESKIMÄE

nr 140 PEEP LÕOKE

nr 141 KRISTIAN KALLE

nr 142 IVO SAKSAKULM

Kandidaate - 42

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 143 LIISA OVIIR

nr 144 HEINART PUHKIM

nr 145 TÕNU OJA

nr 146 ELINA KONSA

nr 147 PRIIT SIITAN

nr 148 ZOJA TINT

nr 149 VELLO LIND

nr 150 URMAS URVA

nr 151 VOLDEMAR NELLIS

Kandidaate - 9

Eesti Reformierakond

nr 152 KALLE PALLING

nr 153 ANNE-LY GROSS-MITT

nr 154 OTT KASURI

nr 155 MARIS VIISILEHT

nr 156 RAINER OTTIS

nr 157 HELI BÖTKER

nr 158 ERIK LEPIKSON

nr 159 SUZANNE KULBACH

nr 160 ARVI EIDISK

nr 161 ANGELA LOOT

nr 162 JAAK SOOLEP

nr 163 VAIKE KUUSK

nr 164 HANNES REINOLA

nr 165 TIINA-MARIA VINT

nr 166 ETHEL REIER

nr 167 AIN KABAL

nr 168 MARIAN HOLMBERG

nr 169 SVEN PÕDER

nr 170 MONIKA OJALA

nr 171 ANTS MOREL

nr 172 MARTIN NETZ

nr 173 ANDRUS JAAMUL

nr 174 INDREK VANNAMIK

nr 175 MARGUS VETSA

nr 176 VYTAUTAS MARTINONIS

nr 177 GERT SILLING

Kandidaate - 26

Valimisliit "Harku Liit"

nr 178 PRIIT KOTKAS

nr 179 AULE KIKAS

nr 180 VAL RAJASAAR

nr 181 MARTIN TALTS

nr 182 KATRE KUUSIK

nr 183 AVO SIPELGAS

nr 184 ALVAR KRAUT

nr 185 ÜLO RUSSAK

nr 186 KALEV KONSA

nr 187 HOLGER ADER

nr 188 VALDO RÜÜTELMAA

nr 189 PEETER LUKAS

nr 190 ÜLO MATTHEUS

nr 191 TOOMAS-HENDRIK TOMBERG

nr 192 KAIDO TABERLAND

nr 193 RAUL TOMBERG

nr 194 ARGO ARUVALD

nr 195 TARMO PAEKIVI

nr 196 KALLE OTS

nr 197 KAIRE TABERLAND

nr 198 KAIDO KÄGU

nr 199 TIIT HUNT

nr 200 ANDREI GUDIM

Kandidaate - 23

Eesti Keskerakond

nr 201 KERSTI MÄNNIK

nr 202 GALINA KOSTÕLEVA

nr 203 SULEV ROOS

nr 204 TOOMAS RISTLAAN

nr 205 PIRET LÕOKE

nr 206 SIRJE KILUMETS

nr 207 RIHO RINK

nr 208 ANDRES HAKK

nr 209 RIHO RÕÕMUS

nr 210 NIINA KONTIO

nr 211 MÄRT-ERLEND AGU

nr 212 MONIKA KAPP

Kandidaate - 12

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 213 JAANUS HÄRMS

nr 214 RIHO SAKSUS

nr 215 KERSTI OJASU

nr 216 ERLIS SCHÖNBERG

nr 217 KRISTER JÜRGENSON

nr 218 TÕNU KASTAN

nr 219 ANDRUS SEPPAM

nr 220 KAUPO ANDRESON

nr 221 VAMBOLA HELM

nr 222 STEN RITSON

nr 223 RAGNAR RAIDMA

Kandidaate - 11

Üksikkandidaadid

nr 224 RAIVO KARU

nr 225 SANDER KLAUSEN

nr 226 KRISTI NURME

nr 227 VIKTORIA KOSSENKO

nr 228 ERKKI VARI

Kandidaate - 5

Jõelähtme vald - kandidaate 83

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 83

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 KALEV TULITS

nr 102 KAI RIMMEL

nr 103 ARDO LASS

nr 104 ARVO OLEK

nr 105 KERSTI-DAGMAR VARES

nr 106 KAAREL TRUUVERK

nr 107 PENTTI PILNIK

nr 108 JAAK TAMTIK

nr 109 MAIDO PAJO

Kandidaate - 9

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 110 MERIKE METSTAK

nr 111 ROLAND RIKOLAS

nr 112 MART SEPP

nr 113 SIRJE PÕLLU

nr 114 ALLAR-REINHOLD VEELMAA

nr 115 ARNO KANNIKE

nr 116 LIIS TRUUBON

nr 117 MAILIS SAU

nr 118 MADIS NOOR

nr 119 HELI LÄNS

nr 120 VILJAR VARIK

nr 121 JAANUS HIIS

nr 122 TIINA KREITSVALD

nr 123 TIIT TÜVI

nr 124 ELINA PIIRIMÄE

nr 125 TIINA MUDDI

nr 126 KAIRE KIILU

nr 127 MEELIS OJA

nr 128 HILLE KADASTIK

nr 129 ANTS LIIV

nr 130 ÜLLE PELJO

nr 131 LYDIA ALLIKSOO

nr 132 VELLO VOOG

Kandidaate - 23

Eesti Reformierakond

nr 133 ANDRUS UMBOJA

nr 134 ART KUUM

nr 135 RIIMAS UKANIS

nr 136 RANELE RAUDSOO

nr 137 TÕNU VAHER

nr 138 JÜRI PAAVEL

nr 139 ANNELI RAUDLAM

nr 140 VÄINO HAAB

nr 141 ANDRUS SEPP

nr 142 JANA AASLA

nr 143 PRIIT PÕLDMA

nr 144 ELLE HIMMA

nr 145 MATI PÄRNAMÄGI

nr 146 TERJE LINDAU

nr 147 TOOMAS LAANEJÕE

nr 148 ANDRUS KULDKEPP

nr 149 ESTER SASSI

nr 150 JÜRI PALTS

nr 151 LEILI VÄRTE

nr 152 TÕNIS TUUDER

nr 153 MARJE LAIMETS

nr 154 KAILI RAAMAT

nr 155 MEELIS VÄLK

nr 156 JANE LAUTER

nr 157 AAVO MOOSTE

nr 158 ÜLLAR KERDE

nr 159 ALARI KASEMAA

nr 160 VELJO HAAVEL

Kandidaate - 28

Valimisliit Kogukondlik Jõelähtme

nr 161 TIIA VÄLK

nr 162 TOOMAS KÜMMEL

nr 163 MART NUUT

nr 164 RENALTINI VILIPUS

nr 165 AIVAR HAAV

Kandidaate - 5

Eesti Keskerakond

nr 166 ROBERT ANTROPOV

nr 167 LJUDMILLA KASKA

nr 168 ERIK ARONIJA

nr 169 GENNADI KEKS

nr 170 LJUDMILLA BAUER

nr 171 ARVO ANTROPOV

nr 172 MIHHAIL TIMOFEJEV

nr 173 ANDREI ZUBKEVITŠ

nr 174 ÜLLE ERANURM

nr 175 VALERI DURAN

nr 176 ELLA ŠARAPOVA

nr 177 TATJANA BASSOVA

nr 178 ALDU TIGANE

nr 179 VALERI TAMMELEHT

nr 180 JELENA LÄTIK

nr 181 IRINA BUJER

nr 182 TAMARA MIHHAILOVA

Kandidaate - 17

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 183 ERKO KRUUSAMÄGI

Kandidaate - 1

Keila linn - kandidaate 95

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 95

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 101 MATI ÕUNLOO

nr 102 KADRI TOMERA

nr 103 PÄRJE ÜLAVERE

nr 104 GERHARD TROLLA

nr 105 JANNE SIREL

nr 106 TAUNO HAUSENBERG

nr 107 LEA KUUSMAA

nr 108 HELI ILJAŠENKO

nr 109 ÜLLE KRAUN

nr 110 KALLE BLUMKVIST

nr 111 ALAR PIBERMAN

nr 112 MAIE TOMINGAS

nr 113 ANTS MUGAMÄE

nr 114 KATRIN VALK

nr 115 JANNO KOLMRIST

nr 116 AUNE SAAR

nr 117 JUHAN ILJAŠENKO

nr 118 SALME PLOOM

nr 119 VAIDO KOLMER

Kandidaate - 19

Eesti Keskerakond

nr 120 AARNE OKSPUU

nr 121 SNEŽANA UŠAKOVA

nr 122 ARINA ALEKTOROVA

nr 123 DIANA BLUM

nr 124 AARNE JUHANSON

nr 125 MAIROOS KALA

nr 126 ELMAR KALA

nr 127 EVI LAANEMETS

nr 128 ARTUR MAKAROV

nr 129 EVI PETERSON

nr 130 ZINAIDA RAJAMÄE

nr 131 OLGA SEEMAN

nr 132 ALEKSANDR SEMJONOV

nr 133 DIANA SOPOVA

nr 134 ANŽEI UŠAKOV

Kandidaate - 15

Valimisliit Sõbralik Keila

nr 135 JAAN MURDLA

nr 136 ANNELI PÄRLIN

nr 137 VILJAR PAALAROOS

nr 138 ELMET PUHM

nr 139 PRIIT ORUSALU

nr 140 MERLE LIIVAND

nr 141 KEIU VALGE

nr 142 PILLE SAKTEOS

nr 143 KADRI KALAMEES

nr 144 MADIS KÕRVITS

nr 145 HELEN REIS

nr 146 KERTU LEPIKSAAR

nr 147 MARGE TÄNAVA

nr 148 JAAK SIRP

nr 149 ANDRES-INDREK PAUKSON

nr 150 KATERINA RÕBIKOVA

nr 151 ALAR KUKK

nr 152 OKSANA JÕE

Kandidaate - 18

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 153 MERIKE KÄVER

nr 154 MEELIS ZUJEV

nr 155 MARE LILLEPUU

nr 156 RIICO SUNDJA

nr 157 JEKATERINA VISNAPUU

nr 158 ANTS LEEMETS

nr 159 SIRJE KERSNA-LAHT

nr 160 ERMO SOOBIK

nr 161 KARIN KIIK

nr 162 RAIMU VAHER

Kandidaate - 10

Eesti Reformierakond

nr 163 ENNO FELS

nr 164 TIMO SUSLOV

nr 165 TANEL MÕISTUS

nr 166 ERKI FELS

nr 167 LEA VAHTER

nr 168 KALLE KASK

nr 169 IVAR KRUSTOK

nr 170 INGE ANGERJAS

nr 171 KARL OLAF LOOG

nr 172 MATI KRUSEL

nr 173 EIKE KÄSI

nr 174 ANDRUS LOOG

nr 175 TOIVO LUMISTE

nr 176 MÄRT JAMNES

nr 177 LENNE NÕU

nr 178 MARGUS VÄLJA

nr 179 TANEL SUSLOV

nr 180 TARMO TAMKIVI

nr 181 REET LINNAS

nr 182 AUNE SEPPEL

nr 183 PRIIT KARJUS

nr 184 AILI PUSS

nr 185 MARGUS NIGOL

nr 186 MARGIT PIHLAMETS

nr 187 KASPAR KUUS

nr 188 MARKO ADAMSON

nr 189 TÕNU TOOMSALU

nr 190 ERKI RAHAMÄGI

nr 191 VAHUR LÖÖR

nr 192 ANDREAS MÄNDMETS

nr 193 ANDRUS NUUDI

nr 194 VELLO RAUDLA

nr 195 MEELIS AAB

Kandidaate - 33

Kiili vald - kandidaate 51

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 51

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 PAUL PUUSTUSMAA

nr 102 MARKO KASELO

nr 103 MARIKA KASELO

nr 104 MARGE BLUMFELDT

nr 105 STEN-MARTIN KASELO

Kandidaate - 5

Eesti Reformierakond

nr 106 KAIRE NUUT

nr 107 TARMO VAIK

nr 108 ANDRA PERV

Kandidaate - 3

Valimisliit Kiili Külade Ühendus

nr 109 AIMUR LIIVA

nr 110 MERJE VOLT

nr 111 MIHKEL REBANE

nr 112 HERET ANNUS

nr 113 MIKK RANNIK

nr 114 MAARIKA NIMMO

nr 115 PEEP TOMINGAS

nr 116 MONICA ALLIKAS

nr 117 SVEN SUURRAID

nr 118 ELAR JETS

nr 119 MAREK VAINOLA

nr 120 ARDO NIINRE

nr 121 RAIGO TATRIK

nr 122 MARTIN MEDAR

nr 123 TOOMAS VÄLJATAGA

Kandidaate - 15

Valimisliit Kiili Arenema - RESTART

nr 124 ERKI ARAKAS

nr 125 VAMBO KAAL

nr 126 ESTA KULLAMAA

nr 127 KRISTJAN LAURITS

nr 128 INDREK SINISAAR

nr 129 TRIIN JAAGO

nr 130 INDREK GRUSDAM

nr 131 HILLAR URBANIK

nr 132 EPP PRIIMÄGI

nr 133 TAAVID MIKOMÄGI

nr 134 ALAR LEHTSAAR

nr 135 KUSTA KASKA

nr 136 RAIGO RIIMAND

nr 137 ARNO TÖLPT

nr 138 RISTO LAAR

nr 139 SERGEI KIVI

nr 140 PEETER VELTMANN

nr 141 ERKKI TEPPER

nr 142 ROMAN PÄLL

nr 143 OLE LOIGU

nr 144 TOOMAS KRAVIK

nr 145 PRIIT TAMME

nr 146 ANDRES KOLBAK

nr 147 VILLE VALLASTE

nr 148 TÕNIS LASS

nr 149 ANETT LEOSK

nr 150 MARTIN IGEL

nr 151 MAREK VÄLJARI

Kandidaate - 28

Kose vald - kandidaate 137

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 137

Eesti Keskerakond

nr 101 VELLO JÕGISOO

nr 102 ENDEL ADRAT

nr 103 NIKOLAI LEONOV

nr 104 TOIVO TRUSS

Kandidaate - 4

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 105 OTT VALDMA

nr 106 MARGIT MIKK

nr 107 ANTS SALURA

nr 108 KRISTIINA RAUD

nr 109 VIKTOR KALJUKIVI

nr 110 LIINA VOOLMAA

nr 111 KARMO VIILUP

nr 112 EDA-MAI TAMMISTE

nr 113 HELME LÕBU

nr 114 KAJA KOSSESON

nr 115 ETERI EHA

nr 116 ANŽELIKA KÜNNAP

nr 117 ANNE MALK

nr 118 LY RENTER

nr 119 RAIVO SILLUSTE

nr 120 ASTRID OJASOON

Kandidaate - 16

Valimisliit Uus Aeg

nr 121 AIVAR POHLAK

nr 122 AKSEL HEISKONEN

nr 123 ANDRES ÕIS

nr 124 ANNE ERMEL

nr 125 ANNELY TISLER

nr 126 ANTS-KRISTJAN SIIMUMÄE

nr 127 ASKO TAMM

nr 128 DEMIS VOSS

nr 129 DOROTHY HARRIET PURRE

nr 130 EDA HEINSAAR

nr 131 HANNO TOODING

nr 132 HENN SOONTAGA

nr 133 KAAREL PÕLDMA

nr 134 KAIDO PÕRK

nr 135 KELLY TALIMAA

nr 136 LIINA LAISSAAR

nr 137 LIISI AUSMEES

nr 138 MADIS MAISTE

nr 139 MARGUS SUUMANN

nr 140 MIRKO KIISON

nr 141 REET SUURKASK

nr 142 RUTH AGURAIUJA

nr 143 RYNALDO PUUSEP

nr 144 SANDER MÖLDER

nr 145 SANDRA LEIS

nr 146 TERJE BACHMANN

nr 147 TIINA STEINBERG

nr 148 TIIU JALG

nr 149 TIMO NIKITIN

nr 150 TOOMAS MÄGI

nr 151 SIIM POHLAK

Kandidaate - 31

Valimisliit Meie Vald

nr 152 UNO SILBERG

nr 153 MERLE PUSSAK

nr 154 EERO LEEDMAA

nr 155 OLJA MARKOVA

nr 156 ALVAR KASERA

nr 157 RUTTAR ROHT

nr 158 KALLE PORMANN

nr 159 LIINA KIVIMÄGI

nr 160 JANNO JÕFFERT

nr 161 AIN ALLAS

nr 162 PIIA PÄRSIK

nr 163 TÕNIS NAARITS

nr 164 ELLERIIN SAAR

nr 165 JAANUS SAADVE

nr 166 EVELIN SILLASTE

nr 167 JAANUS JAAGO

nr 168 SIGRID KAJU

nr 169 MAREK UUSTALU

nr 170 KIRSTI-HELENA LEPP

nr 171 SULEV MANDER

nr 172 MONIKA UUSTALU

nr 173 OLAVI RANDORG

nr 174 MARGIT MILLER

nr 175 KADRI PÕLM

nr 176 SILVER KÜBAR

nr 177 REINO REILJAN

nr 178 AIRO TELVIK

nr 179 MOONIKA PARŠINA

nr 180 AVO LEO

nr 181 MADIS KULL

nr 182 EEVA PAJUVIIDIK

nr 183 KNUT HANGA

nr 184 OLEV ROOSA

nr 185 KADRI TULP

nr 186 MÄRT ROOMET

nr 187 KÜLLI JÕGEDA

nr 188 SANDER PRITS

nr 189 KATRIN LILLEBERG

nr 190 URMAS ROOTS

nr 191 ELO LIINA KAIVO

nr 192 REIN PURJE

nr 193 ALARI SONG

nr 194 ILLAR SÄLIK

nr 195 VELLO EINLAND

nr 196 KRISTO SOODLA

nr 197 JAAK ROOMET

nr 198 HANNES KÄGU

nr 199 TAIMA KIIPUS

nr 200 HARDI URKE

nr 201 MARGUS VILBA

nr 202 HELI MÕTTUS

nr 203 ÜLLAR LEUHHIN

nr 204 MARIO BULGARIN

nr 205 REIN LIIV

nr 206 TAAVI LAENESTE

nr 207 LAINE MÄGI

nr 208 VELLO SALISTE

nr 209 KERLI PÕHJALA

nr 210 DAVID JOHN WILKINSON

nr 211 EVI LIIV

nr 212 KARDO PROOS

nr 213 KALLE SLENG

nr 214 MAIT MARKUS

nr 215 RAIVO KÄÄR

nr 216 DANEL SEPP

nr 217 KALLE PIKSAR

nr 218 TÕNIS KRISTAL

nr 219 GRIGORI PORTUGOV

nr 220 ARVO TAIMLA

nr 221 IMRE KUKK

nr 222 MARTIN MIIL

nr 223 HARALD MÜRK

nr 224 TIIU HÕBE

nr 225 AVO PAJUSTE

nr 226 MIINA MEINVALD

nr 227 ALLAN KÄÄRAMEES

nr 228 RAIMO OKS

nr 229 ANDO ALGRE

nr 230 INGRID KUUSK

nr 231 TIIT MAE

Kandidaate - 80

Sauna valimisliit

nr 232 ARVO SILDNIK

nr 233 INDREK HEISKONEN

nr 234 TÕNU HEISKONEN

nr 235 EVE HEISKONEN

nr 236 RONALD TULP

nr 237 ASTRID SILDNIK

Kandidaate - 6

Kuusalu vald - kandidaate 157

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 157

VALIMISLIIT ÜHINE KODU

nr 101 URMAS KIRTSI

nr 102 URMO RISTISAAR

nr 103 ALEKSANDER SKOLIMOWSKI

nr 104 ANDRES ALLMÄGI

nr 105 ANDRES PAOMEES

nr 106 ANNIKA BLUM

nr 107 ARI JUHANI LEHTONEN

nr 108 ASTRID MEISTER

nr 109 ENN KIRSMAN

nr 110 HEIGO VIJA

nr 111 HEINAR HURT

nr 112 HELENA AUG

nr 113 HELGES MÄNDMETS

nr 114 HELJU VESKARU

nr 115 ILVARD EERIKSOO

nr 116 JOONAS PÜRG

nr 117 KADRI IDAVAIN

nr 118 KAIDO LAAS

nr 119 KAIDO TSELLER

nr 120 KAJA MARTINSON

nr 121 KALMER MÄRTSON

nr 122 KARLI LAMBOT

nr 123 KAUPO PARVE

nr 124 KRISTI VETEMAA

nr 125 KÜLLIKE ENOK

nr 126 MADIS PRAKS

nr 127 MAILA VELSTRÖM

nr 128 MAIT MEIGAS

nr 129 MARIKA ASTOR

nr 130 MARIS MATKUR

nr 131 MART LAANPERE

nr 132 MART REIMANN

nr 133 MART SESTVERK

nr 134 MARTIN URVA

nr 135 MATTIAS KALJUMÄE

nr 136 OTT KASK

nr 137 OTT SANDRAK

nr 138 PIRET KAMBER

nr 139 RAIN KÄÄRST

nr 140 RAUL VALGISTE

nr 141 SIIM NURK

nr 142 TAAVI SOOSAAR

nr 143 TIINA VIIRNA

nr 144 VALVO VUNK

Kandidaate - 44

Eesti Reformierakond

nr 145 MARGUS SOOM

nr 146 ARGO JÄRVE

nr 147 KAIDO EEPOLD

nr 148 PRIIT PIKKOJA

nr 149 MAREK KLAIS

nr 150 JAANUS SAAR

nr 151 TEA MÄGI

nr 152 GAIDO TREIMA

nr 153 ARE RUUS

nr 154 TOIVO LAASMA

nr 155 KALEV SOOSAAR

nr 156 VILLU TARKIAINEN

nr 157 JAANUS SOOM

nr 158 INGA PÜÜA

Kandidaate - 14

Eesti Keskerakond

nr 159 VÄRNER LOOTSMANN

nr 160 HILLERI TREISALT

nr 161 JAANUS HEIN

nr 162 AARNE IDAVAIN

nr 163 AIVO JÕESAAR

nr 164 LINDA METSAORG

nr 165 JAAN ROOLAID

nr 166 KAIRE KOTKAS

nr 167 PAUL MÄND

nr 168 TIINA TURSMAN

nr 169 TIINA MURDVEE

nr 170 JEVGENI LUŠTŠIKOV

nr 171 LAIVI KIRSIPUU

nr 172 MILVI KRAUS

nr 173 TAIGO TALIVERE

nr 174 VLADIMIR KOLTSOV

nr 175 VIIVE PAJUSAAR

nr 176 REIGO SIVI

nr 177 MARGUS PALUVITS

nr 178 MATI VOMPA

nr 179 MIHKEL LILLEVÄLI

nr 180 MAREK SAAR

Kandidaate - 22

Valimisliit Üks Kuusalu Vald

nr 181 MARTI HÄÄL

nr 182 MAIT KRÖÖNSTRÖM

nr 183 KRISTO PALU

nr 184 KUNNAR VAHTRAS

nr 185 TÕNU TAMM

nr 186 KRISTEL PAUNEL

nr 187 INGELDRIN AUG

nr 188 SANDER PIIBEMANN

nr 189 HEINO JUNOLAINEN

nr 190 JANNE KALLAKMAA

nr 191 INGRID RANDLAHT

nr 192 EMIL RUTIKU

nr 193 AGO KATVEL

nr 194 AIVAR ORU

nr 195 INDREK LINK

nr 196 HUGO NOOSKA

nr 197 LIISA OJANGU

nr 198 JANNO LAENDE

nr 199 THEO KEHLMANN

nr 200 PEETER KAPTEN

nr 201 TOOMAS MÄEVÄLI

nr 202 MARI PAENURM

nr 203 EERO KIRSIPUU

nr 204 IVAR LIPSMÄE

nr 205 ANDRES HEINVER

Kandidaate - 25

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 206 SULEV VALDMAA

nr 207 RANNO POOL

nr 208 ERKI VAINU

nr 209 AIVAR SIMSON

nr 210 MAILA KALAIS

nr 211 ANNE JALAKAS

nr 212 TIIU LEPNURM

nr 213 AIN PAE

nr 214 JÜRI VUNK

nr 215 ARNOLD TUURMAA

nr 216 MAIRIKA RAJAVÄLI

nr 217 KENNO PÕLTSAM

nr 218 JAKOB LINK

nr 219 PRIIT LAHEMAA

nr 220 KARL ROBERT MÄND

nr 221 MARGUS EINMANN

nr 222 SANDER KREHOV

nr 223 RASMUS JOOTMA

Kandidaate - 18

Valimisliit Arenev Kuusalu vald

nr 224 MADIS JÕGI

nr 225 REIJO ROOS

nr 226 RASMUS MERIVOO

nr 227 JUKU-KALLE ADRAT

nr 228 KRISTIN KALAMEES

nr 229 ELIS ROHTLA

nr 230 KATRE KARU

nr 231 INDREK SAALMAA

nr 232 RAY METSIS

nr 233 TRIINU PITK

nr 234 ROLF PÕHJALA

nr 235 LAURI KARNA

nr 236 SAIMA KALLIONSIVU

nr 237 GERDA TILK

nr 238 SIRJE SIGRID AAVA

nr 239 MERIKE TRESTIP-ERILAID

nr 240 EVA ROHTLA

nr 241 LIINA FREIVALD

nr 242 JAAK JÕGI

nr 243 SILVER PÕLDVEER

nr 244 KRISTEL REGINA SITS

nr 245 REIN REMMELGAS

nr 246 ANDRO LAI

nr 247 SIGNE ROOS

nr 248 ANDRES REINVALD

nr 249 VELLO NÕMME

nr 250 MARI-LIIS LILLELEHT

nr 251 STEVEN KASE

nr 252 IRGE PROOS-MARTIN

nr 253 EDA MURU

nr 254 AVO VEST

nr 255 TANEL TOMSON

Kandidaate - 32

Üksikkandidaadid

nr 256 SANDER AASNA

nr 257 ANNE KIILASPÄÄ

Kandidaate - 2

Loksa linn - kandidaate 46

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 46

Eesti Keskerakond

nr 101 HELLE LOOTSMANN

nr 102 REIN HEINA

nr 103 GALINA NIKITINA

nr 104 ANDRES KASKLA

nr 105 MARIJA KUDRJAKOVA

nr 106 VIKTOR FJODOROV

nr 107 OLGA MASLOVA

nr 108 ROBERT ROHTLA

nr 109 DEIVI LOOMUS

nr 110 JURI GRILL

nr 111 MARGIT AMER

nr 112 LAURI METUS

nr 113 ÕNNE TEERN

nr 114 RAINER LAPP

nr 115 ÕNNELA TEDREKIN

nr 116 HEIKI TUDRE

nr 117 LJUBOV KAROFELD

nr 118 ARTUR ALLMÄGI

nr 119 NATALJA KALININA

nr 120 VLADIMIR DEULIN

nr 121 LARISSA PLEHOVA

nr 122 ALEKSANDR GAVRILENKO

nr 123 JELENA TÄHT

nr 124 EVALD STRANBERG

nr 125 TAMARA ASTAHHOVA

nr 126 INNAR MASING

nr 127 MARGE KASELAAN

nr 128 MIHHAIL MIŠIN

nr 129 NAIMA MIKK

nr 130 VITALI TŠUBUKOV

nr 131 TATJANA BOITSOVA

nr 132 VALERI KOZLOV

nr 133 IRINA VORONINA

nr 134 URMAS VAHI

nr 135 OLGA MARK

nr 136 LEO SUURTAMM

nr 137 AIVAR KASKLA

nr 138 LJUDMILLA TURSK

Kandidaate - 38

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 139 ENDEL NAMSING

nr 140 ILMI TERNOVSKAJA

nr 141 IGNAR TAMSALU

nr 142 TIIT EERMA

nr 143 MARGE FILIPPOV

nr 144 JANAR HEINAKROON

nr 145 DANIEL GONTŠARENKO

nr 146 ANDRUS LEPP

Kandidaate - 8

Lääne-Harju vald - kandidaate 178

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 178

Eesti Reformierakond

nr 101 JAAN ALVER

nr 102 AGE LEEDO

nr 103 MATI KADAK

nr 104 ENA SOODLA

nr 105 MART TANNER

nr 106 KADRI KURM

nr 107 KALEV LAAST

nr 108 MAIE LIBLIK

nr 109 INDREK MIGUR

nr 110 TIINA SAAR

nr 111 MEELIS JUHKAM

nr 112 KADI MÄEKUUSK

nr 113 JÜRI RUMM

nr 114 ERIKA ELISSAAR

nr 115 JÜRI KUKK

nr 116 MARVE MEIKAR

nr 117 KALLE OLLEMA

nr 118 EVE PÄRNA

nr 119 AARNE IRV

nr 120 TAUNO RÜÜTLI

nr 121 RAUL PÕDERSALU

nr 122 IVO KALLAS

nr 123 ADO PALLASE

nr 124 KRISTY ROOSTFELDT

nr 125 KAIDO-ALLAN LAINURM

nr 126 URMAS SOOVÄLI

nr 127 ANDRES MIGGUR

nr 128 TOOMAS SCHVAK

nr 129 TIINA REINKORT

nr 130 KARL NORVET

nr 131 MARIANNE NIGUL

nr 132 JÜRI KARISMA

nr 133 MARJE BÖNING

nr 134 ANDRUS HALLANG

nr 135 PEETER VAHERMÄGI

nr 136 LARS TEAS

nr 137 PEETER RAANTSE

Kandidaate - 37

Valimisliit "HEA TAHE"

nr 138 ELENA VILLMANN

nr 139 ANDREI DVORJANINOV

nr 140 TIIT PEEDU

nr 141 KAUPO KALLAS

nr 142 ENE MARTSEPP

nr 143 ANDO EELMAA

nr 144 KRISTIINA ALTMÄE

nr 145 KEIRIN STORAASLI-VONRAMM

nr 146 ANDRUS PLEES

nr 147 JULIA ROMANOVA

nr 148 PRIIT JALAKAS

nr 149 VLADIMIR KAMOZA

nr 150 ERIK LAANSOO

nr 151 NATALJA SAMBLIK

nr 152 VALLO SARAPUU

nr 153 TATJANA BABARÕKINA

nr 154 ELENA ŠIMAN

nr 155 ALLAN SAARM

nr 156 NIKOLAI ZAITSEV

nr 157 OLESJA TOOMING

nr 158 OLEG BOLOTOV

nr 159 VALENTINA PIVOVAROVA

nr 160 ARVO TÄKS

nr 161 JEKATERINA BALANJUK

nr 162 VYTAUTAS MACIULEVICIUS

nr 163 IRINA TROTSKAJA

nr 164 JELENA SADOVSKAJA

nr 165 OLGA PIVOVAROVA

nr 166 JELENA SEPP

nr 167 RAUF BABAJEV

nr 168 JELNARA FARZULLAJEVA

nr 169 VERONIKA ANDERSON

nr 170 RAMON MATSJULEVITŠJUS

nr 171 SERGEI REŠNJAK

nr 172 ELEONORA KOROL

nr 173 PEETER KOOBAS

nr 174 ALLA BARSUK

nr 175 HELVE SOOÄÄRE

nr 176 ANNA-LIISA SUSI

nr 177 VIACHESLAV KOROVITSKIY

nr 178 MARGUS MINN

nr 179 IGOR POLOMARTŠUK

nr 180 JÜRI VILJASTE

nr 181 ELDAR TOONVERK

nr 182 ALEKSEI IVANUŠKO

nr 183 LAURI ORGSE

nr 184 DMITRI JEVSEJENKO

nr 185 HEIKO RAAMAT

Kandidaate - 48

Valimisliit "Uus Vald"

nr 186 AIMAR ALTOSAAR

nr 187 EVELIN VABSON

nr 188 REIN REBANE

nr 189 KADI KRIIT

nr 190 VARMO EHRBACH

Kandidaate - 5

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 191 KADRI TILLEMANN

nr 192 JAANUS ILUMETS

nr 193 JAANA ROOS

nr 194 URMAS URGARD

nr 195 ANN RÄÄMET

nr 196 RAINIS KALJUSTE

nr 197 JEKATERINA SEROVA

nr 198 ANGELA LILL

nr 199 INGRID PLADO

nr 200 ANDRES OLLESK

nr 201 HELEN HAAB

nr 202 ARNE EKART

nr 203 MEELI IVASK

nr 204 JAAK JÕEAAS

Kandidaate - 14

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 205 EVA-MARIA PÄRJAMÄE

Kandidaate - 1

Eesti Keskerakond

nr 206 SVEN ODER

nr 207 ANU LEEDUKS

nr 208 KALMER KUNINGAS

nr 209 MEELI MALVE

nr 210 AINO KÜNK

Kandidaate - 5

Valimisliit "Valimisliitude Ühendus"

nr 211 JAANUS SAAT

nr 212 MART METS

nr 213 LEEMET VAIKMAA

nr 214 PEETER SCHNEIDER

nr 215 SVETLANA ABELS

nr 216 INDREK ALTER

nr 217 EDA ARUSOO

nr 218 VALERI BAGROV

nr 219 KATRIN GLAASE

nr 220 TAAVI GRABBI

nr 221 KONSTANTIN GUK

nr 222 IRINA HELASMÄKI

nr 223 EDUARD HMELJOV

nr 224 VIKTORIA HOLDAI

nr 225 TIIT JAAGU

nr 226 GALINA JUHGANSON

nr 227 ERIKA KALJUSAAR

nr 228 MARGARITA KAPMANN

nr 229 HANNES KASEMAA

nr 230 EGLE KAUR

nr 231 TAIVE KIKAS

nr 232 ANTS KIVISELG

nr 233 AGO KOKSER

nr 234 MAIT KORNET

nr 235 NATALJA KOROL

nr 236 MARE KREE

nr 237 OLGA KUGAL

nr 238 OLESJA KUZUB

nr 239 PEETER KÕRESAAR

nr 240 TARMO KÕUTS

nr 241 TANEL LAMBING

nr 242 PILLE LIBLIK

nr 243 TOIVO LAMBING

nr 244 URVE LUHT

nr 245 ÕNNE LUIK

nr 246 AIN LÄHKER

nr 247 HELVE MANDZOLO

nr 248 RUTT MEIKAR

nr 249 HANNO MERILA

nr 250 JELENA MERILA

nr 251 IRINA MOROZOVA

nr 252 REIGO MÄNNISTE

nr 253 EGON MÜÜR

nr 254 RAUL NURMOJA

nr 255 REILIKA PELT

nr 256 PEETER PERE

nr 257 ANDREI PEVGONEN

nr 258 NIINA PISKUN

nr 259 NIKOLAI PITŠUGOV

nr 260 MARINA PRUEL

nr 261 KAIDO PÄHKELMANN

nr 262 JELENA RAZDORSKAJA

nr 263 INDREK REILI

nr 264 RAUL ROSENBERG

nr 265 TOOMAS SIMANSON

nr 266 ALEKSEI ŠATOV

nr 267 JANA ŠENŠANOVA

nr 268 IRINA ŠERSTJUKOVA

nr 269 KÜLLI TAMMUR

nr 270 TATJANA TERENTJEVA

nr 271 KÄTI TEÄR-RIISAAR

nr 272 JAN TOLOKONNIKOV

nr 273 MADIS VAIKMAA

nr 274 KULDAR VASSILJEV

nr 275 HENN VEERMÄE

nr 276 SIMO VESKIOJA

nr 277 MATI VETEVOOL

nr 278 VIKTORIA VISBEK

Kandidaate - 68

Maardu linn - kandidaate 144

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 144

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 101 VALEV KALD

nr 102 INGA KIRMJÕE

nr 103 SERGEI SEREDENKO

nr 104 ALEKSANDR MARTÕNOV

nr 105 SERGEI TSÕBA

nr 106 JULIANA POLJANSKAJA

nr 107 ALEKSEI PANTŠENKO

nr 108 IRINA SUŠKEVITŠ

nr 109 EDUARD SAVISILD

nr 110 VITALI FJODOROV

nr 111 JEVGENI DUDAKOV

nr 112 VERONIKA STJUF

nr 113 VLADISLAV GAISIN

nr 114 TATJANA BOJARSKAJA

nr 115 VLADIMIR SOLOVJOV

nr 116 ANATOLI GROZDOV

nr 117 GALINA LJUBIMOVA

nr 118 TAMARA SOLOVJOVA

nr 119 VERONIKA ORUMAA

nr 120 IGOR LAPIN

nr 121 SERGEI METSLER

Kandidaate - 21

Eesti Keskerakond

nr 122 VLADIMIR ARHIPOV

nr 123 GALINA POPOVA

nr 124 VÄINO MOOR

nr 125 ERIKA TIGANIK

nr 126 JEVGENI GOLOVATŠ

nr 127 PAVEL KUUSIK

nr 128 AILAR LYRA

nr 129 MARGARITA GERASÕMIVA

nr 130 JELENA PAVLOVA

nr 131 LIIDIA BODNAR

nr 132 ALEKSEI ONOHHOV

nr 133 RIINA LÄLL

nr 134 RAVIL ALJUKOV

nr 135 NIINA NETŠAJEVA

nr 136 DMITRI GERASIMENKO

nr 137 SIRET PAASMÄE

nr 138 ROMAN FILIPTŠIK

nr 139 VALENTIN PETROV

nr 140 ILJA SCHOR

nr 141 TATJANA ANDILEVKO

nr 142 OLGA NAYDENOVA

nr 143 LARISSA VOITKO

nr 144 PAVEL TITOV

nr 145 JELENA SMIRNOVA

nr 146 ANTS RAUDLA

nr 147 IGOR SLJUSSAR

nr 148 PAVEL ARHIPOV

nr 149 ALJONA ILLEN

nr 150 JEVGENI AGEJEV

nr 151 LJUBOV LENSKAJA

nr 152 DMITRI BRAGIN

nr 153 NATALJA PETROVA

nr 154 SERGEI PETROV

nr 155 MARGIT VÄIKMERI

nr 156 TÜÜNE NIKOLAJEVA

nr 157 VIKTORIA GLUŠONOK

nr 158 ANDREI KNJAZEV

nr 159 MARIJAM RANNAK

nr 160 IRINA ROZANOVA

nr 161 NAILJA SATTAROVA

nr 162 NIKOLAI KOSTROMA

nr 163 SVETLANA KULGAVTŠUK

nr 164 RUSTAM PROKUROROV

nr 165 MARGARITA SUMINA

nr 166 LJUDMILA BARANENKO

nr 167 ARNOLD BAHŠJAN

nr 168 TATJANA STEPANOVA

nr 169 ALEKSANDR KRUGLOV

nr 170 MILDA LEMKOVA

nr 171 ALEKSANDR TŠERNJAKOV

nr 172 KALEV STARKOPF

nr 173 JÜRI PIHLAK

nr 174 JELENA ABOLINA

nr 175 JURI ŠUTENKO

nr 176 NATALIA KURŽEVA

nr 177 HANS VINKMAN

nr 178 ALINA ŽUKOVSKAJA

nr 179 TATJANA OVTŠINNIKOVA

nr 180 JELENA JEVSTAFIADI

nr 181 ANDRES LOFITSKI

nr 182 HENDRIK NAGLA

nr 183 KRISTIINE JUUSE

nr 184 DMITRI SEMJONOV

nr 185 VASSILI GNUSARKOV

Kandidaate - 64

Valimisliit MAARDU-MEIE KODU

nr 186 ELVIIRA PIISKOPPEL

nr 187 BORISS SLEPIKOVSKI

nr 188 AIVE ANTON

nr 189 DMITRI TRIFONOV

nr 190 VALERI PALGI

nr 191 DMITRI NIPADISTOV

nr 192 JELENA TUDINOVA

nr 193 IRINA VAHHONEVA

nr 194 ALEKSEI BAGEL

nr 195 SIRJE TŠEGOTOVA

nr 196 ALEKSANDR ZABORSKI

nr 197 DMITRI PALGI

nr 198 OLEG HOFFSTRÖM

nr 199 ROMA ISSAJEV

nr 200 MARGE HEERING

nr 201 TERJE SULLAKATKO

nr 202 KÄMALÄ DŽÄFÄROVA

Kandidaate - 17

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 203 AUGUST ERIK

Kandidaate - 1

Edgar Savisaare Valimisliit

nr 204 NIKOLAI DEGTJARENKO

nr 205 AIVAR PARK

nr 206 ANDREI LEPIHHIN

nr 207 JULIA VILLEMSON

nr 208 ANDREI ANISSIMOV

nr 209 ALEKSANDRA KADINETS

nr 210 MAKSIM IGNATENKO

nr 211 TATJANA SEMJONOVA

nr 212 ARTJOM ALEKSEJEV

nr 213 SERGEI MIHHAILOV

nr 214 TATJANA KANAVTŠENKO

nr 215 JELIZAVETA SMIRNOVA

nr 216 ALEKSANDR FADEJEV

nr 217 OLGA PERTEL

nr 218 ANASTASSIA GOTSEVA

nr 219 OLGA ŠALUHINA

nr 220 SOLOMONIA VASSILJEVA

nr 221 RIMA DEJEVA

Kandidaate - 18

Eesti Reformierakond

nr 222 MARGIT LEET

Kandidaate - 1

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 223 MARGIT JAHU

nr 224 AHTO NAHKOR

nr 225 TAMARA VIMBERG

nr 226 ÜLO KANGUR

Kandidaate - 4

Valimisliit MEIE MAARDU

nr 227 EDUARD TANVEL

nr 228 GENNADI VEREŠTŠAGIN

nr 229 LILIAN PUUSTA

nr 230 JULIA TOMBERG

nr 231 DEBORA ANNA DOLORES OOLOS

nr 232 VITALI MESI

nr 233 OLGA JAKOVLEVA

nr 234 IRINA NIKOLAJEVA

nr 235 ANATOLI LAVROV

nr 236 MAKSIM ZOLNIKOV

nr 237 RAIVI KUMM

nr 238 NELJA SOLOVJOVA

nr 239 GALINA UMBLEJA

nr 240 VJATŠESLAV TŠERNITŠENKO

nr 241 FRED KORTS

nr 242 ANDRES JELISSEJEV

nr 243 EDGAR SILICKIS

Kandidaate - 17

Üksikkandidaadid

nr 244 RISTO NAHKOR

Kandidaate - 1

Raasiku vald - kandidaate 66

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 66

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 ANNE EENPALU

nr 102 URMAS EHALA

Kandidaate - 2

Valimisliit Üheskoos Edasi

nr 103 ANDRUS MOSSOV

nr 104 ENELI KALVIK

nr 105 RIINU URBAN

nr 106 MARTTI PUKKO

nr 107 MEGEL ARROKÜLL

nr 108 RAIN RAUKAS

nr 109 TÕNU SUURKUUSK

nr 110 MAILI HIRLAK

nr 111 TALVI ARUAAS

nr 112 KALEV LUIGA

nr 113 SANDER LINIKOJA

nr 114 ANNELY LIIV

nr 115 SIGNE SAHKAI

nr 116 MARGUS TEDRE

Kandidaate - 14

Kodukoha eest valimisliit

nr 117 ANNE VELTMANN-VESKI

nr 118 ANNIKA SÕMER

nr 119 ANTS KIVIMÄE

nr 120 AVO MÖLS

nr 121 DEA IVASK

nr 122 GUIDO TREES

nr 123 HEIKO KRAUBNER

nr 124 JANE KAASIK

nr 125 KADI TAMMARU

nr 126 KADRI LOIK

nr 127 KALEV VILLEM

nr 128 KRISTI VADER

nr 129 LII OTSA

nr 130 MAARJA SIKUT

nr 131 MAARJA-LY TEINO

nr 132 MARI MÖLS

nr 133 MEELI TEDER

nr 134 MEELIS METT

nr 135 OLEV RÄHNI

nr 136 OLEV SINIJÄRV

nr 137 RAIKO MOLOK

nr 138 RAUL SEPPER

nr 139 RENE LILL

nr 140 RIINA HARMA

Kandidaate - 24

Valimisliit Raasiku Vald

nr 141 ANDRE SEPP

nr 142 TIINA RÜHKA

nr 143 AARE ETS

nr 144 HELLE VAGA

nr 145 KAIDO KIRSIP

nr 146 IVAR VILBERG

nr 147 MARIANNE LOIK

nr 148 ANDRES KALLASTE

nr 149 ERIK TAMMSOO

nr 150 KATRIN PRIIVITS

nr 151 ARE KAURIT

nr 152 LILIJA MIKEROVA

nr 153 JANNO HERT

nr 154 ELEN SÕNAJALG

nr 155 TIIT REEDER

nr 156 URMAS RAUDE

nr 157 ELIIS KAHLO

nr 158 JANEK JAŠKOV

nr 159 ANNELI TORIM

nr 160 JOEL SOOSILLA

nr 161 AARE PÄRILA

nr 162 MIRKO MIILITS

nr 163 EVE-LIIS REMMELGAS

nr 164 TIINA MÜÜR

nr 165 MART LIIVAK

Kandidaate - 25

Üksikkandidaadid

nr 166 GARINA TOOMINGAS

Kandidaate - 1

Rae vald - kandidaate 121

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 121

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 MEELIS ROSENFELD

nr 102 RAUL SIEM

nr 103 MART TORSUS

nr 104 LAINE MOKRIK

nr 105 TARMO VAHTRAS

nr 106 KAJA TAMM

nr 107 KAIDO OTSUS

nr 108 HEIKI MOKRIK

nr 109 IVO IVASK

nr 110 JANEK SILD

nr 111 MARGUS MÄGI

nr 112 DIANA BARBO

nr 113 PEETER MATT

nr 114 PEETER LÄTTEKIVI

nr 115 ERLEND BARBO

nr 116 ELMO JÜRGENSON

nr 117 AHTO JÄRVELA

Kandidaate - 17

Eesti Reformierakond

nr 118 MART VÕRKLAEV

nr 119 LAINE RANDJÄRV

nr 120 TÕNIS KÕIV

nr 121 NATALIA KAPTYUG

nr 122 MADIS SARIK

nr 123 RELIKA VODJA

nr 124 JENS VENDEL

nr 125 BÄRBEL SALUMÄE

nr 126 KAAREL KAIS

nr 127 HELEN KÜBAR

nr 128 AIVO HOMMIK

nr 129 SIRJE KÖÖP

nr 130 HENRI AUSMAA

nr 131 ANNELY PLEES-LILLEOJA

nr 132 HARRI AMBUR

nr 133 TAIRI TIKKO

nr 134 INDREK VARIK

nr 135 ANNE LIIVA

nr 136 KAIDO KIVISTIK

nr 137 ENE BÖCKLER

nr 138 TARMO GUTMANN

nr 139 ANNA ÕUEKALLAS

nr 140 MARTIN MÄGI

nr 141 OLGA RÕŽI

nr 142 KALLE ISAND

nr 143 ROGER PÄRSS

nr 144 RAMSES ALLIKSOO

nr 145 TANEL TAMMELA

nr 146 IGOR KASK

nr 147 ENDEL ALBIN

nr 148 MEELIS LEPIKULT

nr 149 ERIK LAIDVEE

nr 150 MAREK SOO

nr 151 ENDEL LEPIK

nr 152 OTT SARAPUU

nr 153 EDUARD ERKKI LAUR

nr 154 KAI LASN

nr 155 ANDRUS ANSIP

Kandidaate - 38

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 156 RAIVO UUKKIVI

nr 157 KRISTER PARBO

nr 158 MARGUS VALGMA

nr 159 RAIVO KRUUK

nr 160 LISANDRA TALVING

nr 161 KRISTO PRISKUS

nr 162 JOHANNES TÕRS

nr 163 VELOR VIITAK

nr 164 AIN PERT

nr 165 TATJANA LELOV

nr 166 IGOR MOZESSOV

nr 167 PEETER BÖCKLER

nr 168 EINAR KINK

nr 169 MARGUS ABEL

nr 170 SULEV HERMASTE

nr 171 TOIVO LIIV

nr 172 TIIU MADISSOON

nr 173 HEIGO-AULEMB ENSLING

nr 174 JANEK SOOSAAR

nr 175 KAIRI VÄHI

nr 176 HEINAR KANNIMÄE

nr 177 DIANA EHAS

nr 178 MARIO KUMMER

nr 179 ALEX KUUSK

nr 180 PRIIT PÄSTLANE

Kandidaate - 25

Eesti Keskerakond

nr 181 INDREK UUEMAA

nr 182 HELJU PRITS

nr 183 KEIDI VÕSU

nr 184 EDUARD AASLAID

nr 185 ERIKA POPOVITŠ

nr 186 CASPAR LOOTSMANN

nr 187 SVEN-ORLI ORGMETS

nr 188 ALBERT KONDAKTŠJAN

nr 189 MARGUS LAIKASK

nr 190 RAUL VÄINSAR

nr 191 ASSO KINSIVEER

nr 192 ALLAN AITMAN

nr 193 MERILIN EVERT

nr 194 ÜLAR TEPPO

nr 195 OLEG TŠUBAROV

Kandidaate - 15

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 196 PRIIT PÕLDMÄE

nr 197 AGU LAIUS

nr 198 ÜLO TIMUSKA

nr 199 MARGUS LAULA

nr 200 ALEKSANDER TORJUS

nr 201 IVETA TOMERA

nr 202 KRISTJAN SUUREKIVI

nr 203 GERLI LEHE

nr 204 RAUL RANNASTE

nr 205 JAANA NIRK

nr 206 PEETER LORENTS

nr 207 ENELI NIINEPUU

nr 208 TAIVO LAHERAND

nr 209 HELLE KULBAS

nr 210 INDREK KERMON

nr 211 SIRLY POOLMA

nr 212 RAIN TARTO

nr 213 VERONIKA ISBERG

nr 214 REIN KARM

nr 215 AET VILGATS

nr 216 OLGERT ORAS

nr 217 KARL KRUUK

nr 218 JOHANNES TIITUS

nr 219 MARGUS PIHLAKAS

Kandidaate - 24

Üksikkandidaadid

nr 220 TARVO METS

nr 221 JAN JAANUS

Kandidaate - 2

Saku vald - kandidaate 111

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 111

Valimisliit MIDA LUBAME - SEDA KA TEEME

nr 101 TEET LAUL

nr 102 OLAVI KOOLME

nr 103 RAIDO ROSENBLATT

nr 104 ANDRES ADER

nr 105 KUIDO PIIRMAA

nr 106 HELGER REDER

nr 107 LII PURI

nr 108 RIIVO SEEMRE

nr 109 ILMAR SOOMAN

nr 110 KEN RÄTSEP

nr 111 SANDER SIIR

nr 112 LENNART KILM

nr 113 REIN KASK

nr 114 MARTIN ENNIKO

nr 115 HARRI PIIRMAA

nr 116 ANDRES KALLAS

nr 117 KUSTAV HILEP

nr 118 MARGUS PETROV

nr 119 SANDRA BELOVA

nr 120 MARIO VALDT

nr 121 ANNELI UUTAR

nr 122 DIANA PIPERAL

nr 123 ÜLARI PIPERAL

Kandidaate - 23

Eesti Keskerakond

nr 124 DAINA JÜRISTO

Kandidaate - 1

Valimisliit Väikelinn

nr 125 ANNELY-THEA HÄGGBLOM

nr 126 ANU ALTMETS

nr 127 ARVI RATASSEPP

nr 128 EERO ALAMAA

nr 129 IVAR RAIG

nr 130 KARL-THOMAS KALLASMAA

nr 131 KRISTJAN PUUSTUSMAA

nr 132 KRISTJAN SAAR

nr 133 MARKO TALI

nr 134 MART SIIMANN

nr 135 MARTI REHEMAA

nr 136 PEETER LEIDMAA

nr 137 PIRET KAARE

nr 138 REIGO LEHTLA

nr 139 STEN ÄRM

nr 140 TANEL OTS

nr 141 TEELE RAJA

nr 142 TEET LILLEORG

nr 143 ÜLLE KIVIRÄHK

Kandidaate - 19

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 144 HEINO LÕIVEKE

nr 145 HASSO UUETOA

nr 146 RAIN REIMAN

nr 147 REIN KUUSIK

nr 148 ENN SCHILF

Kandidaate - 5

Eesti Reformierakond

nr 149 ARVO PÄRNISTE

nr 150 KATRIN KRASILNIKOV

nr 151 RASMUS UUSKÜLA

nr 152 TIIT VAHENÕMM

nr 153 AARE JÄRVELAID

nr 154 KAUR LOHK

nr 155 ULVI LÄÄNEMETS

nr 156 CHRISTER LOHK

nr 157 RANDO KRUUSE

nr 158 JUHAN TALPSEPP

nr 159 ANTON NOOR

nr 160 ÜLLE-TRIIN ENDEN

nr 161 AIVO LIIV

nr 162 TÕNIS MILLING

nr 163 ANU KATTEL

nr 164 JOHANNES PALDROK

nr 165 MARGUS ROHULA

nr 166 LIZETTE TARLAP

nr 167 VEIKO KRUUSTÜK

nr 168 VAIKE PÄHN

nr 169 VLADIMIR TEDER

nr 170 ANDRES PUKK

nr 171 TIIU VELLESTE

Kandidaate - 23

Valimisliit Edumeel

nr 172 HENRIK RAAVE

nr 173 MARIANNE RANDE

nr 174 ELERI PAATSI

nr 175 PEETER MAHON

nr 176 ANNELIIS KASEMAA

nr 177 JAAN PLADO

nr 178 VIIVE ROSENBERG

nr 179 MAIA SOKK

nr 180 SILVA TOMINGAS

nr 181 LEHO JÄRVELA

nr 182 SALE MANTSIK

nr 183 KIRSTI VIHERMÄE

nr 184 RAIN ALEV

nr 185 LIINA LIIBERT

nr 186 TERLI RÜÜTLI

nr 187 LEO JÜRGENSON

nr 188 KADRI SALEV

nr 189 HELENA EESMETS

nr 190 KRISTEN PÕDER

nr 191 KRISTI JOOSING

Kandidaate - 20

Valimisliit Kodu

nr 192 LEMMI ORO

nr 193 MALL PETERSEN

nr 194 SIRJE PETERSON

nr 195 MERIKE SISASK

nr 196 AHTO LUTTER

nr 197 LEMBIT MAKSTIN

nr 198 KAIRI ZALETAJEV

nr 199 ANNE LAOS

nr 200 TIINA RUUT

nr 201 ARGO ZIRK

nr 202 JAN HAREND

nr 203 HERLENT KRIK

nr 204 HANNA-LISA KUSLAP

nr 205 LEILA TALK

nr 206 EILI ERG

nr 207 KÜLLI MÄNNIK

nr 208 KEN KUKKONEN

nr 209 EIMAR VELDRE

nr 210 KALLE PUNGAS

nr 211 MAI STERN

Kandidaate - 20

Saue vald - kandidaate 191

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 191

Valimisliit Meie

nr 101 RAIVO KOKSER

nr 102 SIIRI KÄPA

nr 103 MATTI NAPPUS

nr 104 LIIVI ABEL

nr 105 HENN VAHER

nr 106 JAAK VACKERMANN

nr 107 AIVAR KOITLA

nr 108 MAIE SÄRAK

nr 109 EGO KASEORG

nr 110 ANTS TORIM

nr 111 OLEV LUHTEIN

nr 112 LEMBIT SINIJÄRV

nr 113 MIHHAIL JALLAJAS

nr 114 AADO LIBLIKMANN

nr 115 KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE

nr 116 TÕNU TARVE

nr 117 TIIA TASUJA

nr 118 VAHUR HERM

nr 119 MEELIS EESOJA

nr 120 ENE KOITLA

nr 121 SILVIA KINGER

nr 122 MEELIS TELLISKIVI

Kandidaate - 22

Saue valimisliit "Koostöö - Meie vald"

nr 123 ANDRES LAISK

nr 124 DIANA POUDEL

nr 125 NILS JOONAS PÕLDME

nr 126 TIIA ROSENBERG

nr 127 PEEDO KESSEL

nr 128 MARIS ZERNAND-VILSON

nr 129 ALLAN MUUK

nr 130 JAANIKA KÄÄRST

nr 131 ENN KARU

nr 132 KATRIN ÕISMA

nr 133 AAVO SÕRMUS

nr 134 KÄTLIN VAU

nr 135 TOOMAS ARTMA

nr 136 DIANA BONDARTŠUK

nr 137 INDREK EENSAAR

nr 138 MARELLE ERLENHEIM

nr 139 JANEK HAMIDŽANOV

nr 140 TERJE JAUP

nr 141 RAIDO INGERAINEN

nr 142 HELE-MALL KINK

nr 143 MART JESSE

nr 144 OLVIA LAUR

nr 145 JAANUS KALLION

nr 146 LAILI PAK

nr 147 AIN KARUTOOM

nr 148 ÜLLE RONDO

nr 149 MEELIS KELDREMA

nr 150 ANNELY SEER

nr 151 RISTO KIILBERG

nr 152 KEY SMIRNOVA

nr 153 ERMO KOLD

nr 154 TIINA TINT

nr 155 MEELIS KOLK

nr 156 KRISTJAN KONGO

nr 157 SIGVARD KUKK

nr 158 GERT KULLAMÄE

nr 159 VELJO KUUSK

nr 160 TEET LEHTME

nr 161 JAANUS LUHAÄÄR

nr 162 AHTO OJA

nr 163 TIIT OJAVESKI

nr 164 KRISTJAN OK

nr 165 ANDRUS ORUSTE

nr 166 HELMUT PAABO

nr 167 ALLAN POHLAK

nr 168 SILVAR SAVOLAINEN

nr 169 LENNART STEINBERG

nr 170 TORMI TABOR

nr 171 JAANUS TEDER

nr 172 EINAR ALLIKSAAR

nr 173 KULDAR PAJU

nr 174 ANDRES PAJULA

nr 175 EERO KALJUSTE

nr 176 VELLO TOOMIK

nr 177 ARNOLD ÕISPUU

Kandidaate - 55

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 178 HENN PÕLLUAAS

nr 179 TÕNU URVA

nr 180 PEETER KRALL

nr 181 SVEN SOMMER

nr 182 TOOMAS KUUSK

nr 183 JARMO TREI

nr 184 MAREK LEINEMANN

nr 185 HEIKI SULG

nr 186 KRISTO KEIR MEREMAA

nr 187 PRIIT ÜMARIK

nr 188 KARLO ALLMERE

nr 189 ARGO KOLLOM

nr 190 TAAVI LEON

Kandidaate - 13

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 191 ULVI INGVER

nr 192 OLE MICHAEL RASMUSSEN

nr 193 MARJE SUHAROV

nr 194 DANEL TUUSIS

nr 195 KERTTU BRANDMEISTER

nr 196 KAIRI LÄÄNE

nr 197 LEA JANTS

nr 198 KERSTI SIMON

nr 199 KARL KUUSIKU

nr 200 ALLAR VÄÄLMA

nr 201 MIRJE TOMBAK

nr 202 KAIE RÄTSEP

nr 203 MARE SIPSAKA

nr 204 ANU HOOK

nr 205 URVE URGARD

nr 206 TIIA OISO

nr 207 VAIKE PYLSY

Kandidaate - 17

Eesti Keskerakond

nr 208 TOOMAS VITSUT

nr 209 INDREK LINDSALU

nr 210 VALERI ALBA

nr 211 JUHAN SÄRGAVA

nr 212 MATI TARTU

nr 213 JAAN MOKS

nr 214 MAIT MALTIS

nr 215 EVI VENDLA

nr 216 NIKOLAI BESEDIN

nr 217 TOIVO MOORAST

nr 218 DARJA LEONOVA

nr 219 VÄINO HEINSAAR

nr 220 KRISTEL MALTIS

nr 221 PRIIDU KALBRE

nr 222 JÜRI ESINURM

nr 223 ALEKSANDER VINKLER

nr 224 ENN KOGER

nr 225 MAIE UHTLIK

nr 226 AIVAR KABRITS

nr 227 TAVI NIRK

nr 228 LUIZA VARES

nr 229 MART RIGA

nr 230 ELVIRA URGAS

nr 231 PRIIT TÄHTSALU

nr 232 ANGELINA POGODINA

nr 233 RENE BRENNER

nr 234 AIN PÄÄRSON

nr 235 GRETA SILBERG-KÄÄRIK

Kandidaate - 28

Eesti Reformierakond

nr 236 MADIS MILLING

nr 237 RIHO JOHANSON

nr 238 HARRY PAJUNDI

nr 239 ANNE TEETAMM

nr 240 VILLU MÄTTIK

nr 241 MARGUS REINTAM

nr 242 ANNELI VÕÕRAS

nr 243 EERIK-HANNES MATSINA

nr 244 TIIT ISOP

nr 245 KRISTO KOKK

nr 246 ARGO LADVA

nr 247 TIIT KOLK

nr 248 ANDRE PROMET

nr 249 SULO MULDIA

nr 250 ALAR RUUT

nr 251 VELVE TUULING

nr 252 KAIRE SILDNIK

nr 253 RAIVO OJAPÕLD

Kandidaate - 18

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 254 VALDIS TOOMAST

nr 255 ANDRES KAARMANN

nr 256 REIN RIGA

nr 257 DIANA INGERAINEN

nr 258 KAIDO KATALSEPP

nr 259 SIGNE LAAR

nr 260 AIRI LIIVA

nr 261 AIVAR FRIEDRICHSON

nr 262 AIVI BIRK

nr 263 ANDRUS ROOSIMAA

nr 264 ANNE KALDA

nr 265 ERKI KULD

nr 266 EVELI KLJUJEV

nr 267 EVELIN POVEL-PUUSEPP

nr 268 GEORG KÕRESOO

nr 269 GUNO KARRO

nr 270 HANS NIINEPUU

nr 271 IMRE KAJU

nr 272 INDREK LOIT

nr 273 JAAN KALBUS

nr 274 KALEV ISRAEL

nr 275 KRISTEL RATNIK-SOOSAAR

nr 276 MARGE REHEPAPP

nr 277 MARIETTA VALLE

nr 278 MART LAISK

nr 279 MATI RIIMAA

nr 280 MATI SIMM

nr 281 MONIKA LIIV

nr 282 MEELIS RÕIGAS

nr 283 REIGO ILU

nr 284 RISTO KULDERKNUP

nr 285 SILVER ARRAK

nr 286 TANEL OBERG

nr 287 TÕNU KUMARI

nr 288 VAHUR UTNO

nr 289 VIRKO RAAGMETS

nr 290 LAURI VAHTRE

Kandidaate - 37

Üksikkandidaadid

nr 291 TÕNU TAMM

Kandidaate - 1

Viimsi vald - kandidaate 185

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 185

Eesti Keskerakond

nr 101 OLIVER LIIDEMANN

nr 102 OKSANA ŠELENJOVA

nr 103 KRISTJAN MARK

nr 104 KEA KRUUSE

nr 105 MADIS KAASIK

nr 106 ALLA TARASKINA

nr 107 KAAREL-MATI HALLA

nr 108 JÜRI MARTIN

nr 109 ELINA-LEHTA KAASIK

nr 110 ARTUR KALDMA

nr 111 ALVINA MAASIK

nr 112 OLARI PINT

nr 113 RAIN TAIMRE

nr 114 ARVO KUNDLA

nr 115 JANIS RIISALU

nr 116 HARRI LUGU

nr 117 ALLAN JÄRVINE

nr 118 LEHO REHEMÄE

nr 119 JAAN ÜKSTI

nr 120 PEETER NARUSK

nr 121 ERIK ANTSMA

nr 122 MAKSIM ZOLOTARJOV

nr 123 EINGARD TOPS

Kandidaate - 23

Tuleviku Viimsi valimisliit

nr 124 VIKTORIA TUULAS

nr 125 KRISTINA KAMS

nr 126 DAVID PÄRNAMETS

nr 127 KAJA-REETE JUNG

nr 128 PERT LOMP

nr 129 VIKTORIA SAAT

nr 130 INDREK JAAKSOO

nr 131 ANNELI LAHE

nr 132 ILLIMAR LAHE

nr 133 REGINA VAIN

nr 134 HENRIK PÕDER

nr 135 KRISTIINA BÖTTKER

nr 136 RAIVO HERMLIN

nr 137 MARE LEHTLA

nr 138 HELEN LASN

nr 139 KAIRI KUUSE

Kandidaate - 16

Valimisliit Kogukondade Viimsi

nr 140 IVO RULL

nr 141 ANTS ERM

nr 142 MATI MÄTLIK

nr 143 JELENA KESA

nr 144 ANDRES JAANUS

nr 145 LAURI KASEMAA

nr 146 AARE PERNIK

nr 147 ANNIKA POTTER

nr 148 REIN LEIPALU

nr 149 SVETLANA KUUSING

nr 150 TARMO MAASEL

nr 151 VILJA ORAVAS

nr 152 KEVIN PRESS

nr 153 INGRID KÄO

nr 154 ANDRES POOLAK

nr 155 ERKO VELTSON

nr 156 KARMO KORN

nr 157 MARTIN KADAK

nr 158 ANDRES LOORAND

nr 159 MÄRT VELLESTE

nr 160 TOOMAS DRELL

nr 161 MAARIUS KUUSKMÄE

Kandidaate - 22

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 162 ILONA THAGAZITOVA

Kandidaate - 1

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 163 MARI-ANN KELAM

nr 164 TOOMAS TÕNISTE

nr 165 JAN TREI

nr 166 PRIIT ROBAS

nr 167 MEELIS SALUNEEM

nr 168 REIN MADISSOON

nr 169 KATRIN MARKII

nr 170 KRISTIINA LAURA JÄRVE

nr 171 KAIRI UUK

nr 172 ARVI ALTMÄE

nr 173 REIN OTTOSON

nr 174 RAIDO ORAS

nr 175 LAURI ROHTOJA

nr 176 JAANUS LEMBER

nr 177 ADO VIIK

nr 178 ARVO SAAT

nr 179 SULEV ENNOMÄE

nr 180 ANDRES-JAAK RIIT

nr 181 HELLE HALLIKA

nr 182 TANEL LÄÄN

nr 183 ANTTI RÄNISOO

Kandidaate - 21

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 184 URVE PALO

nr 185 ANNIKA VAIKLA

nr 186 RAIMO TANN

nr 187 AIN PINNONEN

nr 188 ENE LILL

nr 189 ANU KAIV

nr 190 MARGUS TALSI

nr 191 VALTER PUUSTRÖM

nr 192 PILLE PETERSOO

nr 193 PIRET SIMMO

nr 194 MEELIS METSMA

nr 195 JAANUS KONI

nr 196 KRISTIINA SILLASTE

nr 197 MARIKA SAUL

nr 198 IVO ILLISSON

nr 199 JEVGENI SEMJONOV

nr 200 AIVAR PÕLDA

Kandidaate - 17

Valimisliit Rannarahvas

nr 201 VÄIKO DORBEK

nr 202 AIME ESTNA

nr 203 RAIVO KAARE

nr 204 PEEDU KASS

nr 205 ELLE KRISTLEPP

nr 206 JÜRI KRUUSVEE

nr 207 DARVY KÕDAR

nr 208 ANTS-HEMBO LINDEMANN

nr 209 ARVI PIIRSALU

nr 210 ANDRUS PIHEL

nr 211 HEIDY REBANE

nr 212 SULEV ROOSMA

nr 213 VELLO SALUSTE

nr 214 ENDEL SAAREPUU

nr 215 JAAN TAGAVÄLI

nr 216 ÜLO TAURIN

nr 217 RAIVO TOMINGAS

nr 218 TAIVO TÕRUKE

nr 219 INNA-KERSTI-DAGMAR VAGA

nr 220 MARGE VEIK

nr 221 MATI VIIKANT

nr 222 HEDY ÖPIK

Kandidaate - 22

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 223 HANNES VÕRNO

nr 224 KRISTEL MENNING

nr 225 JAAN SÖÖT

nr 226 ROLAND OSA

nr 227 KADRI PAAS

nr 228 MIHKEL SARETOK

nr 229 GERLI ASMER

nr 230 AARNE JÕGIMAA

nr 231 KARL SONGISEPP

nr 232 ANNE LUUR

nr 233 LAURI VIIKNA

nr 234 ROMAN MOLTŠANOV

nr 235 TOIVO URVA

nr 236 AARE TAMME

nr 237 HALDO ORAVAS

nr 238 RAIN PÄRNASTE

nr 239 VALLO PALVADRE

nr 240 INDREK TAMMEMÄGI

nr 241 ERKKI NAABEL

nr 242 TIIT ROSIN

nr 243 URMAS MERERAND

nr 244 ALAR VALGE

nr 245 MARKO TAMM

nr 246 VLADIMIR ŠERIPOV

nr 247 ERGO DAUM

nr 248 LEMBIT TAMMSAAR

nr 249 KRISTIAN POTSEPP

nr 250 JAAN KOLBERG

nr 251 TOIVO KANTER

nr 252 MADIS SARETOK

Kandidaate - 30

Eesti Reformierakond

nr 253 SIIM KALLAS

nr 254 RIINA AASMA

nr 255 TAAVI KOTKA

nr 256 MÄRT VOOGLAID

nr 257 ALVAR ILD

nr 258 AIVAR SÕERD

nr 259 KRISTIINA KÄGU

nr 260 JAAK SALUMETS

nr 261 ENN SAU

nr 262 ATSO MATSALU

nr 263 AARNE SALUVEER

nr 264 VALDUR KAHRO

nr 265 IVO SAARMA

nr 266 MARJU MIK

nr 267 TANEL EINASTE

nr 268 PEETER VÄÄN

nr 269 JAAK RAIE

nr 270 KAJA MÄNNIKO

nr 271 ROBERT LAURI

nr 272 MARGUS ALLIKMAA

nr 273 TAIVO LUIK

nr 274 STEN SARAP

nr 275 REIN FROLOV

nr 276 HANS RIISMAA

nr 277 ENN TEIMANN

nr 278 RITA VESKIMEISTER

nr 279 TOIVO KUUS

nr 280 REIGO RANDMETS

nr 281 VALDO RANDPERE

nr 282 VLADAS RADVILAVIČIUS

nr 283 JANEK MURAKAS

nr 284 KRISTJAN JÕEKALDA

nr 285 SERGEI TŠEREPANNIKOV

Kandidaate - 33

HIIU MAAKOND - 196 kandidaati

Hiiumaa vald - kandidaate 196

Valimisringkond nr 1 (Kärdla linn) - kandidaate 84

Valimisliit Ühine Hiiumaa

nr 101 MARGIT KAGADZE

nr 102 AIVAR VIIDIK

nr 103 ANU PIELBERG

nr 104 JAANUS BERKMANN

nr 105 IMRE KIVI

nr 106 LIISI KUMMER-LEMAN

nr 107 SVEN-ERIK VEIMER

nr 108 INDREK SILD

nr 109 LIIS SOONIK

nr 110 URVE MERENDI

nr 111 MATI KIIVER

nr 112 LIISA VALS

nr 113 MARGUS KAGADZE

nr 114 ANNA-LIISA JÕGI

Kandidaate - 14

Eesti Keskerakond

nr 142 ANTS VAHTRAS

nr 143 INGE TALTS

nr 144 TARMO RAJANG

nr 145 EMILI KUUSE

nr 146 VJATŠESLAV UTJUPIN

nr 147 TIINA VAINOMÄE

nr 148 KALEV KASK

nr 149 MERIKE PETRICH

nr 150 ANDRES NIGLAS

Kandidaate - 9

Valimisliit Kodusaar

nr 160 TARMO MÄND

nr 161 URMAS SELIRAND

nr 162 JULIA GURJEVA

nr 163 ANNELY ADAMSON

nr 164 VIKTOR RÕBTŠENKO

nr 165 ARNOLD-AARE KIVISIKK

nr 166 KEITH SIILATS

nr 167 ANGEELIKA KOIT

nr 168 MIHKEL LEIVALT

nr 169 ANDRES VEEL

nr 170 MARKO RANNA

nr 171 MATI LEPNA

nr 172 ALLAN LEIGRI

nr 173 TÕNU OTSASON

Kandidaate - 14

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 212 PAAP KÕLAR

nr 213 TÕNIS PALJASMA

nr 214 AVE ALAVAINU

Kandidaate - 3

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 223 GEORG LINKOV

nr 224 IVO EESMAA

nr 225 TOOMAS TOOMSOO

nr 226 TIIT HARJAK

nr 227 ANNELY VEEVO

nr 228 TIIT RANDMAA

nr 229 KRISTI LINKOV

nr 230 KATRIN SARAPUU

nr 231 INDREK ULLA

nr 232 KAIRA VÄSTRIK

nr 233 MEELIS PIELBERG

nr 234 KRISTEL VANJUK

nr 235 REINO HALLA

nr 236 TARMO JAAKSON

nr 237 SANDER LAUR

nr 238 SUSANNA VEEVO

nr 239 TAMBET INNO

nr 240 SIRET TARA

nr 241 JAAK HIIEMETS

nr 242 VILJAR LILLEMÄE

nr 243 MAREK RÄTSEP

nr 244 ENN SUTTING

nr 245 EVE HEINMAA

nr 246 TRIINU PIHEL

nr 247 AIN EINBERG

nr 248 HÜLLO-KRISTJAN SIMSON

Kandidaate - 26

Eesti Reformierakond

nr 249 RIHO RAHUOJA

nr 250 JÜRI OJASOO

nr 251 RUTH ESTA

nr 252 AIVO KRIISKA

nr 253 AIVI TELVIK

nr 254 MARIS NÕMMIK-KÄRTNER

nr 255 VELLO PIKK

Kandidaate - 7

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 265 REILI RAND

nr 266 LIIS REMMELG

nr 267 TOOMAS KOKOVKIN

nr 268 PIRET PÕLLU

nr 269 ÜLARI KAIBALD

nr 270 KRISTJAN OJASOO

nr 271 MARI-LIIS LEIVALT

nr 272 LEMBIT VAINUMÄE

nr 273 GERDA DANIELJANTS

nr 274 MATTI LÜSI

nr 275 HANNES RUMM

Kandidaate - 11

Hiiumaa vald - kandidaate 196

Valimisringkond nr 2 (Hiiu vald v.a. Kärdla linn) - kandidaate 22

Valimisliit Ühine Hiiumaa

nr 115 JAANUS VALK

nr 116 ANDRUS ROOSA

nr 117 TUULI TAMMLA

nr 118 AIN VEIDE

nr 119 TOOMAS SAAL

nr 120 SIIM RÄTSEP

Kandidaate - 6

Valimisliit Kodusaar

nr 174 JAAN HARAK

nr 175 VELVO BARINOV

nr 176 SIIRI SÜLLA

nr 177 RAIT ROSENBERG

nr 178 MATI EELMA

Kandidaate - 5

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 215 IVO MÄND

nr 216 PALLE KÕLAR

Kandidaate - 2

Eesti Reformierakond

nr 256 ARTUR VALK

nr 257 AGU KOHARI

nr 258 ÜLLAR LAID

nr 259 MÄRT RANNAST

nr 260 ILME TREISALT

Kandidaate - 5

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 276 REET KOKOVKIN

nr 277 ALARI REMMELG

nr 278 NELE ELLER

nr 279 ENE REIDMA

Kandidaate - 4

Hiiumaa vald - kandidaate 196

Valimisringkond nr 3 (Käina vald) - kandidaate 36

Valimisliit Ühine Hiiumaa

nr 121 OMAR JÕPISELG

nr 122 ÜLLAR PADARI

nr 123 HANNES MAASEL

nr 124 ILMI AKSLI

nr 125 TRIINU SCHNEIDER

nr 126 SANDER KOPLI

nr 127 EHA BRIKKER

nr 128 JANA UUSKARI

nr 129 ANNE MIŠINA

nr 130 AIRA TOSS

nr 131 ANNA LIPP

nr 132 TIIT VANNAS

Kandidaate - 12

Eesti Keskerakond

nr 151 MALLE KOBIN

nr 152 MARTI TISLER

nr 153 REENI METSKÜLA

nr 154 PILLE LEHTER

nr 155 REIN SAARMETS

nr 156 MADIS-ILMAR SALUM

nr 157 AIJA KLEE

nr 158 LIIS OJA

nr 159 JUTA RÄÄTS

Kandidaate - 9

Valimisliit Kodusaar

nr 179 MAIA JÕPISELG

nr 180 AIDAR KÄÄRAMEES

nr 181 KLAIRE LEIGRI

nr 182 SILVI LAIDRO

nr 183 VIIVI PEEDU

nr 184 ANNI PAULUS

nr 185 LIIS OOLMETS

Kandidaate - 7

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 217 AGNES PULK

nr 218 ERIK MAIER

nr 219 JAAK LEPIK

Kandidaate - 3

Eesti Reformierakond

nr 261 ESTER TAMMIS

Kandidaate - 1

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 280 HELEN TEIGAR

nr 281 HELI TUISK

nr 282 MAIU TOOMEMÄE

nr 283 JAANA LEPAMAA

Kandidaate - 4

Hiiumaa vald - kandidaate 196

Valimisringkond nr 4 (Pühalepa vald) - kandidaate 32

Valimisliit Ühine Hiiumaa

nr 133 REIJO LEIGER

nr 134 KAIRE NÕMM

nr 135 MARTIN KAGADZE

nr 136 JAREK SAMM

Kandidaate - 4

Valimisliit Kodusaar

nr 186 TOOMAS REMMELKOOR

nr 187 ANTS ORAV

nr 188 ANTTI LEIGRI

nr 189 TIIU ALAS

nr 190 ARNE KULI

nr 191 TAGO LAEVAMEISTER

nr 192 SIRJE REINPAL

nr 193 ENDEL KAEVATS

nr 194 MARIA REMMELKOOR

nr 195 JURI OMANN

nr 196 ANNIKA UNDO

nr 197 RAIVO VÄLBA

nr 198 SIRJE KUULMATA

nr 199 MAIT KARUKÄPP

nr 200 ERMO VOOLE

nr 201 OLIVER LIIR

Kandidaate - 16

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 220 OLARI JÄÄGER

nr 221 IVO LÕPPE

Kandidaate - 2

Eesti Reformierakond

nr 262 ANTON KALJULA

nr 263 MAIDU SALIN

Kandidaate - 2

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 284 LIISI MÄEUMBAED

nr 285 ARGO NURS

nr 286 LILI KÄÄR

nr 287 ÕIE LAKSBERG

nr 288 HELLE-TRIIN NISUMAA

nr 289 KAIE SARV

nr 290 KATRIN VILT

nr 291 ELIS KIIN

Kandidaate - 8

Hiiumaa vald - kandidaate 196

Valimisringkond nr 5 (Emmaste vald) - kandidaate 22

Valimisliit Ühine Hiiumaa

nr 137 PILVI POST

nr 138 JAANIKA KÜTTIM

nr 139 MARIA RUUBAS

nr 140 MAREK KAGADZE

nr 141 MADIS KIIVER

Kandidaate - 5

Valimisliit Kodusaar

nr 202 TIIT PAULUS

nr 203 LEONHARD KUKK

nr 204 AIVO HÄRM

nr 205 JÜRI PREOBRAŽENSKI

nr 206 KATRIN HÄRM

nr 207 MAIU HIIS

nr 208 TIIT LAUN

nr 209 RAIVO MÖLDER

nr 210 ANDRES ALLIKSOO

nr 211 LAURI PAAR

Kandidaate - 10

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 222 AIVO SAAR

Kandidaate - 1

Eesti Reformierakond

nr 264 EERO KÖÖP

Kandidaate - 1

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 292 HERGO TASUJA

nr 293 LIINA LEPAMAA

nr 294 DIANA LEENURM

nr 295 HEIKI MAIVEL

nr 296 MAIDO RAND

Kandidaate - 5

IDA-VIRU MAAKOND - 1061 kandidaati

Alutaguse vald - kandidaate 124

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 124

VALIMISLIIT OMA VALD

nr 101 OLEG KUZNETSOV

nr 102 TARMO ANTON

nr 103 ANNELI DIETRICH

nr 104 PILLE JUURSALU

nr 105 TIMO JUURSALU

nr 106 PAUL KESKÜLA

nr 107 KRISTO KESLER

nr 108 TARMO KOLLO

nr 109 VALVE KOLLO

nr 110 RAIMO KRIISA

nr 111 INGRID KULIGINA

nr 112 KAJA KURVE

nr 113 KALLE KUUSIK

nr 114 ANASTASSIA MEINSON

nr 115 HELEN RAJAS

nr 116 KRISTEL REINO

nr 117 RAIMO SARAPUU

nr 118 AIVO TAMM

nr 119 MEELIS TINNO

nr 120 MONIKA TINNO

nr 121 RAIMI TOOME

nr 122 JAANA TOSS

nr 123 ANDRES VINKLER

nr 124 MIRJAM VINKLER

Kandidaate - 24

Valimisliit Alutaguse heaks

nr 125 TAUNO VÕHMAR

nr 126 ANDRUS AAMER

nr 127 ANNELY OONE

nr 128 HELDI AIA

nr 129 EVE AVEL

nr 130 ILONA BURTSEVA

nr 131 RAIO DELLO

nr 132 VLADIMIR DERBUK

nr 133 ANNE-LY FERŠEL

nr 134 JEKATERINA GUIDONI

nr 135 RIINA GUNT

nr 136 OVE JUUSE

nr 137 AARE KARP

nr 138 ANNES KINGU

nr 139 KÄROLIN KRUUT

nr 140 RAINER KULDMAA

nr 141 JÜRI KUZMIN

nr 142 PILLE NAGEL

nr 143 OKSANA NOVENKOVA

nr 144 ANNE NURGAMAA

nr 145 ALAR NÕMM

nr 146 KAIRI NÕMMEMEES

nr 147 SIIRI PAKKAS

nr 148 ANDRES PÄRNPUU

nr 149 REET REBBAN

nr 150 VALENTINA REGO

nr 151 EGE ROOSIMÄGI

nr 152 AINAR SAATMAN

nr 153 JAAN SEPP

nr 154 ANELI ŠMIGELSKITE

nr 155 IGOR ZAHHARTŠENKO

nr 156 VELLO TAAR

nr 157 JÜRI TALIMÄE

nr 158 TAAVI TALIMÄE

nr 159 GERT TISLER

nr 160 VELLO TOHVER

nr 161 ANDRUS TOSS

nr 162 KERMO TÕNURIST

nr 163 ANDRUS VALDRE

nr 164 JANNO VOOL

nr 165 AIRE ÕRAS

nr 166 ANU KLJUTŠNIK

Kandidaate - 42

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 167 ILME TALISTU

Kandidaate - 1

Eesti Reformierakond

nr 168 RAIVO RAAP

nr 169 PRIIT PALMET

nr 170 TAAVI VOGT

nr 171 JÜRI PÄLL

nr 172 AIVAR TALISTU

nr 173 VADIM IVANOV

nr 174 ANNELI BOGENS

nr 175 MARIKA VALTER

nr 176 JURI NOVOŽILOV

nr 177 LIINA PÄRNPUU

nr 178 ANTON BONDAREV

nr 179 ROBERT TARGIJAINEN

nr 180 LII ROOSA

nr 181 ALEKSEI ZAUTIN

nr 182 TATJANA AIT

nr 183 MADIS ARM

nr 184 ÜLO KANN

nr 185 AULIS PÄRNPUU

nr 186 HANS KARP

nr 187 JEVGENI SOKOLOV

nr 188 MAREK PEET

nr 189 TAAVI TOOMEL

nr 190 ANNIKA ALTOJA

nr 191 LAURI RÄBIN

nr 192 ANDRUS SIMSON

nr 193 HANNES ARUS

nr 194 TÕNU JAANIPERE

nr 195 IVO VÄLJAOTSA

nr 196 JANAR ALEKSANDROV

nr 197 DMITRI KLÕGA

nr 198 AIVAR RAHE

nr 199 MEELIS PÄLLO

nr 200 SIIM LINNARD

nr 201 MARGO KARP

Kandidaate - 34

Eesti Keskerakond

nr 202 SERGEI ASMUS

nr 203 KAIE KRÜÜTS

nr 204 ALINA ANDREJEVA

nr 205 MAREK KULLAMÄGI

nr 206 NATALJA PROHHOROVA

nr 207 VITALI ŠEVTŠENKO

nr 208 INDREK JUUSE

nr 209 JANEK VÄHK

nr 210 GALINA BARÕŠNIKOVA

nr 211 NIKOLAI ABAKOV

nr 212 DIANA DUDINA

nr 213 ANATOLI RÕNNOV

nr 214 RANET ÕUNAPUU

nr 215 NIKOLAI LÜTER

nr 216 TATJANA VOROBEI

nr 217 ROZA NIKOLAJEVA

nr 218 NATALJA LÜTTER

nr 219 OKSANA IPPOLITOVA

nr 220 VALENTINA MOROZ

Kandidaate - 19

Üksikkandidaadid

nr 221 SERGEI SOLOVJOV

nr 222 URMET ROOSIMÄGI

nr 223 RAIMOND KALLE

nr 224 SILVIA MURU

Kandidaate - 4

Jõhvi vald - kandidaate 150

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 150

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 101 HRISTO NEILAND

nr 102 ERVIN METSATALU

nr 103 NATALJA ŠABARTŠINA

nr 104 SERGEI SOLOVJOV

nr 105 ANNE JUNDAS

nr 106 PAVEL PROKOPENKO

nr 107 MIHHAIL DERBNEV

Kandidaate - 7

Valimisliit Jõhvi - meie kodu

nr 108 ALEKSEI NAUMKIN

nr 109 NIKOLAI OSSIPENKO

nr 110 ANDREI OJAMÄE

nr 111 DMITRI SMIRNOV

nr 112 TAMARA LUIGAS

nr 113 TAMARA PÕLEVINA

nr 114 ALEKSANDR ROMANOVITŠ

nr 115 VELLI NABER

nr 116 ALEKSANDR SMIRNOV

nr 117 ARKADI ZAKARLJUKA

nr 118 SERGEI TULSKI

nr 119 JELENA BEZVODITSKAJA

nr 120 VLADIMIR TUŽILKIN

nr 121 JEVGENI FEDORENKO

nr 122 ALEKSANDR RASTRÕGIN

nr 123 JELENA TROJANOVA

nr 124 RAIMO KIVIMÄE

nr 125 JELENA TOOTS

nr 126 IVAN LUNJOV

nr 127 ÜLAR NUGGIS

nr 128 NATALIA KAPUSTINSKAS

nr 129 STEPAN BONDARENKO

nr 130 ALINA NEVENT

nr 131 VLADIMIR KOTŠKIN

nr 132 ANASTASSIA ÄRI

nr 133 ANATOLI TŠERNJAJEV

nr 134 VALENTINA KARTAŠOVA

nr 135 NADEŽDA NIGMATULINA

nr 136 VASSILI RÕŽOV

nr 137 VEERA PODLESNAJA

nr 138 MIHHAIL VARTANJAN

nr 139 TATJANA DEKELBAUM

nr 140 JANA UNT

Kandidaate - 33

Valimisliit Jõhvi Eest

nr 141 MEELIS TINT

nr 142 NIINA NEGLASON

nr 143 ILMAR AUN

nr 144 KAAREL PÜRG

nr 145 LIINA MIHKELSON

nr 146 VIKTOR RUMJANTSEV

nr 147 KALEV PRITS

nr 148 KAIA KALDVEE

nr 149 ENDEL PAAP

nr 150 ROMAN GRAF

nr 151 HELI VÄHK

nr 152 ARVO ALLER

nr 153 PRIIT MÜÜRSEPP

nr 154 KÜLLI NÕMMISTE

nr 155 PAUL PAAS

nr 156 JEVGENI KOTOV

nr 157 SASKIA SADRAK

nr 158 RASMUS KUUSEMETS

nr 159 MAIT SEPP

nr 160 RITA LEPIK

nr 161 TIIT KANGUR

nr 162 KALEV NÕMMELOO

nr 163 TIIU SEPP

nr 164 MEELIS MÕTTUS

nr 165 HELJO TELLING

nr 166 IVO MÕIK

nr 167 NATALIJA BOBKO

nr 168 ELMUT VEERMETS

nr 169 ELLA TOMASSOVA

nr 170 OLEV UUSTAL

nr 171 INESSA JERMAK

nr 172 MIHHAIL GRJAZNOV

Kandidaate - 32

Eesti Keskerakond

nr 173 MARTIN REPINSKI

nr 174 ARTHUR SEPPERN

nr 175 ILONA KALDRE

nr 176 ALEKSANDR MITIN

nr 177 ALLAN MÄND

nr 178 ALEKSANDER LASSIKOV

nr 179 RIHO KANGUR

nr 180 ALEKSANDR TSARKOV

nr 181 PRIIDIK KIPPAR

nr 182 JEKATERINA VASSILJEVA

nr 183 MARE LIHTSA

nr 184 NATALIA SAVITSKAJA

nr 185 NADEŽDA ARTAMONOVA

nr 186 ALEKSANDER PULVER

nr 187 ANNELI REGO

nr 188 ANTON BRONNIKOV

nr 189 VEERA URYKOVA

nr 190 HELJU MÄNNI

nr 191 MARIA MERKULOVA

nr 192 OTTO RÄTSEP

nr 193 RAISSA KLANTSATAJA

nr 194 MARIA KLEMBERG

nr 195 ANNA NIKULINA

nr 196 JEKATERINA GUSSEVA

nr 197 GERMAN GUK

nr 198 VITALI LUKJANOVITŠ

nr 199 KONSTANTIN BERTRAM

nr 200 JELENA SOKOLOVSKAJA

nr 201 RIINA PETROVA

nr 202 VALERI TSVETKOV

nr 203 DARJA BOLTOVA

nr 204 RUSLAN TEZIKOV

nr 205 ARVO LUMI

nr 206 HELENE RÄTSEP

nr 207 MARIA NIKOLAJEVA

Kandidaate - 35

Valimisliit Jõhvi

nr 208 EDUARD EAST

nr 209 SERGEI ANDREJEV

nr 210 VJATŠESLAV ŠLÕK

nr 211 ARTUR PÕLD

nr 212 VADIM JERJOMENKO

nr 213 IRINA ŠULGINA

nr 214 ANDRES TOOME

nr 215 PEETER KALDUR

nr 216 ELLE SELIVERSTOVA

nr 217 TRIIN TARENDI

nr 218 SVETLANA SAFRONOVA

nr 219 VIKTOR PREDBANNIKOV

nr 220 ÜLLE POLITAJEV

nr 221 AIVAR HELSTEIN

nr 222 ANDRES SULG

nr 223 KARIN SOKOLOVA

nr 224 ANDREAS RÄÄSK

nr 225 VLADIMIR ŠALAŠINSKI

nr 226 IGOR GAMANKO

nr 227 ANNA MAKNENE

nr 228 MESSURME PISSAREVA

nr 229 JAANUS KRIISK

nr 230 ILJA IGNATJEV

nr 231 JULIA IGNATIEVA

nr 232 ANTONINA LATTU

nr 233 NIINA SOKOLOVA

nr 234 JELENA NOVIKOVA

nr 235 NATALJA BOGDANOVA

nr 236 ANASTASSIA GAVRINA

nr 237 TOOMAS PAAP

nr 238 JELENA KALLAVUS

nr 239 TEET ENOK

Kandidaate - 32

Eesti Reformierakond

nr 240 AIVAR SURVA

nr 241 MARIS TOOMEL

nr 242 TEET KUUSMIK

nr 243 KRISTI RUUSAMÄE

nr 244 SIGRID SIKK

nr 245 INNA OMRI

nr 246 KAAREL KUZNETSOV

nr 247 HARDI RAIEND

nr 248 PRIIT ORAV

nr 249 ANASTASSIA PROKOFJEVA

nr 250 LEENA TUKKIA

Kandidaate - 11

Kohtla-Järve linn - kandidaate 130

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 130

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 101 EDUARD ODINETS

nr 102 RAISSA VARES

nr 103 NIKOLAI KUTAŠOV

nr 104 ANNA LAHT

nr 105 VALDOR ERNITS

nr 106 JELENA MUTONEN

nr 107 KÜLLI BACHMAN

nr 108 DIANA BERSENEVA

nr 109 TATJANA IVUŠKINA

nr 110 MIHHAIL JAHHIMOVITŠ

nr 111 ROBERT JUNNINEN

nr 112 KERSTI KUSLAP

nr 113 PRIIT KUSLAP

nr 114 JELENA NETŠAJEVA

nr 115 SILVIA POSSAŠKOVA

nr 116 KAIE RAIDMA

nr 117 JURI RAVOIT

nr 118 JEVGENI SALTÕKOV

nr 119 VALDUR TIHANE

nr 120 SVETLANA TŠUMAKOVA

nr 121 JÜRI UTT

nr 122 VLADISLAVA VASSITŠKINA

nr 123 HARRI VARES

nr 124 JÜRI VILLERS

nr 125 JANEK RAIK

Kandidaate - 25

Eesti Reformierakond

nr 126 VITALI BORODIN

nr 127 MERIKE PERI

nr 128 ANDREI JERŠOV

nr 129 JULIA KALAMAJEVA

nr 130 ALJONA KAZAKOVA

nr 131 ALEKSANDR KIRILLOV

nr 132 ENE KRUZMAN

nr 133 STANISLAV LAGUTKIN

nr 134 ALISSA LINTER

nr 135 SERGEI MIHHAILOV

nr 136 TATJANA NOVOŽILOVA

nr 137 SVETLANA PAVLENKOVA

nr 138 JEKATERINA PRUDNIKOVA

nr 139 ERIK SETŠKOV

nr 140 DANIIL STARODUBTSEV

nr 141 EKATERINA ŠVETS

nr 142 JANA TALVISTE

nr 143 NADEŽDA TŠUDAKOVA

Kandidaate - 18

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 144 ROMAN MUTONEN

Kandidaate - 1

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 145 HELLE URI

Kandidaate - 1

Valimisliit Õige Valik

nr 146 ROLAND TARUM

nr 147 IGOR LESKOV

nr 148 VADIM VEDEHHOV

nr 149 JAANEK PAHKA

nr 150 IGOR BRONŠTEIN

nr 151 EHA HEILU

nr 152 ARSEN POGOSJAN

nr 153 ELINA JAGONEN

nr 154 ANTONINA BLUMBERG

nr 155 JÜRI BLUMBERG

nr 156 TAIMI EHA

nr 157 ANNA JAGONEN

nr 158 EDUARD KIURU

nr 159 ELMIRE MÜÜRSEPP

nr 160 VÄINO OJAMÄE

nr 161 SVETLANA PARFEJEVA

nr 162 GEORGI SALUMETS

nr 163 VALERIA SMIRNOVA

nr 164 ILJA TUMAŠ

Kandidaate - 19

Eesti Keskerakond

nr 165 LJUDMILA JANTŠENKO

nr 166 VALERI KORB

nr 167 RIINA IVANOVA

nr 168 VLADIMIR EVVE

nr 169 DENISS VERŠININ

nr 170 VIKTORIA TSVENTARNAJA

nr 171 ÜLLE LEPASSAAR

nr 172 NIKOLAI PETROVITŠ

nr 173 ANTON DIJEV

nr 174 ARNE BERENDSEN

nr 175 ZAUR ABBASSOV

nr 176 VALENTINA KUTUZOVA

nr 177 RAISSA BAŽENOVA

nr 178 ANNA RENTIK

nr 179 SVETLANA SKOROBOGATOVA

nr 180 KRISTIINE AGU

nr 181 NIINA ALEKSEJEVA

nr 182 ANNA ANTSON

nr 183 NIKOLAI DERDESSOV

nr 184 JEVGENIA DVORNIK

nr 185 ALEKSANDR DUSMAN

nr 186 SVETLANA ERGAŠEVA

nr 187 NATALIA FELDMAN

nr 188 IGOR FIMENKOV

nr 189 MARK FJODOROV

nr 190 OLGA GOLOVATŠJOVA

nr 191 OLGA HALLIKSAAR

nr 192 LEONID HOKKONEN

nr 193 ROZA IVANOVA

nr 194 ILJA JEFIMOV

nr 195 LJUBOV KANARBIK

nr 196 VEERA KEVLITŠ

nr 197 ALEKSEI KISSELJOV

nr 198 SVETLANA KOROTKOVA

nr 199 BORISS KLUBOV

nr 200 JULIA KROPATŠEVA

nr 201 ÜLLE KUMPIN

nr 202 OLGA LASS

nr 203 LJUDMILLA LATT

nr 204 VALENTINA LAUSMAA

nr 205 JULIA LEONTJEVA

nr 206 TIIT LILLEMETS

nr 207 SERGEI LOPIN

nr 208 ILONA MAHARRAMOVA

nr 209 JEVGENIA MAKSIMOVA

nr 210 LARISSA MEISTER

nr 211 VALENTINA MELNIKOVA

nr 212 SVETLANA MUHHAMETZJANOVA

nr 213 VLADIMIR SARANTSEV

nr 214 JELENA SCHARONBERG

nr 215 SVETLANA SOKOLOVA

nr 216 VJATŠESLAV STANKEVITŠ

nr 217 LJUDMILLA ŠUT

nr 218 IGOR PARV

nr 219 NIKITA PERFILOV

nr 220 IRINA PUTKONEN

nr 221 TATJANA TAILAKOVA

nr 222 ILJA TELNOV

nr 223 IRINA TOKMAN

nr 224 ALEKSANDR TŠERNOSSITOV

nr 225 VLADIMIR ZAŽOGIN

nr 226 VITALI ŽIGADLO

nr 227 ALEKSANDER VALGUTA

nr 228 TATJANA VOLOSHCHISHINA

nr 229 VADIM VILDE

nr 230 SVETLANA VLADIMIROVA

Kandidaate - 66

Lüganuse vald - kandidaate 138

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 138

Valimisliit OMA Valla Eest

nr 101 MARJA-LIISA VEISER

nr 102 VIKTOR RAUAM

nr 103 INDREK INNOS

nr 104 INNA KALAMÄE

nr 105 MART KIVISTIK

nr 106 ENNO MÄGAR

nr 107 JANEK FILIPPOV

nr 108 KAJA TOIKKA

nr 109 ÜLO TUUR

nr 110 MARKO MÕRU

nr 111 MAARIKA UUDEKÜLL

nr 112 ÜLLA ROSSMAN

nr 113 ANATOLI MÄNNI

nr 114 HELMI SIBRITS

nr 115 RAIT RAUDSOO

nr 116 DAISY KROON

nr 117 KARLI KIVI

nr 118 TÕNU LOKOTAR

nr 119 AGO UUDEKÜLL

nr 120 MERIT MÄNNI

nr 121 TIIT VANAMÖLDER

nr 122 MERIKE IVASK

nr 123 REILI SOPPE

nr 124 VIKTORIA LUBNEVSKAJA

nr 125 JUHO PÕLD

Kandidaate - 25

Valimisliit MEIE VALD

nr 126 ANDREA EICHE

nr 127 ELDUR LAINJÄRV

nr 128 ROBERT KARPELIN

nr 129 ARNE PIIRIMÄGI

nr 130 REIN KUUSMIK

nr 131 NIKOLAI VOJEIKIN

nr 132 JOONAS ERM

nr 133 VLADIMIR ARUTJUNOV

nr 134 TIIT LIPP

nr 135 VALDUR RAIE

nr 136 ANNE KALAMÄE

nr 137 ANATOLI ZÕBIN

nr 138 IVAR TALLERMAN

nr 139 VLADIMIR TŠURKIN

nr 140 JEVGENI KORNILTSEV

nr 141 AARE ERIK

nr 142 VLADIMIR TŠIKUL

nr 143 MIHHAIL POLL

nr 144 NATALIA TŠIKUL

nr 145 JANEK ESKOR

nr 146 TIIA KOPPEL

nr 147 AIVAR PAHKA

nr 148 RAISSA VIŠNJOVA

nr 149 IRINA RUNGA

nr 150 JELENA PLAHHOVA

nr 151 ESTRA KAIKONEN

nr 152 NAIMA SOPPE

Kandidaate - 27

Eesti Keskerakond

nr 153 DMITRI DMITRIJEV

nr 154 IRINA MININA

nr 155 VIKTOR KAURSON

nr 156 OLGA FOMINA

nr 157 ILMAR KÖÖK

nr 158 ANDRA KÄÄRT

nr 159 NIKOLAI DMITRIJEV

nr 160 MARINA TKATŠENKO

nr 161 ANDRUS KÜTT

nr 162 OLGA BORODKINA

nr 163 IGOR BORISSENKO

nr 164 SVETLANA MÄNNI

nr 165 TIIT ARUVEE

nr 166 KATRIN PARVE

nr 167 JAAN PAZELSKI

nr 168 JULIA KLEIN

nr 169 ALEKSANDR KOZLOV

nr 170 ENE MÄNDLA

nr 171 STANISLAV GRUZDEV

nr 172 JULIJA KISKONEN

nr 173 ANDREI GEIMONEN

nr 174 VLADIMIR BATANOV

nr 175 VLADISLAV LAZAREVITŠ

nr 176 ANDRES LINNARD

nr 177 SVEN KALLAVUS

nr 178 MARKO KAMS

nr 179 VALERI DMITRIJEV

Kandidaate - 27

Valimisliit MEIE KODU

nr 180 RISTO LINDEBERG

nr 181 MEHIS KREISMAN

nr 182 EVELYN DANILOV

nr 183 ARNO STRAUCH

nr 184 JEVGENI SARRI

nr 185 JAANIKA SÄDE

nr 186 JOHANNES VAU

nr 187 ERICH OLUP

nr 188 AIVI PAAVO

nr 189 ARNO KIRIKMÄE

nr 190 HELLE PALK

nr 191 MICHELLE RAAG

nr 192 LAINE TOPS

nr 193 VAIDO LAHTMAA

nr 194 RAUNO VIRUNURM

nr 195 KAARIN AAMER

nr 196 KRISTJAN LEPP

nr 197 REYO VITMER

nr 198 JELENA KRASSULJA

nr 199 MARIA UUETOA

nr 200 TAUNO TAMMEOJA

nr 201 LIIS TARUM

nr 202 MAREK HEINJÄRV

nr 203 GUNNAR RAAM

nr 204 HELI VILUMETS

nr 205 MEELIS LUST

nr 206 DMITRI KRUŠEVSKI

nr 207 ARNE HANNUS

nr 208 JÜRI KANNIMÄE

nr 209 GERLI PILL

nr 210 RANDO RIIVES

nr 211 VITALI SIKORA

nr 212 MELITA LOOTUS

nr 213 INNO NAUR

Kandidaate - 34

Eesti Reformierakond

nr 214 HEIDI UUSTALU

nr 215 ENNO VINNI

nr 216 TIIT KUUSMIK

nr 217 MARET KÄRBO

nr 218 HARDI MURULA

nr 219 KRISTEL KÜTT

nr 220 ERIK JÜRGENSON

nr 221 KIRA VAIMEL

nr 222 LEINO TAMMANN

nr 223 VADIM JEFANOV

nr 224 JEVGENIA KLIMINA

nr 225 AIRIS VESK

nr 226 KRISTIINE MEISTER

nr 227 MARIS TOOMEL

nr 228 EVE MERILEET-KALLE

nr 229 TÕNU LONT

nr 230 AIVO HOBOLAINEN

nr 231 ARVED KOMPUS

nr 232 MIHKEL RAAG

nr 233 VEIGO RAAMAT

nr 234 RAIVO SASS

nr 235 KALLE KARTAU

nr 236 RUTH LEUNA

Kandidaate - 23

Üksikkandidaadid

nr 237 NIKOLAI PAVLENKO

nr 238 ULJAM TEULI

Kandidaate - 2

Narva linn - kandidaate 207

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 207

Valimisliit Meie Narva

nr 101 KATRI RAIK

nr 102 ANTON PRATKUNAS

nr 103 ANTS KUTTI

nr 104 JÜRI RAUD

nr 105 VLADIMIR IZOTOV

nr 106 VIKTOR ŠEMARIN

nr 107 JANA KONDRAŠOVA

nr 108 VEERA GRIGORJEVA

nr 109 ALLA BUTKEVITŠ

nr 110 SERGEI GORLATŠ

nr 111 JULIA AGA

nr 112 PJOTR ALEKSANDROV

nr 113 AINAR ALLIKMÄE

nr 114 IGOR ANDREJEV

nr 115 ILJA ANDREJEV

nr 116 TATJANA BABANSKAJA

nr 117 IRINA BELIK

nr 118 DARJA BERESTOVA

nr 119 EDGAR BERS

nr 120 TATJANA BOHHAN

nr 121 OLESJA DENISOVA

nr 122 MIHHAIL DUZENKO

nr 123 ROMAN DROBÕŠEV

nr 124 ANDREI EINASMAA

nr 125 DMITRI FEDOTKIN

nr 126 ANNA FENINA

nr 127 VASSILI JAKOVLEV

nr 128 KSENIA JANKEVITŠ

nr 129 KRISTIN JOHANNES

nr 130 KAIRI JÜRGENS

nr 131 DARJA KARPINA

nr 132 JANA KAUP

nr 133 KONSTANTIN KIRJUŠKIN

nr 134 VILVE KIRS

nr 135 JURI KONOVALOV

nr 136 JEGOR KUPRATSEVITŠ

nr 137 BELLA LAPTEV

nr 138 IVO LOIDE

nr 139 JURI MARUHH

nr 140 ALEKSEI MIHHAILOV

nr 141 MARTIN NELTSAS

nr 142 ALEKSANDR PEKARSKI

nr 143 ARTJOM POLJAK

nr 144 IVO POSTI

nr 145 IRINA RAKOVA

nr 146 MIHHAIL RUMJANTSEV

nr 147 ALMAZ RUSTAMOVA

nr 148 VADIM SENITŠENKOV

nr 149 ALEKSEI SEROV

nr 150 JULIA SIMSON

nr 151 OLESJA SKOROBOGATOVA

nr 152 ANGELIKA SOOMETS

nr 153 NATALJA SÕTŠINSKAJA

nr 154 ARTJOM SÄKKI

nr 155 MIHHAIL ŠEMARIN

nr 156 DMITRI ŠUMIN

nr 157 MARINA ŠURUPOVA

nr 158 ALEKSANDRA ŠUSTROVA

nr 159 LIILIA ZELENJAJEVA

nr 160 NATALJA VASSILJEVA

Kandidaate - 60

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 161 VALENTINA GUROVA

nr 162 SERGEI SKOROHHODOV

nr 163 JEVGENIA ALEKSEJEVA

nr 164 OLGA ŠKALIKOVA

nr 165 MARIA POPOVA

Kandidaate - 5

Eesti Reformierakond

nr 166 IGOR SUMAROK

nr 167 ANTS LIIMETS

nr 168 OLGA VORONKOVA

nr 169 VIKTORIA ROOSI

nr 170 SVETLANA MIHHEJEVA

nr 171 ANTON FILIPPOV

nr 172 JULIA ZUROVA

nr 173 ALEKSANDRA MURAVJOVA

nr 174 PAVEL LINNIK

nr 175 JANIS SUMAROKS

Kandidaate - 10

Eesti Keskerakond

nr 176 MIHHAIL STALNUHHIN

nr 177 TARMO TAMMISTE

nr 178 ALEKSANDR JEFIMOV

nr 179 OLEV SILLAND

nr 180 JELENA PAHHOMOVA

nr 181 GALINA VOLOGDINA

nr 182 ALEKSEI VORONOV

nr 183 LARISSA OLENINA

nr 184 ANNA KOVALENKO

nr 185 SERGEI LVOV

nr 186 VIKTORIA LUTUS

nr 187 ALEKSEI MÄGI

nr 188 VLADIMIR MIŽUI

nr 189 JAN SAAN

nr 190 JELIZAVETA TŠERTOVA

nr 191 ALEKSANDR NIKOLAJEV

nr 192 VLADIMIR BUTUZOV

nr 193 JEKATERINA GOLUBTSOVA

nr 194 HELI ADAMOVITŠ

nr 195 NIKOLAI BURDAKOV

nr 196 FJODOR OVSJANNIKOV

nr 197 ILJA FJODOROV

nr 198 NIKOLAI KULIKOV

nr 199 VLADIMIR KASTERIN

nr 200 ANDREI FILIPPOV

nr 201 VLADIMIR TARAHTIN

nr 202 GALINA MOLDON

nr 203 ELDAR EFENDIJEV

nr 204 ARTUR PÄRNOJA

nr 205 VALERI KORJAKIN

nr 206 VLADIMIR HOMJAKOV

nr 207 VALERI FEDJUŠIN

nr 208 LJUBOV FOMINA

nr 209 SERGEI NIKITIN

nr 210 ANDRUS TAMM

nr 211 JELENA KAVRUS

nr 212 VIKTOR VEEVO

nr 213 VLADIMIR KALATŠOV

nr 214 VALERI JÄÄGER

nr 215 SERGEI SMIRNOV

nr 216 ANDREI BASSOV

nr 217 LEONID GULOV

nr 218 RUDOLF ROT

nr 219 ALLA DELOVAJA

nr 220 TATJANA PATSANOVSKAJA

nr 221 EDUARD PIRK

nr 222 TATJANA GONTŠAROVA

nr 223 KIRILL KOLPAKOV

nr 224 IGOR BELUGIN

nr 225 GENNADI KURLENKOV

nr 226 ANATOLI ŠTŠURA

nr 227 OLGA NIKITINA

nr 228 JELENA GURJANOVA

nr 229 RIINA VOHTA

nr 230 BORISS PARŠIN

nr 231 TATJANA KORELINA

nr 232 KIRILL GUSSEV

nr 233 NATALJA BELOTSERKOVSKAJA

nr 234 GUZJALJA GULJAJEVA

nr 235 DMITRI KOROLJOV

nr 236 NATALJA RÕSSEVA

nr 237 ANNE VEEVO

nr 238 ALEKSANDR ANDREJEV

nr 239 VLADIMIR ANTIPOV

nr 240 ALVINA BELOVA

nr 241 ALEKSEI BOGDANOV

nr 242 ROMAN BOIKO

nr 243 DMITRI DJAKOV

nr 244 OLGA ELKSNIN

nr 245 SERGEI GLUŠKO

nr 246 NIKOLAI IVANOV

nr 247 JANA IVANOVA

nr 248 MIHHAIL GORJUŠIN

nr 249 SOFJA HOMJAKOVA

nr 250 IRINA JANOVITŠ

nr 251 VIKTOR KARLENKO

nr 252 VIKTORIA KAJU

nr 253 JAANA KIRS

nr 254 TAMARA KOMLOVA

nr 255 VJATŠESLAV KONOVALOV

nr 256 SVETLANA LEŠIHHINA

nr 257 JANA MARKOVA

nr 258 ALEKSANDR MJASSOJEDOV

nr 259 ALEKSANDR MOISSEJEV

nr 260 VASSILI MIHHAILOV

nr 261 MIHHAIL MOSKALJOV

nr 262 DENISS NETŠAJEV

nr 263 JURI NIKOLAJEV

nr 264 ALEKSANDR PAHHOMOV

nr 265 ALEKSANDRA PRESNOVA

nr 266 ALBINA PUGATŠENKO

nr 267 JELENA RÕŽAKOVA

nr 268 GALINA SMOLINA

nr 269 IVAN ŠATSKIH

nr 270 VJATŠESLAV ŠILKIN

nr 271 ALEKSANDR SÕTŠOV

nr 272 TATJANA STOLFAT

nr 273 LAURI TAMM

nr 274 RITA TERNOS

nr 275 JELENA VASSILJEVA

Kandidaate - 100

Valimisliit Patriot

nr 276 STANISLAV MAKSIMOV

nr 277 SERGEI LOBIN

nr 278 PAVEL STIMMER

nr 279 EDUARD ORLOV

nr 280 ARTJOM LOBIN

nr 281 ALEKSANDR RABEHHA

nr 282 ALEKSANDRA MEL

nr 283 ARTUR PETERSON

Kandidaate - 8

Edgar Savisaare Valimisliit

nr 284 JELENA VALME

nr 285 STANISLAV PUPKEVITŠ

nr 286 NIINA GETTS

nr 287 NATALIA UMAROVA

nr 288 ANDREI VERESSOV

nr 289 JEVGENI SÕTŠEVSKI

nr 290 NATALIA FURMAN

nr 291 JÜRI ZDORENKO

nr 292 DINA IVANOVA

nr 293 ALEKSEI KOLPAKOV

nr 294 ANTON TŠERNOV

nr 295 LJUDMILA TJURINA

nr 296 DENISS BLINOV

nr 297 IRINA HARLAMOVA

nr 298 ALEKSEI NIKITIN

nr 299 ALEKSANDR ŠIŠKIN

nr 300 TATJANA TŠERNOVA

nr 301 NIKOLAI KAUZOV

nr 302 IRINA LOBANOVA

nr 303 VLADISLAV JURSON

nr 304 TATJANA KRUUSALU

nr 305 VIKTOR LIMONOV

nr 306 DENISS NIKITIN

nr 307 OLGA KRAUSE

Kandidaate - 24

Narva-Jõesuu linn - kandidaate 112

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 112

Eesti Keskerakond

nr 101 VEIKKO LUHALAID

nr 102 IRAIDA TŠUBENKO

nr 103 JÜRI KIIK

nr 104 VERONIKA STEPANOVA

nr 105 ERIK PERTSEV

nr 106 KÄDI KOPPE

nr 107 ALEKSANDR PAHHOMOV

nr 108 KAI KIIVER

nr 109 HEIKI ROOTS

nr 110 INGA SAMUSSEVA

nr 111 ARVI PIIBE

nr 112 NATALJA KAURSON

nr 113 VÄINO TUUDER

nr 114 VALENTINA FADEJEVA

nr 115 DENISS KOŠELEV

nr 116 RIINA KOIT

nr 117 VIKTOR GOLOVNJA

nr 118 TATJANA TŠITŠKINA

nr 119 AIVAR KARU

nr 120 SOFIA LAUSTAM

nr 121 AARE AAS

nr 122 LAURA RUGAIS

nr 123 INNA ROOSI

nr 124 JAAN METSIS

nr 125 ANNA TARASSOVA

nr 126 ANDERS JAAKSON

nr 127 SAIMA ILLIPE

nr 128 VJATŠESLAV KÜLAOTS

nr 129 RITA JAAKSON

nr 130 NIKOLAI HINTS

nr 131 IRINA KLISHINA

nr 132 METŠISLAVAS TAMBERG

nr 133 MARINA PERTSEVA

nr 134 INDREK RANDOJA

nr 135 NADEŽDA MURAŠOVA

nr 136 IMRE LIIV

nr 137 KERSTI OBJARTEL

nr 138 ARVO LAUR

nr 139 AET LUKSO

nr 140 JÜRI JUUR

nr 141 HELMUT LARKA

nr 142 ALEKSANDR SALTÕKOV

nr 143 INGE KÄÄPA

nr 144 MATI MÄNNISALU

nr 145 ANNE LASSIKOV

nr 146 RAIM SARV

nr 147 VEERA PUTAN

nr 148 JURA TINER

nr 149 VIKTOR ERT

nr 150 AARE OBJARTEL

nr 151 HEIKI JOHANNES

nr 152 HEIKI LUTS

Kandidaate - 52

Valimisliit Üheskoos edasi

nr 153 TATJANA PAGAJEVA

nr 154 JULIA OSSIPOVA

nr 155 ALEKSEI FURMINSKI

nr 156 TATJANA ANISSIMOVA

nr 157 RAIVO VOLOŠTŠUK

nr 158 ALEKSEI SJUTKIN

nr 159 IVAN POLJAKOV

nr 160 AIVO PETERSON

nr 161 KALLE KEKKI

nr 162 IGOR MOŠKOV

nr 163 NATALJA PETROVA

nr 164 ALEKSEI VNUKOV

nr 165 NELLI SAMELI

nr 166 LEO KUUSEMÄE

nr 167 LIINA PIIRISALU

nr 168 KAIDO SEPPAR

nr 169 ANDREI PALMBERG

nr 170 ÜLLE SAHAROV

nr 171 JURI BARANOV

nr 172 SERGEI SUPONENKO

nr 173 NADEŽDA PETROVA

nr 174 TIIT JÕGI

nr 175 OLGA PAGAJEVA

Kandidaate - 23

Ühine kodu valimisliit

nr 176 MAKSIM ILJIN

nr 177 INGE MUŠKINA

nr 178 NATALJA MJATŠINA

nr 179 OLGA BARANOVA

nr 180 JEVGENI HOHLOV

nr 181 SVETLANA MOISSEJEVA

nr 182 ELVIIRA ALJOŠINA

nr 183 ANDRANIK DANIELJAN

nr 184 REIN PEIKER

nr 185 MEELIS KALJURAND

nr 186 TIIU TOOM

nr 187 LARISSA GOLT

nr 188 LJUDMILA RAKOVA

nr 189 JOEL GULJAVIN

nr 190 ARTUR EISTRE

nr 191 AIME LOGATŠOVA

nr 192 ANŽELA VOROBJOVA

nr 193 JURI ANDREJEV

nr 194 JULIA LOŽKINA

nr 195 JELENA OZORNOVA

nr 196 LJUBOV OLKHOVETSKAYA

nr 197 DMITRI KUZNETSOV

nr 198 VALERI MAASIK

nr 199 ANDREI IVANOV

nr 200 VADIM KRONK

nr 201 ANATOLI ILKEVITŠ

nr 202 SERGEI RÕMAR

nr 203 ALEKSANDR ALEKSANDRIN

nr 204 ALINA SOZONOVA

nr 205 KONSTANTIN PETROV

nr 206 JULIA FORSTIMAN

nr 207 GRIGORI USSOV

nr 208 OLGA BATLUK

nr 209 DMITRI MAKAROV

nr 210 ALEKSANDR MELNIKOV

Kandidaate - 35

Üksikkandidaadid

nr 211 SERGEI MIŠTŠUK

nr 212 SVEN UDAM

Kandidaate - 2

Sillamäe linn - kandidaate 104

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 104

Savisaare valimisliit Sillamäel

nr 101 GULNARA SIDORENKO

nr 102 OLEG KULTAJEV

nr 103 IGOR SUHARUKOV

nr 104 GALINA ŠTŠERBAKOVA

nr 105 GALINA SINELNIKOVA

nr 106 JEFIM LVOVSKI

nr 107 KONSTANTIN PETRAŠKO

nr 108 VARVARA VLASSOVA

nr 109 OLGA MODELSKI

nr 110 LEV LIPKIN

nr 111 NADEŽDA KORDAS

nr 112 NIKOLAI DEŽIN

nr 113 ALEKSEI VLASSOV

nr 114 ANASTASSIA IVANOVA

nr 115 DMITRI KOŽEMJATŠENKO

nr 116 DMITRI ZUBOV

nr 117 ALEKSANDR TOFFERT

nr 118 ILJA KUDRJAVTSEV

nr 119 ALEKSANDR BEZMATERNÕH

nr 120 VLADIMIR ŠINDORIKOV

nr 121 LEIDA DOROFEJEVA

nr 122 VLADIMIR LAPIN

nr 123 STANISLAV DONSKIHH

nr 124 ILJA ŠEPELEV

nr 125 GERMAN SUHHARUKOV

nr 126 OLGA TITUŠKO

nr 127 JELENA PEALKIVI

nr 128 ALEKSANDRA BOROTÕNSKAJA

nr 129 VASSILI KORTŠAGIN

nr 130 RUFINA PILIPENKO

nr 131 ANATOLI AVERJANOV

nr 132 ANDRES TALVER

nr 133 ARTJOM RAZSKAZOV

nr 134 JEKATERINA GULJAJEVA

nr 135 JELENA ŠIŠOVA

nr 136 MAKSIM KUKONENKO

nr 137 MARGARITA MOROZOVA

nr 138 OLESJA ANTONJUK

nr 139 TATJANA SIVOGLO

nr 140 IGOR ZAITSEV

nr 141 TATJANA LEBEDEVA

Kandidaate - 41

Eesti Keskerakond

nr 142 JELENA KORŠUNOVA

nr 143 TÕNIS KALBERG

nr 144 EEVI PAASMÄE

nr 145 VALERI ABRAMOVITŠ

nr 146 JEVGENI TERENTJEV

nr 147 ALEKSANDR KANEV

nr 148 DMITRI LETT

nr 149 ALEKSANDR BÕSTRJAK

nr 150 JURI NIKITIN

nr 151 VALERI KUZNETSOV

nr 152 IGOR MALÕŠEV

nr 153 ALEKSANDR BONDARTŠUK

nr 154 MIHHAIL SOKOLOV

nr 155 MONIKA FEOFANOVA

nr 156 ARAIK KARAPETJAN

nr 157 ANDREI OKAMANTŠUK

nr 158 TATJANA IVANOVA

nr 159 ALEKSANDER GURJANOV

nr 160 JULIA IGNATOVA

nr 161 TATJANA BAJEVA

nr 162 VICTOR BARINOV

nr 163 JEVGENI BUGAKOV

nr 164 INNA DMITRIJEVA

nr 165 AALA GITT

nr 166 LILIA HUDJAKOVA

nr 167 ALEKSANDR IVANOV

nr 168 ALEVTINA JERMAKOVA

nr 169 ARNO KASENIIT

nr 170 JURI KNJAZEV

nr 171 ROMAN KOMAROV

nr 172 BORISS KOSSAREV

nr 173 NATAŠA KOTŠERGINA

nr 174 ALEKSANDER KUDRJAVTSEV

nr 175 JELENA KUTSENKO

nr 176 NATALJA LANGINEN

nr 177 IRINA LIMINA

nr 178 LEONID LJUTSKEVITŠ

nr 179 LARISSA LUTSEP

nr 180 GEORGI MAHALOV

nr 181 ANTON MAKARJEV

nr 182 OLGA MAKARYAN

nr 183 VLADIMIR MOZGOV

nr 184 IRINA OKS

nr 185 JÜRI POOL

nr 186 MAARIKA PRISKE

nr 187 KSENIA SAVCHENKO

nr 188 ANDREI SOKOLOV

nr 189 ALEKSANDR STARODUBTSEV

nr 190 NIKOLAI TOŠTŠEV

nr 191 ARTJOM TROHHATŠEV

nr 192 MEELIS TUNGAL

nr 193 IRINA TURBINA

nr 194 VLADIMIR VAIKERT

nr 195 ANNELI VASSIJEVA

nr 196 JELENA VERZILOVA

nr 197 ANATOLI VIHHAREV

nr 198 DMITRI VINOGRADOV

nr 199 VALENTINA VINOGRADOVA

nr 200 MIHHAIL VINOGRADOV

nr 201 VITALI VOLKOV

nr 202 VLADIMIR VÕSSOTSKI

nr 203 LJUDMILA ŠILOVA-MANDEL

nr 204 ANDREI ŽOGA

Kandidaate - 63

Toila vald - kandidaate 96

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 96

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 PIRET NIGLAS

nr 102 TIIT SALVAN

nr 103 ELE LUUK

nr 104 MARGUS PAALO

nr 105 AGE MERIRAND

nr 106 ÜLO SOOMLAIS

nr 107 KALLE LEMBER

nr 108 AIN LUUK

nr 109 OLAV KRUUS

Kandidaate - 9

Eesti Keskerakond

nr 110 JOHANNES NEILAND

nr 111 ULVI LUIKSOO

nr 112 JEVGENI TARASSOV

nr 113 JOANA TAALBERG

nr 114 MARKO ROODEN

nr 115 SVETLANA MURAŠINA

nr 116 ARINA KOPPEL

nr 117 ALLAN TOMBAND

nr 118 JÜRI MIRONJUK

nr 119 ANATOLI IKOHAINEN

nr 120 SERGEI ARROVAL

nr 121 URMAS RANDLAINE

nr 122 MELIKA LEHTLA

nr 123 TAAVI EDALA

nr 124 TOOMAS TEDREKULL

nr 125 TÕNU LÕHMUS

nr 126 AIVAR MEHIDE

nr 127 OTTO LUBERG

Kandidaate - 18

Valimisliit Ühtne Vald

nr 128 ROLAND PEETS

nr 129 ÜLEV LILLEORG

nr 130 KALEV NAUR

nr 131 BRUNO UUSTAL

nr 132 TOIVO LOIDE

nr 133 AGNE NIIDO

nr 134 ILLART JOOL

nr 135 GERT TARTLAN

nr 136 KRISTI TINT

nr 137 IMBI TITO

nr 138 RUTH KEROV

nr 139 MEHIS ASTOK

nr 140 URMAS TOKMAN

nr 141 SILVAR AMMAS

nr 142 AIVAR TAMME

nr 143 IMRE PEENEMA

nr 144 IA TUISK

nr 145 EVE ELM

nr 146 ARTUR GABRIEL

nr 147 MERLE HARJO

nr 148 SIGNE ILMJÄRV

nr 149 MARGUS JUURAM

nr 150 TIINA KASEMA

nr 151 LIIVI KINGU

nr 152 TOOMAS KRIISA

nr 153 ANDRUS KURS

nr 154 JULIE LAUR

nr 155 ANDRUS LEHISMETS

nr 156 MAIT MARKUS

nr 157 KALLE MERILAI

nr 158 JAAK PRUUNES

nr 159 KAISA PUKK

nr 160 ANDRA PÄRNAMÄE

nr 161 TARMO PÄÄRO

nr 162 LEA RAND

nr 163 KÜLLIKE RASTVOROV

nr 164 MAIVE RAUDVER

nr 165 RAUL RÄITSAK

nr 166 JAAK SAAR

nr 167 PEETER SÖÖT

nr 168 MAARJA-LIISA TOOST

nr 169 JANAR TUKKIJA

nr 170 RUDOLF UUSTAL

nr 171 IRINA VASSILJEVA

nr 172 URMAS VITKIN

Kandidaate - 45

Eesti Reformierakond

nr 173 TOOMAS NÕMMISTE

nr 174 OLESJA OJAMÄE

nr 175 MARGUS TEELAHK

nr 176 MARE UUSMEES

nr 177 MAIT ROODEN

nr 178 AIVAR OJA

nr 179 TIIT TOOS

nr 180 TOOMAS HALLIKSAAR

Kandidaate - 8

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 181 ETTI KAGAROV

nr 182 ARNO ROSSMAN

nr 183 URSI JOOST

nr 184 RIHO BREIVEL

nr 185 TATJANA OLESK

nr 186 TIMO TORM

nr 187 DIANA ENKELI

nr 188 ARVI KALLIKORM

nr 189 MARET KÄISS

nr 190 ENN KÄISS

nr 191 DEIVI MIGALJOV

nr 192 PEETER KAPP

nr 193 KAJA NIINLAUP

nr 194 KIRILL SHEVELEV

nr 195 GUIDO TELLIS

nr 196 ELLE VAATSEP

Kandidaate - 16

JÕGEVA MAAKOND - 601 kandidaati

Jõgeva vald - kandidaate 270

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 270

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 RAIVO PÕLDARU

nr 102 MARGIT AVI

nr 103 KAIDAR KALME

nr 104 AIN-AARE KALMUS

nr 105 ANTS KIRNA

nr 106 ENN KIVI

nr 107 RAUL KIVI

nr 108 MARGUS LINDSALU

nr 109 ANNE MAARAND

nr 110 KALEV MAARAND

nr 111 ÜLO PIUS

nr 112 ANDRUS RAISSAR

nr 113 SULEV SOVA

nr 114 PEETER TÕNISMÄE

nr 115 ANTONINA VAHI

nr 116 ÕNNE VALS

nr 117 VARMO VESKI

Kandidaate - 17

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 118 MATI KEPP

nr 119 AIN ARU

nr 120 JANAR HANNOLAINEN

nr 121 MARGUS HÜVA

nr 122 REIN KASTE

nr 123 RENEE KÖÖK

nr 124 TIINA LAANESOO

nr 125 AARNE LIIV

nr 126 ASSO NETTAN

nr 127 OLIVER OTSPERE

nr 128 URMAS PAJU

nr 129 TRIIN PÄRSIM

nr 130 MARGUS RÄHN

nr 131 PRIIDIK SEPP

nr 132 KAIDE-LIIS SUURVÄLI

nr 133 KRISTINA TUPITS

nr 134 IMRE TÕEKALJU

nr 135 GUNNAR VASEMÄGI

nr 136 VALERI VOLKOV

nr 137 KRISTIAN VAARPUU

Kandidaate - 20

Eesti Reformierakond

nr 138 RAIVO MEITUS

nr 139 MARGUS KASK

nr 140 AIN VIIK

nr 141 ÜLVI NOOL

nr 142 RAIVO KADAJA

nr 143 VALLO ALLINGU

nr 144 ANDRES BAIDA

nr 145 MARGUS BORN

nr 146 EGON-EINAR EINBERG

nr 147 IGOR ELLISSON

nr 148 ANDREI FEDOSSOVSKI

nr 149 LIIVI IVASK

nr 150 GIRT KAAREPERE

nr 151 SULEV KIRIK

nr 152 PRIIT KIRSIMÄE

nr 153 KERVIN KULL

nr 154 TAAVI KOOL

nr 155 VAIDO LAURIMÄE

nr 156 AIN LAURINGSON

nr 157 LEMBIT LILLEMETS

nr 158 HELMUT LÄTTE

nr 159 MAREK MARDIMÄE

nr 160 TIIT MARIPUU

nr 161 AHTO METTING

nr 162 AILER MÕTSAR

nr 163 TIINA MÖLDER

nr 164 ARNOLD NARITS

nr 165 INGA NUUDI

nr 166 VIKTOR NÕMM

nr 167 KARIN PETERSON

nr 168 KALLE PINT

nr 169 RAINIS POLL

nr 170 IVOR PIIR

nr 171 SILJA PIIR

nr 172 ATS PÜVI

nr 173 MERILI RANNISTE

nr 174 VELLO RÜNDVA

nr 175 SULEV SCHASMIN

nr 176 MAARIKA SUSI

nr 177 VIKTOR SVJATÕŠEV

nr 178 TERJE TEDER

nr 179 TIINA TEPPAN

nr 180 JAANUS TERAS

nr 181 JAANO TERRAS

nr 182 JÜRI TOIT

nr 183 MÄRT TRALLA

nr 184 TAURI TREI

nr 185 VEIGO TUMAŠEVSKI

nr 186 URMAS VASEMÄGI

Kandidaate - 49

Valimisliit Vooremaa

nr 187 TERJE RUDISSAAR

nr 188 LUULE VÄIN

nr 189 ELO LUTSEPP

nr 190 VALDI REINAS

nr 191 EHA NIGLAS

nr 192 KRISTIINA RAJA

nr 193 KAIDO VÄLJAOTS

nr 194 KÜLLI VAHTRA

nr 195 MART ENEL

nr 196 AIGI ARUSTE

nr 197 KAJA PÄRN

nr 198 RIHO KIIS

nr 199 LAURI AUNAP

nr 200 KRISTIINA SELGIS

nr 201 MAIRE KURE

nr 202 EVELIN SOODLA

nr 203 TAUNO KURE

nr 204 MAIRE TAMM

nr 205 ANZELIKA RÄPP

Kandidaate - 19

Valimisliit "Uus Jõgeva"

nr 206 TIIT LÄÄNE

nr 207 MAIU VELTBACH

nr 208 RAUL SOODLA

nr 209 REET NEIMANN

nr 210 SERGEI JERJOMIN

nr 211 VOLDEMAR ILVES

nr 212 SANDER ÕUNAPUU

nr 213 JANEK VARBLAS

nr 214 JUHAN TELGMAA

nr 215 KAIDO LEHTLA

nr 216 KALEV AAS

nr 217 TARVO ALUOJA

nr 218 SIRJE ARAND

nr 219 TOIVO EERIK

nr 220 HANNES HILJURAND

nr 221 EPP HOOVI

nr 222 RAUL ISOTAMM

nr 223 EPP JÄRV

nr 224 HELBE KARUKÄPP

nr 225 PIRET KOLL

nr 226 KALLE LOKK

nr 227 ULVI LUHT

nr 228 KULDAR LÄÄNE

nr 229 MADIS MÖLDER

nr 230 AHTO OLESK

nr 231 MARIS PAAS

nr 232 TOOMAS PUSS

nr 233 SIIRI RAHN

nr 234 ILLE RANDJÄRV

nr 235 ANGELA REHI

nr 236 MARKO REINBERG

nr 237 ÜLLE ROHING

nr 238 TIINA SÄÄLIK

nr 239 AIMUR SÄÄRITS

nr 240 SIMMO SÄÄRITS

nr 241 INDREK TAMMEL

nr 242 VALLI TOOMING

Kandidaate - 37

Eesti Keskerakond

nr 243 AARE OLGO

nr 244 ENN KURG

nr 245 URMAS ASTEL

nr 246 URMAS RAIDE

nr 247 MAI TREIAL

nr 248 MAREK SAKSING

nr 249 PEEP PÕDDER

nr 250 VELLO LUKK

nr 251 HELI RAEVALD

nr 252 MALLE KOPPA

nr 253 MATTI TSAHKNA

nr 254 ARVO SAKJAS

nr 255 VÄINO LING

nr 256 RIHO SEPPET

nr 257 ANTS PRII

nr 258 KÜLLI SUVI

nr 259 ANNE ORAS

nr 260 ELMUT AASMA

nr 261 JEVGENI TELIK

nr 262 OLAVI ANNUK

nr 263 KÜLLI PRUULI

nr 264 LIIA STAMM

nr 265 ANGELA SAKSING

nr 266 ANDRES MEOS

nr 267 LIISI POOM

nr 268 LAILE SUKK

nr 269 JAAN LINDPERE

nr 270 OLGA TAMM

nr 271 LAINE MÖLL

nr 272 MARKO SAKSING

nr 273 PRIIT SAARE

nr 274 ANTI OTTI

nr 275 LIILIA MANDRI

nr 276 ENN ZELINSKI

nr 277 ALARI PÄÄREN

nr 278 ALEKSANDRA FEDORITŠ

nr 279 AIVAR VÕIME

nr 280 JANEK NOORMÄGI

nr 281 ÜLO KUUSK

nr 282 MAIT ÕUNAPUU

nr 283 KERSTI SOOLEPP

nr 284 ALEKSANDR ŠTERNFELD

nr 285 EVE SOMELAR

nr 286 JANIKA LINDSALU

nr 287 IMBI IVASK

nr 288 AGU RILLO

nr 289 VALTER SULP

nr 290 VALDUR VIIGIPUU

nr 291 RINGO SAAR

nr 292 IMBI SAAR

nr 293 UNO PLAKK

nr 294 REET KIKKAS

nr 295 KADRI LAURINGSON

nr 296 MARINA TOOTS

nr 297 ÜLLE VALGEMÄE

nr 298 MAIRE PRAATS

nr 299 ANNELI ALAVEER

nr 300 REET ALUOJA

nr 301 HUGO PÄÄREN

nr 302 ANDRES KITTUS

nr 303 AINO SILD

nr 304 SERGEI VDOVIN

nr 305 ROBERT SUVI

nr 306 MAIVE KASE

nr 307 URVE TAPPEL

nr 308 KAJA MÄNDOJA

nr 309 URMAS PRIKS

nr 310 KAIDO INGVER

nr 311 ANDREAS ALAND

Kandidaate - 69

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 312 MIHKEL KÜBAR

nr 313 AIVAR KOKK

nr 314 RAIT PERSIDSKI

nr 315 AHTO VILI

nr 316 VELLO MÄESEPP

nr 317 VAHUR KUKK

nr 318 PRIIT PÕDRA

nr 319 IMRE MIHHAILOV

nr 320 OTTO ŠTUKERT

nr 321 TERJE MITT

nr 322 OLAVI LINDSALU

nr 323 RAUL TAUL

nr 324 ENE SÖÖT

nr 325 AIDO SIREL

nr 326 MARKKUS METSMEES

nr 327 JÜRI KOGER

nr 328 AIN MALM

nr 329 KARMELA SEEMANN

nr 330 LIIVI LOMP

nr 331 KAJA REIMAN

nr 332 NELE GRAVERSON

nr 333 KATRI HAAVISTE

nr 334 ERGO PRAVE

nr 335 KAJA IVASK

nr 336 KAUPO JÕGI

nr 337 SILLE RAIDVERE

nr 338 PRIIDU RAUDKATS

nr 339 ANU REINOLD

nr 340 TRIINU LEPPIK

nr 341 LAURI LAASER

nr 342 EGER KOGER

nr 343 LEA METSMEES

nr 344 VAIKO VADI

nr 345 TOOMAS MURU

nr 346 JAANIKA VINT

nr 347 VLADIMIR OSTROVSKI

nr 348 TAISTO LIIVANDI

Kandidaate - 37

Valimisliit Kõigi KODU

nr 349 HARDI PERK

nr 350 RAINIS UIGA

nr 351 EHTEL VALK

nr 352 REINE KOPPEL

nr 353 OLGA JÜRMA

nr 354 IVAR VINKMANN

nr 355 VILLU VALLISTE

nr 356 ANDO NAUMOV

nr 357 KOIT KESAMAA

nr 358 VÄINO JOOSUA

nr 359 MARIKA HÜTT

nr 360 AIVE KIVIOJA

nr 361 VILJAR MAIDLA

nr 362 KATRIN KALM

nr 363 PRIIT LILLE

nr 364 RAINE LINDEPUU

nr 365 IVAR KALME

nr 366 MARGUS JÕESAAR

nr 367 MAIDO MASING

nr 368 MEELI SARAPUU

nr 369 RAIN SIREL

Kandidaate - 21

Üksikkandidaadid

nr 370 AVO BLANKIN

Kandidaate - 1

Mustvee vald - kandidaate 209

Valimisringkond nr 1 (Avinurme vald) - kandidaate 33

Valimisliit Uus Laine

nr 101 ANTS RUMMEL

nr 102 MAI TOOMING

nr 103 TIINA TUUR

nr 104 IVAR ILVES

nr 105 ELIYS TOMSON

nr 106 MART KALAUS

nr 107 URMAS PAJU

nr 108 KALMER VENE

nr 109 EVI PÜSS-HABAKUKK

nr 110 ALFIA MATROSSOVA

Kandidaate - 10

Eesti Keskerakond

nr 192 AIVAR PAKKAS

nr 193 EVALD KALJUMÄE

nr 194 KERSTI KALLAVUS

nr 195 ANU TOOMLA

nr 196 MATI PÄRN

Kandidaate - 5

Eesti Reformierakond

nr 228 AIVAR SAARELA

nr 229 ANNE PAAS

nr 230 VERNER MÖLDER

nr 231 MARI-LIIS TIKERPERI

nr 232 ALEKSEI MÄNNISTE

nr 233 ALLAN PUKK

nr 234 ALLI KAARAMA

nr 235 URMAS ILVES

nr 236 AIVAR PARFOJEV

nr 237 TOOMAS TOOMING

nr 238 JAANA KANERMAA

nr 239 ARVI PIHLAK

nr 240 JAN TOOMING

nr 241 HELJU PAAS

nr 242 HANS MÕTTUS

nr 243 URVE TOOMING

nr 244 MARTIN MÖLDER

Kandidaate - 17

Üksikkandidaadid

nr 309 ALEKSANDER MATROSSOV

Kandidaate - 1

Mustvee vald - kandidaate 209

Valimisringkond nr 2 (Kasepää vald) - kandidaate 53

Valimisliit Uus Laine

nr 111 JÜRI VOODER

nr 112 ÜLLE ROSIN

nr 113 AIVAR ANIJAGO

nr 114 LEMBIT MANGULSON

nr 115 LIIDIA VASSILJEVA

nr 116 INGA ŠMUTOVA

nr 117 NIINA MEREVÄLI

nr 118 LIINA KARPOVA

nr 119 IRINA PROŠKINA

nr 120 VLADIMIR MELNIKOV

nr 121 SERGEI KAŠNIKOV

nr 122 DIANA VENTŠIKOVA

nr 123 IGOR GLUBAKOV

nr 124 IVAN LUNIN

nr 125 SERGEI TOPKIN

nr 126 ALEKSANDR POLJAKOV

nr 127 TAMARA SORGINA

nr 128 NATALJA PELTOMAA

nr 129 URMAS PIRK

nr 130 IGOR BLÄHHIN

nr 131 ANDREI BÕSTROV

nr 132 NATALIA MÄGI

nr 133 NIKOLAI KARTAŠOV

nr 134 KRISTINA AKSJONOVA

nr 135 VALERI GORBATŠKOV

nr 136 ALEKSANDR REVUNOV

nr 137 GENNADI KOROMNOV

nr 138 ANATOLI KATŠAN

nr 139 JEVGENI BLINNIKOV

nr 140 NATALJA KALAŠNIKOVA

Kandidaate - 30

Eesti Keskerakond

nr 197 RITA SORGINA

nr 198 HEIKI POST

nr 199 ANATOLI BÕSTROV

nr 200 IRINA KALAŠNIKOVA

nr 201 JULIA PAULAUSKAS

nr 202 VLADIMIR VERESOV

nr 203 VASSILI AMELKIN

Kandidaate - 7

Valimisliit Uued Võimalused

nr 223 ANATOLI GOLTS

nr 224 IRINA GOLTS

nr 225 JELENA KRIVONOGOVA

Kandidaate - 3

Eesti Reformierakond

nr 245 OVE KALME

nr 246 TIIU MAASING

nr 247 HELAR HINNO

nr 248 LJUDMILLA KUUSIK

Kandidaate - 4

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 273 MARIS ROHTLA

nr 274 JEVGENI ŽULIN

nr 275 MONIKA LINNO

nr 276 DIMITRI GUŽ

nr 277 MERLIN TURJA

nr 278 PRIIT KIVI

nr 279 ALARI REBANE

nr 280 ARDI HINTS

nr 281 MARTIN TIIK

Kandidaate - 9

Mustvee vald - kandidaate 209

Valimisringkond nr 3 (Lohusuu vald) - kandidaate 42

Valimisliit Uus Laine

nr 141 AIVAR ALTMÄE

nr 142 TARMO TOMSON

nr 143 VELLO REISENBUK

nr 144 JULIA OSSIPENKO

nr 145 ANDREI EERO

nr 146 ÜLO KARRO

nr 147 MIHHAIL ŠARIN

nr 148 NATALJA TUMANOVA

nr 149 APOLINARI GORŠANOV

nr 150 VILJAR SEPP

nr 151 MARINA KÄRBERG

nr 152 TIIU METSALU

nr 153 ÕIE KURITS

nr 154 ANNA PSHENICHNIKOVA

nr 155 TÕNIS SAARISTE

nr 156 IGOR IVANOV

nr 157 ANDO KASE

nr 158 VADIM JAZÕKOV

nr 159 JELENA GORŠANOVA

nr 160 VALENTINA REŠETNIKOVA

nr 161 MARIA PŠENITŠNIKOVA

nr 162 OKSANA JAZÕKOVA

nr 163 AIVAR PIHLAK

nr 164 VIKTORIA TEREŠTŠUK

nr 165 LILY ŠARINA

nr 166 MAKSIM ŠARIN

Kandidaate - 26

Eesti Keskerakond

nr 204 MAKSIM PILJAVETS

nr 205 ANATOLI TOPKIN

nr 206 LIIDIA PALMISTE

nr 207 PAAVEL VOROBJOV

Kandidaate - 4

Eesti Reformierakond

nr 249 URMAS SOOSALU

nr 250 URMAS SALU

nr 251 RALDO LORITS

nr 252 URMAS KRASS

nr 253 TRIINU DRESSEL

nr 254 GERMAN BESTŠASTNÕI

nr 255 EVI GUSSEVA

nr 256 ANTS KÄRBERG

nr 257 IGOR ZATHEJEV

nr 258 UUDO MESI

nr 259 TOIVO KIVI

nr 260 EINAR HINNO

Kandidaate - 12

Mustvee vald - kandidaate 209

Valimisringkond nr 4 (Mustvee linn) - kandidaate 49

Valimisliit Uus Laine

nr 167 ARTUR AGANITŠ

nr 168 TATJANA KUDINA

nr 169 MARIANNE KIVIMURD-TARELKINA

nr 170 EHA RAJA

nr 171 ZLATA HOLLAT

nr 172 VIKTOR ŽULIN

nr 173 GRIGORI BORISOV

nr 174 ZINAIDA KLEMM

nr 175 PJOTR GRINKIN

nr 176 SERGEI KALLASTE

nr 177 MAIK TOMSON

nr 178 MIHHAIL GRINKIN

nr 179 VIKTOR AGANITŠ

nr 180 IVAN SMIRNOV

nr 181 SERGEI MOROZOV

nr 182 MIHHAIL RATMAN

nr 183 TOOMAS JUVANEN

nr 184 MIHKEL KALJUMÄE

nr 185 IGOR KOROMNOV

Kandidaate - 19

Eesti Keskerakond

nr 208 MAX KAUR

nr 209 RIINA PAJULA

nr 210 NONA KOLPAKOVA

nr 211 LJUDMILLA SMIRNOVA

nr 212 SERGEI ULEKSIN

nr 213 SERGEI BORODIN

nr 214 MAKSIM VASSILJEV

nr 215 MALLE MÄGI

nr 216 HEIKI TUPPITS

nr 217 TOOMAS VIITAK

nr 218 VOLDEMAR PALMISTE

Kandidaate - 11

Valimisliit Uued Võimalused

nr 226 ARTJOM DULSKAS

nr 227 ANDREI LAZAREVSKI

Kandidaate - 2

Eesti Reformierakond

nr 261 RAIVO VADI

nr 262 KRISTI VÄITS

nr 263 RIINA MEREVÄLI-VINGERTŠUK

nr 264 ELEANOR LAINJÄRV

nr 265 MAARJA LUST

nr 266 JANEK ROMANOVITŠ

nr 267 OLESJA NIKOLTŠUK

Kandidaate - 7

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 282 JÜRI MOROZOV

nr 283 LAIDI ZALEKEŠINA

nr 284 AARE ULEKSIN

nr 285 KRISTA PINT

nr 286 TAMOR ERIKSON

nr 287 JANEK KESKKÜLA

nr 288 SIRET LAURIKAINEN

nr 289 ENDEL SOOSAAR

nr 290 JULIJA KEKIŠEVA

nr 291 JAAN RAHUKÜLA

Kandidaate - 10

Mustvee vald - kandidaate 209

Valimisringkond nr 5 (Saare vald) - kandidaate 32

Valimisliit Uus Laine

nr 186 ARLO SÄÄLIK

nr 187 JANIKA ALTMÄE

nr 188 LIIVAR RAAMETS

nr 189 AARE KULLUS

nr 190 TAIVO KRUUSAAUK

nr 191 SIRJE SAUL

Kandidaate - 6

Eesti Keskerakond

nr 219 ELEONORA SALUS

nr 220 ARLI RATASSEPP

nr 221 ÕIE PADAR

nr 222 AIVE ALESKOVSKI

Kandidaate - 4

Eesti Reformierakond

nr 268 SIIM KOLK

nr 269 AIDE NURME

nr 270 MEHIS PAAS

nr 271 JAANUS POOLAKESE

nr 272 AARE MÄLETJÄRV

Kandidaate - 5

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 292 HANNES SOOSAAR

nr 293 HEVELI IVASK

nr 294 ANDRI PLATO

nr 295 EDA AROLD

nr 296 URMAS TROSS

nr 297 EVELYN SEPP

nr 298 MART MOROZOV

nr 299 EVELIN TAMM

nr 300 MAIKO KOORT

nr 301 MAARIKA KITS

nr 302 AGNES KALLAS

nr 303 KAIMO PUNISTE

nr 304 LUULE MÄRTSIN

nr 305 TÕNU SEPP

nr 306 ULVI TAMM

nr 307 KALJU KAHRO

nr 308 LEMMI ORAV

Kandidaate - 17

Põltsamaa vald - kandidaate 122

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 122

Eesti Reformierakond

nr 101 MARGUS METSMA

nr 102 ERKKI KELDO

nr 103 MERLE KARUKS

nr 104 ÜLLE REBANE

nr 105 MEELIS RÄÄK

nr 106 ANTS REINUMÄGI

nr 107 VALVE VARIK

nr 108 MART JOOSEP

nr 109 JAAN KUTSER

nr 110 STEN OJA

nr 111 MARIKA KARTSEPP

nr 112 ANNE-LIIS SEPP

nr 113 MARGUS KOHO

Kandidaate - 13

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 114 UNO VALDMETS

nr 115 EERO SAAR

nr 116 TOIVO KROON

nr 117 TIIU VIIRA

nr 118 RIINA VALDMETS

nr 119 VIIVI TUHKANEN

nr 120 JANEL PALM

nr 121 LEHTE MARTIS

nr 122 RAGNAR LUST

nr 123 ANDRUS KOHV

nr 124 MEELIS JALLAI

Kandidaate - 11

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 125 MARGUS MÖLDRI

nr 126 MERLE MÖLDER

nr 127 IVAR-KALLE SARDIS

nr 128 ERIKA SARI

nr 129 TOIVO PEETS

nr 130 ANNIKA KREITSMAN

nr 131 REIGO TÕNISSON

nr 132 ULVI PUNAPART

nr 133 RAUL KIRSEL

nr 134 TAIMI RAO

nr 135 JAAK KASK

nr 136 ALICE SUSI

nr 137 KAISA SALUSTE

nr 138 HEINRICH TOSS

nr 139 MARGE TARGAMA

nr 140 KAIJA RAUD

nr 141 MAIRE PÜSS

nr 142 RITA BERGMANN

nr 143 ANNE KURVITS

nr 144 LEMBIT PUUSEPP

nr 145 SIIRI MATTIS

nr 146 TERJE KIIPUS

nr 147 PIIBE HAAB

nr 148 ANNELY SÄÄSK

nr 149 MAREK TAMM

nr 150 MARGIT UUS

nr 151 JÜRI MÄNNIKSAAR

nr 152 JAANIKA LEMETSAR

nr 153 JAAN AIAOTS

Kandidaate - 29

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 154 OLEV TEDER

nr 155 EVE MILJAND

nr 156 SIRJE KUKK

nr 157 GERLI RÄNI

nr 158 ARVO ARDAM

nr 159 EDA KASAR

nr 160 MARE MAILEHT

nr 161 MARJE KÜPPAR

nr 162 JAAN SUTT

nr 163 ERICH VALKSAAR

nr 164 JAAK KRIVIN

nr 165 JAAN HALLISTE

nr 166 AIVAR ALJASTE

nr 167 KARIN NOOL

nr 168 AIVAR ROOSILEHT

Kandidaate - 15

Eesti Keskerakond

nr 169 ANDRES VÄÄN

nr 170 MARGI EIN

nr 171 RIHO LAANES

nr 172 KAIRE BUBNIS

nr 173 KALEV PIKVER

nr 174 TIINA AAS

nr 175 PEETER KALLASMAA

nr 176 KERSTI PUSKAR

nr 177 OLEV KULL

nr 178 LY VASSER

nr 179 URMAS METSMA

nr 180 NELLI PIUS

nr 181 VELLO PELISAAR

nr 182 LIIDIA KRASS

nr 183 UNO ALLIKHEIN

nr 184 RIINA KÕRGESAAR

nr 185 ERMO KIVI

nr 186 HELI LEHISTE

nr 187 SIRJE JÜRMANN

nr 188 VEIKO SEPP

nr 189 ELLE VILMS

nr 190 LEMMI SARV

nr 191 ENDEL SÄÄSK

nr 192 IVI SEEDER

Kandidaate - 24

VALIMISLIIT ÜHINE PÕLTSAMAA

nr 193 LEMBIT PAAL

nr 194 RAUNO KUUS

nr 195 RAIVO SUNI

nr 196 INDREK EENSALU

nr 197 REET ALEV

nr 198 TOIVO TÕNSON

nr 199 TOOMAS TEPPO

nr 200 KARRO KÜLANURM

nr 201 SIGRID SAAR

nr 202 ELMO KRUMM

nr 203 SANDRA SAVIAUK

nr 204 ARVI PETTAI

nr 205 EVI ROHTLA

nr 206 GILMAR KRŽIVETS

nr 207 KAARE PÕDER

nr 208 MEELIS KALJUSTE

nr 209 LAINE LEMBERG

nr 210 MARGUS LIEBENAU

nr 211 LIIA LUST

nr 212 HEINO PUIDE

nr 213 KARIN TÕNTS

nr 214 JAANIKA PÄRN

nr 215 JÜRI SIIRMÄE

nr 216 AULIKE MILJAND

nr 217 AIN ROOTS

nr 218 KERSTI POOK

nr 219 PIRET SOMELAR

nr 220 RANDO OMLER

nr 221 MILVI JAANUS

nr 222 MEELIS VENNO

Kandidaate - 30

JÄRVA MAAKOND - 563 kandidaati

Järva vald - kandidaate 183

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 183

Eesti Reformierakond

nr 101 RAIT PIHELGAS

nr 102 AGO LUNTS

nr 103 AIVE KUKK

nr 104 ANDRUS LEIS

nr 105 ARVI LUUK

nr 106 AUNE SUVE-KÜTT

nr 107 ELERIN LUUK

nr 108 EVE OKAS

nr 109 HANNES LINNO

nr 110 HARRI LEPAMETS

nr 111 JANNO NAU

nr 112 JANNO RODENDAU

nr 113 KARL SIIROJA

nr 114 KARMEN LEMVALD

nr 115 KIRSIKA ILMJÄRV

nr 116 LEA TRAKS

nr 117 LEIGER METSALU

nr 118 MAARJA KOIVUOJA

nr 119 MALLE SIILAK

nr 120 MARGIT MIKSON

nr 121 MEELIS KIVI

nr 122 MERIKE KONT

nr 123 MIHKEL PULLISAAR

nr 124 ÕNNELA LEES

nr 125 PRIIT GRÜNTHAL

nr 126 REIMO KAASIKU

nr 127 TEET KALLAKMAA

nr 128 TIIU LUNTS

nr 129 TÕNU TAAL

nr 130 TOOMAS TAMMIK

Kandidaate - 30

Eesti Keskerakond

nr 131 KÜLLI MAJORI

nr 132 PRIIT SEIRE

nr 133 KATRIN-HELENA MELDER

nr 134 REIN KÖSTER

nr 135 ARDI SELGE

nr 136 MARGUS LÄÄTS

nr 137 ANNELI PIIRSALU

nr 138 TÕNU KÖSTER

nr 139 SIRJE PEDIUS

nr 140 ÜLLE KLUUST

nr 141 UNO LILLEPÄRG

nr 142 ENE ROHTJÄRV

nr 143 KERSTI LAUKUS

nr 144 ARVO ADELBERT

nr 145 EVI OJASALU

nr 146 ELVI-SILVIA PETTER

nr 147 TIIU KALVIK

nr 148 EVELIN KIIS

nr 149 RAULI TALVISTE

nr 150 IGOR-SVEN GREBENJUK

nr 151 EVE SUVISTE

nr 152 KALDAR SUVISTE

Kandidaate - 22

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 153 MAARJA OKAS

nr 154 ANTS AASAMETS

nr 155 ERELI TUBIN

nr 156 JAANUS ALLIKSOO

nr 157 GETTER KLAAS

nr 158 AHTO MILDER

nr 159 KRISTA TIITMAA

nr 160 ANTS SIIVARD

nr 161 LAILI LOMP

nr 162 VILJAR KAMS

nr 163 ENE MIKK

nr 164 ARTI NÕMMIK

nr 165 TIIU KAJAK

nr 166 MAGNUS SAKJAS

nr 167 MARI-ANN KIVI

nr 168 HILLAR ANTON

nr 169 EVELI LILLEOJA

nr 170 MEELIS KIRSI

nr 171 AVE KAUR

nr 172 JANIS NEEMSALU

nr 173 LEA AAS

nr 174 RIHO ELISAROV

nr 175 MARIS MAASI

nr 176 KALJU ALLIKSAAR

nr 177 MARI-LIIS LAUL

nr 178 ARVI VÄLI

nr 179 MIINA TÕNISE

nr 180 MAIDO TARENDI

nr 181 MOONIKA MATROV

nr 182 SANDER RIISENBERG

nr 183 ÜLLE KAPTEN

nr 184 ANNA LAURI

nr 185 CÄROLIN RAJASAAR

nr 186 ERKO EINMANN

Kandidaate - 34

Valimisliit Järva valla heaks

nr 187 ARTO SAAR

nr 188 ANTS VÄLIMÄE

nr 189 ANU TOMMULA

nr 190 ELMAR LUHA

nr 191 ESTER VALDVEE

nr 192 EVELI MEIBAUM

nr 193 KAIDO KRAUSE

nr 194 KAIE ALTMETS

nr 195 KRISTA NELKE

nr 196 KRISTJAN SIIROJA

nr 197 MARTA KONDAS

nr 198 MEELIS KASEVÄLI

nr 199 MEELIS MÄNDLA

nr 200 RAIVO TAMM

nr 201 RIHO SEPP

nr 202 SIIRI TAMMISTE

nr 203 SILVA KÄRNER

nr 204 TENE METSMA

nr 205 TUVE KÄRNER

nr 206 URMAS GLASE

nr 207 URMAS RAAPER

nr 208 ÜLLE JÄÄGER

Kandidaate - 22

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 209 TIINA ORASTE

nr 210 JÜRI ELLRAM

nr 211 AARE KABEL

nr 212 KALJU KERTSMIK

nr 213 RIHO KRUGLOV

nr 214 JAAN PIIGERT

nr 215 KULDAR TAMMIK

nr 216 MARK UBALEHT

nr 217 KÜLLIKE VEEDE

nr 218 ANU LAANSALU

nr 219 INGRID TOKARUK

nr 220 EVA-LIISA VALDMAA

nr 221 RAIDO ALLSAAR

nr 222 HEIDI ARULA

nr 223 TIINA LIPPANT

nr 224 JAANUS NILP

nr 225 INGA OKAS

nr 226 MATI OKAS

nr 227 VILJAR PAIDU

nr 228 AIVAR MURUMAA

nr 229 RÜNNO LASS

nr 230 RIINA LÄÄNE

nr 231 IVAR NAGLA

nr 232 KERLI SIRILA

nr 233 TRIIN TIPPI

Kandidaate - 25

Suur-Järvamaa valimisliit

nr 234 JAANUS MURAKAS

nr 235 MATI SEIRE

nr 236 VELLO TEOR

nr 237 MAREK BALDER

nr 238 URMAS TÄHT

nr 239 MATI MEHIK

nr 240 UNO AAN

nr 241 ANNIKA AAVA

nr 242 KALLE ADLER

nr 243 RAIVO HALLIMÄE

nr 244 MIHKEL HAUG

nr 245 RENE JÄRVMÄGI

nr 246 TIIT KALDA

nr 247 JAAGO KURIKS

nr 248 ANTS KÄÄRMA

nr 249 HERBERT LAST

nr 250 VÄINO LIIVA

nr 251 TÕNU MAISTE

nr 252 BIRGIT METS

nr 253 ARLET PALMISTE

nr 254 HIMOT PÕLDVER

nr 255 PRIIT ROOSTALU

nr 256 ANDRO TAMM

nr 257 ELIINA TAMMEHOID

nr 258 JAANUS TAMMISTE

nr 259 TERJE TRUSKA

nr 260 MARGUS VAAS

nr 261 MART VELLAMA

nr 262 REIN VOOLAID

nr 263 AIVE VOLTER-KILK

Kandidaate - 30

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 264 ARVO IMSI

nr 265 ANDRES TEPPAN

nr 266 AGU MÖLTER

nr 267 AHTO HÄRM

nr 268 ALAR SAKKOOL

nr 269 ANDRES GORBÕLJOV

nr 270 ANITA HOMIN

nr 271 ANTO RULL

nr 272 HELI MADISON

nr 273 JARKKO KALEVI ARHILAHTI

nr 274 KALJO ARUSALU

nr 275 KÜLVAR MAND

nr 276 MARGUS KIRSIMETS

nr 277 MATI LABIDAS

nr 278 RAUNO KRASS

nr 279 TIMAR SAAR

nr 280 TÕNU LINNASMÄE

nr 281 URMAS VIRVES

nr 282 VALERI SUSI

nr 283 AHTI KARON

Kandidaate - 20

Paide linn - kandidaate 183

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 183

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 MIHHAIL FEŠTŠIN

nr 102 PRIIT VÄRK

nr 103 RAIVO RAJA

nr 104 OLEG ANTONKOV

nr 105 ANTS HIIEMAA

nr 106 EGON HIOB

nr 107 KARL HÜTT

nr 108 JOHAN-KASPAR IVASK

nr 109 KAIDO IVASK

nr 110 ANDRUS JAKOBSON

nr 111 ANDRES JALAK

nr 112 VIKTOR KASAK

nr 113 JÜRI KAUGERAND

nr 114 IVI KUKK

nr 115 ENN LEHTPUU

nr 116 KRISTINA LILL

nr 117 RIINA LILLEMAA

nr 118 MARTIN LINDRE

nr 119 MAIDU LUTS

nr 120 VIKTOR METS

nr 121 RIHO METSLA

nr 122 MART MIKSON

nr 123 EVELIN NÕMM

nr 124 ANNELI NÕMMIK

nr 125 VILJO ODRAS

nr 126 ALAN OLONEN

nr 127 VILJAR PENNERT

nr 128 ENN PIIR

nr 129 ALLAR REIVIK

nr 130 HENN SOKK

nr 131 ARVO STOLTSEN

nr 132 VELJO TAMMIK

nr 133 ENE TAPPO

nr 134 EHA TASANG

nr 135 VEIKO TIHEMETS

nr 136 TEET TIHVAN

nr 137 JANIS TIKK

nr 138 ÜLLE TRUMM

nr 139 EHA VESSMANN

nr 140 ANDRUS TULL

Kandidaate - 40

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 141 PRIIT PÕDER

nr 142 KALLE GRÜNTHAL

nr 143 TOOMAS UUSMAA

nr 144 TARMO HINTS

nr 145 MARVE PIIP

nr 146 JAN SONG

nr 147 KAAREL PIIBELEHT

nr 148 KALEV KALMUS

nr 149 MARILIIS EINMA

nr 150 ANDRES KRASS

nr 151 MATI AMMER

nr 152 TAIRI EHLVEST

nr 153 KALEV MEIDLA

nr 154 RAIVO GRÜNTHAL

nr 155 ANDRES PÕLLU

Kandidaate - 15

Eesti Keskerakond

nr 156 KERSTI SARAPUU

nr 157 PEETER SALDRE

nr 158 AIVAR TUBLI

nr 159 VALERI IVANOV

nr 160 JANNO LEHEMETS

nr 161 ANNELI TUMANSKI

nr 162 HANNES SOONSEIN

nr 163 MART MÄEMETS

nr 164 ÜLLE LEESMAA

nr 165 KAI KIMMEL

nr 166 ELENA SAPP

nr 167 AIVO TOOMISTU

nr 168 ARE RIISTAN

nr 169 AHTO TEMPEL

nr 170 TARMO VAHER

nr 171 AARE KALVIK

nr 172 PEETER LODI

nr 173 TIIT LUMISTE

nr 174 SIIRI ROOS

nr 175 TOIVO KATTAI

nr 176 LII VIRKOJA

nr 177 ESTER KIVINURM

nr 178 ILLE LAAL-HINRIKUS

nr 179 ÜLO PAAS

nr 180 ILVIJA TOVSTSIK

nr 181 RITA RUISO

nr 182 IMBI TIHEMETS

nr 183 AHTI MÄNNIK

nr 184 ÜLO PAJUMETS

nr 185 ESTER KOPLIMETS

nr 186 PILLE AALOE

nr 187 LUULE VIITMANN

nr 188 LEILI PAITS

nr 189 LUDMILLA DAVÕDOVA

nr 190 AIRA HEIN

nr 191 AARNE KÕRGESAAR

nr 192 KAUPO VÄLI

nr 193 PILLE REINSALU

nr 194 RINGA LINDJÄRV

nr 195 MÄRT KALVIK

Kandidaate - 40

Suur-Järvamaa valimisliit

nr 196 ALO AASMA

nr 197 TOOMAS AGASILD

nr 198 JANNO VIILUP

nr 199 MIKK VISSAK

nr 200 INDREK KUUSE

nr 201 JAAN KIRSIPUU

nr 202 TIIA-MARIA TAMBERG

nr 203 CHRISTOPHER VOOLAID

nr 204 ANTS LEPPOJA

nr 205 GERHARD MARKUS TRUMM

nr 206 VALLO TAMME

nr 207 AITA VÄLLMANN

nr 208 MAIRON NUGIS

nr 209 KELLI SEINOJA

nr 210 TARMO SAVISAAR

nr 211 TIMO KALAUS

nr 212 TRIIN PAABO

nr 213 JÜRI HIIEMÄE

nr 214 VEIKO NATUS

nr 215 ÜLO AASORG

nr 216 JAAK SALMAR

nr 217 ENNO VATSEL

nr 218 MARIO JÄRV

nr 219 RAIMU LAST

nr 220 VLADES TŠERNAUSKAS

nr 221 ÜLLAR LEPANURM

nr 222 PEEDO LÄLL

nr 223 AKO AASMA

Kandidaate - 28

Eesti Reformierakond

nr 224 KRISTJAN KÕLJALG

nr 225 ANDRES MÜÜRSEPP

nr 226 RAIDO TÜRNER

nr 227 TARMO ALT

nr 228 INGRID ALT

nr 229 HARTI PAIMETS

nr 230 HELLE KÜNSAR

nr 231 VELLO TALVISTE

nr 232 HELI SUVI

nr 233 AHTY JUURIK

nr 234 RIINA TÜRNER

nr 235 REIN OSELIN

nr 236 HELE PÄRN

nr 237 JAAN MADIS

nr 238 GEIR PÕDER

nr 239 ASKO OSULA

nr 240 TAAVI AROLD

nr 241 MADIS SANDERMAT

nr 242 TIIT SCHILF

nr 243 VAHUR VAARMA

nr 244 ARNE PÕDER

nr 245 HILLAR PRIKS

nr 246 TIIT SCHVEDE

nr 247 VALEV VÄLJAOTS

nr 248 LIISA HENDRIKSON

Kandidaate - 25

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 249 SIRET PIHELGAS

nr 250 MARGUS NURMIK

nr 251 KRISTI ROHTLA

nr 252 KULNO KLEIN

nr 253 MARGIT UDAM

nr 254 ILMAR KOPPEL

nr 255 SILLE ERALA

nr 256 KASPAR TAMMIST

nr 257 ANNELI SUITS

nr 258 JAAN SAPP

nr 259 LORINA KUKK

nr 260 TARMO SIMSON

nr 261 SIIRI MURU

nr 262 JAANUS TOOMING

nr 263 ELIKO SILLAMAA

nr 264 FRED LAUSVEE

nr 265 MAIVE PREMET

nr 266 VEIKO KURIM

nr 267 LAINE HALLIKA

nr 268 TIIT KANNE

nr 269 ANNELI MERILA

nr 270 PEEP HEINASTE

nr 271 KRISTA NUHKAT

nr 272 OLAVI SAAR

nr 273 URVE KAAR

nr 274 JAAK PORMANN

nr 275 MARGIT PLOOM

nr 276 KOIT PILIPENKO

nr 277 JAANUS KOEMETS

nr 278 URMAS KIVILO

nr 279 PEEP PAJURI

nr 280 KAI ÕUN

nr 281 AIN VILISMÄE

nr 282 MARKO SILDNIK

nr 283 ELO ÖÖSALU

Kandidaate - 35

Türi vald - kandidaate 197

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 197

Eesti Reformierakond

nr 101 ANDRUS EENSOO

nr 102 MARGO HUSSAR

nr 103 KALEV AUN

nr 104 KAJA SEPP

nr 105 MATI SADAM

nr 106 AHTO KARU

nr 107 ANDRES TŠUMAKOV

nr 108 ASKO JÕESMA

nr 109 AUGUST ALBERT

nr 110 ENN SIMSON

nr 111 ILMAR TIITSMAA

nr 112 IVO RAUDSEPP

nr 113 KRISTINA GUDINAS

nr 114 MAARJA MEHISTE

nr 115 RAUL METSUNT

nr 116 SILJA HOLTER

nr 117 TANEL VILJAT

nr 118 VEIGO KAARET

Kandidaate - 18

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 119 LAURI LÄÄNEMETS

nr 120 VEIKO VALANG

nr 121 KATI NÕLVAK

nr 122 KAAREL ORUMÄGI

nr 123 INGE NUIA

nr 124 ARVI NIGLAS

nr 125 JAANUS MARRANDI

nr 126 HEIGO LAANEOKS

nr 127 HELERI RAASIK

nr 128 THEO AASA

nr 129 MARINA ABEN

nr 130 MAARJA AHVELDT

nr 131 VIOLETTE HALJAND

nr 132 ELOR ILMET

nr 133 ANNELI JAASMA

nr 134 OKSANA JÄRVE

nr 135 VALLI JÄRVE

nr 136 MARE KEERLES

nr 137 TERJE KESPRE

nr 138 ANNELI KIRSPUU

nr 139 KASPAR KÕLL

nr 140 MAIRE LAAR

nr 141 PIRET LAI

nr 142 VELLO LAPRIK

nr 143 KAIDO LEPIK

nr 144 MARGIT LUGNA

nr 145 REET LÄNKUR

nr 146 TOOMAS MARRANDI

nr 147 URVE MEERITS

nr 148 TIIA METTUS

nr 149 ANU NUKKI

nr 150 ENNU NURK

nr 151 ANTI NÕMM

nr 152 KRISTI NÕMM

nr 153 ENN PAAS

nr 154 MERIKE PIHLE

nr 155 LIIA RANDMAA

nr 156 EVERT RESSAR

nr 157 IGOR ROOSMAA

nr 158 EVE RÕUK

nr 159 ENEKEN SAVI

nr 160 HELIT SELJAMAA

nr 161 ANDRUS SUURKIVI

nr 162 KAI TAMMELA

nr 163 TIIT TEPP

nr 164 JAANUS TEPPO

nr 165 MAARJA VALKENKLAU

nr 166 ANTS VEERE

nr 167 MARE VIIRAS

nr 168 EVE VÄÄRTMAA

Kandidaate - 50

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 169 PIPI-LIIS SIEMANN

nr 170 SILJA AAVIK

nr 171 KAAREL ALUOJA

nr 172 ANDRIS AVAMERE

nr 173 AILI AVI

nr 174 HEILI BURMEISTER

nr 175 EILO EESMÄE

nr 176 ULVI ERMEL

nr 177 JANIS FREI

nr 178 VITALI GANSEN

nr 179 TEET HANSCHMIDT

nr 180 IMRE HEINSAAR

nr 181 URMAS HEINSAR

nr 182 ELARI HIIS

nr 183 MARIS HUOPOLAINEN

nr 184 KAIA IVA

nr 185 RIINA JÄRVA

nr 186 MAARIKA JÄÄTMA

nr 187 ERVIN JÜRISOO

nr 188 RAIN KAARJAS

nr 189 SILVER-TAAVI KALJULA

nr 190 IRINA KALJUSAAR

nr 191 EVE KIVISTIK

nr 192 EDA KOSKOR

nr 193 HELINA KOTSULIM

nr 194 OLEG KUUSIK

nr 195 HELE KUUT

nr 196 LEMBIT KÜÜTS

nr 197 JAAK LAIKSOO

nr 198 PEETER LELLSAAR

nr 199 MERLE LEPIND

nr 200 TIINA LOHUR

nr 201 RIITA LUUKAS

nr 202 HELI MARTIN

nr 203 TÄHVE MILT

nr 204 TAURI MUST

nr 205 ENN MÄGER

nr 206 KRISTJAN MÄNNA

nr 207 TOOMAS NEREP

nr 208 REGINA NÕMMIK

nr 209 EHA PEHK

nr 210 URMAS PIIGERT

nr 211 RAIVO PINK

nr 212 VELLO POPS

nr 213 JANEK RANNAMA

nr 214 JANE REILJAN-RAJASAAR

nr 215 AARNE ROHTVEE

nr 216 RAID SAAR

nr 217 URMAS SALUSTE

nr 218 LEONHARD SOOM

nr 219 ANU ZINOVJEV

nr 220 KADI TAMMOJA

nr 221 GERLY TARIUS

nr 222 TRIIN TARN

nr 223 ANNIKA TATRIK

nr 224 HANNES TAUBE

nr 225 LEA URB

nr 226 RUTT VAARMARI

nr 227 KADI VALDER

nr 228 KERSTI VEEBERG

nr 229 TARMO VEST

nr 230 ÜLLE VÄLIMÄE

Kandidaate - 62

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 231 ELAR NIGLAS

nr 232 HELI KOIT

nr 233 MAIT METSARE

nr 234 ARVO TOOMSALU

nr 235 INDREK TRUU

nr 236 KAARIN ERMAN

nr 237 HARRY KAUR

nr 238 TIIT KOEMETS

nr 239 ELLE KÜTT

nr 240 VAIKE LINNABET

nr 241 ARTUR METSARE

nr 242 ENE MIKK

nr 243 DMITRI ONEGIN

nr 244 AITA SAKS

nr 245 REIGO TIRMASTE

nr 246 AITA UUSLEER

nr 247 EVE VALGO

nr 248 EHA VALKENKLAU

nr 249 LYA VIIRA

nr 250 HELLE VIROLAINEN

nr 251 ANDRUS ÕUNAPUU

Kandidaate - 21

Eesti Keskerakond

nr 252 RAIVO MATSINA

nr 253 TOOMAS HIRBAUM

nr 254 HEIMO TAMMISTE

nr 255 TIIA JAAGUMANN

nr 256 TRIIN AHVELDT

nr 257 JAAN PAJUSTE

nr 258 JÜRI ANDRUSE

nr 259 ENE TRUMMAL

nr 260 TIIA TÄNAVOTS

nr 261 VEERA KRUUSMÄE

nr 262 MADIS VELLAMA

nr 263 SIRJE RAUDSEPP

nr 264 ALEKSANDER VOLMRE

nr 265 MAIT AHVELDT

nr 266 ENDEL LAANEMÄGI

nr 267 LIISI PALU

nr 268 JÜRI KÄRP

nr 269 HEVEN ARUSTE

nr 270 MAI EPLIK

nr 271 KIRLI NIITMÄE

nr 272 TUULI TOOME

nr 273 PRIIT AEDMA

nr 274 MERLE SUCH

nr 275 HELLE PRUUL

nr 276 JAAK TAUTS

nr 277 HELINA PALU

nr 278 SILVI TAMMES

nr 279 ELLI POST

nr 280 EEVI KALUGINA

nr 281 JANIS KARUMETS

nr 282 GALINA MÄNNIK

Kandidaate - 31

Suur-Järvamaa valimisliit

nr 283 VEIKO VIIGIPUU

nr 284 RIINA ANNUS

nr 285 ARNE PALITSER

nr 286 TOOMAS RÜÜTEL

nr 287 RAUNO KALD

nr 288 LIIS TAMM

nr 289 MATI KESKÜLA

nr 290 RAINER ALLJÄRV

nr 291 HELGI KÕLLJALG

nr 292 URMAS KÕONURM

nr 293 ENNU NUKKE

nr 294 AITA KALLA

nr 295 AIVO LEPP

nr 296 AILE KALVIK

nr 297 AVE KIVIMÄGI

Kandidaate - 15

LÄÄNE MAAKOND - 270 kandidaati

Haapsalu linn - kandidaate 145

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 145

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 101 ALEKSANDER SOOME

Kandidaate - 1

Haapsalu ja Ridala valimisliit "HARI"

nr 102 URMAS SUKLES

nr 103 ILONA AASVERE

nr 104 KALJU AIGRO

nr 105 ANTS ALE

nr 106 ARNE BUHT

nr 107 MATI HUNT

nr 108 ALEKSANDER JOONASING

nr 109 TOOMAS KALLEMETS

nr 110 ÜLO KALM

nr 111 ANTTI KAMMISTE

nr 112 LEA KIIS

nr 113 KALLE KRUUSMA

nr 114 TIINA KÜTT

nr 115 ANDRES LAIDRE

nr 116 ELERIN LEES

nr 117 RIHO LEPP

nr 118 HARRY LINDEMANN

nr 119 ALO LÕPS

nr 120 EVA MAKIENKO

nr 121 ANDRI MERILOO

nr 122 TIIT MOOR

nr 123 ANDREI MÄNDLA

nr 124 LY MÄRSS

nr 125 TÕNU PARBUS

nr 126 TERJE PARRA

nr 127 KAJA ROOTARE

nr 128 MADIS RAUDSEPP

nr 129 SULEV SAAREVÄLI

nr 130 SIIM SAAREVÄLI

nr 131 KAIDO SASSE

nr 132 MATI SEPPI

nr 133 RENE SERG

nr 134 TÕNIS SIIR

nr 135 KARIN ZAHHAROV

nr 136 ANU TAMME

nr 137 VIRGE TIIK

nr 138 ELERI TÄNAV

nr 139 RIHO VARIK

nr 140 JAAK VESKIMÄGI

nr 141 LAURI VÄLI

nr 142 JARI ANTTI ANTERO WICKSTRÖM

Kandidaate - 41

Valimisliit Meie Inimesed

nr 143 MERLE MÄESALU

nr 144 TOOMAS SCHMIDT

nr 145 KAIDO ANTSVE

nr 146 TIIA TREIMANN-DIFFERT

nr 147 ARNOLD JUHANS

nr 148 AIME KOIT

nr 149 KOIT LATIK

nr 150 RAIMOND LUNEV

nr 151 MARGUS MAISTE

nr 152 ANŽELIKA MURIK

nr 153 KATRIN NUUTER

nr 154 AHTI OLESK

nr 155 KAIJA PAALBERG

nr 156 TOOMAS POST

nr 157 REA RAUS

nr 158 HELI REICHARDT

nr 159 AIVE SAADJÄRV

nr 160 JÜRI SAAR

nr 161 LEA SAMARAJEV

nr 162 ARLES TAAL

nr 163 HEINO TAMM

nr 164 MAIA TOHVER

nr 165 TOIVO TOMINGAS

nr 166 ANDREI TŠEREPANOV

nr 167 KRISTJAN TÕLK

Kandidaate - 25

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 168 KAIDO SIPELGAS

nr 169 HELI KALDAS

nr 170 VALDO MAISALU

nr 171 KAI HUUL

nr 172 MARKKU OLAVI LEHTONEN

nr 173 MAIE KRAM

nr 174 REGINA MULTRAM

nr 175 MIRJAM SUURKIVI

nr 176 TRIIN JUGAPUU

nr 177 KOIT KLIMBERG

nr 178 KAJA MANDER

nr 179 TATJANA JOONASING

nr 180 NATALJA DUŠKINA

nr 181 NIINA LEIKA

nr 182 HEINAR TUULBERG

Kandidaate - 15

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 183 TOOMAS VALLIMÄE

nr 184 KALJU HEPNER

nr 185 VILLE JAKOBSON

nr 186 TIIT KARU

nr 187 TOOMAS KIVISALU

nr 188 AARNE KRITT

nr 189 MARGE KURIS

nr 190 ILLE PALUSALU

nr 191 RIINA RABA

nr 192 AIVAR ROHILAID

nr 193 JANA SAAR

nr 194 ELLA VALLIMÄE

Kandidaate - 12

Eesti Keskerakond

nr 195 PEETER VIKMAN

nr 196 JAANUS KARILAID

nr 197 MALLE ÕIGLAS

nr 198 HELEN RAMMU

nr 199 HELLE SAARSOO

nr 200 MARVEL ALP

nr 201 REELIKA ENDER

nr 202 JANEK HIIEMÄE

nr 203 RIIMA VELBRE

nr 204 ANDREAS RAHUVARM

nr 205 SIRLI OLGO

nr 206 HEIKKI SOOL

nr 207 JANA KOEL

nr 208 AARE TAMM

nr 209 VIIVE MARLEEN

nr 210 VEIKO PÄRNASTE

nr 211 VLADIMIR PADAMA

nr 212 MARGOT MAANTOA

nr 213 ÜLO TELGMAA

nr 214 JULIANA SOMMERMANN

nr 215 VALERI LARIONOV

nr 216 NATALIA KOROPETS

nr 217 NELLI NAISON

nr 218 TIIT KIRS

nr 219 KALLE-KUSTA TÕNISMA

nr 220 VILJAR PAAS

nr 221 RAUL KUUSK

nr 222 ÜLLE KARJANE

Kandidaate - 28

Eesti Reformierakond

nr 223 LAURI LUIK

nr 224 REIMO NEBOKAT

nr 225 URMAS KOPPE

nr 226 ERKI TERAS

nr 227 KÄDLY KÜNNAP

nr 228 OLEV PEETRIS

nr 229 VEIKO AASA

nr 230 ERKI ERIK

nr 231 HELINA EVERT

nr 232 RAIT KIKAS

nr 233 JANAR KULD

nr 234 SILVI KURISMAN

nr 235 JAANUS MÜÜR

nr 236 KAREL MÖLL

nr 237 KAREL NAPPUS

nr 238 URMAS NAUDRE

nr 239 OLARI NEBOKAT

nr 240 MARI-LIIS PÄLLO

nr 241 ANTI RATAS

nr 242 REIMO SAAR

nr 243 KARI ANTERO TYNKKYNEN

nr 244 CASPAR VIKKISK

nr 245 SULEV VARE

Kandidaate - 23

Lääne-Nigula vald - kandidaate 104

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 104

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 ÜLLE HEINLEHT

nr 102 ANDRE KARJA

nr 103 ARGO KLISS

nr 104 ELVO LEPPMAA

nr 105 AHTO LÄÄTS

nr 106 KAITLYN LÄÄTS

nr 107 HARDI REHKALT

nr 108 MERILIN SASKA

nr 109 LIDYA TEE

nr 110 OLEV TÄHISTE

nr 111 MARIO UUSTAM

nr 112 AARE VAALMA

nr 113 HALJA VEERSALU

Kandidaate - 13

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 114 NEEME SUUR

nr 115 AIVAR ORUSTE

nr 116 ARVO NINN

nr 117 GENNADI VIHMAN

nr 118 JANEK LOORENS

nr 119 LEILI MUTSO

nr 120 LEA LAI

nr 121 TIIU TULVIK

nr 122 VAIKE NÕU

nr 123 AARE KALM

nr 124 ANDERO PAALVELT

nr 125 ANDRES LIIV

nr 126 ANNE SOODLA

nr 127 DANGUOLE TAMBERG

nr 128 EHA ALLIKA

nr 129 ELAR KUUSEMAA

nr 130 ENELI ÖÖPIK

nr 131 ESTER RODIMA

nr 132 GUIDO ULEJEV

nr 133 INGRID KESLER

nr 134 KAIL VISLA

nr 135 KALLE ORUMAA

nr 136 MARE LAIDE

nr 137 MARGE KANNA

nr 138 MARJU HELDEMA

nr 139 MATI KALLEMETS

nr 140 MEINHARD LEDIS

nr 141 OLIVER TAMMEMÄGI

nr 142 TIINA TUULIK

nr 143 URMAS MULD

Kandidaate - 30

Valimisliit Kodune ja Kultuurne Nõva

nr 144 KAIDI SILVER-SCHÖBE

nr 145 VIRVE TAUTS

nr 146 IVO KARINDI

nr 147 MARGUS OLLEMA

nr 148 ILME PEEDOSON

nr 149 SILJA SILVER

nr 150 INGE TESLIKOVA

Kandidaate - 7

Eesti Reformierakond

nr 151 MAREK TOPPER

nr 152 JAANUS RATAS

nr 153 ENN KERGE

nr 154 REIO ALTMERI

nr 155 TANEL TIISLER

nr 156 KRISTO PRIIMÄGI

nr 157 IVAR PREES

nr 158 RIINA LEIDSALU

nr 159 ULRIKA TÜLP

nr 160 KRISTEL JAMMER

nr 161 ENDEL PELAPSON

Kandidaate - 11

Eesti Keskerakond

nr 162 ELARI SAAR

nr 163 RAIN POOLEN

nr 164 ÜLLAR NEEMRAND

nr 165 ARVO KIRS

nr 166 TOOMAS PETERSON

nr 167 KALLE SAAR

Kandidaate - 6

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad

nr 168 MIKK LÕHMUS

nr 169 RIINA GILDEN

nr 170 MAI JÕEVEE

nr 171 TENNO LAANEMETS

nr 172 JÜRI OTT

nr 173 EINAR PÄRNPUU

nr 174 ARVO RIISALU

nr 175 JAAK AASMA

nr 176 AHTO JÕGI

nr 177 ANDRES KAMPMANN

nr 178 LAURI LILLEOKS

nr 179 RENNO SILDE

nr 180 KADRI LUKK

nr 181 EEVI RÄTSEP

nr 182 ANTS SIIG

nr 183 PEETER ZOLOTOV

nr 184 MARIS HEIN

nr 185 ANDRE OJA

nr 186 MARGUS OJAMÄE

nr 187 PIRET RIIS

nr 188 ALLAN KELDER

nr 189 LEMBIT KIVISTIK

nr 190 JAANUS MÄGI

nr 191 ANDRUS POST

nr 192 JULIA SIRKEL

nr 193 RAIMOND DANILOV

nr 194 INDREK URBAS

nr 195 REELIKA TOOM

nr 196 LAINE BELOVAS

nr 197 AIVO HIRMO

nr 198 MARGUS KASK

nr 199 ERLEND KOTKAS

nr 200 MARGUS LAIDMETS

nr 201 ÜLLE SCHÖNBERG

nr 202 TOOMAS TAMMEORG

nr 203 PEETER KALLAS

nr 204 NEEME VÄLI

Kandidaate - 37

Vormsi vald - kandidaate 21

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 21

Valimisliit Terve Vormsi

nr 101 ARKADI TAMMIK

nr 102 ARVO ALLIK

nr 103 HARRI ROSENBLAD

nr 104 MADLI TARJUS

nr 105 ADA OJASAAR

nr 106 ENE SARAPUU

nr 107 TANEL VIKS

nr 108 KAIDO VALM

nr 109 GERT KANARBIK

nr 110 TOOMAS MÄTLIK

nr 111 TOOMAS PUURMANN

nr 112 SVEN RAMMUL

nr 113 HEINO PAULUS

nr 114 HEILY PIIP

nr 115 ALGOR STRENG

nr 116 MEEME VEISSON

nr 117 IVO SARAPUU

nr 118 MIKK VARBLANE

nr 119 ILMAR KOPPELMAA

Kandidaate - 19

Eesti Keskerakond

nr 120 TOIVO HOKKONEN

nr 121 AAVO JÜRISTO

Kandidaate - 2

LÄÄNE-VIRU MAAKOND - 1147 kandidaati

Haljala vald - kandidaate 128

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 128

Eesti Keskerakond

nr 101 JAAN MEERITS

nr 102 LINDA HINRIKUS

nr 103 URMAS EINBERG

nr 104 ELLIS KALAMETS

nr 105 ERIK KESKKÜLA

nr 106 GALINA KRIVORUTŠKO

nr 107 JAAN KÄNNA

nr 108 MAIRE MURUVEE

nr 109 EERO MANDEL

nr 110 EPP OJALILL

nr 111 TARMO NUIJA

nr 112 KOIDU SAAMOT

nr 113 RAIVO REINIKE

nr 114 MEELI TAMBERG

nr 115 REIN REIMKEL

nr 116 IVAR SAARMA

nr 117 AIVAR MAURER

Kandidaate - 17

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 118 LEO BERGSTRÖM

nr 119 AARNE VAIK

nr 120 ELISABETH ORGMETS

nr 121 VIRKO SIRKEL

nr 122 AIVAR NAEL

nr 123 ALDIS NEELOKSE

nr 124 ANDRES MÜLLA

nr 125 RIHO SARAPUU

nr 126 OLAVI KASEMAA

nr 127 PILLE BERGSTRÖM

Kandidaate - 10

Valimisliit PLAAN A

nr 128 VELLO VÄINSALU

nr 129 TRIIN TOMING

nr 130 KRISTEL TÕNISSON

nr 131 ANTI PUUSEPP

nr 132 PRIIT RÄTSEP

nr 133 NEEME KUNINGAS

nr 134 GERLY HERM

nr 135 PAUL LETTENS

nr 136 IVICA EDNAŠEVSKY

nr 137 AHTI BACHBLUM

nr 138 LEMBO PIKKAMÄE

nr 139 MÄRT EINPALU

nr 140 SWEN PAHKLA

nr 141 AGE KUUSEMETS

nr 142 HELGI POHLAK

nr 143 HELI HAINAS

nr 144 MAIE KAJA

nr 145 LAINE ANTONIS

nr 146 TAISI LEHTMETS

nr 147 ERKKI SALAK

Kandidaate - 20

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 148 ANNELI ALEMAA

nr 149 TEA TREUFELDT

nr 150 KRISTEL STRAZDIN

nr 151 JAAN KRUUS

nr 152 URVE ROSENBERG

nr 153 MADIS OJALIIV

nr 154 MARGE TAMBIK

nr 155 ENNO TAMMEMÄE

nr 156 ANNELY PÕLD

nr 157 ALEKS STRAZDIN

nr 158 MONIKA KREEK

nr 159 JÜRI UNDUSK

nr 160 LEA AASA

nr 161 AIDER VOOGLA

Kandidaate - 14

Eesti Reformierakond

nr 162 LEO AADEL

nr 163 UNO ÕUNAPUU

nr 164 HELIN TAMM

nr 165 ARVI ÖÖPIK

nr 166 KRISTA KEEDUS

nr 167 MARE RAJA

nr 168 GREETE TOMING

nr 169 KAILI KÜTT-SEMJONOV

nr 170 ANTI TÕLD

nr 171 JÜRI TEPPE

nr 172 KRISTJAN ALANURME

nr 173 EHA SIRELBU

nr 174 VIIVI VOORAND

nr 175 TOOMAS VAREK

nr 176 INGE LAIV

nr 177 MADIS MÜLLA

nr 178 IVAR LILLEBERG

nr 179 PEEP TÕNISSON

nr 180 ALVAR JÕE

nr 181 STEN KARRO

nr 182 MALLE LAOS

nr 183 ANDRUS MILL

Kandidaate - 22

Valimisliit Maheda

nr 184 MARGUS PUNANE

nr 185 RAINER LILLE

nr 186 JÜRI SIKKUT

nr 187 SIIRI HEINPÕLD

nr 188 RIINA TAMBERG

nr 189 URVE KINGUMETS

nr 190 ELERI AITMAN

nr 191 LIINA-KRISTIINA SUVOROVA

nr 192 PEETER ORGMETS

nr 193 KALJU KIVISTIK

nr 194 MEELIS KUZMA

nr 195 KRISTO LIPP

nr 196 AVO BERGSTRÖM

nr 197 MARGUS LAIGU

nr 198 MADIS PILV

nr 199 MARIO KÜTT

nr 200 SVEN RANNAR

nr 201 MARTTI SAMOLBERG

Kandidaate - 18

Valimisliit Vaba Vallakodanik

nr 202 ANNES NAAN

nr 203 MERLI TAMMI-JÕEVEER

nr 204 TIIT PAJUSTE

nr 205 AIDE VEINJÄRV

nr 206 ROBERT AASA

nr 207 ANDRUS AASMÄE

nr 208 KRISTJAN ALTROFF

nr 209 ANNIKA HALLIMÄE

nr 210 ÜLLE KAJANDO

nr 211 RIINA KENS

nr 212 KALJU KIVI

nr 213 HELEN KOOL

nr 214 HEIKKI KOORT

nr 215 SIRJE KORNEL

nr 216 KAIE KRUUSMAA

nr 217 RUUDO LIIS

nr 218 HANNA NÕMM

nr 219 HANNO NÕMME

nr 220 VIRGE ONG

nr 221 TÕNIS SINILA

nr 222 EGON SPRIIT

nr 223 ANDRES TRUMAN

nr 224 LII UNDUSK

nr 225 VIIVO VÕLU

nr 226 URMAS OSILA

Kandidaate - 25

Üksikkandidaadid

nr 227 HANNES SAKSEN

nr 228 TAIMO HEINBERK

Kandidaate - 2

Kadrina vald - kandidaate 118

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 118

Valimisliit Koduvald

nr 101 ANU FAELMANN-KLAUS

nr 102 MARGE GROSS

nr 103 EGERT HOMMIK

nr 104 HANNA ILD

nr 105 IIA KASKLA

nr 106 KADI KOORT

nr 107 KADRI KRUUSMANN

nr 108 VAHUR LEEMETS

nr 109 ANTS LEHT

nr 110 KERT LOIDE

nr 111 ANNE MÄEOTS

nr 112 HELENA MÄGI

nr 113 RAIDO NAGEL

nr 114 ALEKSEI OSOKIN

nr 115 ERICH PETROVITS

nr 116 HANNELY PIISKOPPEL

nr 117 KAIRE PITKA

nr 118 VALERI PORMANN

nr 119 JAANUS REISNER

nr 120 MERLIN ROSAR

nr 121 ANNI RUUSMANN

nr 122 OLEG TETERIN

nr 123 TOOMAS TINGAS

nr 124 EVELIN TIITER

nr 125 MATI TIITER

nr 126 RAIVO TRIBUNTSOV

nr 127 VIIVE TUUNA

nr 128 ELMAR UKE

Kandidaate - 28

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 129 RAIT KARUS

nr 130 ÜLLAR SAAREMÄE

nr 131 LISETE LAISAAR

nr 132 KÄTLIN PIISKOPPEL

nr 133 AVAR LOUNE

nr 134 REIN EENSALU

Kandidaate - 6

Valimisliit Terve Vald

nr 135 ALO LAANISTE

nr 136 ANDRES MÖLDRE

nr 137 AVO MATSISELTS

nr 138 EDGAR TAMM

nr 139 ENE MILVASTE

nr 140 EVA KAARIN VIISE

nr 141 EVE KARELL

nr 142 EVELIN ANNSOO

nr 143 GERT KASO

nr 144 GETTER KÄHR

nr 145 GETTER LINDAU

nr 146 HARALT RAHUPÕLD

nr 147 HEILI TAMMEMÄGI

nr 148 HILLAR ELVA

nr 149 HOLGER BREMEN

nr 150 JAAK KIRSIPUU

nr 151 JAAN STERN

nr 152 JAANUS PUUSEPP

nr 153 JÜRGEN TABO

nr 154 JÜRI SUURKIVI

nr 155 KALJO VASEMÄGI

nr 156 KARL LINDAM

nr 157 KRISTO MEERITS

nr 158 LAINA KUUSKLA

nr 159 LEILI KANG

nr 160 LEMBIT KEROV

nr 161 MADIS VIISE

nr 162 MAIU ESSI

nr 163 MALLE REIMANN

nr 164 MARE LAVRITS

nr 165 MAREK TANK

nr 166 MARGE SCHWINDT

nr 167 MARGER PORMANN

nr 168 MARJE UDRAS

nr 169 MARKO TEIVA

nr 170 MART REMMEL

nr 171 MONICA JAANIMETS

nr 172 RAINER TALPAS

nr 173 RAIVO KAEGAS

nr 174 RANDO MAAMÄGI

nr 175 REGINA PAESTE

nr 176 REIN KAUBI

nr 177 RENNO LAANISTE

nr 178 RIHO REMMELGAS

nr 179 SIIM HALLIKMANN

nr 180 SIIM TOMING

nr 181 SIIM UMEROV

nr 182 SIRJE EIRAND

nr 183 SULEV AINLO

nr 184 TERJE SANDER

nr 185 VAHUR KALIND

nr 186 VILLU VAIMETS

nr 187 JANNE KÜBAR

Kandidaate - 53

Eesti Keskerakond

nr 188 KRISTIINA KALVA-VAIVODS

nr 189 AIVAR LANKEI

nr 190 REIN TOMING

nr 191 VÄINO AUNAPUU

nr 192 VÄIGO PIHLAK

nr 193 URMAS LEESNURM

nr 194 REIMO JAAKSON

nr 195 ENE KIIRKIVI

nr 196 MARJU MUTLI

nr 197 KRÕÕT ARRO

nr 198 ANNELI LANTO

Kandidaate - 11

Valimisliit Puhas Kadrina

nr 199 ÜLO KAIS

nr 200 RAIDO PARVE

nr 201 ANDRES NUKK

nr 202 RISTO MURUMÄGI

nr 203 TÕNU RUMMO

nr 204 ANDRES TAIMLA

nr 205 ENDEL TREIMAN

nr 206 ANNELI MEIBAUM

nr 207 KRISTJAN MITT

nr 208 MERIKE TOOMBU

nr 209 ANDRE ALGPEUS

nr 210 AARNE RUUTO

nr 211 JANEK KORMOŠ

nr 212 TÕNU KALLIS

nr 213 KAAREL TAIMLA

nr 214 HEIGO TINNO

nr 215 MARGUS LAUGESAAR

nr 216 RAIKO PORVAL

nr 217 IVO MÄE

nr 218 AVO VAHER

Kandidaate - 20

Rakvere vald - kandidaate 95

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 95

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 AIN ALTERMANN

nr 102 RITA UUETALU

nr 103 PEETER KALDA

nr 104 MIRELL SALL

nr 105 MARKO TIINAS

nr 106 AASALEA RASMANN

nr 107 VEIKO VILU

nr 108 KAIRE PÄRG

nr 109 EIDO RAZDOVALOV

nr 110 IVAR DREIFELDT

nr 111 MEELIS SALL

nr 112 RAIMO SEMJONOV

nr 113 RAIN VEISSBACH

nr 114 VLADISLAV GORODILOV

nr 115 ERIK LEMBERG

nr 116 MARDO PETROV

nr 117 MARKO VAHESALU

nr 118 JANIS ÜKSIK

nr 119 GERT MALININ

nr 120 REIMO MOOR

Kandidaate - 20

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 121 HELLE LEMBERG

nr 122 ARNO PIKHOF

nr 123 JAN PIKHOF

Kandidaate - 3

Eesti Keskerakond

nr 124 AVO AAVIK

nr 125 MILVI IDAVAIN

nr 126 UUDO KRUUSIMÄGI

nr 127 JOHANNES KIRSCH

nr 128 VALDU SAEGA

nr 129 LAURI SAAPAR

nr 130 RIINA TREIER

nr 131 JEVGENI TŠITŠKOV

nr 132 JAANUS VORSS

nr 133 TÕNIS REINULA

nr 134 AIVO ALESTE

nr 135 ALEKSANDER BILD

nr 136 MILVI HALLIK

nr 137 JÜRI KRUUS

nr 138 ENNO KLAUKS

nr 139 ALDUR-EDUARD PÜSSIM

nr 140 AIVAR PIISPEA

nr 141 RIINA PIKKOJA

nr 142 MADIS TEPPO

nr 143 EINO VIIKOJA

nr 144 JAANUS VAHEMETS

nr 145 JORGEN KALVET

nr 146 RIHO KALLA

nr 147 KRISTJAN KARU

nr 148 KALEV PARKER

Kandidaate - 25

Valimisliit Üheskoos

nr 149 AIVAR ARUJA

nr 150 PEEP VASSILJEV

nr 151 MAIDO NÕLVAK

nr 152 TOOMAS RAJAMÄE

nr 153 ANDO HOLM

nr 154 VIKTOR HÄNINEN

nr 155 RIHO ISKÜL

nr 156 EVE KANGUR

nr 157 HANNES KONIST

nr 158 MOONIKA KÕRRE

nr 159 KERLI KÄNGSEPP

nr 160 MARGIT LICHTFELDT

nr 161 ANNELI MARTINSON

nr 162 HARRY METSARU

nr 163 TOIVO MURAKAS

nr 164 MOONIKA MÄND

nr 165 ALLAR NEEME

nr 166 AIVAR NIINEMÄGI

nr 167 OXANA NIKITINA

nr 168 ANTS ORUMÄGI

nr 169 GUNNAR PENTSOP

nr 170 TARVO PLOTNIK

nr 171 ANDRES PÕLDVER

nr 172 DIANA PÄHKEL

nr 173 SIRJE REBANE

nr 174 TOIVO REINSOO

nr 175 RAIVO RIDALA

nr 176 SIIRI SAARMETS

nr 177 JANEK SEIDELBERG

nr 178 ALEKSANDER ŠIROGOROV

nr 179 ÕNNE TAMM

nr 180 RAIDO TAMMIK

nr 181 REIN TAMMIK

nr 182 KAIE TEIVA

nr 183 VELLO TIITUS

Kandidaate - 35

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 184 BORISS BALÕTŠEV

nr 185 ANTI ALAVERE

nr 186 KERSTI SUUN-DEKET

nr 187 MAREK OTSMAA

nr 188 KRISTI PARM

nr 189 PRIIT KRUUSIMÄGI

nr 190 ANDRE PUNANE

nr 191 SIIM RIKOLAS

nr 192 MEELIS KEPP

nr 193 RAIVO KOOL

nr 194 SIRLE LEPIK

nr 195 LEHO MELTSA

Kandidaate - 12

Rakvere linn - kandidaate 222

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 222

Eesti Reformierakond

nr 101 MARKO TORM

nr 102 TOOMAS VAREK

nr 103 LIIVIKA IVANOV

nr 104 ALEKSANDR HOLST

nr 105 KADRI VAHULA

nr 106 ROMAN KUSMA

nr 107 KAOKE KÄRDI

nr 108 PRIIT VERLIN

nr 109 MARI RIINA RIST

nr 110 RIHO HÜTT

nr 111 MARE LAEKS

nr 112 TARMO TERAV

nr 113 KAILI ÕUNAPUU-SEIDELBERG

nr 114 JANNO JÕE

nr 115 RITA METS

nr 116 MAIE ALAOTS

nr 117 KAIDO AMBUS

nr 118 MARET ANI

nr 119 ANDRUS BRÜCKNER

nr 120 HELI EIGI

nr 121 KUNNAR JALGANEN

nr 122 ARNO KANGUR

nr 123 AIGAR KINK

nr 124 KALLE KIVRO

nr 125 MERLE KLASON

nr 126 AIRE KRONBERG

nr 127 MAILE KUBJAS

nr 128 MARI-LIIS KÜÜSMAA

nr 129 IVO LEEK

nr 130 MAGNUS LEHESOO

nr 131 JOONAS LJAŠ

nr 132 JANNO MÄNNIK

nr 133 VLADISLAV MUSAKKO

nr 134 REELIKA NURMSAAR

nr 135 ARGO PÄLLO

nr 136 INGRID PÄRNAMÄE

nr 137 KRISTJAN PUKKI

nr 138 MADIS PUTKO

nr 139 NELE ROGENBAUM

nr 140 ROBERT SALEP

nr 141 RIINA TALEN

nr 142 ANDRA TAMMIK

nr 143 TAURI TEDER

nr 144 AULI VAIDE

nr 145 AARE VEEDLA

nr 146 EHA VÕTTI

nr 147 TATJANA ZALITE

nr 148 NEEME-JAAK PAAP

Kandidaate - 48

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 149 ANTI POOLAMETS

nr 150 MARTI KUUSIK

nr 151 SVEN NEUDORF

nr 152 VILLU NURMOJA

nr 153 ARVU GRAUBERG

nr 154 ANNELIIS MÄGI

nr 155 KRISTJAN KREIS

nr 156 MARGUS REMMEL

nr 157 MAARJA-LIIS MÄGI

nr 158 ALFRED RÜTMAN

nr 159 RAIN ELVEST

Kandidaate - 11

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 160 MIHKEL JUHKAMI

nr 161 MARKO POMERANTS

nr 162 KERT KARUS

nr 163 AIN SUURKAEV

nr 164 ANNE NÕGU

nr 165 TÕNIS PRULER

nr 166 RIINA MÄNNIK

nr 167 OLEV PULDRE

nr 168 SVEN HÕBEMÄGI

nr 169 TAUNO TOOMPUU

nr 170 PILLE-RUTH KUKEMILK

nr 171 RAINER MILTOP

nr 172 HELI KIRSI

nr 173 TARMO MIKKAL

nr 174 ENE NOOL

nr 175 ROOMET POOM

nr 176 EDUARD SALMISTU

nr 177 PIRET KAARLÕP

nr 178 RAIGO PIHO

nr 179 LIIS OTSTAVEL

nr 180 MARGUS CHRISTOPHER KALDA

nr 181 LEA PILME

nr 182 ANTI PALMI

nr 183 TAIVI KASK

nr 184 ARVO KÜBAR

nr 185 KRISTI JÕEMETS

nr 186 SILVER REINSAAR

nr 187 LEHTE TUULING

nr 188 TÕNU TIIMUS

nr 189 KAISA KINK

nr 190 AIVAR KUKK

nr 191 ANDRES KERT

nr 192 GUNNAR TÕNNING

nr 193 HELEN KONAR

nr 194 IVO TUPITS

nr 195 JUTA KÜTTIS

nr 196 KALVI JÕESAAR

nr 197 KRISTEL KURG

nr 198 KRISTO LAADRE

nr 199 NATALJA VOLODINA

nr 200 SIRLI KAPPER

nr 201 URMAS ASI

nr 202 ULVAR KAPPER

nr 203 VEIKO KIVISILLA

Kandidaate - 44

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 204 KAIRIT PIHLAK

nr 205 RANNAR VASSILJEV

nr 206 VELVO VÄLI

nr 207 KELLY KONETSKI-RAMUL

nr 208 MARTTI MARKSOO

nr 209 HELMI URBALU

nr 210 ALLAN LIIMA

nr 211 KADI KRUUSMAA

nr 212 LAILA TALUNIK

nr 213 KEIO SOOMELT

nr 214 HELJU EESMAA

nr 215 JAANUS LEKK

nr 216 ENE SAABER

nr 217 TIINA RUMM

nr 218 MATI KANARIK

nr 219 KAIE KRANICH

nr 220 MARIT ÕUNAPUU

nr 221 SERGEI JELISSEJEV

nr 222 KRISTA JÕGISALU

nr 223 HENRIK LAINVOO

nr 224 KOIDULA SAUN

nr 225 ARVO SAARE

nr 226 RIINA ROOBERG

nr 227 MARIKA PULATOVA-MANUEL

nr 228 HEINO-JAKOB UDU

nr 229 IRENE SEPP

nr 230 KALLE TARK

nr 231 ENE KARIN

nr 232 ÜLO TORM

Kandidaate - 29

Eesti Keskerakond

nr 233 TRIIN VAREK

nr 234 SIRET KOTKA-REPINSKI

nr 235 URMAS LAHT

nr 236 VALERI VASELENKO

nr 237 LIIDIA BOBKOVA

nr 238 JAAK VETTIK

nr 239 TIIU SÄBEL

nr 240 ALARI ALLIKA

nr 241 MARKO KÄND

nr 242 OLEG BÕKOV

nr 243 VALENTINA VARKKI

nr 244 MARKEL PAJUPUU

nr 245 ARVO PIIR

nr 246 ARVO ROOSIPUU

nr 247 NIINA SIMSO

nr 248 ALARI TIPPI

nr 249 VLADIMIR DUDAR

nr 250 KALJU PARKER

nr 251 VALENTINA GRIŠINA

nr 252 HEINO TANIJÄRV

nr 253 AIME MÄEKIVI

nr 254 URVE JUHKAM

nr 255 EPP BRINKFELD

nr 256 ANNELY BOZOVA

nr 257 ENN MÄLGAND

nr 258 KELLI MÄNNIK

nr 259 ALEKSANDER KUKOR

nr 260 REIN KURG

Kandidaate - 28

VALIMISLIIT RAKVERE HEAKS

nr 261 ANDRES JAADLA

nr 262 ALLAN JAAKUS

nr 263 URMAS TAMM

nr 264 JÜRI LANDBERG

nr 265 KÄRT POOLEN

nr 266 MEELIS HÖÖVELSON

nr 267 ÕNNELA RAUDSEPP

nr 268 ÜLO LODESON

nr 269 VEERA KOSTINA

nr 270 RAUL HUNT

nr 271 JAANUS NURMOJA

nr 272 RIINA ODNENKO

nr 273 ALMAR KÖÖK

nr 274 IVO ÕUEKALLAS

nr 275 PILVI KALLAVUS

nr 276 ALEKSEI PILIPENKO

nr 277 TOOMAS KIISEL

nr 278 ENE KUPP

nr 279 TOOMAS ÕIS

nr 280 ÜLLE KUUSEOKS-KIISEL

nr 281 AIVAR OJAVERE

nr 282 LARISSA ISAIKINA

nr 283 IVAR TEDER

nr 284 SIIRI SEPP

nr 285 MARTIN PROVORNIKOV

nr 286 SERGEI GUBAIDULIN

nr 287 LIIS MARKUS

nr 288 NADEŽDA OSETROVA

nr 289 KRISTA ÕIS

nr 290 VALEV SARD

nr 291 EGLE PADONIK

nr 292 PILLE VIDEVIK

nr 293 HELJE MÜÜR

nr 294 HEINO PREINVALZ

nr 295 ANDRUS SÖÖT

nr 296 MARGE KOLESNIK

nr 297 ENELIN ÕISPUU

nr 298 ANGELA OJAÄÄR

nr 299 OLIVER ÕIS

nr 300 VLADIMIR SEMJONOV

nr 301 ANASTASIA ARSENOVITŠ

nr 302 JALMAR ATS

nr 303 CÄROLIN AVERSON

nr 304 ANDRES MAAMÄGI

nr 305 ALJE SILBERFELDT

nr 306 TARMO LOOSE

nr 307 JUTA KORZUNOVA

nr 308 RAINER LAENDE

nr 309 EVA VITSUT

nr 310 MAREK KENS

nr 311 HIIE ARULA

nr 312 IVO METSAR

nr 313 EVELIN JUHKOV

nr 314 LEMBIT VÕTTI

nr 315 GELENA INTAL

nr 316 RAUL PILT

nr 317 EVELIN TIHHONOVA

nr 318 HANNES VEERU

nr 319 ANU KIVINURM

nr 320 INNELE ÕISPUU

Kandidaate - 60

Üksikkandidaadid

nr 321 EINO VAHER

nr 322 VIRGO KRUVE

Kandidaate - 2

Tapa vald - kandidaate 170

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 170

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 ARON JAANIS

nr 102 KAILI OTS

nr 103 JAAN VIKTOR

nr 104 JAKOV PETERSON

nr 105 LEA OJA

nr 106 URMAS SAARMANN

nr 107 MARE PLOOMPUU

nr 108 PEETER NIKIFOROV

Kandidaate - 8

Eesti Reformierakond

nr 109 REIGO TAMM

nr 110 RIHO TELL

nr 111 NAIMA SILD

nr 112 ANDRUS FREIENTHAL

nr 113 TIINA TALVIK

nr 114 ANNIKA KAPP

nr 115 AIVAR KUUSIK

nr 116 KERLI RELLI

nr 117 AGO STALLMEISTER

nr 118 VELLO SANDER

nr 119 PEETER LAURING

nr 120 MATI VIIDEMANN

nr 121 VELLO OJAMÄE

nr 122 ARNE ARUMÄGI

nr 123 JAAN HIET

nr 124 VIIU UUDAM

nr 125 SIIRI SAKS

nr 126 LEMBIT ROSINA

nr 127 MERLE RUZITŠ

nr 128 VÄINO METS

nr 129 MERÉE MARLEEN RUZITŠ

nr 130 ERKO JULLINEN

nr 131 URMAS KULLANG

nr 132 KADRI KASK

nr 133 KRISTLIN LÄÄNEMÄGI

nr 134 MAIKO METSALU

nr 135 DMITRI TRUBKIN

nr 136 JOHANNA SINIK

nr 137 KADI KREUS

nr 138 HEITI PETERSON

nr 139 KERSTI SOOM

nr 140 ALAR RANNAÄÄRE

nr 141 MÄRT SMIRNOV

nr 142 RAIVO RAID

Kandidaate - 34

Valimisliit Koostöö

nr 143 RAIN SEPPING

nr 144 ENE AUGASMÄGI

nr 145 ELMU KOPPELMANN

nr 146 SIRJE KLEMMER

nr 147 KUNO ROOBA

nr 148 ALAR TERAS

nr 149 JAAN LÕÕNIK

nr 150 URMAS ELHI

nr 151 KAJA HALLIK

nr 152 REIN TALI

nr 153 DAIRI POMERANTS

nr 154 MARIE-JOHANNA KIPPAR

nr 155 RENNELI VETTIK

nr 156 URMAS ORAS

nr 157 ANNA KIS-INT

nr 158 GARRI RAAGMAA

nr 159 HEIKI HALLIK

nr 160 KEITI ELKEN

nr 161 PAVO RAUDSEPP

nr 162 JULIA RÕBALKO

nr 163 MARDO TIGANE

nr 164 KAIDO KALLIS

nr 165 JANIKA SILD

nr 166 LAURI KUKK

nr 167 MERLIN BUGRI

nr 168 TIIVO VAIGURAND

nr 169 MARINA ANNUS

nr 170 PILLE ÕUN

nr 171 ANETTE-CLARISSA JUHT

nr 172 EGLE PIHUS

nr 173 TIINA EVARDI

nr 174 AHTI NAARITS

nr 175 PRIIT KUUSEMÄE

nr 176 RAINER RANDVER

nr 177 EHA REHEMAA

nr 178 IRINA PIKSAR

nr 179 MARIKA TALI

Kandidaate - 37

Eesti Keskerakond

nr 180 MAKSIM BUTŠENKOV

nr 181 JAANUS MUTLI

nr 182 KALEV KODZIS

nr 183 JANAR SAFRONOV

nr 184 LILLI STRÕNADKO

nr 185 SIRJE MAJOR

nr 186 DMITRI OKATOV

nr 187 TATJANA SELGITSKAJA-FJODOROVS

nr 188 VALTER KAIMA

nr 189 SIRJE JÄETMA

nr 190 ALEKSANDR SAGALAJEV

nr 191 ÜLLAR NEEME

nr 192 IVI BODNJA

nr 193 VITALI ANIŠTŠUK

nr 194 KAJA SVIRIDOVA

nr 195 VLADIMIR SAGALAJEV

nr 196 MARINA TRIPUZ

nr 197 PEEDU VIPPER

nr 198 VAIKE DEMIDJUK

nr 199 DMITRI PETROV

nr 200 TAISSA LEPP

nr 201 VLADIMIR PETROV

nr 202 KRISTE TIISLER

nr 203 DENISS VÕSAR

nr 204 JELENA HOKKONEN

nr 205 TÕNU LEPIK

nr 206 MARIKA PRISKE

nr 207 KADRI JÄETMA

nr 208 ERGO VILTRE

nr 209 VALENTINA LATÕŠEVA

nr 210 TATJANA ELSTING

nr 211 IRINA PAVLOVA

nr 212 VEERA ALEKSEJEVA

nr 213 SIRJE KALDMÄE

nr 214 DIANA VÄLI-KURNIKOV

nr 215 KATRI LEHTSALU

nr 216 LJUDMILLA SERGUŠINA

nr 217 SVETLANA POROŠINA

nr 218 ALEKSANDR VASSILJEV

nr 219 DENIS ZEMSKI

nr 220 TIINA SULG

nr 221 MAKSIM SOKOLOV

nr 222 ARTURAS JANUŠKEVITŠUS

nr 223 LJUDMILA KODZIS

nr 224 VALENTINA BUTŠENKOVA

nr 225 SERGEI MELNIKOV

Kandidaate - 46

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 226 AIGAR PÕDER

nr 227 RITA KALJUS

nr 228 RENE MELTSAR

nr 229 JUTA KAASIK

nr 230 URMAS PIISKOPPEL

nr 231 MARGER ÕUN

nr 232 LEMBIT UUSTALU

nr 233 PEETER PIIRFELDT

Kandidaate - 8

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 234 TÕNU VEEREMAA

Kandidaate - 1

Valimisliit Valgejõgi

nr 235 ALARI KIRT

nr 236 TOOMAS UUDEBERG

nr 237 RIINA NIIBO

nr 238 REIN LALL

nr 239 TATJANA TAMM

nr 240 HANDO KASEKAMP

nr 241 AIVI MUST

nr 242 EIKI EILO

nr 243 LEELO JÜRIMAA

nr 244 TIMO TIISLER

nr 245 KATRIN KUUSIK

nr 246 EVELIN HIIE

nr 247 TEA VÄLK

nr 248 VILJAR VIKK

nr 249 KALJU SOOMERI

nr 250 PETRIK MÕTTUS

nr 251 MART LEES

nr 252 KRISTA LEPIK

nr 253 LII JAIRUS

nr 254 ILMAR KALD

nr 255 JAAN PUHASMETS

nr 256 PIRET PIHEL

nr 257 NEEME KÜLMALLIK

nr 258 VJATŠESLAV SUVOROV

nr 259 ENNO MUST

nr 260 TIIU ROSENBERG

nr 261 HERKI KÜBARSEPP

nr 262 RIHO LÖÖPER

nr 263 AARE PALMSALU

nr 264 KALLE VALDLO

nr 265 ANNELI MURER

nr 266 JANNO LAMUS

nr 267 HEILI PIHLAK

nr 268 KATRIN KUKK

nr 269 VEIKO RÜÜ

Kandidaate - 35

Üksikkandidaadid

nr 270 MAIT KIIGEMÄGI

Kandidaate - 1

Vinni vald - kandidaate 160

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 160

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 AARNE LAAS

nr 102 INDREK KLAMMER

nr 103 MARGO KLAASMÄGI

nr 104 KRISTI LICHTFELDT

nr 105 TRIIN MÄGI

nr 106 MARION TALLI

nr 107 GUSTAV PÕLDMAA

nr 108 IVO JÕGISTE

nr 109 KAIDO KLAATS

nr 110 RAIN LEICHTER

nr 111 MAREK AASAMETS

nr 112 MAARIKA LAUSVEE

nr 113 TIINA PUDEL

nr 114 MARCO ŠVETERS

nr 115 TOOMAS TALI

nr 116 LEMBIT TALLI

nr 117 KERSTI ALTPERE

nr 118 PIRET RANDMAA

nr 119 BIRGIT REMIKÜLL

nr 120 HENRIK KLAMMER

Kandidaate - 20

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 121 EERIK LUMISTE

nr 122 RUTH PULK

nr 123 RAINE MARTON

nr 124 ARNU LIPPASAAR

nr 125 AARE REIMANN

nr 126 AILI EHAMAA

nr 127 AIVAR TAMM

nr 128 ENNO MANDEL

nr 129 HELI MARK

nr 130 IRINA KUHLBACH

nr 131 KAAREL ŠESTAKOV

nr 132 KARDO SMOLJAR

nr 133 KERSTI NAARITS

nr 134 MERLE UNUS

nr 135 MÄIDU MAURUS

nr 136 RANDO KRISTMANN

nr 137 TERJE KULL

nr 138 TIINA RAUDMÄE

nr 139 TIIT ALTE

nr 140 TOOMAS MUNA

nr 141 TOOMAS MÄESALU

nr 142 VAHUR VEERMÄE

nr 143 VERNER JÕGISALU

Kandidaate - 23

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 144 EVELIN POOLAMETS

nr 145 JOHANNES NIRGI

nr 146 KALNO VAARMETS

nr 147 ANDRES NIRGI

nr 148 KERSTI LIPVARS

nr 149 KALMER KALAUS

nr 150 ELINA VAARMETS

nr 151 SVEN ARUKAEV

nr 152 MARKO KASK

nr 153 LAURI ILVES

Kandidaate - 10

Eesti Reformierakond

nr 154 EVI TORM

nr 155 KATRIN TEICHMANN

Kandidaate - 2

Valimisliit Ühtne Vald

nr 156 RAIGO REBANE

nr 157 VELLO TAFENAU

nr 158 EHA KOKOREVA

nr 159 TEA RUNOVSKI

nr 160 MATI RILLO

nr 161 SVEN VALLER

nr 162 INDREK KAJAR

nr 163 VIRGE TAURAFELDT

nr 164 KÄTHLIN PAKKAS

nr 165 SVEN TROFIMOV

nr 166 OLARI VALTER

nr 167 MARGIT BASTIG

nr 168 ANDRUS LÄLL

nr 169 KALJU VAGA

nr 170 SIIRI ŠTŠJOGOLEVA

nr 171 MERLE MATIKAINEN

nr 172 TÕNU PETERSON

nr 173 HELE MÕTTUS

nr 174 AGE SEILENTHAL

nr 175 KRISTJAN ALT

nr 176 ALDOR AVARLAID

nr 177 MERLE KRÜÜTS

nr 178 MAIRE VALTIN

nr 179 ARLE AUNAPUU

nr 180 ARVO LASS

nr 181 JÜRI RAAL

nr 182 KRISTO ROHTLA

nr 183 ANNI RIKKER

nr 184 AARE UUSTALU

nr 185 MAARIKA KOPPEL

Kandidaate - 30

Eesti Keskerakond

nr 186 TOOMAS VÄINASTE

nr 187 RAUNO VÕRNO

nr 188 MEELIS MAINE

nr 189 VIRGO KOPPEL

nr 190 ARNE LABE

nr 191 AIMAR PÕLDME

nr 192 ÜLLE ALLIKA

nr 193 KÜLLI TAMM

nr 194 UNO MURUVEE

nr 195 MAARIO MAALMAN

nr 196 RENE METSLA

nr 197 MARGIT HALOP

nr 198 AARNE URB

nr 199 MILVI TUBLI

nr 200 MARVE MORGEN

nr 201 KALLE KÜLAOTS

nr 202 ENN HABAKUK

nr 203 HENRY KALLASTE

nr 204 TAIVO TEPP

nr 205 SIIVI EBBER

nr 206 KATRIN PALL

nr 207 JOONAS ARDER

nr 208 MARGIT RAJA

nr 209 LEENI JANNO

nr 210 RIINA SINISOO

nr 211 URVE SAAR

nr 212 HELEN RENNEL

nr 213 RIINE ORG

nr 214 RIINA HUNT

nr 215 JULIA ŠIMUK

nr 216 MERIKE ROOTSMAA

nr 217 MAARIKA KOPPEL

nr 218 TÕNIS NURK

nr 219 TÕNU VÕRNO

nr 220 MERJE SIIMPERE

nr 221 TARMO ALAVERE

nr 222 URMAS LINDLO

nr 223 MERIKE TÕNNIS

nr 224 JANNE PALM

nr 225 IVAR KALJUVEE

nr 226 ILMAR OLT

nr 227 AIN HEISKONEN

nr 228 JAANEK PÕLDMA

nr 229 ÕIE PÄRLIN

nr 230 KRISTJAN RÄÄK

nr 231 ELLE MÄNNI

nr 232 HEINO RÜNDLA

nr 233 ENE KRUUSMAA

nr 234 VILVE TOMBACH

nr 235 ARVO JAAKSON

nr 236 SIRJE MÄTAS

nr 237 REIN TENSON

nr 238 RAUL BAMBERG

nr 239 MARET JAAGO-KIPS

nr 240 TOOMAS SEPAJÕE

nr 241 STEIN-ANDERS RASMUSSEN

nr 242 ELIKA ANIER

nr 243 MARGUS MAASIK

nr 244 HEINO SAMMA

nr 245 JÜRI JÜRNA

nr 246 ANDRUS LEIN

nr 247 TRIINU KUNBERG

nr 248 MARGUS KOLMRIST

nr 249 PEETER LAURI

nr 250 ANNA KULIKOVA

nr 251 GENNADI GRAMOTIN

nr 252 ERE TAMMEORG

nr 253 TOOMAS MAAS

nr 254 MARE KRIEL

nr 255 ERICH KARRO

nr 256 OLAV NURME

nr 257 TEET OTTIN

nr 258 ELVIS EFERT

nr 259 MARTIN VALTIN

nr 260 PRIIT MOOR

Kandidaate - 75

Viru-Nigula vald - kandidaate 111

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 111

Valimisliit MEIE KODU

nr 101 EINAR VALLBAUM

nr 102 RAIVO HEINMETS

nr 103 GAIDO KENTEM

nr 104 KARINA SAVULJAK

nr 105 KAI TOOME

nr 106 JÜRI ŠIPILOV

nr 107 ANDO KÄLLO

nr 108 JAAK LEPIK

nr 109 RIIVO KIUR

nr 110 ENNA LAANEMETS

nr 111 HERET JÄRVEPERE-LUIK

nr 112 EVELYN VASSILJEVA

nr 113 RENEE RÄNI

nr 114 ALAR PEEK

nr 115 GLAFIRA NAGEL

nr 116 VIKTORIA VOROBJOVA

nr 117 ANNE LUMISTE

nr 118 RAIVO PIHLAK

nr 119 ARVI POBBUL

nr 120 PEKKA LAIDINEN

nr 121 JANNO MALM

nr 122 LARISSA KALAUS

nr 123 KARMEN KRAUT

nr 124 OKSANA IVANOVA

nr 125 OLEG BIKEJEV

nr 126 IVAR SÖÖT

nr 127 JANNER ESKOR

nr 128 URVE HANG

nr 129 ELJU RÄSTA

nr 130 INDREK TAPNER

nr 131 JAAK JALAKAS

nr 132 SULEV SALUMÄE

nr 133 KAJA PÄRN

nr 134 JUTA AIT

nr 135 ERVIN LEMBER

nr 136 PEETER TAPNER

nr 137 PEETER LAURITS

nr 138 HILLAR VIMBERG

nr 139 KAIE HEIN

nr 140 MATI OKAS

nr 141 GENNADI ZADONSKI

nr 142 TIINA SALUSAAR

nr 143 ALEKSEI FROLOV

nr 144 ARVID KILM

nr 145 LEA KAPSTAS

nr 146 ALEKSANDER NIKOLAJEV

nr 147 AIVO MIRKA

nr 148 OLEV METSIS

nr 149 VAIDAR MÕEK

nr 150 JANIS SIRELMETS

nr 151 REVO KOHA

nr 152 VLADIMIR SOSENKOV

nr 153 ALLAR ARON

Kandidaate - 53

Eesti Keskerakond

nr 154 JELENA FJODOROVA

nr 155 ANDRES SÕBER

nr 156 RIHO KUTSAR

nr 157 TIIT JÕGI

nr 158 KALEV PAGAR

nr 159 VIKTORIA ABDUSSALJAMOVA

nr 160 KRISTEL ALLIKMÄE

nr 161 IRINA ARSENTJEVA

nr 162 LJUDMILLA BOTŠKO

nr 163 JÜRI FROLOV

nr 164 NIINA GRUŠA

nr 165 JELENA IGNATJEVA

nr 166 JÜRI KAMENSKI

nr 167 KEILI KAUTLENBACH

nr 168 EIVAR KILM

nr 169 SILVI KLIMENKO

nr 170 JELENA KOIVISTOINEN

nr 171 RITA MIRONTŠENKO

nr 172 RAIMOND MÄNNISTE

nr 173 KATRIN OSTAPOV

nr 174 EHA POLLUKS

nr 175 IRINA SEMJONOVA

nr 176 MARGARITA STOGOVA

nr 177 JELENA VAINLO

nr 178 NADEŽDA VASSILJEVA

nr 179 ERVINS VEITSURS

nr 180 MARINA VOLKOVA

nr 181 TIMO OIVA KALERVO HALONEN

Kandidaate - 28

Valimisliit Ranna-Viru

nr 182 KAIDO VESKI

nr 183 KOIT ORAS

nr 184 RAIDO TETTO

nr 185 MATI ALLES

nr 186 VIKTOR ENGELBRECHT

nr 187 OLEG GORBANJOV

nr 188 AIVAR JALAKAS

nr 189 KALMER KARASK

nr 190 ARNO KODU

nr 191 OLAV KREEN

nr 192 ARVO KULLAMAA

nr 193 KRISTA LEPPIK

nr 194 ÜLLE LILLEPEA

nr 195 MAIRO METS

nr 196 AVE OJASALU

nr 197 ARVI PAAVER

nr 198 MEELIS PARIJÕGI

nr 199 OTT PENEK

nr 200 JANEK PUUSEPP

nr 201 KRISTO SAAREMÄGI

nr 202 GALINA SIMONIŠ

nr 203 MIHKEL SIMONIŠ

nr 204 MARGE ZAIDULLIN

nr 205 AIN TIIVAS

nr 206 UNO TRUMM

nr 207 ELBE TULL

nr 208 EHA TÄHTVERE

nr 209 TARMO VELDI

nr 210 ÜLLE VILLER

nr 211 KRISTJAN VODJA

Kandidaate - 30

Väike-Maarja vald - kandidaate 143

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 143

Valimisliit Terve vald

nr 101 ALLAN ALT

nr 102 MARTI ALT

nr 103 LUIGI EESALU

nr 104 REET EESMÄE

nr 105 SANDER HIIRE

nr 106 ÜLLAR HIIRE

nr 107 SIIM KESLER

nr 108 SVEN KESLER

nr 109 JANAR LÜKK

nr 110 MEELIS METSALLIK

nr 111 HALLAN MUUSIKUS

nr 112 TAUNO OJASAAR

nr 113 OLEV PRINKEN

nr 114 RISTO PRINKEN

nr 115 MAIA VAINULT

nr 116 ERGO VIISMA

Kandidaate - 16

Valimisliit MEIE PANDIVERE

nr 117 MERIKE ADAMSON

nr 118 EEVA ARRO

nr 119 VAHUR ELBRE

nr 120 KALJU ERRAS

nr 121 MERIKE HEINPALU

nr 122 SIGNE KADASTIK

nr 123 LEMBITU KANARBIK

nr 124 JANE KOOL

nr 125 LEMBIT KOPSO

nr 126 TANEL KÜMNIK

nr 127 KAJA LAAR

nr 128 HEIMAR LEPIKSOO

nr 129 JORMA LIIVALAID

nr 130 ALO LING

nr 131 OTT LÄÄNEMETS

nr 132 LUULE MATROV

nr 133 MATI MERE

nr 134 HEILI NÕGENE

nr 135 ANDRES OJANURM

nr 136 ENE PREEM

nr 137 RIINA RAJASTE

nr 138 TARMO REBANE

nr 139 ANTS RIKBERG

nr 140 VALLO TAAR

nr 141 MARY TAMMET

nr 142 KARL TÄLLI

nr 143 KÜLLI URBAS

nr 144 TANEL VAARMA

nr 145 MEELI VEIA

Kandidaate - 29

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 146 PRIIT DIEVES

nr 147 RAGNER KROLL

nr 148 RIINA VISSAK

nr 149 AINAR KAURSON

nr 150 ANNELI MEIDLA

nr 151 HENDRIK HENDRIKSON

Kandidaate - 6

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 152 TEET PAJU

nr 153 REET REIMANN

nr 154 VÄINO HAIBA

nr 155 SIIRI ROOS

nr 156 MEELIS POHLAK

nr 157 EINO KLEMENT

nr 158 IVI VAINJÄRV

nr 159 TIIT REITEL

nr 160 HEIKI VEERMETS

nr 161 VILLU ELLAM

nr 162 PRIIT BELJAEV

Kandidaate - 11

Eesti Keskerakond

nr 163 HANS KRUUSAMÄGI

nr 164 SIRET STOLTSEN

nr 165 MART PRUUL

nr 166 JAANUS KAARE

nr 167 HEINO TASA

nr 168 ANU LOORITS

nr 169 JAANUS MEHISTE

nr 170 MAIE RAND

nr 171 ARNE HIIRE

nr 172 KÜLLI RÄTSEP

nr 173 KALEV ALBER

nr 174 TÕNU JOOST

nr 175 IVAN POZNJAK

nr 176 MAIMU KULL

nr 177 KALJO TURU

nr 178 KRISTJAN HIIRE

nr 179 AILI KAASIK

nr 180 EINO TÄLLI

nr 181 ANDREAS KULDSALU

nr 182 MADIS NIINEMETS

nr 183 ENDEL ROOSIMÖLDER

nr 184 RAUL VEIA

nr 185 KAARLI METSSON

nr 186 AARE JAANSON

nr 187 MAIGE POHLAK

nr 188 KRISTO KOKK

nr 189 MILVI TAMM

nr 190 LAILE PAARETS

nr 191 ANATOLI SUVOROV

nr 192 EINAR AIMSE

Kandidaate - 30

Eesti Reformierakond

nr 193 INDREK KESKÜLA

nr 194 VARDO ARUSAAR

nr 195 URMAS ALATSEI

nr 196 ANTS EINSALU

nr 197 RIINA GULL

nr 198 LUULE HOREB

nr 199 SIIVI JÜRNA

nr 200 MARIS KAARJÄRV

nr 201 LAURI KANARBIK

nr 202 REIN KEREM

nr 203 ANDRES KIIGEMÄGI

nr 204 KRISTO KIIGEMÄGI

nr 205 HANDO KUNTRO

nr 206 RAIMO KUUSEMÄE

nr 207 PRIIT KÕLU

nr 208 MALL LEPIKSOO

nr 209 ÜLLE MIDT

nr 210 ANNELI MIKIVER

nr 211 ANDRI PART

nr 212 AVO PART

nr 213 HELEN POTMAN

nr 214 HEIKO PUSKAR

nr 215 ALO PÕLDMAA

nr 216 MARGO PÜKS

nr 217 JAANUS RAIDLO

nr 218 JOEL RANDVEER

nr 219 TOOMAS REMMET

nr 220 TIMO RIIGOR

nr 221 RANNEL RIKKEN

nr 222 ARVI ROTKA

nr 223 KRISTO SAAGE

nr 224 LIINA SAKKOOL

nr 225 KAUR SALUS

nr 226 HANNAMARI SOIDLA

nr 227 VIRVE TAMBERG

nr 228 ÜLO TEDER

nr 229 VÄINO VAINOLA

Kandidaate - 37

Valimisliit Koduvald

nr 230 ANDRUS BLOK

nr 231 ENNO EILO

nr 232 KASPAR MATTISEN

nr 233 ANTI PÄLLO

nr 234 EDA AABO

nr 235 JÜRI ELMEND

nr 236 TOOMAS KARU

nr 237 KATI KIRSIPUU

nr 238 ANNE LEISSOO

nr 239 AUL LAANEMÄE

nr 240 EINO SIIRAK

nr 241 SVETLANA LAIDSALU

Kandidaate - 12

Üksikkandidaadid

nr 242 ANDERO PÕLLU

nr 243 ÜLAR LILLEORG

Kandidaate - 2

PÕLVA MAAKOND - 375 kandidaati

Kanepi vald - kandidaate 61

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 61

Eesti Reformierakond

nr 101 ANDRUS SEEME

nr 102 KAIDO KÕIV

nr 103 URMAS HALLAP

nr 104 HEGRI NARUSK

nr 105 TIIT RAMMUL

nr 106 RIINA MARRAN

nr 107 VALEV KREBES

nr 108 ANU LUIGA

nr 109 TOOMAS VILOSIUS

nr 110 TOOMAS PENTSA

nr 111 MERIKE LUTS

nr 112 KULDAR KUKK

nr 113 MARIKA DRENKHAN

nr 114 TAIMO KLAOS

nr 115 GRETE ANI

nr 116 ARDI MARK

nr 117 MAREK KAMLA

nr 118 KÜLLIKE KALDOJA

nr 119 REIJO HAUSENBERG

nr 120 URMAS KIVIRAND

nr 121 INGE TAMM

nr 122 JAAK JUHKAM

nr 123 EVE HIOP

nr 124 TARMO TRAAGEL

nr 125 URMAS ROHT

nr 126 SVETLANA UIBO

nr 127 AIMAR VALDAS

nr 128 JAANIKA TAPPO

nr 129 MIKK TAGEL

nr 130 SAIMA VÄRTON

nr 131 HEIMAR HANI

nr 132 KARIN OJARAND

nr 133 AVO PLATO

nr 134 CARMEN KÄGO

nr 135 MARKO RULL

nr 136 TARMO VARUL

nr 137 JANIS KUKK

nr 138 JAAK KÕIV

Kandidaate - 38

Eesti Keskerakond

nr 139 AIVAR LUTS

nr 140 HELI PEETSMANN

nr 141 ARNO KAKK

nr 142 RAINER SOOSAAR

nr 143 AAVO MAAT

nr 144 INDREK PUNGAR

nr 145 PEETER SEENE

nr 146 ARGO ZOLUDEV

nr 147 RAIMU VAIKMÄE

nr 148 MEINHARD ALJES

nr 149 INDREK HÄRMA

nr 150 MARGIT LAIL

nr 151 MATI HAAVISTU

nr 152 KAIE JÄRVEOTS

nr 153 DIANA PATRAEL

nr 154 TOOMAS KORELA

nr 155 KADRI TREFFNER

nr 156 RAIDO SAIA

nr 157 LUDMILLA ROORBERG

nr 158 KALMER KANARIK

nr 159 HEITI PAVLOV

Kandidaate - 21

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 160 INDREK ISPERT

Kandidaate - 1

Üksikkandidaadid

nr 161 AVO KRUUSLA

Kandidaate - 1

Põlva vald - kandidaate 195

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 195

Eesti Keskerakond

nr 101 TARMO TAMM

nr 102 ANNE NOOK

nr 103 GEORG PELISAAR

nr 104 JANIKA USIN

nr 105 HEIMAR LENK

nr 106 EVE NEEMSALU

nr 107 ANTS VÄÄRSI

nr 108 LIILIA RAIK

nr 109 ANDRE LAINE

nr 110 ESTER TUIKSOO

nr 111 ROMET OONE

nr 112 HELLE VIRT-LENK

nr 113 KOIT NOOK

nr 114 HANNA-GRETE RÜÜTLI

nr 115 TARVI-KARLOS JENS

nr 116 EVELI POST

nr 117 ERIK VALDMAA

nr 118 ANDU HANSON

nr 119 EVE SALUNDI

nr 120 TARMO KIROTAR

nr 121 ANU MÕTSAR

nr 122 ARVO SARAPUU

nr 123 ESTER LIBLIK

nr 124 REIN KÄSK

nr 125 IRJA SUVISILD

nr 126 TOIVO NARUSBEK

nr 127 ENELI MOORAST

nr 128 JÜRI SAAN

nr 129 KÜLLI OTS

nr 130 AIVO KAHAR

nr 131 ÜLLE SILLAMÄE

nr 132 KALLE KALDMÄE

nr 133 ANNE REINHOLD-SEENE

nr 134 AIVAR ARAKAS

nr 135 EVE JÕGEVA

nr 136 VIRKO TINT

nr 137 VAIKE LAUR

nr 138 ATS KAHAR

nr 139 KAJA PUUSTA

nr 140 HELMO MERTENS

nr 141 GREETE KÄSI

nr 142 TARVO ASUR

nr 143 TIIA JOHANSON

nr 144 RAINAR RAUDSEPP

nr 145 SIGRID AVALD

nr 146 VAMBOLA KOLBAKOV

nr 147 EINO KUIVALAINEN

nr 148 TOOMAS LILLO

Kandidaate - 48

Tuleviku Põlvamaa valimisliit

nr 149 IGOR TARO

nr 150 OLEV ELMIK

nr 151 AHTI HÜTT

nr 152 KOIT JOSTOV

nr 153 KATRIN JÕGEVA

nr 154 LEIDA KELLO

nr 155 KATI KONGO

nr 156 VALLE KUKLASE

nr 157 MAIT KUUSIK

nr 158 REY LAAS

nr 159 ANDRES LEHESTIK

nr 160 EGLE LIHTSA

nr 161 TIIU LINNAS

nr 162 RAUL LUSTI

nr 163 MARGO MITT

nr 164 JAANO MÄGI

nr 165 TEELE NIGOLA

nr 166 KAIRIT NUMA

nr 167 MAIK-KARL PEHK

nr 168 JAANUS PRÜKK

nr 169 RAINER RAHASEPP

nr 170 REIN RANDAM

nr 171 TIINA SAAGO

nr 172 KRISTA SILDOJA

nr 173 JANNO SIMSO

nr 174 ARNE TILK

nr 175 KALMER TINT

nr 176 TAAVI TOBRELUTS

nr 177 ÜLLAR VANA

nr 178 TUULI VÕSA

nr 179 KAIDO ÕUNAPUU

Kandidaate - 31

Eesti Reformierakond

nr 180 KULDAR LEIS

nr 181 MARTTI RÕIGAS

nr 182 LENNART LIBA

nr 183 ÜLO NEEDO

nr 184 UUNO SIITOJA

nr 185 LIIVI MARAN

nr 186 ALO SAVI

nr 187 AET OLLE

nr 188 MADIS PÜTT

nr 189 INGE KALLE

nr 190 JANNO RÜÜTLE

nr 191 KERLI KOOR

nr 192 MARKO AVIKSON

nr 193 KATRIN PEIL

nr 194 KAIDER LUTSAR

nr 195 AVELI ASBER

nr 196 NIKOLAI JÄRVEOJA

nr 197 MALL KÕPP

nr 198 RAIVO EENSAAR

nr 199 TIINA PIKK

nr 200 RASMUS KORK

nr 201 EVELI NAUMANIS

nr 202 AGO NEEMSALU

nr 203 JAAN KOORT

nr 204 THEA EENSAAR

nr 205 REIN KRUUS

nr 206 EVER KIHHO

nr 207 MATI LEET

nr 208 KUUNO REBANE

nr 209 MAI NIGUL

nr 210 JAANIS VÕSU

nr 211 KAUPO KASKLA

nr 212 TAAVI HERNITS

nr 213 ULLA-MAIA TIMMO

nr 214 ÜLO PLAKSO

nr 215 ANDRES VIJAR

Kandidaate - 36

Valimisliit Põlva Areng

nr 216 LEANDER KONKS

nr 217 MARKO LIBLIK

nr 218 AARE VEETSMANN

nr 219 PRIIT SOOSAAR

nr 220 RENO OLLE

nr 221 RAGNER LÕBU

nr 222 KAIDO ARULEPP

nr 223 INDREK MARIPUU

nr 224 RENE KINTSIRAUD

nr 225 ESTON VARUSK

nr 226 JAANUS SIBUL

nr 227 MANIVALD PAULSON

nr 228 IVAR KURG

nr 229 MEELIS HAINSOO

nr 230 ROOMET RATTUS

nr 231 AIMAR TEEVER

nr 232 AIVAR TIGASON

nr 233 MEELIS MADISSON

nr 234 TIINA LÄNKUR

nr 235 TAMUR TENSING

nr 236 PEETER ÄNILANE

nr 237 MARET SALONEN

nr 238 MEELIS LUSTE

nr 239 JAAN KONKS

nr 240 IIVE KÕIMA

nr 241 KADRI PLATO

nr 242 ANDRE SAMMALKIVI

nr 243 AHTI KÄÄRIK

nr 244 RAUL LUKK

nr 245 MONIKA TAMM

Kandidaate - 30

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 246 INDREK KÄO

nr 247 AARE RULL

nr 248 AIMAR PARTS

nr 249 ANDRES KANGRO

nr 250 ARMIN HEINASTE

nr 251 GAIUS GIL

nr 252 IGOR RATTUS

nr 253 JANNO PAAS

nr 254 KALJU PAALMAN

nr 255 KRISTEL BLAUHUT

nr 256 MARTIN KÜLA

nr 257 RAIVO RISTIMÄE

nr 258 TIIU OJASAAR

nr 259 TOOMAS LEPPIK

nr 260 TUNNE PIIPER

nr 261 ÜLLE JENS

nr 262 ÜLO KIVISILD

Kandidaate - 17

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 263 SIRJE TOBRELUTS

nr 264 INARA LUIGAS

nr 265 AHTI BLEIVE

nr 266 MARJU MARGA

nr 267 TIMO VARIK

nr 268 EVA TASSO

nr 269 ANTI RÜÜTLI

nr 270 JUTA OTSA

nr 271 INDREK SARAPUU

nr 272 AINIKA MÄGI

nr 273 OLEV VEBERSON

nr 274 KATRIN OHAKAS

nr 275 KAIDO KAHA

nr 276 AINA KETS

nr 277 PEETER TIGAS

nr 278 HELDI KANARIK

nr 279 ELAR EDESI

nr 280 KÜLLI VARDJA

nr 281 PEETER AAS

nr 282 ELE VAINO

nr 283 KAUPO LUTSAR

nr 284 KARINA KENK

nr 285 EUGEN KOLBAKOV

nr 286 EHA KAHA

nr 287 JÜRI VARIK

nr 288 HELDIN PUNGA

nr 289 KAINO VALS

nr 290 JANA SAAREP

nr 291 TAIMAR JAASKA

nr 292 REENA TIGAS

nr 293 KATRIN VIILU

nr 294 AARE KALLAS

Kandidaate - 32

Üksikkandidaadid

nr 295 MARTIN LAINE

Kandidaate - 1

Räpina vald - kandidaate 119

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 119

Eesti Reformierakond

nr 101 TEET HELM

nr 102 PEETER SIBUL

nr 103 ENE TIGAS

nr 104 GUNNAR PAE

nr 105 MEELIS MÄLBERG

nr 106 TOOMAS HEERING

nr 107 MIIA-KERSTI SULTSMANN

nr 108 UNO NAGELMAA

nr 109 KATI HEERING

nr 110 VELLO KASEARU

nr 111 VILJA KVETKOVSKI

nr 112 JANNO TAMMPERE

nr 113 ESTER NAGLAND

nr 114 ÜLO TUULING

nr 115 EVA SAAR

nr 116 IVO TOMBAK

nr 117 EVA SALA

nr 118 ÜLLE HERR

nr 119 KRISTER MATTO

nr 120 IGMAR MATTO

nr 121 KAIE HIRMO

nr 122 LAUR LEPSON

nr 123 ALAR ASSOR

nr 124 KRISTA KALLARI

nr 125 LAURI LUIGELAHT

nr 126 PIRET VARJUND

nr 127 AAPO ILVES

Kandidaate - 27

Eesti Keskerakond

nr 128 MARGUS NARUSING

nr 129 ALEKSANDR SUVOROV

nr 130 KALLE MÄLBERG

nr 131 MAIT MEENSALU

nr 132 MATI TIIGIMÄE

nr 133 MALLE AVARMAA

nr 134 AVE HAAMER

nr 135 VLADIMIR USSANOV

nr 136 VIRVE TUND

nr 137 NIINA POROŠINA

nr 138 KAIUS ZOVO

nr 139 MIHKEL GUTJUMA

nr 140 TEA TENSON

nr 141 MERIKE PAAP

nr 142 STEN EA

Kandidaate - 15

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 143 KAIDO PALU

nr 144 ANDRI VÕSOKOVSKI

nr 145 ULVI VOITER

nr 146 TIIT MÄHAR

nr 147 MAARIKA LOODUS

nr 148 AIRA MEITUS

nr 149 SIIM LIISKMANN

nr 150 ARTUR MURUMETS

nr 151 VIRGE MASTIK

nr 152 BORISS RÕŽOV

nr 153 INES OSIK

nr 154 ANNE LIISKE

nr 155 VEIKO VIŠNAKOV

nr 156 ANU PALMAR

nr 157 RIHO NARUSKI

nr 158 ALEKSEI RAUD

nr 159 DEIVI ORG

nr 160 JUNIKA ADSON

nr 161 SVETLANA HRABROVA

nr 162 JURI PETROV

nr 163 TOIVO LEES

Kandidaate - 21

Valimisliit Ühtne Vald

nr 164 ENEL LIIN

nr 165 ULLA PREEDEN

nr 166 CLAID SAKSON

nr 167 LEO KÜTT

nr 168 KAAREL TIGANIK

nr 169 VITALI RÕŽOV

nr 170 REET AASMA

nr 171 SVEN ADAMSON

nr 172 KAAREL GLASER

nr 173 MEELIS JAEMAA

nr 174 ANNE KALDOJA

nr 175 KAREL KALDOJA

nr 176 KALLE KANNEL

nr 177 ALLAN KOLPAKOV

nr 178 KARMEN KUKK

nr 179 RIHO LAANOJA

nr 180 KRISTI LILLEMÄE

nr 181 RIINA MIKKO

nr 182 ARGO MUST

nr 183 KRISTIINA NAGEL

nr 184 KÄTLIN NEIMANN

nr 185 MIRJAM OJASAAR

nr 186 KERT PREEDEN

nr 187 RENE PREEDEN

nr 188 ANNELI PROSA

nr 189 JANE RAUD

nr 190 SILLE REBANE

nr 191 KALMER SAAREMÄE

nr 192 ISTMAR SALF

nr 193 PIIA STRUNOVA

nr 194 KARIN SULG

nr 195 ÄLAN ZUPSMANN

nr 196 LEA TÄHE

nr 197 IRINA VEGNER

Kandidaate - 34

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 198 TIIT KALA

nr 199 VLADIMIR KONDRATJEV

nr 200 JAANUS TASA

nr 201 ANDRES TEEPALU

nr 202 ARTUR POLTAN

nr 203 HELE PILV

nr 204 JÜRI VAIDLA

nr 205 KAIRI KIVILO-AUST

nr 206 KAISA HÄLVIN

nr 207 KASPAR KRIISA

nr 208 KRISTO LAINE

nr 209 MARI KALA

nr 210 MARINA KEDROVA

nr 211 MARTIN SEPP

nr 212 MEELIS KONSAP

nr 213 MERLIN MAHLAKAS

nr 214 PIRET JÜRIÖÖ

nr 215 TIIA ILMET

nr 216 TIINA PIHO

nr 217 TOOMAS SONGI

nr 218 TORMI TRUMSI

nr 219 LEMBIT OKSAR

Kandidaate - 22

PÄRNU MAAKOND - 836 kandidaati

Häädemeeste vald - kandidaate 110

Valimisringkond nr 1 (Häädemeeste vald) - kandidaate 56

Eesti Keskerakond

nr 101 LEMBIT KÜNNAPAS

nr 102 ANNE HANSON

nr 103 PIRET JUUREMAA

nr 104 SAIMA JAKOBSON

nr 105 HALJAND KRUUSLA

Kandidaate - 5

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 116 JÜRI KURM

nr 117 TÕNU LIND

nr 118 KALEV OKS

Kandidaate - 3

Valimisliit Rannatee

nr 123 URMAS AAVA

nr 124 ESTA VESIK

nr 125 TANEL ANTSON

nr 126 ALDRIN ARUKASE

nr 127 KAAREL BORN

nr 128 HENDRIK HUNT

nr 129 KALMER HÜTT

nr 130 MARIE IIR

nr 131 ANTS JÄRV

nr 132 HARALD KALMET

nr 133 MARIKA KOSE

nr 134 TARMO KUUSIK

nr 135 VIKTOR LAARENTS

nr 136 UNO LEHTLA

nr 137 TAAVET LEPPIK

nr 138 AGO PAJUVÄLI

nr 139 VILJAR SOOMRE

nr 140 TOOMAS TROSKA

nr 141 EIKO TUULING

nr 142 ANTI VAIK

Kandidaate - 20

Valimisliit Ühtne Koduvald

nr 143 ANDRUS SOOPALU

nr 144 ANTS JÄRVESAAR

nr 145 ALGIS PERENS

nr 146 SANDER ALMOSEN

nr 147 JÜRI HANSON

nr 148 JAAN JUURIK

nr 149 EIKO KALDOJA

nr 150 AIRE KALLAS-MADDISON

nr 151 AULE KINK

nr 152 PEETER LORENTS

nr 153 RAINER MOORA

nr 154 KUUNO MURU

nr 155 KIRTI MÄGI

nr 156 SULEV MÄNNI

nr 157 JAAN PÄRNA

nr 158 VILJAR RAUD

nr 159 MARIKA RISTMÄE

nr 160 MAI SEPP

nr 161 TRIIN TAMME

nr 162 VIRGO VAHENÕMM

Kandidaate - 20

Valimisliit Koostöö

nr 176 MAIA-LIISA KASVANDIK

nr 177 KADRI KUKK

nr 178 HIIE LAINELA

nr 179 IVAR LEPPIK

nr 180 GERLI LIIVA

nr 181 HELLE MADISSOO

nr 182 KAIA METSAORU

nr 183 KADRI TÄHE

Kandidaate - 8

Häädemeeste vald - kandidaate 110

Valimisringkond nr 2 (Tahkuranna vald) - kandidaate 54

Eesti Keskerakond

nr 106 MARGUS MUST

nr 107 ELTON JETS

nr 108 SIRJE JÕGISTE

nr 109 KERSTI MERIMAA

nr 110 ALLAN MÄGI

nr 111 ASTRID ROSENBERG

nr 112 KAIDO KIVI

nr 113 MAIMO KUKK

nr 114 ALARI AFANASJEV

nr 115 MARJE KAALEP

Kandidaate - 10

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 119 HENN SAAR

nr 120 RAIMOND LAATS

nr 121 REET SAI

nr 122 ILLIMAR HELIN

Kandidaate - 4

Valimisliit Ühtne Koduvald

nr 163 MERIKE SAKS

nr 164 SIGRID ABSALON

nr 165 RIINA LUIK

nr 166 OLGA MAMATOVA

nr 167 ANNELI MUST

nr 168 MEELIS MÜÜR

nr 169 NORMAN TALSON

nr 170 ANNIKA TÜRN

nr 171 EGLE VUTT

Kandidaate - 9

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 172 TEELE KARRO

nr 173 SANDRA LEPPIK

nr 174 ANNELI LEPPIK

nr 175 ASSO MERIRAND

Kandidaate - 4

Valimisliit Koostöö

nr 184 KAREL TÖLP

nr 185 KALMER METSAORU

nr 186 ARGO MENGEL

nr 187 MALLE FOSTI

nr 188 INDREK KAISTE

nr 189 ANNE KALDA

nr 190 MARKO KARU

nr 191 ENELI KIMMEL

nr 192 KÄRT KIVISELG

nr 193 KÜLLI KLEIN

nr 194 KAURI KRÜGER

nr 195 AHTI KUKK

nr 196 MONIKA KUNDER

nr 197 TOOMAS KÄNGSEPP

nr 198 VILJAR METSAORU

nr 199 MADIS MÄTAS

nr 200 KAROL NAIRIS

nr 201 IVO ORASMÄE

nr 202 AIVO PEDAK

nr 203 KAISA RAADIK

nr 204 AGO RAUDSEPP

nr 205 PILLE SIITAN

nr 206 PRIIT SOMMER

nr 207 TEET SUURSILD

nr 208 LENNART SÜNT

nr 209 TAUNO TAMM

nr 210 VALDAR TAMM

Kandidaate - 27

Kihnu vald - kandidaate 18

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 18

Valimisliit "Parem Kihnu"

nr 101 INGVAR SAARE

nr 102 PAAL PÕLLUSTE

nr 103 MAIE AAV

nr 104 EVALD LILLES

nr 105 ENE LAINE

nr 106 MARE MÄTAS

nr 107 ÕIE VESIK

nr 108 ARVO SAARE

nr 109 TAIVI VESIK

nr 110 MARJU VESIK

nr 111 KÄTHLIN PALU

nr 112 JAANUS JÜRIVETE

nr 113 SVEN SEPP

nr 114 KARL MARTIN MERAS

nr 115 AIVE HAVIK

nr 116 PRIIT HALLER

nr 117 ARNE TAPP

Kandidaate - 17

Üksikkandidaadid

nr 118 EGON VOHU

Kandidaate - 1

Lääneranna vald - kandidaate 79

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 79

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 MEELIS MALK

nr 102 REIN MERILA

nr 103 RENE KASK

nr 104 MAREK KAST

nr 105 AVO KIISK

nr 106 VIKTOR KRUUSE

nr 107 TRIIN KUUSK

nr 108 JAAN LAATS

nr 109 RIHO MÄGIST

nr 110 LAUR OBERSCHNEIDER

nr 111 RAUL OBERSCHNEIDER

nr 112 ÜLLE PÄRNPUU

nr 113 PRIIT TEIN

nr 114 SIGNE TETSMANN

nr 115 LYDIA TRUUMEES

Kandidaate - 15

Valimisliit Nelja Valla Ühisjõud

nr 116 RAIT MARUSTE

nr 117 KAIMO ADLER

nr 118 KERSTI AJAOTS

nr 119 MAIE AUSMEEL

nr 120 KALJO BRANDT

nr 121 ANDRES HIRVELA

nr 122 KRISTI KÜTTMANN

nr 123 PRIIT LAEV

nr 124 TIIU MERIORG

nr 125 VALENTIN MOROZOV

nr 126 ÕIE PALU

nr 127 EHA RAJA

nr 128 KÜLLI RAUDSIK

nr 129 JÜRI RUMMEL

nr 130 HEINO SABIIN

nr 131 MARIKA SABIIN

nr 132 VLADIMIR SELGE

nr 133 MARIKA SOOBARD

nr 134 SIRJE TAMME

nr 135 LEMBIT TAMMSALU

nr 136 TARMO VIIKMAA

Kandidaate - 21

Eesti Keskerakond

nr 137 ARVO KIVISTO

Kandidaate - 1

Lääneranna valimisliit

nr 138 AIN SAARE

nr 139 ANDRI ANNERVIEK

nr 140 ANNELI PIKKMETS

nr 141 ANNIKA URBEL

nr 142 ANTS MÕLDER

nr 143 ARNO PEKSAR

nr 144 EVA KÄÄRAMEES

nr 145 ILME FIGOL

nr 146 IREEN KANGRO

nr 147 JAAK KASTEPÕLD

nr 148 JAANUS VÄLIMÄE

nr 149 JANAR SÕBER

nr 150 JÜRI HINSBERG

nr 151 JÜRI MÕNISTE

nr 152 KAIDO SAAK

nr 153 KAJA LOTMAN

nr 154 KALMER NELLIS

nr 155 KASPAR ARUSALU

nr 156 KRISTEL ROHUMÄGI

nr 157 KRISTI-CAROLINA REINMAA

nr 158 KUUNO ANIJÄRV

nr 159 MAIDU LEEVER

nr 160 MAIRO KANTER

nr 161 MARDO LEIUMAA

nr 162 MARE PAARASMA

nr 163 MARGIT MERILA

nr 164 MART VIIPSI

nr 165 MEELIS HOLTER

nr 166 MIKK PIKKMETS

nr 167 OLAVI VAINU

nr 168 PEEP PÕLDÄÄR

nr 169 PILLE KAISEL

nr 170 PILLE SAATMÄE

nr 171 RAGNE KALMET

nr 172 RAIMOND LOBJAKAS

nr 173 SAIMA SOOBARD

nr 174 SIVAR TÕNISSON

nr 175 STANISLAV NEMERŽITSKI

nr 176 TAUNO TÄHE

nr 177 TIINA LOBJA

nr 178 VALLO KAPPAK

nr 179 VEIKO LAEV

Kandidaate - 42

Pärnu linn - kandidaate 309

Valimisringkond nr 1 (Pärnu linn) - kandidaate 216

Valimisliit Pärnu Ühendab

nr 101 ROMEK KOSENKRANIUS

nr 102 VAHUR MÄE

nr 103 RAINER AAVIK

nr 104 RIIVO EENSALU

nr 105 RAIDO ILP

nr 106 ELMO JOA

nr 107 JAANA JUNSON

nr 108 ANNE KAARE

nr 109 ARNE KALBUS

nr 110 JOHANNES KASS

nr 111 URMO KESKÜLA

nr 112 JANA KIVI

nr 113 ÜLLI KONT

nr 114 TEET KURS

nr 115 EINO-JÜRI LAARMANN

nr 116 MARGUS MAISTE

nr 117 TARVI MARKSON

nr 118 KAJA MARTINSON

nr 119 LEMBIT PEETRI

nr 120 REIN PRINS

nr 121 KRISTO ROSSMAN

nr 122 ENN RÄHN

nr 123 ATS RÄÄK

nr 124 SILVER SMELJANSKI

nr 125 DAISI SPRENK

nr 126 MARJU TRUMSI

nr 127 SIIM TÕNISMÄE

Kandidaate - 27

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 132 ANDRES METSOJA

nr 133 MEELIS KUKK

nr 134 PEETER PRISK

nr 135 ANDRES SOONISTE

nr 136 AGO ALTJÕE

nr 137 KALLI MÄGAR

nr 138 RAIN JUNG

nr 139 ILME PALU

nr 140 KAIDO JUURIK

nr 141 ILME SEEPERE

nr 142 AGO KALMER

nr 143 KAIE SEGER

nr 144 JÜRI KASK

nr 145 RÜÜT SIMSON

nr 146 KASPAR KOKK

nr 147 MARGIT SOONISTE

nr 148 TARMO KUNINGAS

nr 149 MARI SUURVÄLI

nr 150 JOHAN KÄRP

nr 151 KATRIN UUTSALU

nr 152 REIN MÄNNIK

nr 153 OLAVI POST

nr 154 KRISTJAN PUUSILD

nr 155 ERIK REINHOLD

nr 156 JAAN ROOSNURM

nr 157 URMAS SALMU

nr 158 TÕIV TIITS

nr 159 MARKO TRUU

nr 160 VÕIDO VOOR

Kandidaate - 29

Eesti Reformierakond

nr 196 TOOMAS KIVIMÄGI

nr 197 JANE METS

nr 198 JÜRI LEBEDEV

nr 199 LAURA KIVISELG

nr 200 JÜRI JAANSON

nr 201 IRINA TALVISTE

nr 202 MARGO MÄRTSOO

nr 203 MEELI PÄRNA

nr 204 ENN SAARD

nr 205 ENN RAADIK

nr 206 ANDRES LAASMA

nr 207 RIIDO VILLUP

nr 208 TAIMI VILGAS

nr 209 VÄINO LINDE

nr 210 URMAS SULE

nr 211 PEETER SEPP

nr 212 ALEKSEI GALKIN

nr 213 JANE GRIDASSOV

nr 214 ANDRUS KÄRPUK

nr 215 MARGIT SUHHOSTAVETS

nr 216 ENN HALLIK

nr 217 ANDRUS KALLASTU

nr 218 TARMO TÕNISMANN

nr 219 KAJA GRAK

nr 220 ELLE JÕEPERE

nr 221 ARTUR KREITSBERG

nr 222 MATTI KILLING

nr 223 JÜRI SAAR

nr 224 RIHO ALLIKSOO

nr 225 KRISTA VISAS

nr 226 LIILIA OBERG

nr 227 ELMAR TRINK

nr 228 ANNE SEPPING

nr 229 VLADIMIR KLEVTSOV

nr 230 RENE JÄRVMÄGI

nr 231 PEEP PEETERSOO

nr 232 TÕNIS KALMU

nr 233 ANDRI ARULA

nr 234 OLGA KRASNOVA

nr 235 KALEV PÄIT

nr 236 VÄINO HALLIKMÄGI

Kandidaate - 41

Valimisliit Meie Pärnu

nr 253 KRISTA NÕMM

nr 254 LIINA HANSEN

nr 255 JÜRI LIIRA

nr 256 SIRJE PEETRI

nr 257 AIME NIKOPENSIUS

nr 258 TERJE PUUSEPP

nr 259 GERLI KAZANTSEVA

nr 260 PAUL JÕGI

nr 261 JELENA NAZAROVA

nr 262 TIINA TEDREMÄE

nr 263 GÖZELL HAUG

nr 264 KAIDI TARKPEA

nr 265 GARRI SUUK

Kandidaate - 13

Valimisliit Eesti Ellujäämise Kogukond

nr 267 TARMO KASK

nr 268 RAIVO VARIK

Kandidaate - 2

Eesti Keskerakond

nr 271 KADRI SIMSON

nr 272 HILLAR TALVIK

nr 273 KÜLLI PÄRTELSON

nr 274 ARVO REEDIK

nr 275 IVI ALTMÄE

nr 276 ANNE BETKER

nr 277 ASTRIDA BOBROVA

nr 278 AIME BRÄUTIGAM

nr 279 TATJANA GUSSAROVA

nr 280 INGE JÕGI

nr 281 HELLE KAALEP

nr 282 PEETER KAIS

nr 283 AVO KEEL

nr 284 KARMO KONTS

nr 285 MARGIT KÕRTS

nr 286 MARE MEIER

nr 287 IVAR MÄGI

nr 288 CHRISTEL MÖLDER

nr 289 STEN PEDARI

nr 290 RIHO PRINTS

nr 291 SILVIA REIBAUM

nr 292 ERIKA SONNTAK

nr 293 ARVO TALI

nr 294 MARINA TIMAŠOVA

nr 295 MADLENNE TIMOFEJEV

nr 296 VARJE TIPP

nr 297 TEA TOODE

nr 298 VLADIMIR ZEMLJANNIKOV

nr 299 KÄTLIN JOALA

Kandidaate - 29

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 310 KALEV KALJUSTE

nr 311 TATJANA JAANSON

nr 312 VALTER PARVE

nr 313 KRISTINA BIRK

nr 314 TOOMAS KASK

nr 315 MERCEDES MERIMAA

nr 316 JAAN KRINAL

nr 317 PIRET HALLIK-SASS

nr 318 KRISTA KINGO

nr 319 ANDRUS JOONAS

nr 320 KAJA MUST

nr 321 AAVO KUBJA

nr 322 JANA RISTIMETS

nr 323 OLLE PAAS

nr 324 KEIU TAMM

nr 325 ANTTI LÄÄTS

nr 326 ULLA SAKS

nr 327 ANDRES TÖLP

nr 328 ÜLARI TUISK

nr 329 EVI VAHER

nr 330 AIVAR ALLIKIVI

nr 331 AARE JÄRNA

Kandidaate - 22

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 341 MART HELME

nr 342 HELLE KULLERKUPP

nr 343 AARE ARVA

nr 344 TIINA TOOMJÕE

nr 345 ANDRUS LELOV

nr 346 ANNE TALV

nr 347 ROBERT KIVISELG

nr 348 SIIMO LOPSIK

nr 349 EDMOND PENU

nr 350 IMRE BAUMANN

nr 351 IIVI KALLASTE

nr 352 TOOMAS HINDRICHSON

nr 353 ENNO PUIDET

nr 354 IRINA VIIRMAA

nr 355 KAIDO PAJURI

nr 356 TAANIEL HOLTER

nr 357 ANNE KONTUS HERMANN

nr 358 ÜLO VEIDE

nr 359 URVE AMBROS

nr 360 PEETER ARU

nr 361 MAIE VILLMANN

nr 362 PEETER ÕUNAPUU

nr 363 HEIKO ANNUS

nr 364 VELLI VIIR

nr 365 MATI MULTRAM

nr 366 JÜRI SAAMEL

nr 367 MILVE JAAKSON

nr 368 JAAN MULLUSTE

nr 369 HELMO TOMINGAS

nr 370 TAIMI RAPP

nr 371 ENDEL KÕRTS

nr 372 ÄNDZIL VALLIMÄE

nr 373 SVETLANA LOGINOVA

nr 374 JAAN KALME

nr 375 RAUL UDIKAS

nr 376 OLGA PLOTNIKOVA

nr 377 ANTS LOHK

nr 378 STEN MARJAK

nr 379 AINO VÄRBU

nr 380 ALINA SIHT

nr 381 MARIKA KÕRTS

nr 382 IRINA IVANOVA

nr 383 ESTRA AALMAA

nr 384 ASTA ARA

nr 385 VIIVI SOOME

nr 386 KAJA KAMS

nr 387 TÕNU TAMMANN

nr 388 JAAN JAIK

nr 389 VAHUR TINKUS

nr 390 ALEKSEI VAŠTŠENKO

nr 391 AIVAR SEPA

nr 392 HELJU SUTT

nr 393 MIHKEL ANDERSON

Kandidaate - 53

Pärnu linn - kandidaate 309

Valimisringkond nr 2 (Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallad) - kandidaate 93

Valimisliit Pärnu Ühendab

nr 128 TARMO VANAMÕISA

nr 129 KARIN MIIDU

nr 130 BIRGIT PERE

nr 131 KADI RÄSTAS

Kandidaate - 4

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 161 KUNO ERKMANN

nr 162 SIIM SUURSILD

nr 163 EERO RÄNDLA

nr 164 JAANUS PÕLDMAA

nr 165 TOOMAS AAVISTE

nr 166 LEMBIT ALLIKSAAR

nr 167 PRIIT ANNUS

nr 168 AVO HANSBERG

nr 169 RAIKO HIIS

nr 170 HARRY JÄRMUT

nr 171 OLIVER KIKAS

nr 172 ADO KIRSI

nr 173 RITA KURGU

nr 174 JEKATERINA KURU

nr 175 JANELY KUUSKLER-ADLER

nr 176 AARE KÜLAOTS

nr 177 MERLE LILLAK

nr 178 RAIVO LOORITS

nr 179 ARVO LORENTS

nr 180 MARKO LUHAOJA

nr 181 JÜRI MAKAROV

nr 182 KARMO NÄKK

nr 183 EINO OJANDU

nr 184 TIINA OJASTE

nr 185 KAI ORASTE

nr 186 ANNIKA PÕLTSAM

nr 187 TOOMAS REHE

nr 188 MARGUS SAARE

nr 189 MATI SUTT

nr 190 JAAN TAMME

nr 191 PEEP TARRE

nr 192 URMAS TEEÄÄR

nr 193 MARGE TUUL

nr 194 TOOMAS ÕMBLUS

nr 195 KRISTJAN ÕUNPUU

Kandidaate - 35

Eesti Reformierakond

nr 237 ANDREI KOROBEINIK

nr 238 MARIKA VALTER

nr 239 SIRJE SUUREVÄLJA

nr 240 ANGELIKA SILD

nr 241 ANGELA MÄNNIK

nr 242 ANU TAMMEARU-MEŽULE

nr 243 JOOSEP KALBUS

nr 244 VALDOR TELVE

nr 245 LIIS LEPPNURM

nr 246 MAIE VALTER

nr 247 MAIT TALVOJA

nr 248 ANU RANDMAA

nr 249 URMAS REINFELDT

nr 250 KAROLIINE KASK

nr 251 TÕNU SALU

nr 252 TOOMAS RÕHU

Kandidaate - 16

Valimisliit Meie Pärnu

nr 266 ANU BENSTRÖM

Kandidaate - 1

Valimisliit Eesti Ellujäämise Kogukond

nr 269 LIIS ELLERT

nr 270 OLIVER KOLLAMAA

Kandidaate - 2

Eesti Keskerakond

nr 300 ARDO AASA

nr 301 PAUL KARLEP

nr 302 AIVAR ILD

nr 303 SIRJE JAANIMETS

nr 304 VILJAR KAAL

nr 305 RAIVO KANDELIN

nr 306 EVE KÄÄR

nr 307 VALTER LANDING

nr 308 LEO PÄRNIK

nr 309 MERIKE TUHKANEN

Kandidaate - 10

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 332 MARK SOOSAAR

nr 333 MAIE KALBUS

nr 334 MADIS VESKIMÄGI

nr 335 ÜLLE RUNNEL

nr 336 MEELIS TIIDO

nr 337 KATRIN ZAGORSKI

nr 338 VIKTOR ILJIN

nr 339 ANNE REBANE

nr 340 JARMO TAEL

Kandidaate - 9

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 394 HELDUR PAULSON

nr 395 MAIA PENU

nr 396 ALAR LANEMAN

nr 397 HANNO LUUKAS

nr 398 EERIK PHILIPS

nr 399 ANNE KÕRNAS

nr 400 JÜRI ILD

nr 401 MATI LEHOLA

nr 402 MARJU ORASMÄE

nr 403 RIHO SAAL

nr 404 LEO KILLING

nr 405 SIIM SAAREOJA

nr 406 ANNE ORAV

nr 407 AHTI LAURIMÄE

nr 408 HARRI MOKS

nr 409 KUNNAR HUNT

Kandidaate - 16

Põhja-Pärnumaa vald - kandidaate 94

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 94

Eesti Keskerakond

nr 101 ELLA MÖLDER

nr 102 LINDA LAAST

Kandidaate - 2

Valimisliit "Ühine Koduvald"

nr 103 TARVI TASANE

nr 104 RIINA KUKK

nr 105 TOOMAS SONTS

nr 106 ÜLLE VAPPER

nr 107 JÜRI METS

nr 108 NIIDA-ANITA MORGEN

nr 109 RAUL PEETSON

nr 110 KÜLLI LUMI

nr 111 KALLE LEHTEMAA

nr 112 TIIA UFFERT

nr 113 TIIT KANGERT

nr 114 TERLI KRIKUHHIN

nr 115 MARTIN SEMPELSON

nr 116 MARI-LIIS JAANSON

nr 117 MATI ROSENSTEIN

nr 118 TAIMI MARKSON

nr 119 RANET LEPIK

nr 120 ERIKA LILLEORG

nr 121 MARGO DELLO

nr 122 ANU SILLANDI

nr 123 HARALD VALK

nr 124 MARINA SIMM

nr 125 AIN LEPIK

nr 126 EHA TAMM

nr 127 ROEL RAUDSEPP

nr 128 GERDA MÖLDER

nr 129 RAIKO ALLIKIVI

nr 130 AILI LUIK

nr 131 AILE JAANSALU

Kandidaate - 29

Valimisliit Tasakaal

nr 132 TARMO LEHISTE

nr 133 PRIIT ENOK

nr 134 MEELIS KRUUSMANN

nr 135 SILJE LANG

nr 136 NILS SEMPELSON

nr 137 ÜLO STOKKEBY

nr 138 JAANA NOVIKOV

nr 139 TIIT SOOSAAR

nr 140 MARIKA JUHANI

nr 141 VELI PIIKMANN

nr 142 MIHKEL JÜRISSON

nr 143 TIINA HEIDEMANN

nr 144 KALEV KÄRTMANN

nr 145 EIKE LIND

nr 146 ÜLLE ÜTT

nr 147 PIIA TOOM

nr 148 VIIVE PUKKA

nr 149 MÄRTIN RÕÕMUSAAR

nr 150 ALDO PITSNER

nr 151 INDREK UMBSAR

nr 152 MERJE PETERS

nr 153 SIRLI KOHANDI

Kandidaate - 22

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 154 JAANIS KUUSEMÄE

nr 155 TÕNIS TAPUPERE

nr 156 HARRI HEINASTU

nr 157 ÜLLAR ANDERSON

nr 158 ELIS KAPLUR

nr 159 RENE HENDRIKSON

nr 160 HARRYS POLL

nr 161 MILVI TOOME

Kandidaate - 8

Valimisliit "Inimeste eest"

nr 162 JAANUS RAHULA

nr 163 MADIS KOIT

nr 164 OLGA KALJUSTE

nr 165 SANDRA TOMINGAS

nr 166 MARIO MÄGISALU

nr 167 MONIKA JÕEMAA

nr 168 ROMAN KIVESTE

nr 169 JANE VAIN

nr 170 KRISTJAN SALUMAA

nr 171 KAIA KERGE

nr 172 KALEV MITT

nr 173 URVE ROOSE

nr 174 AIKI METSALU

nr 175 EHA KULDKEPP

nr 176 REIO RANDMAA

nr 177 MARIS ROOST

nr 178 EPP SOKK

nr 179 HELDI RAUDE

nr 180 JOEL ROOS

nr 181 ESTER ESULA

nr 182 TAAVI MIKU

nr 183 MERLE ERVIN

nr 184 RAUL ORAV

nr 185 VILLU KALJUMÄE

nr 186 KEILI VÄSTRIK

nr 187 AIN PERTEL

nr 188 EIKE MERESMAA

nr 189 TAIVO ESULA

nr 190 LENNART TÕNISSAAR

nr 191 MÄRT KRUUSMAA

nr 192 LIIVI VÄHESOO

nr 193 KAIDO MADISSON

Kandidaate - 32

Üksikkandidaadid

nr 194 RALF-HENRY KAAS

Kandidaate - 1

Saarde vald - kandidaate 92

Valimisringkond nr 1 (Saarde vald) - kandidaate 77

VALIMISLIIT KODUVALD

nr 101 VÄINO LENSMENT

nr 102 KRISTI SUTT

nr 103 ERLI AASAMETS

nr 104 KRISTO SONG

nr 105 NILS GRÜN

nr 106 PEEP PAIMRE

nr 107 TALVI SAAR

nr 108 KADRI KARON

nr 109 VLADIMIR RUZITŠ

nr 110 AIMI KOLLAMAA

nr 111 ARNE KUNINGAS

nr 112 ALDO AVASTE

nr 113 EINAR SAAR

nr 114 ANTS LENSMENT

nr 115 ALVAR PÄRTEL

nr 116 MARKO KALDUR

nr 117 MARE PÄRNA

nr 118 MAREK KÜNNAP

nr 119 ARVI TALLO

nr 120 EVE SINIJÄRV

nr 121 ANNELI LEMMIK

nr 122 MAIRE LEHIKOINEN

nr 123 ALEKSANDER LIND

nr 124 PRIIT PUKK

nr 125 REIN VOLT

nr 126 ÜLO LIBLIK

nr 127 ALLAN RIST

nr 128 OLEV AAL

nr 129 KALLE SONG

nr 130 TONY MALVA

nr 131 TARMO TAMM

nr 132 HUGO TOMSON

nr 133 HAIVAR KIELAS

nr 134 MARTIN TALTS

Kandidaate - 34

valimisliit OMA KODU

nr 135 ARVET BERG

nr 136 ARVI BERG

nr 137 ANDRES PUUSEPP

nr 138 MARIE KUNINGAS

Kandidaate - 4

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 139 ALLAR PINNAR

nr 140 SVEN SILDNIK

nr 141 VELLO HANSON

nr 142 DEA JÜRIMÄE

nr 143 JÜRI PAUKSON

nr 144 MARILIIS KUTSAR

nr 145 MAIT SIIVESTI

nr 146 MARGUS KUKK

nr 147 KAIDO VILL

Kandidaate - 9

Eesti Keskerakond

nr 148 AARNE LINK

Kandidaate - 1

Valimisliit "Uus Saarde"

nr 163 URMAS ABRAM

nr 164 MEELIS ANDLA

nr 165 ANDRES ANNAST

nr 166 MAE ANNAST

nr 167 SIRLI ARUMÄE

nr 168 JANEK ILVES

nr 169 HELI JUHKAMSOO

nr 170 IVO JÜRGENSON

nr 171 MAI KALDMA

nr 172 PEEP KALJUSTE

nr 173 JANNO KEKKONEN

nr 174 RAUNO LENSMENT

nr 175 VÄINO LILL

nr 176 JOONAS LINDOV

nr 177 KRISTIN NEEMSALU

nr 178 ALAR OKS

nr 179 ENNO PÄRN

nr 180 KATRIN PÄRN

nr 181 KAIDI RAID

nr 182 VALDUR SALUPÕLD

nr 183 MARGIT SCHMIDT

nr 184 AVO SINIJÄRV

nr 185 RAUL TAMMISTE

nr 186 AVO TURSK

nr 187 KATRIN VAINLO

nr 188 ALEKSANDER VILINURM

nr 189 AIME VILU

Kandidaate - 27

Üksikkandidaadid

nr 190 RAIGO VAINLO

nr 192 REIMO LINDORG

Kandidaate - 2

Saarde vald - kandidaate 92

Valimisringkond nr 2 (Surju vald) - kandidaate 15

Eesti Keskerakond

nr 149 DANEL MITTENBRITT

Kandidaate - 1

Valimisliit "Koostöö"

nr 150 JAANUS MÄNNIK

nr 151 AVE KARTAU

nr 152 ROBERT MILLER

nr 153 LIIS JUUST

nr 154 ERKO MURD

nr 155 RUTT JÄRVESAAR

nr 156 MARIANNE KUUSK

nr 157 MERILIN LEHISMETS

nr 158 URMAS ISAND

nr 159 HELEN SOMMER

nr 160 AGO TOMINGA

nr 161 HANNES ISAND

nr 162 KADRI-AIJA VIIK

Kandidaate - 13

Üksikkandidaadid

nr 191 TANEL LILLEMETS

Kandidaate - 1

Tori vald - kandidaate 134

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 134

Valimisliit Uus Koduvald

nr 101 LAURI LUUR

nr 102 GERLI METS

nr 103 PRIIT RUUT

nr 104 KATRIN HANSUMÄE

nr 105 AIN MIILBERG

nr 106 AKO LILOVEER

nr 107 ALICE LAANEMAA

nr 108 ANU PIKK

nr 109 ELIS VAHEMETS

nr 110 ENN ANSU

nr 111 ENN KUSLAP

nr 112 IRINA GOFMAN

nr 113 IVARI NIINEMÄE

nr 114 JAANUS RUBIN

nr 115 JANIKA KLEIN

nr 116 KANDELA ÕUN

nr 117 KARET AKKAJA

nr 118 KRISTO KAUKVER

nr 119 LEELO LUSIK

nr 120 OLEG PULST

nr 121 PILLE KUUSIK

nr 122 RAIGO LIITMAA

nr 123 RAIGO PAULBERG

nr 124 RAMIL LIPP

nr 125 RISTO RANDMAA

nr 126 ROLAND ARON

nr 127 SIGNE RÕNGAS

nr 128 SIIM TALTS

nr 129 TOIVO AGAFONOV

nr 130 TOOMAS KUUDA

nr 131 TÕNU SEPIK

nr 132 URMAS PARTS

nr 133 VILJA ALAMAA

Kandidaate - 33

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 134 MIHKEL KALAMEES

nr 135 RIINE RANDOJA

nr 136 ANTS OJASOO

nr 137 KÄDE KALAMEES

nr 138 EDUARD JAANSEN

nr 139 SILJA SIIDA

nr 140 AARE NÕMMIK

nr 141 AITA MUST

nr 142 ALLAN KANNEL

nr 143 HANNA ALEKSANDRA SOOBIK

nr 144 VIRGO JÜRGENS

nr 145 IVO PETERSON

nr 146 KAIE KALJUSTE

nr 147 TENE JÜRGENS

nr 148 MAREK JÜRGENS

nr 149 EVE ALU

nr 150 JOHANNES METS

nr 151 ENDEL VÕIGEMAST

Kandidaate - 18

Eesti Keskerakond

nr 152 MARKO ŠORIN

nr 153 ANTS LOPSIK

nr 154 OLAVI PÕLLU

nr 155 MAIGI LOITE

nr 156 MEELIS TOMBERG

nr 157 KAIRE KANGUR

nr 158 KALVI MURRO

nr 159 KARDO KASE

nr 160 AITA KASK

nr 161 MATI KUUSK

nr 162 VIIVI PALMISSAAR

nr 163 TOOMAS KANDIMA

nr 164 ANNA ROUGIJAINEN

nr 165 PEETER ALUSTE

nr 166 SILVA HEINLA

nr 167 MARGUS KAASIK

nr 168 ÕNNE TIKERPALU

nr 169 ARTJOM IVANOV

nr 170 SIRJE NÕMM

nr 171 VIKTOR JÜRGENS

nr 172 HELI RUUS

nr 173 JANAR HINRIKSON

nr 174 AGELI PUKK

nr 175 KAUPO PÕDER

nr 176 ANNELI UUSTALU

nr 177 JAN SAVILA

nr 178 MARGIT BUHT

nr 179 KAURI MITT

nr 180 LEIU TÜNDER

nr 181 HEIKO REIMANN

nr 182 RONNELLA ABINSKOVA

nr 183 RAUL TONNA

nr 184 NATALJA LJAŠOK

nr 185 LAURI ALUSTE

nr 186 TAAVI ALTPUU

nr 187 KARLI EDO

Kandidaate - 36

Valimisliit Loogiline Pärnumaa

nr 188 ANDRES MÕIS

nr 189 MARGO PÕBO

nr 190 PIRET LILLE

nr 191 JAAN STOLTS

nr 192 INDREK TALLINN

nr 193 KALLE HANSEN

nr 194 JANEK LEPPNURM

nr 195 OLIVER PROKOPOVITŠ

nr 196 STEN BAUER

nr 197 JANELY SAKALA

nr 198 REIN TEPPAN

nr 199 MARJEL MÕIS

Kandidaate - 12

Valimisliit Koduvalla Volikogu

nr 200 AITA PUUST

nr 201 ALEKSANDER MOZESSOV

nr 202 ARGO JUSKE

nr 203 AVE AASLAID

nr 204 EDA ERISSAAR

nr 205 IVIKA USLOV

nr 206 JAAN KÄGU

nr 207 JANA MALÕH

nr 208 JÜRI BÄÄRS

nr 209 JÜRI PUUST

nr 210 KAIE TOOBAL

nr 211 KALEV KIISK

nr 212 KATRIN TIIMANN

nr 213 KERSTI REPPO

nr 214 KUUNO TÜLI

nr 215 MARKKO VIRKUS

nr 216 MART RUUMET

nr 217 MARTIN KLAAR

nr 218 MATI LEHT

nr 219 NELE MÄTAS

nr 220 PIRET VALKMA

nr 221 PRIIT KASK

nr 222 PRIIT RÖÖP

nr 223 RAIVO JÜRIMÄE

nr 224 SANDER BLEHNER

nr 225 TIIT SUTT

nr 226 TIIU KAASIK

nr 227 TOOMAS ASI

nr 228 TOOMAS TOOMET

nr 229 TÕNU ALABERT

nr 230 UNO KASK

nr 231 URMAS UDIKAS

nr 232 VIIVE ROOTS

nr 233 VILME KULLERKUPP

Kandidaate - 34

Üksikkandidaadid

nr 234 HILLAR KOHV

Kandidaate - 1

RAPLA MAAKOND - 381 kandidaati

Kehtna vald - kandidaate 75

Valimisringkond nr 1 (Kehtna vald) - kandidaate 60

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 MALLE ROSS

Kandidaate - 1

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 102 TÕNIS BLANK

nr 103 PIRET JÄNTS

nr 104 REIN JÄRVIK

nr 105 HEILI KALJUSTE

nr 106 PIRET KIVI

nr 107 KAIE KENSAP-KUKK

nr 108 TIINA-MAE KUUSIK

nr 109 ILLAR OLESK

nr 110 SVETLANA RASSMANN

nr 111 TOOMAS RAUD

nr 112 SIIM RIISENBERG

nr 113 MARET TAMME

nr 114 ANNE UMMALAS

nr 115 MARKO VALGMA

nr 116 JAAK VITSUR

Kandidaate - 15

VALIMISLIIT VÄÄRTUSLIK KODUPAIK

nr 117 INDREK KULLAM

nr 118 KATRIN VELLESTE

nr 119 ENO HERMANN

nr 120 MATI KUTSER

nr 121 ELMO ALLIKA

nr 122 AARE HINDREMÄE

nr 123 MARTEN ISRAEL

nr 124 KALJU KALDA

nr 125 JAANUS KALJULA

nr 126 ENAR KARUOJA

nr 127 MARKO KASEPÕLD

nr 128 MARTIN MICHELIS

nr 129 REELIKA MÕTTUS

nr 130 ANDRES PÄRN

nr 131 JAAN SILDOJA

nr 132 JÜRI SOLMAN

nr 133 HANS-JÜRGEN SCHUMANN

nr 134 VAHUR VALINU

Kandidaate - 18

Eesti Keskerakond

nr 135 ALEKSANDER KURUSON

nr 136 KAJA ASUKÜLA

nr 137 AARE VIIN

Kandidaate - 3

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 145 RAIT VERREV

nr 146 LAURA KOKK

nr 147 RAIT PIHLAP

nr 148 JAAN PIHLAP

nr 149 ELVIS MÜRK

nr 150 TIIT PÕLDMAA

nr 151 MERLY MÄGI

Kandidaate - 7

Kehtna valla valimisliit "Avatult ja ausalt"

nr 160 RITA TRIINU PEUSSA

nr 161 EERO KALBERG

nr 162 RIINA TOMINGAS

nr 163 ALLAR LÄLL

nr 164 MEELIKA SEPMAN

nr 165 MADIS HAASMA

nr 166 KAISA VAHTMÄE

nr 167 LEON REITSAK

nr 168 REENA ROSTIN

nr 169 GUNNAR KURE

nr 170 ANGELIKA PIIP

nr 171 PAVEL VITITIN

nr 172 KRISTA OLESK

nr 173 AIGAR KUUS

nr 174 SILLE VALINU

nr 175 LAURI MÖLDER

Kandidaate - 16

Kehtna vald - kandidaate 75

Valimisringkond nr 2 (Järvakandi vald) - kandidaate 15

Eesti Keskerakond

nr 138 PEETER KUSTMANN

nr 139 KATRIN ANTO

nr 140 TIINA-KAI LOGBERG

nr 141 RAIGO SAMMAL

nr 142 ARVI LEPP

nr 143 ANTI OVIIR

nr 144 DENIS ARASLANOV

Kandidaate - 7

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 152 MART JÄRVIK

nr 153 KARIN LEGA

nr 154 MARKO MATSON

nr 155 SIRJE AHTIJAINEN

nr 156 RIIGO RADIK

nr 157 VALLI RAIDMA

nr 158 PILLE STRAŽEV

nr 159 JAANIKA VÄRAT

Kandidaate - 8

Kohila vald - kandidaate 80

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 80

Valimisliit Avatud Kohila

nr 101 REELI OOL

nr 102 RAUNO TARVIS

nr 103 ALEKSEI VETKAL

nr 104 RAINER ROODI

nr 105 KAISA NOORMÄGI

nr 106 ERKI UDAM

nr 107 GRITI OOL

Kandidaate - 7

Valimisliit Parem Kohila

nr 108 JAANUS ERNITS

nr 109 KAUR HEINARU

nr 110 RAIVO HEINARU

nr 111 ARVO JAKOBSON

nr 112 MARIKA JAHILO

nr 113 HILLAR KALMET

nr 114 TIINA KEPS

nr 115 GLELIA KOITLA

nr 116 KATRIN KURJAMA

nr 117 JAANUS KÕRV

nr 118 INNA LAANMETS

nr 119 LAUR LAANMETS

nr 120 INGRID LAI

nr 121 ÜLLE LENNUK

nr 122 MARGUS MAIDLA

nr 123 ANTS MARKNA

nr 124 HILLE MARTISEN

nr 125 TEERIKA MARILIN MARTISEN

nr 126 SIRJE METT

nr 127 LAURI NIINEMETS

nr 128 RAIDO OTTO

nr 129 ENNO PÕDER

nr 130 AIVO RAHU

nr 131 KATRIN REISPASS

nr 132 ANDRES SARI

nr 133 RAIN SEIER

nr 134 ALARI SILLASTE

nr 135 ANDRES UNT

nr 136 KÄTLIN UUEMÄE

nr 137 TAILI VAHESAAR

Kandidaate - 30

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 138 HEIKI HEPNER

nr 139 JÜRI VALLSALU

nr 140 KRISTINA MÄGI

nr 141 ANDRUS SAARE

nr 142 ŽANNA RANDMAA

nr 143 ALLAR HALJASORG

nr 144 EDITH MAASIK

nr 145 ALAR HAABMA

nr 146 TIINA VALK

nr 147 TAUNO SILLASTE

nr 148 KIRSTI SOLVAK

nr 149 KAIDO MÄGI

nr 150 LEA KÕIV

nr 151 MARTIN-ERICH TORJUS

nr 152 LII HAABMA

nr 153 SVEN ROSENŠTOK

nr 154 RITA TORGO

nr 155 VIKTOR HRAMTSOV

nr 156 OLGA ANDREJEVA

nr 157 AHTI SEIER

nr 158 REET RUNGE

nr 159 RISTO RUMM

nr 160 MARIKA KESA

nr 161 ALLAN RINGO

nr 162 LILI KESA

nr 163 TÕNU PÄRTMA

nr 164 ANU NIGESEN

nr 165 SIIM HAABMA

nr 166 RIINA RISKA

nr 167 ROBERT JAKOBSON

nr 168 MARIANN SAAR

nr 169 ANTTI PAE

nr 170 MEILA SERMUS-BLOMQVIST

nr 171 AARNE SUVISTE

nr 172 NELLI TALAS

Kandidaate - 35

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 173 REIN KOLON

nr 174 KATRI PAJUMETS

nr 175 LII PEETSALU

nr 176 PRIIDU RÕÕMUS

nr 177 RAIKO TAMME

nr 178 HENRY TOMBAK

nr 179 REMI SEBASTIAN KITS

nr 180 KATRIN EINLO

Kandidaate - 8

Märjamaa vald - kandidaate 90

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 90

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 ÜLO OLM

nr 102 MARGUS VAHER

nr 103 AARE MÜIL

nr 104 MARI KANN

nr 105 ENN KÕRVER

nr 106 JAANUS LEHTSAAR

nr 107 MARTEN KUUSEMETS

nr 108 LEPO ARRO

nr 109 ANNIKI JANSEN

nr 110 RISTO JANSEN

nr 111 SANDER SAALISTE

nr 112 GERT LAIDSAAR

nr 113 RAIT JUHANSON

nr 114 VÄINO NASIR

nr 115 MARKO KARUS

nr 116 ERMO MARDIM

nr 117 MAARIO HANSMAN

nr 118 ATS NÕLVAK

nr 119 ANDO ORGUSAAR

nr 120 KAIMU LINNUMÄE

nr 121 ANTS ARULA

nr 122 AIVAR LEESMA

nr 123 ANDRUS OJAVEE

nr 124 AHTO PAARET

nr 125 ANNELI ÜLEMAANTE

Kandidaate - 25

Valimisliit Meie Inimesed

nr 126 VILLU KARU

nr 127 ILJU AVISTE

nr 128 ANDRES ELMIK

nr 129 THOMAS HAINSALU

nr 130 GAILI ILISSON

nr 131 MARGUS JEHE

nr 132 AIVAR KIVISSAAR

nr 133 KENNO KOKEMÄGI

nr 134 DARJA LEHTSALU

nr 135 OTTOMAR LINNA

nr 136 LIIVI MIIL

nr 137 NELE PERNITS

nr 138 SULO PUUSTA

nr 139 REELIKA PÕLDMANN

nr 140 TAUNO SAU

nr 141 ELLE SIREL

nr 142 KALLE TEEKIVI

nr 143 KARL VESKE

nr 144 RIHO VÕIGEMAST

Kandidaate - 19

Valimisliit Vigala

nr 145 AIVAR JÕGISTE

nr 146 HELBE KLISS

nr 147 PRIIT KÄRSNA

nr 148 MARGIT LIIRA

nr 149 HELI LINTS

nr 150 JÜRI NISUMAA

nr 151 NEEME NOPPEL

nr 152 ILONA PAPPE

nr 153 MARGE PLAMUS

nr 154 ENN ROOSI

nr 155 TIIT ROOSI

nr 156 ÜLLE RÄMO

nr 157 AIVE SILDOJA

nr 158 AVE VAARMA

nr 159 MEELIS VÄLIS

Kandidaate - 15

Valimisliit Märjamaa

nr 160 URMAS KRISTAL

nr 161 TEET TOMSON

nr 162 ELIISA ELFENBEIN

nr 163 MARIKA HIIEMAA

nr 164 ANDRES JÕESSAR

nr 165 HARRI JÕGISALU

nr 166 KADRI JÜRIADO

nr 167 AGO KIRSIPUU

nr 168 KRISTI KIVISILD

nr 169 RAIVI LAASER

nr 170 RUTH LIPPUS

nr 171 ANTS LIPU

nr 172 HANNO MARRANDI

nr 173 TRIIN MATSALU

nr 174 DIANA PAGAR

nr 175 JAAN PARVE

nr 176 HELLE REHEPAPP

nr 177 HELVE RIITSAAR

nr 178 MERLIN SUURNA

nr 179 MIKK VAARMANN

nr 180 JAAN VISKA

nr 181 VEIKO ÜLEJÕE

Kandidaate - 22

Eesti Keskerakond

nr 182 TÕNU LÕHMUS

nr 183 JAAN KUUSIK

nr 184 MAIE TOMASOV

nr 185 MATI MÄE

nr 186 ÜLLAR KUUSISTE

nr 187 ARNE MAISTE

nr 188 OLIVER RÄNKEL

nr 189 KRISTO KALJUMAA

nr 190 HELLE-KOIDULA KUUSISTE

Kandidaate - 9

Rapla vald - kandidaate 136

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 136

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 TARMO LUKK

nr 102 TIIT LEIER

nr 103 AGE TEKKU

nr 104 ERLEND TAMMENURM

nr 105 MAIU KALMUS

nr 106 TONY KIKKAS

nr 107 RAIVO ERM

nr 108 ANDRES MURUMÄGI

nr 109 KADRI LUGA

nr 110 JAAK PREGEL

nr 111 MEELIS METTUS

nr 112 ANNIKA VAERAND

nr 113 ANDRUS PAJO

nr 114 VELLO KÜBAR

Kandidaate - 14

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 115 RENE KOKK

nr 116 MARGUS JAANSON

nr 117 ANNE KALF

nr 118 ÜLLE KIVISTE

nr 119 AGO ARRO

nr 120 ARGO AUNAP

nr 121 OTT FREIMANN

nr 122 PIRET JANIS

nr 123 KALLE KILTER

nr 124 KLEMET EKART

nr 125 ILMAR KUIVA

nr 126 ENE LAUR

nr 127 MARKO LIGI

nr 128 REIMI LOEL

nr 129 MAIT MALTSAR

nr 130 KERMO METSIS

nr 131 RAIVO METSIS

nr 132 GAIDUR PALUOJA

nr 133 RAUNO PIIRIMETS

nr 134 REIN RANDJÕE

nr 135 SANDRA SAANKÜLL

nr 136 KALJU TERRAS

nr 137 SILVER TRIGUB

nr 138 MAIE TOOMET

nr 139 ARNE TORILO

nr 140 PEEP UMMALAS

nr 141 RAUNO VAHTRE

nr 142 ANDRUS VÄLJAOTS

Kandidaate - 28

Eesti Reformierakond

nr 143 KALLE TOOMET

nr 144 AIN TÄPSI

nr 145 ILVI PERE

nr 146 SIRJE LAANSOO

nr 147 KATRIN KLAEBO

nr 148 TIINA TIITSO

nr 149 RAIVO KASK

nr 150 MÄRT KUBO

nr 151 MIHKEL MALTSAR

nr 152 MARJU PAJO

nr 153 ÜLO PEETS

nr 154 MARIS RUDNEVS

nr 155 ELI SUKLES

nr 156 HELE-MAI TRUUTS

nr 157 INDREK UDAM

nr 158 URMAS UUSTALLO

nr 159 TAAGI TELLUS

nr 160 HARRI ÕUNAPUU

Kandidaate - 18

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 161 MADIS ROODLA

nr 162 RAIVO VASNU

nr 163 TIINA RAHKEMAA

nr 164 ANDRUS TUISK

nr 165 KAJA JALUKSE-JÄRVIK

nr 166 ANTS TAMMAR

nr 167 KATRIN VAHEMETS

nr 168 VILLU SUSI

Kandidaate - 8

Valimisliit Ühinenud Kogukond

nr 169 AARE HEINVEE

nr 170 KUUNO AHLBERG

nr 171 KRISTJAN ALLER

nr 172 AGUR ASPERK

nr 173 KADRI EBOLDT

nr 174 ELMO HUNT

nr 175 ENE KANGUR

nr 176 SIGFRIED KESKÜLA

nr 177 RITA KRAANI

nr 178 JAAN METSSALU

nr 179 MAILI METSSALU

nr 180 JAAK MÜÜRSEPP

nr 181 RAIN OKSAAR

nr 182 VILLU PIHLAKAS

nr 183 ANTS RAISMAA

nr 184 KALLE RIIDAK

nr 185 TAIVO ROOMANN

nr 186 MARINA RUNNO

nr 187 IMRE STROM

nr 188 MARGUS TAMBERG

nr 189 URMAS TAMMEMÄE

nr 190 HANNES VALD

Kandidaate - 22

Eesti Keskerakond

nr 191 HANS LIIBEK

nr 192 VÄINO SASSI

nr 193 MARE SOOSALU

nr 194 ROBERT BORODIN

nr 195 ANNE PALUOJA

nr 196 KAIA KARLEP

nr 197 MARGUS NIIN

nr 198 KULDAR SOITU

nr 199 ANATOLI PÕHJAKAS

nr 200 AUREL TURTA

nr 201 LEA SÄREKANNO

nr 202 ASTA-AINO LAURIMAA

nr 203 JÜRI VÕIGEMAST

Kandidaate - 13

Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit 2017

nr 204 ALAR MUTLI

nr 205 PIRET MINN

nr 206 KALLE KÕIV

nr 207 ANNE LEHT

nr 208 ERIKA REINUMÄGI

nr 209 KATRIN GRICHIN

nr 210 HELEN HINTS

nr 211 MARJE KRUSELL

nr 212 KAISA KUUSEMETS

nr 213 TANEL KUUSEMETS

nr 214 MARKUS LANGI

nr 215 AIN MIHKELSON

nr 216 KAIDI MIKKUS

nr 217 SANDRA MÄGI

nr 218 AILI NORMAK

nr 219 MARGUS OBERSCHNEIDER

nr 220 ANNE-LY PEDAJA

nr 221 JAANUS PIIRIMEES

nr 222 MARGIT PÄRNA

nr 223 AGE REBEL

nr 224 ROBERT REBEL

nr 225 MARION RUMMO

nr 226 JANE SCHELEJEV

nr 227 ÜLO SILD

nr 228 ERTI SUURTALU

nr 229 ANDRUS TAMM

nr 230 VAHUR TARKMEES

nr 231 MARIT TÕNNUS

nr 232 HEITI VAHTRA

nr 233 SULEV VIIRON

Kandidaate - 30

Üksikkandidaadid

nr 234 REINO LUIGE

nr 235 EINAR ISAKANNU

nr 236 ALVAR KUUSMA

Kandidaate - 3

SAARE MAAKOND - 346 kandidaati

Muhu vald - kandidaate 30

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 30

Eesti Reformierakond

nr 101 OLAF ORGSE

nr 102 TARMO JÕELEHT

nr 103 IGOR GRÄZIN

nr 104 TOOMAS ROHTLAAN

nr 105 MARI LUUP

Kandidaate - 5

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 106 RAIDO LIITMÄE

nr 107 ANNELY ESKO

nr 108 AARNE JÕGI

nr 109 JAAN KESKÜLA

nr 110 MIHKEL LING

nr 111 MEELIS MEREÄÄR

nr 112 MAIT METSAALT

nr 113 HANNO NAABER

nr 114 ERKKI NOOR

nr 115 RAUL PREGEL

nr 116 AINO RUMMEL

nr 117 TIINA SAAR

nr 118 AIN SAAREMÄEL

nr 119 TIIU SAARTOK

nr 120 REIN SAKSAKULM

nr 121 IVI TAMMEAID

nr 122 ALAN TAMMIK

nr 123 TRIINU TRAUMANN

nr 124 LIINU TUUST

nr 125 OLEV VAHTER

Kandidaate - 20

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 126 DANIEL MEREÄÄR

nr 127 MARVE JÄRV

nr 128 TÕNU VÄÄRTNÕU

nr 129 UNO AAVIK

nr 130 RAFIG JÕEVÄLI

Kandidaate - 5

Ruhnu vald - kandidaate 12

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 12

Valimisliit Ühine Ruhnu

nr 101 ANDRES KESKPAIK

nr 102 HEIKI KUKK

nr 103 OTT OLESK

nr 104 SIIRI PAULUS-JÕE

nr 105 MAIU RAND

nr 106 ANDRUS REBANE

nr 107 JAANUS TORRIM

nr 108 JÜRI KESKPAIK

nr 109 LEIF ROGER STRÖMFELT

nr 110 JAAN URVET

Kandidaate - 10

Üksikkandidaadid

nr 111 RIINA KALJULAID

nr 112 KRISTEL LAUK

Kandidaate - 2

Saaremaa vald - kandidaate 304

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 304

Eesti Reformierakond

nr 101 TIIU ARO

nr 102 KALLE LAANET

nr 103 URVE TIIDUS

nr 104 JAANUS TAMKIVI

nr 105 HELLE KAHM

nr 106 ANDRES TINNO

nr 107 LY KALLAS

nr 108 TIIT RETTAU

nr 109 TIINA LUKS

nr 110 KAAREL VÄER

nr 111 MAIRE FORSEL

nr 112 ANDRES PÕDRA

nr 113 ESTER SOE

nr 114 AARE ALLIK

nr 115 KARL TEÄR

nr 116 AARE LÕHMUS

nr 117 AIVE MÕISTLIK

nr 118 ALLAN NIILS

nr 119 ALLAR RAAMAT

nr 120 ANGELA NAIRIS

nr 121 ANNELA NÄÄLIK

nr 122 ANTON TERAS

nr 123 ARGO KIRSS

nr 124 BRET PAAS

nr 125 ELDUR TORN

nr 126 GABRIEL SEPP

nr 127 GERT NEPPER

nr 128 HELLE ALAS

nr 129 HENRI RUMP

nr 130 HILLAR LIPP

nr 131 JÜRI LINDE

nr 132 KAIE SEIL

nr 133 KAJA PUCK

nr 134 KALLE KUKK

nr 135 KATRIN SAGUR

nr 136 KERSTI VAGA

nr 137 KOIT VOOJÄRV

nr 138 KRISTIINA ÕUN

nr 139 MARGUS MÄNNIK

nr 140 MARI SOOTS

nr 141 MARK MURU

nr 142 MEELIS LAIDO

nr 143 MERLE SIMMER

nr 144 PIIA JÄRVEOTS

nr 145 PIIA PREI

nr 146 RAILI NÕGU

nr 147 RANDO RAHNIK

nr 148 SILLE LAPP

nr 149 SIRJE PAAKSPUU

nr 150 TAUNO KLÜTSNIK

nr 151 TIINA TALVI

nr 152 TOOMAS JALAKAS

nr 153 ULVI VALGE

nr 154 URMAS LEHTSALU

nr 155 URMAS SEPP

nr 156 URMO TALISTU

nr 157 VILLI PIHL

nr 158 ÜLAR TÄNAK

nr 159 TOIVO ALT

nr 160 TANIEL VARES

Kandidaate - 60

Eesti Keskerakond

nr 161 ENN EESMAA

nr 162 MIHKEL UNDREST

nr 163 AIVAR ARU

nr 164 HELLE SULG

nr 165 LARISSA KOPPEL

nr 166 LIINA JÜRISSON

nr 167 JAANIKA RIKKO

nr 168 RAINER HELDE

nr 169 KOSTEL GERNDORF

nr 170 MIHKEL ŠESTERIKOV

nr 171 LUULE AADUSSOO

nr 172 PEETER KADARIK

nr 173 LEMBIT ÕUNAID

nr 174 JUTA LEVIN

nr 175 AIVO PÕLLUÄÄR

nr 176 ARVI HALLIK

nr 177 ALAR AAS

nr 178 OSKAR LIBLIK

nr 179 KALJO TUULING

nr 180 MARJU LEPIK

nr 181 URVE LILLIMÄGI

nr 182 INDREK KIIR

nr 183 ARNOLD LOKNA

nr 184 RAINO KUBJAS

nr 185 TÕNIS SAAR

nr 186 REIN SEEMA

nr 187 LEO ORB

nr 188 SINIKA KABI

nr 189 URMAS PILDRE

nr 190 TOOMAS ROHULAID

nr 191 TRIIN JÜRISSON

Kandidaate - 31

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 192 MADIS KALLAS

nr 193 MARILI NIITS

nr 194 HANNES HANSO

nr 195 JAANIS PRII

nr 196 KAIRIT LINDMÄE

nr 197 RANDO KUBITS

nr 198 ANNELI MEISTERSON

nr 199 TAMBET KIKAS

nr 200 JÜRI SAAR

nr 201 LELET AAVIK

nr 202 RAIMU AARDAM

nr 203 AARE MARTINSON

nr 204 LIILIA EENSAAR

nr 205 SERGEI BORTNIKOV

nr 206 VEEVE KAASIK

nr 207 PRIIT PENU

nr 208 LIA HANSO

nr 209 LEET RAUNO LEMBER

nr 210 INGA TEÄR

nr 211 TÕNU TEDER

nr 212 KAIDO KIRST

nr 213 TIINA OLESK

nr 214 INGRID LEEMET

nr 215 RAIVO PEETERS

nr 216 TAAVI TUISK

nr 217 HELI MAAJÄRV

nr 218 ANGELA SIINOR

nr 219 MAIDU VARIK

nr 220 MERIT KARISE

nr 221 REET TUISK

nr 222 TIIT KAASIK

nr 223 KADRI RIIS

nr 224 EDIT ANNUSVER

nr 225 VALVE HEIBERG

nr 226 JÜRI ADER

nr 227 TAAVI-AADU AIT

nr 228 KRISTINE JÄRSK

nr 229 KAIDI KALD

nr 230 KAI KALLAS

nr 231 KAIRE KIIL

nr 232 JÜRI HEINLAID

nr 233 DEISI KLAAS

nr 234 MAIE MEIUS

nr 235 ÜLO JUULIK

nr 236 ELLE MÄE

nr 237 LII PIHL

nr 238 MARJANA PRII

nr 239 MERIKE RANG

nr 240 URMAS KASK

nr 241 KRISTA RIIK

nr 242 RAILI RÜÜTEL

nr 243 HELERIN SALU

nr 244 EVELIN SCHÖNBERG

nr 245 AGNESSA SEPP

nr 246 URMAS KIIER

nr 247 JÜRI-KARL SEIM

nr 248 ADE SEPP

nr 249 AHTI KUUSK

nr 250 ÜLLE SOOM

nr 251 SILVI TEESALU

nr 252 DAILI TUULING

nr 253 ANNE UDEKÜLL

nr 254 HENDRIK KLAUSSON

nr 255 ANU VILJASTE

nr 256 ANDRES LARIN

nr 257 LEA PEET

nr 258 RAIN METSMAKER

nr 259 AVE VÄLI

nr 260 TÕNIS TASANE

nr 261 TÕNU VELDRE

nr 262 JÜRI MITT

nr 263 ANNELY ÕISNURM

nr 264 MARKO KALD

nr 265 NEEME VIRVESTE

nr 266 VEIKO VIIL

nr 267 HEIKI HANSO

nr 268 ANDRES HANSO

Kandidaate - 77

Valimisliit Sörvemaa

nr 269 KAUPO VIPP

nr 270 NALMOND MERI

nr 271 OLIVER PARREST

nr 272 ANNIKA ELLERVEE

nr 273 UUDO SEPP

nr 274 JÜRI SPITSÕN

nr 275 TUULI PÄRTEL

nr 276 KALJU EERIK

nr 277 TIIT TILK

nr 278 KAIRE LEY

nr 279 TIIT PRUUL

nr 280 LEEVI NAAGEL

nr 281 VAMBOLA RABI

nr 282 MARTIN PREI

nr 283 TARMO MÄGI

nr 284 MART PUUSEPP

nr 285 MARI KÜBARSEPP

Kandidaate - 17

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 286 KAIDO KAASIK

nr 287 TAAVI KURISOO

nr 288 KERSTI TRUVERK

nr 289 TÕNU MUNK

nr 290 NEEME KÖÖTS

nr 291 VEIKO KAASIK

nr 292 SULEV KALLAVUS

nr 293 RAUL PIHLAS

nr 294 VIVIAN PRAKS

nr 295 ÜLLA PÄRNA

nr 296 MERLE REKAYA

nr 297 RENE RIIM

nr 298 LUDMILLA SIPLANE

nr 299 JANAR SUUSTER

nr 300 ALAR TAEL

nr 301 GUNNAR USIN

nr 302 VILLU VEEL

Kandidaate - 17

Valimisliit Meie Saaremaa

nr 303 HARRY RAUDVERE

nr 304 MATI VÄÄRTNÕU

nr 305 ARDON KAERMA

nr 306 LIIS LAUR

nr 307 AVO KALJUSTE

nr 308 ERKI LAUR

nr 309 KALLE NIIT

nr 310 ERKI EVESTUS

nr 311 PIRET NIIT

nr 312 MARIA VAHTER

nr 313 MARGUS KUUSK

nr 314 MATI SAGOR

nr 315 JAANUS TANIK

nr 316 REELIA KOLK

nr 317 ULVI VALLIK

nr 318 ARGO PÜSSIM

nr 319 ELIISABETH KALLAS

nr 320 VELJO VAINU

nr 321 RAIVO KASEORG

nr 322 JAAN MÄNDMAA

nr 323 JAAN KAJU

nr 324 MARE KURVITS

nr 325 JAAN VISKOV

nr 326 MAIDO TOLL

nr 327 HELLE GRAHV

nr 328 TOOMAS KEIDONG

nr 329 PEETER PÜÜDING

nr 330 ANTS PAUMEES

nr 331 ELFI VALGE

Kandidaate - 29

Valimisliit Saarlane

nr 332 MART MÄEKER

nr 333 TOOMAS TAKKIS

nr 334 ANTI TOPLAAN

nr 335 JANNE NURMIK

nr 336 KALMER POOPUU

nr 337 VELLO RUNTHAL

nr 338 ENN MERI

nr 339 VIRGE PIHEL

nr 340 LUDVIK MÕTLEP

nr 341 TAAVI RAUNISTE

nr 342 ÕILE AAVIK

nr 343 KALLE KOLTER

nr 344 VILMAR REI

nr 345 MART MAASTIK

nr 346 MALVE KOLLI

nr 347 ANDRUS RAUN

nr 348 ENE VAHTER

nr 349 MAARIKA AASA

nr 350 VILJAR ARO

nr 351 TÕNU ERIN

nr 352 ANDRES JALAKAS

nr 353 INGE JALAKAS

nr 354 MEELIS JUHANDI

nr 355 JAANIKA JÕGI

nr 356 KATRIN KALLASMAA

nr 357 ANTS KANGUR

nr 358 RAIMOND KANNIK

nr 359 MARTIN KARON

nr 360 KATRIN KESO-VARES

nr 361 JUHAN KOLK

nr 362 ROLAND KÜTT

nr 363 VILMAR LAAK

nr 364 VELLO LAANEMETS

nr 365 BORIS LEHTJÄRV

nr 366 NATALIJA LEITEN

nr 367 MARTIN LONN

nr 368 MARIKA METS

nr 369 KRISTJAN MOORA

nr 370 MAIDU OTS

nr 371 ENNO REIS

nr 372 AARE RÜÜTEL

nr 373 KAIE SAAR

nr 374 MEELIS SEPP

nr 375 REIN SEPP

nr 376 TOOMAS SEPP

nr 377 MAIRE SILLAVEE

nr 378 LEONID SINIAVSKI

nr 379 KRISTIINA TAKKIS

nr 380 MARIT TARKIN

nr 381 ANNELI TEPPO-TOOST

nr 382 SANDER TULK

nr 383 LII VANEM

nr 384 OLEV VÄIN

nr 385 GERT ÜPRUS-SÕNAJALG

Kandidaate - 54

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 386 MART SAARSO

nr 387 AARNE TOOMVÄLI

nr 388 OLEV AIT

nr 389 KAAREL AUS

nr 390 RIHO HUMAL

nr 391 VAIKO KULL

nr 392 JÜRI KUUSK

nr 393 HINDREK LEY

nr 394 LUULE MERELA

nr 395 JÜRGO OTS

nr 396 ALEXANDER PUPART

nr 397 HEIMAR PÕLD

nr 398 LAINE RANDMETS

nr 399 ARVO SAI

nr 400 ANNA TATTER

nr 401 JAEN TEÄR

nr 402 MAIE TÄHVE

nr 403 ANNELY VERLIN

Kandidaate - 18

Üksikkandidaadid

nr 404 KOIT KELDER

Kandidaate - 1

TARTU MAAKOND - 897 kandidaati

Elva vald - kandidaate 199

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 199

Eesti Reformierakond

nr 101 URMAS KRUUSE

nr 102 RENO LAIDRE

nr 103 LEELO SUIDT

nr 104 HILLAR HÄNILANE

nr 105 MIKK JÄRV

nr 106 PRIIT VÄRV

nr 107 VIIVE VINK

nr 108 TOOMAS JÄRVEOJA

nr 109 REIN ABEL

nr 110 HEIKI HANSEN

nr 111 REET VIKS

nr 112 VAHUR VUKS

nr 113 RASMUS PUNKAR

nr 114 RIINA SAVISAAR

nr 115 KRISTJAN VILU

nr 116 LEMBIT LIIVAMÄGI

nr 117 KASPAR KITSNIK

nr 118 KAIDA VOOL

nr 119 KALEV KARU

nr 120 LIINA TAMM

nr 121 UNO ROOTSMAA

nr 122 AIVI PUKKI

nr 123 ILMAR SÄRG

nr 124 ALAR ILP

nr 125 JANNE AAN

nr 126 ALIK SÄDE

nr 127 MATTI KANGOR

nr 128 EEVA KUMBERG

nr 129 KAIDO KEIS

nr 130 VEIKO HAAN

nr 131 JANIKA LUIK

nr 132 TOOMAS PEDAJA

nr 133 JUTA LIPMEISTER

nr 134 AIRET AART

nr 135 EVI ROOMETS

nr 136 VAHUR SOOSAAR

nr 137 DARJA MENŠIKOVA

Kandidaate - 37

Valimisliit Elvamaa Esimesed

nr 138 MAIT ADOMA

nr 139 ERICH ANDRESSOO

nr 140 AHTI ARUKSAAR

nr 141 KRISTINA ERMEL

nr 142 KALJU HERMANN

nr 143 VAHUR JAAKMA

nr 144 KALEV JAGO

nr 145 ÜLLE JOHANSON

nr 146 HAIMAR KALLAS

nr 147 AGU KASETALU

nr 148 KALLE KIVASTE

nr 149 RIHO KOLLIST

nr 150 VALERI KOMISSAROV

nr 151 KÜLLI KOROL

nr 152 PEETER KROONBERG

nr 153 KULDAR KUUS

nr 154 SULEV KUUS

nr 155 AIVAR KUUSKVERE

nr 156 MEELIS KÜLAOTS

nr 157 JÜRI LAMP

nr 158 JANEK LEPIK

nr 159 RAINER LODDE

nr 160 KERSTI LUIK

nr 161 ARTUR LÕHMUS

nr 162 KALEV LÕHMUS

nr 163 KRISTEL MATT FINSTAD

nr 164 GABRIEL MATT

nr 165 ANTI MEHINE

nr 166 VALDUR METSALLIK

nr 167 MATI MIIL

nr 168 MAUNO MURRUT

nr 169 PÄIVI MÄRJAMAA

nr 170 VIKTOR MÄRTMAA

nr 171 ARVI MÜÜRSEPP

nr 172 KALJU PENNAR

nr 173 ANTS PRÜÜS

nr 174 URMAS PÄEVLOO

nr 175 JANEK RAID

nr 176 MARGUS REINOJA

nr 177 ANTS RODIMA

nr 178 MEELIS ROOSAAR

nr 179 ARDO RÕÕM

nr 180 ARMAS-HENNEKE RÄIS

nr 181 KRISTI SASSOR

nr 182 MERILIN SEER

nr 183 VAMBOLA SIPELGAS

nr 184 IVAN SOLDATENKOV

nr 185 VÄINO SUIGUSAAR

nr 186 MARGE SÜTT

nr 187 TÕIV TAMM

nr 188 TEET TOOMPERE

nr 189 TARMO TUVIKENE

nr 190 MARI-LIIS VANAISAK

nr 191 AIN VEEMEES

nr 192 ARNE VILK

nr 193 ALBERT VUTT

Kandidaate - 56

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 194 MARIKA SAAR

nr 195 TERJE KORSS

nr 196 ESTA TAMM

nr 197 MAANO KOEMETS

nr 198 MEELIS KARRO

nr 199 KADRI KIURU

nr 200 SILVER-JOHANNES ILUMÄE

nr 201 NIKOLAI KONOVALOV

nr 202 PIRET LAUR-REILSON

nr 203 HILLE ANDRESSOO

nr 204 LEA TUVIKENE

nr 205 PRIIT PARKSEPP

nr 206 MEELIS VIINALASS

nr 207 AVE KÜLTER

nr 208 IMBI ÜLPER

nr 209 ANDRES BÕKAREV

nr 210 TRIIN KAAVER

nr 211 HANS-HENDRIK KARRO

nr 212 KRIS KÄOS

nr 213 ANU LAUL

nr 214 ÜLLE NÄRSKA

nr 215 SERJOŽA SMORODIN

nr 216 LIIS JAAMETS

nr 217 AIRI PÄRN

nr 218 MARKO PARKSEPP

nr 219 SILVER SÕUKAND

Kandidaate - 26

Eesti Keskerakond

nr 220 PEETER LAASIK

nr 221 AIVAR ÕUN

nr 222 TOOMAS PAUR

nr 223 AUGUST VESTER

nr 224 RAUL SIMSON

nr 225 ILONA JAANIKESING

nr 226 INNA-INGA KALMUS

nr 227 EVALD MIHKRA

nr 228 JAAK JÕELEHT

nr 229 ENN HURT

nr 230 MEELIS PURE

nr 231 VELLO TATTAR

nr 232 MAIE LOOT

nr 233 PEETER UIBO

nr 234 JÜRI ORUPÕLD

nr 235 EVE PIIRISILD

nr 236 VAIDO NÕMMEMAA

nr 237 LARISSA BRUNDUKOVA

nr 238 MIKK PUHALAINEN

nr 239 JELENA LOOD

nr 240 UUNO KÕKS

nr 241 MIHKEL PÄÄRDE

nr 242 RIMMA MIHKRA

nr 243 ANDRES OTSALT

nr 244 HILDA KÕKS

nr 245 RIINA IVASK

nr 246 EHA VASSILA

nr 247 REET HÕIM

nr 248 MARJE PENT

nr 249 ÜLO SURVA

nr 250 TIIU-REET KÕNNUSSAAR

nr 251 KAARE SCHULTS

Kandidaate - 32

Valimisliit ELVA VALLAKODANIK

nr 252 EVA KAMS

nr 253 PRIIT KOLLIST

nr 254 TÕNU AIGRO

nr 255 KARITA ROKKA

nr 256 KRISTEL ILVES

nr 257 MEELIS KASK

nr 258 HARALD KURG

nr 259 SILVER LAKS

nr 260 ARVET SILK

nr 261 JÜRI ALLIK

nr 262 JANIS MARDI

nr 263 KÜLLIKE LÕHMUS

nr 264 LIINE LEETBERG

nr 265 ANDRUS LOOSKARI

nr 266 REIN KURESOO

nr 267 EDA UIBO

nr 268 ELLE SERMAT

nr 269 KRISTI HANNUS

nr 270 EVALD RAIDMA

nr 271 AIN PEDAK

nr 272 MERLE MILISTE

nr 273 MARET KALLEJÄRV

nr 274 LEIKI SILD

nr 275 ROMARIO SIIMER

nr 276 HELEN UIBO

nr 277 KAIDO MÜÜRSEPP

nr 278 HENRI VALDMANN

nr 279 JÜRI HAAMER

nr 280 URMAS HEINASTE

nr 281 ARTO LARM

nr 282 MARGO TULF

nr 283 MARGUS RUMP

nr 284 EVE PEHTER

nr 285 MARGUS IVASK

Kandidaate - 34

Valimisliit Ettevõtlikud

nr 286 MADIS ESS

nr 287 TOOMAS HANNI

nr 288 KALJU HOOK

nr 289 TEA JOHANSON

nr 290 ANNIKA JÕGISTE-JOHANSON

nr 291 RIINA-MERIKE KOEMETS

nr 292 TOOMAS LAATSIT

nr 293 MÄRT MEESAK

nr 294 MARTTI MUTTIK

nr 295 ÜLLA NAPP

nr 296 MERLE ROOMETS

nr 297 AARNE SALO

nr 298 MARTTI TAMMARU

nr 299 MIHKEL TUUL

Kandidaate - 14

Kambja vald - kandidaate 76

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 76

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 101 JEKATERINA KUUSIK

nr 102 ANTI KALVET

nr 103 TOOMAS KELDOJA

nr 104 LEMMO JONUKS

nr 105 ELLE PÜTSEPP

nr 106 ANATOLI JÜRGENSON

nr 107 KAIRI KELL

nr 108 ILLART KIVISALU

nr 109 ANNALIISA-HELENA TOOM

nr 110 UNO KIISHOLTS

nr 111 JANA MOROZOV

nr 112 TOOMAS SAAG

Kandidaate - 12

Eesti Reformierakond

nr 113 AIVAR ALEKSEJEV

nr 114 ILLARI LÄÄN

nr 115 HEIKI SARAPUU

nr 116 AVELY KALDOJA

nr 117 MEELIS MICHELSON

nr 118 JAANUS KALDOJA

nr 119 TRIIN NÕMMISTU

nr 120 RAIT ROHUMÄGI

nr 121 TOOMAS MURULO

nr 122 RITA-ANETTE KOHAVA

nr 123 PEEP PUIS

nr 124 KARIN SANGLA

nr 125 JAANO UIBO

nr 126 MARGOT VÕSOKOV

nr 127 TOOMAS ARUMÄGI

nr 128 URMAS SARJA

nr 129 KAUPO PIIRSALU

nr 130 ÜLO KARPOV

nr 131 ARNE PEDA

nr 132 ANDRE RAUDIK

nr 133 MAIA UIBO

nr 134 LEHO LIIV

Kandidaate - 22

Valimisliit Koduvald

nr 135 AVO ALLIKSAAR

nr 136 ILONA ANNUK

nr 137 HANNES BRIKKEL

nr 138 IRMA DRENKHAN

nr 139 LEMBIT JAKOBSON

nr 140 VAHUR JÄRV

nr 141 URMAS KASEORG

nr 142 KUUNO KIISLER

nr 143 RAUNO KIURU

nr 144 MERILIIS KUUSLAP

nr 145 KULDAR LEPIK

nr 146 KARDO PAIDE

nr 147 MARGIT METSMÄGIN

nr 148 LIIVI MURUMETS

nr 149 HEIGO MÄGI

nr 150 OLIVER OTS

nr 151 JANNO OTT

nr 152 MEELI PAULSON

nr 153 MARGOT SEPP

nr 154 ENNO SOODLA

nr 155 ROBERT SULE

nr 156 IVAR TEDREMA

nr 157 JÜRI TOOMISTE

nr 158 KERSTIN ROOS

nr 159 MAREK PALUSOO

Kandidaate - 25

Eesti Keskerakond

nr 160 PRIIT ROOSVE

nr 161 LINDA SOSSI

nr 162 VALENTINA TUBIN

nr 163 TIMO KUBPART

nr 164 MERIKE ROSENTHAL

nr 165 LEO KOROTKOV

nr 166 KAIDO SIRGE

nr 168 KRISTJAN ROOSVE

nr 169 VALDUR SOOP

nr 170 VALERI FILIMONOV

nr 171 UUDO KORB

nr 172 KAINO LOPP

nr 173 ERGIINE TOMPEL

nr 175 LEHTE-HÄILI KRIIVA

nr 176 PEETER HIRMO

Kandidaate - 15

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 177 VIRGO KURIST

nr 178 TOIVO SUUROJA

Kandidaate - 2

Kastre vald - kandidaate 91

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 91

Valimisliit Meie Kodu

nr 101 PRIIT LOMP

nr 102 MATI MÖLLER

nr 103 TÕNU MURU

nr 104 TAIVO KIRM

nr 105 MARILIIS TIMMERMANN

nr 106 VILLU LEPIKOV

nr 107 MARJU JANSEN

nr 108 MARJE VÕÕBUS

nr 109 AILI REINHOLD

nr 110 LAURI ROOSIORG

nr 111 SIRJE JÕGIAAS

nr 112 KÜLLI KELL

nr 113 RAIN JANSEN

nr 114 JAAN KIISLER

nr 115 ERIKA TIIMAN

nr 116 MAIE OTSA

nr 117 HEIKO PÄRL

nr 118 IDA TALBONEN

nr 119 ANU KONTRO

nr 120 JUHAN OJAMAA

nr 121 AIVAR MATT

nr 122 AIVAR JÕGAR

nr 123 ANNE LÕSSENKO

nr 124 AIGAR LEOK

nr 125 PILLE-RIIN RAUDSEPP

nr 126 KAIE EIN

nr 127 JAANEK MANGLUS

nr 128 ANITA KOLK

nr 129 PEETER TAMMOJA

nr 130 BIRGIT AASMÄE

nr 131 ALLAN AHMAN

nr 132 IVO DUBOLAZOV

nr 133 URMAS LÜPSIK

nr 134 VILMAR KALA

nr 135 TÕNU OKS

nr 136 MARKO KIVISALU

nr 137 DAISY KUMBERG

nr 138 TAURIS VIJAR

nr 139 VEIKO KÕIV

nr 140 MARJU LAANEMÄE

nr 141 SVETLANA NIKOLAJEVA

nr 142 RAIVO MURUMETS

Kandidaate - 42

Eesti Keskerakond

nr 143 KERSTI ERNITS

nr 144 HELI JAZÕKOVA

nr 145 PEETER KOLLIST

nr 146 ANU HILLERMAA

nr 147 JANERI VÄLJATAGA

nr 148 RAIMO KALDMA

nr 149 GEORGI JAZÕKOV

nr 150 ANNELI VOHLA

nr 151 AILELY RUTTU

nr 152 EHA FJODOROVA

nr 153 MAILA KÜTT

nr 154 SVETLANA NISU

nr 155 TAIVO VILPO

nr 156 INGRID-LY KIISA

nr 157 TOIVO LEIS

nr 158 KRISTA ÕUNAPUU

nr 159 ANNELI TOOMEL

nr 160 TOIVO VILPO

nr 161 KALMER RATTIK

nr 162 MADIS VAHTRAMÄE

nr 163 VALVE KASK

nr 164 OLGA VAHTRAMÄE

nr 165 TIIU HÄRMASTE

nr 166 ELMAR VOHLA

Kandidaate - 24

VALIMISLIIT TÕDE JA ÕIGLUS

nr 167 MATI MEOS

nr 168 ELLEN TOHVRI

nr 169 URMAS PAJU

nr 170 NELLI VASSILA

nr 171 TOIVO MARDISALU

nr 172 KERTU RÜNKORG

nr 173 KIM JÄRVPÕLD

nr 174 VAIKE LILLEMÄE

nr 175 KOIT KIKAS

nr 176 FRÄNK AINLA

nr 177 EDA KALMRE

nr 178 AIVO PIIRSOO

nr 179 EVELYN VON MOLLER

nr 180 HELE SELL

nr 181 KAIDO KULLAMÄE

nr 182 TAIMI JAANSALU

nr 183 URMAS PLEKSNER

nr 184 VIIVIKA KOOK

nr 185 REVO PRIKS

nr 186 AIVAR PRAAKLE

nr 187 VAMBOLA TIIDLA

nr 188 HEINRICH LUKK

nr 189 VIVIKA USTAV

nr 190 MAREK LILLEMÄE

nr 191 HELDUR PETERSON

Kandidaate - 25

Luunja vald - kandidaate 67

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 67

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 AARE ANDERSON

nr 102 KADI KALMUS

nr 103 SILLE KERNER

nr 104 VJATŠESLAV KOROBOV

nr 105 MARGUS KUKRUS

nr 106 VÄINO KÄGO

nr 107 MAIT NÕMMSALU

nr 108 ANDRES ROSENSTEIN

nr 109 RENATE SAGAJA

nr 110 SVEN ŠOIS

Kandidaate - 10

Eesti Keskerakond

nr 111 ALLEN ALLET

nr 112 MAIKHEL ROOSE

nr 113 REIN MICHELSON

nr 114 GUNNAR SALISTE

nr 115 RASMA ROOSE

nr 116 JAANIS AUNAPUU

Kandidaate - 6

Valimisliit Uus Luunja

nr 117 AARE AINSOO

nr 118 AAVO ARRAK

nr 119 JAAN ERELINE

nr 120 LIIDIA HEINSOO

nr 121 AARE JAEMAA

nr 122 KAUPO KIIVER

nr 123 KASPAR KILLAK

nr 124 ALLAN KOSK

nr 125 VLADIMIR KUROPATKIN

nr 126 INDREK KÄRNER

nr 127 VELLO KÜNG

nr 128 ANU MARKUS

nr 129 ANIITA MATKUR

nr 130 HELVE OJAMAA

nr 131 FELIKS PADAR

nr 132 PIRET POHLA-ASIKAINEN

nr 133 HEIKI PÕHJALA

nr 134 ANDRES PÄRNALAAS

nr 135 LIA RAAT

nr 136 AADU RAAV

nr 137 MONIKA REKKER

nr 138 RADŽ SAUK

nr 139 AARE SONGE

nr 140 AIVAR TELLISMÄE

nr 141 TAIMI TENSING

nr 142 TANEL TOMINGAS

nr 143 ERKI UNT

nr 144 EINAR VIIRA

nr 145 MATI VILGAS

Kandidaate - 29

Valimisliit Luunja

nr 146 AIRIN TREIMAN-KIVESTE

nr 147 ALAR LOO

nr 148 EERIKA LUUKAS

nr 149 HANDRI KUSLAP

nr 150 IIRI SAAR

nr 151 KAHRO LEMPU

nr 152 KAIMO KEERDO

nr 153 KAIRE VAHEJÕE

nr 154 KRISTEL LEMPU

nr 155 KÜLLO VÄÄN

nr 156 LILLE REISSAAR

nr 157 MALLE KARABELNIK

nr 158 MARGO LEMPU

nr 159 MARGUS LAUK

nr 160 PIRJO PALL

nr 161 RAILI PAAP

nr 162 RAIT AVISTE

nr 163 ROMMI NEEMSALU

nr 164 RUTH MÄNDMA

nr 165 TARMO TEDER

nr 166 TARVO LAAS

nr 167 VEIKO VAHIMETS

Kandidaate - 22

Nõo vald - kandidaate 57

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 57

Eesti Keskerakond

nr 101 PEETER ERNITS

nr 102 KÜLLI RÜÜTLI

nr 103 VALERI TOKMAN

nr 104 LY SARAPSON

nr 105 PILLE LINDE

nr 106 STEN-SIXTEN TRAKS

nr 107 HIIE PAAS

nr 108 SIIRI LILLO

nr 109 HEINO PROST

Kandidaate - 9

Eesti Reformierakond

nr 110 ARNO ANTON

nr 111 KRISTA LOOG

Kandidaate - 2

Valimisliit "Vali Nõo!"

nr 112 KRISTA KVARNSTRÖM

nr 113 KAI TOOM

nr 114 AIGAR BRETT

nr 115 MART RAUDSAAR

nr 116 SILVER LEHESAAR

nr 117 HELEN VOIKA

nr 118 MARGE ALTIN

nr 119 HELI VEIDE

nr 120 ELERI VISNAPUU

nr 121 MARJU ROHTMETS

nr 122 ANTS TAMM

nr 123 ANDRES JUUR

nr 124 ANNE MARKVARD

nr 125 RAUL VESTER

nr 126 KRISTEL HÜDSI

nr 127 HARRI KUBRI

nr 128 MAIRE ULST

nr 129 ANNE-LY JUHKAM

nr 130 SIIM JAANSON

nr 131 IMBI TANILSOO

nr 132 JÜRI ALISTE

nr 133 TAAVI MERISALU

nr 134 ZOJA UDALTSOVA

nr 135 ANTS LILLEVERE

nr 136 VELLO BRETT

nr 137 KÜLLIKKI TOKMAN

nr 138 RIINA SOONVALD

nr 139 ARDO RUUL

nr 140 PRIIT RANDALA

Kandidaate - 29

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 141 RAIN SANGERNEBO

nr 142 JAANUS JÄRVEOJA

nr 143 LEMBIT TORU

nr 144 KAIDO VOOR

nr 145 LAURITS LEEDJÄRV

nr 146 JAAN POOM

nr 147 TEET MARRAN

nr 148 SILVER PASTAK

nr 149 HILLE LAOS

nr 150 ENE ARUS

nr 151 EERIKA SOOTLA

nr 152 MAIT RAIG

nr 153 KRISTJAN VANASELJA

nr 154 ANDRES LOMP

nr 155 AHTO REINO

nr 156 MART KREEVALD

Kandidaate - 16

Üksikkandidaadid

nr 157 VILMAR VALDNA

Kandidaate - 1

Peipsiääre vald - kandidaate 242

Valimisringkond nr 1 (Peipsiääre vald) - kandidaate 32

Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad

nr 101 KONSTANTIN AVVO

nr 102 NATALIA PODGORNAJA

nr 103 MARIA DUDKINA

nr 104 GALINA KULAK

nr 105 JUULIA KRUGLOVA

nr 106 GEORGI KUZNETSOV

nr 107 MARKO MESI

nr 108 ANNA NIKOLINA

nr 110 JAAN VÕLLI

nr 111 OLGA JERŠOVA

Kandidaate - 10

Eesti Keskerakond

nr 163 ANDREI KRASSOHHIN

nr 164 VALERI KALJAGIN

nr 166 MIHHAIL GORIN

nr 167 FJODOR GORIN

Kandidaate - 4

Valimisliit Uus Vald

nr 216 ALEKSANDR ŠIROKOV

nr 217 VIKTOR FILIPPOV

nr 218 FAINA SAVOSTKINA

nr 219 ANDREI BARANIN

nr 220 GENNADI GRIGOROV

nr 221 LARISSA FILIPPOVA

nr 222 MARIKA KAJA

nr 223 PJOTR KOHTOV

nr 224 ALEKSANDR KRJOHHOV

nr 225 TATJANA KRJOHHOVA

nr 226 ANDREI MIHHAILOV

nr 227 AIVO MÄGI

nr 228 JÜRI PLUKK

nr 229 NIKOLAI POLJAKOV

nr 230 RAISSA POLJAKOVA

nr 231 ANNA PORTNOVA

nr 232 OLGA SOLOVJOVA

nr 233 LILLI TARAKANOV

Kandidaate - 18

Peipsiääre vald - kandidaate 242

Valimisringkond nr 2 (Alatskivi vald) - kandidaate 54

Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad

nr 112 KÜLLI MUST

nr 113 LILY HANTSON

nr 114 PEETER VAGULA

nr 115 GRETE HANTSON

nr 116 KAUPO KRUUSAAUK

nr 117 MARGIT KILTER

nr 118 SILVER REBANE

nr 119 KRISTI KUUSIK

nr 120 ENNO SIMSON

nr 121 MARGUS POOLAKESE

nr 122 MALLE PÄRN

Kandidaate - 11

Eesti Keskerakond

nr 168 PAUL MOORA

nr 169 ARNOLD SELGE

nr 170 HELJU VIŠNJAKOV

nr 171 HELMI GALETINA

nr 172 ENNO SILM

nr 173 AGNESSIA LOORITS

Kandidaate - 6

Valimisliit Uus Vald

nr 234 TIIA AIM

nr 235 JELENA AINSOO

nr 236 PRIIT ALLIKIVI

nr 237 MAIMU ARRO

nr 238 ROMAN BUK

nr 239 MAARIKA HELAJA

nr 240 MARGIT HÜNNONEN

nr 241 NIKOLAI JOSIPTŠUK

nr 242 TIINA JÄRS

nr 243 PEETER KIURU

nr 244 VEELE KOOK

nr 245 JAAKO LINDMÄE

nr 246 ANNE LUKK

nr 247 RIINA LUPTOVA

nr 248 HELI MALMISTE

nr 249 ULVI MOORA

nr 250 INGE MÜÜR

nr 251 OLGA PALK

nr 252 RUTT PIRK

nr 253 LJUDMILA POLITANOVA

nr 254 IVAR PÄRN

nr 255 RAINER RAJA

nr 256 KALMAR RAUDSEPP

nr 257 MARIKA RUSIN

nr 258 ENE SAVOLAINEN

nr 259 VALENTINA SOBOLEVA

nr 260 VEERA SUITS

nr 261 SIRJE SUKK

nr 262 SVEN SÄRKI

nr 263 TAIRI TAMM

nr 264 JANNO TOMSON

nr 265 ANDU TÕRVA

nr 266 MADE UUS

nr 267 URMO VILLIK

nr 268 KRISTINA VULF

nr 269 KAJA VÄRV

Kandidaate - 36

Üksikkandidaadid

nr 347 ÜLO MUST

Kandidaate - 1

Peipsiääre vald - kandidaate 242

Valimisringkond nr 3 (Kallaste linn) - kandidaate 42

Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad

nr 123 GENNADI KULKOV

nr 124 LIIDIA OPIKOVA

nr 125 JELENA LAVROVA

nr 126 VEERA PARFENJUK

nr 127 FJODOR KLJAVIN

nr 128 OLGA KEREKETKINA

nr 129 JAKOV ŠLENDUHHOV

nr 130 ILJA KLJAVIN

nr 132 IRINA ŠLENDUHHOVA

nr 133 OLGA KLÕGINA

nr 134 IGOR PARFENJUK

nr 135 SERGEI PARFENJUK

nr 136 ANTONINA BESPALENKO

nr 138 VLADIMIR KUUSIK

nr 139 ENDEL MESIPUU

nr 140 ARTUR PARFENJUK

Kandidaate - 16

Eesti Keskerakond

nr 174 GEORGI GORJUNOV

nr 175 LEONID KUUSIK

nr 176 KLEOPATRA KONDRAŠEVA

nr 177 MIHHAIL ZAHHAROV

nr 178 SERGEI SKRIPKIN

nr 179 ŽAN GORJUNOV

nr 180 VALLI ZAHHAROVA

nr 181 NATALIA GORJUNOVA

Kandidaate - 8

Valimisliit Uus Vald

nr 270 SVETLANA AMELINA

nr 271 MALLE HILPUS

nr 272 ALEKSANDR ŠIROKOV

nr 273 EKATERINA ANUŠOVA

nr 274 ALEKSANDRA BILEVA

nr 275 KIRILL BOGDANOV

nr 276 SERGEI DUBININ

nr 277 LEONID FJODOROV

nr 278 EDUARD LIPP

nr 279 OLEG LUTŠEZARNÕI

nr 280 SERGEI MÖLDER

nr 281 IRINA ORLOVA

nr 282 IRAIDA PETŠONKINA

nr 283 NIKOLAI SERGEJEV

nr 284 IGOR TSELIŠTŠEV

nr 285 DMITRI TSURKAN

nr 286 ENDLA VAAREND

nr 287 IRINA VOLOSSOVA

Kandidaate - 18

Peipsiääre vald - kandidaate 242

Valimisringkond nr 4 (Pala vald) - kandidaate 53

Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad

nr 141 PRIIT KALJUND

nr 142 ÜLLE ALLA

nr 143 AVE OJAKIVI

nr 144 TARMO MOOR

Kandidaate - 4

Eesti Keskerakond

nr 182 KAJA NUKKA

nr 183 URMO PENDER

Kandidaate - 2

Valimisliit Pala - meie koduvald

nr 188 JOZSEF WEINRAUCH

nr 189 MONIKA NÕMM

nr 190 ENE TOOM

nr 191 MARGIT SOIEVA

nr 192 MARIT JUURSALU

nr 193 MIRJE PÕLD

nr 194 EVE ERES

nr 195 INGA JEGOROVA

nr 196 AGNES KIVIRAND

nr 197 ALLAR LAMP

nr 198 ILMAR LAMP

nr 199 MONIKA KAASIK

nr 200 TÕNIS LAUMETS

nr 201 URMAS LÕHMUS

nr 202 MERLE MÜÜR

nr 203 MOONIKA METSMA

nr 204 KATRIN PIIRI

nr 205 ELVI RANDLAHE

nr 206 VAHUR SEPP

nr 207 URMAS TREIAL

nr 208 ENE VAIKMÄE

nr 209 VALLO VUNK

nr 210 ANU VÄRK

nr 211 PAAVO VÄRV

nr 212 KARL VÄRK

nr 213 GRETE-STINA HAARISTO

nr 214 KALEV KARU

nr 215 MALLE WEINRAUCH

Kandidaate - 28

Valimisliit Uus Vald

nr 288 KALEV PARIK

nr 289 URMO KAUR

nr 290 RAIVO KOPPEL

nr 291 AIGAR LAUMETS

nr 292 ROMET VILLEMSON

nr 293 EINI KARV

nr 294 REGINA KIHU

nr 295 MEELIS MÕISA

nr 296 RIINA GROZNAJA

nr 298 RIIVO KOOL

nr 299 PILLE LILLE

nr 300 ALLAN KIISEL

nr 301 MARGUS VÄRK

nr 302 VALMAR MÜÜRSEPP

nr 303 KRISTA VADI

nr 304 KOIT JUURSALU

nr 305 ELMO ERES

nr 306 AILI TENNOSAAR-RANNAJÕE

nr 307 JANIS JUHKOV

Kandidaate - 19

Peipsiääre vald - kandidaate 242

Valimisringkond nr 5 (Vara vald) - kandidaate 61

Valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad

nr 145 KAISA EDENBERG

nr 146 AIN TILGAR

nr 147 AIVAR JOHANSON

nr 148 ERKKI SILM

nr 149 ANNELI TSAKUHHIN

nr 150 ANDO KUURA

nr 151 LIINA JÜRISOO

nr 152 EVA HINN

nr 153 KATRIN SOOME

nr 154 TAUNO LAASIK

nr 155 ERGO VOOLJÄRV

nr 156 TÕNIS HAAVIK

nr 157 ENELI ROOMA

nr 158 MARGIT SAUL

nr 159 REIKO KANGRO

nr 160 JAANUS LAUGA

nr 161 MEELIS PÄRNA

nr 162 ASTRID JASKA

Kandidaate - 18

Eesti Keskerakond

nr 184 ENDEL LAKSAAR

nr 185 TOIVO LAAGUS

nr 186 TAMARA POSPELOVA

nr 187 ELDUR-HUNO UNT

Kandidaate - 4

Valimisliit Uus Vald

nr 308 VÄINO KIVIRÜÜT

nr 309 MADIS AVI

nr 310 KÜLLIKE KUUSIK

nr 311 REIGO PÕDERSALU

nr 312 HAIBULA ZIRKILOV

nr 313 AIVAR OTS

nr 314 LEA SAUL

nr 315 GERT RAUD

nr 316 KALLE VANEM

nr 317 MARIA KERENBERG

nr 318 ARVI VÕIME

nr 319 KARIN KLEMMER

nr 320 RAUL ZIRKEL

nr 321 SIGMAR MAASK

nr 322 VALERI BOŽLOV

nr 323 MARGUS KUSTALA

Kandidaate - 16

Valimisliit Kodukant

nr 324 TARMO LEINI

nr 325 RAIDO TAMM

nr 326 SIRJE LEINI

nr 327 AIN PRISK

nr 328 MARIO TENS

nr 329 ENDLA PÜSS

nr 330 SVETLANA KOSTINA

nr 331 ANNE-LY PÄRN

nr 332 ELARI PILT

nr 333 ANŽEELIKA TAPPO

nr 334 VITALI GULJAJEV

nr 335 PIRET KUKK

nr 336 LEMBIT PIIRMETS

nr 337 MARI-LIIS TAMM

nr 338 LIINA KOORT

nr 339 EDA KASEKÄND

nr 340 LAURI TOLLIMÄGI

nr 341 MARKO LAANESAAR

nr 342 INGA EDELA

nr 343 RAILI PÄRN

nr 344 LEIDA KITS

nr 345 LIINA REMMELG

nr 346 SIRJE PÄRN-JÕGI

Kandidaate - 23

Tartu vald - kandidaate 165

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 165

Valimisliit Korruptsioonivaba Tartu Vald

nr 101 TEET LILL

nr 102 RIHO NÕMMOJA

nr 103 JÜRI SOMELAR

nr 104 KAIRE LOIT

nr 105 JANIKA LILL

Kandidaate - 5

Valimisliit Ühtne vald

nr 106 AIGAR LEPP

nr 107 ANNELII LAISK

nr 108 ARVI LOSSMANN

nr 109 EINAR SIIM

nr 110 ELINA VISK

nr 111 GRETE-LIIS LEPP

nr 112 JAANIKA KREELA

nr 113 KAIE TÕNNE

nr 114 KALMER LOOS

nr 115 KATRIN KAALEP

nr 116 KIRSIKA VILT

nr 117 KÜLLI VIKAT

nr 118 MARTIN PEDAK

nr 119 SIGNE ÜKSIK

nr 120 SIRJE MUUGA

nr 121 TARVO VASSIL

nr 122 TÕNU KALJA

nr 123 VARMO VESKI

nr 124 VÄINO MIIL

Kandidaate - 19

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 125 SIRJE SIMMO

nr 126 MART TOOTS

nr 127 LIIA KASS

nr 128 ALLAR AARDEVÄLJA

nr 129 MARIA KOROTKOVA

nr 130 MARTIN HURT

nr 131 ANDRUS NÕMMISTO

nr 132 KALEV KURS

nr 133 JELENA KLJUTŠIVSKAJA

nr 134 VEIKKO SOIKONEN

nr 135 MAARIKA ROMET

nr 136 RAUNO KOORTS

nr 137 ANNE-MAI MÖLDER

nr 138 LUDMILLA ROMANENKOVA

nr 139 HELDUR MUULI

nr 140 MARIANNE KASE

nr 141 AIVAR VAHER

nr 142 AIRI PERSIDSKI

nr 143 TARMO MIKKO

nr 144 VELJO NURME

nr 145 KAUPO SISASK

nr 146 ROMAN HRISTOV

nr 147 EVE TOOTS

Kandidaate - 23

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 148 TAISTO MARKUS

Kandidaate - 1

Valimisliit Kohalik Elu

nr 149 AIVAR SOOP

nr 150 AIVO OTT

nr 151 ALO AINOMÄE

nr 152 ANNELI KUMAR

nr 153 ANNE-MAI OTT

nr 154 ARIANA ROOBA

nr 155 ARMEN AIVAZJAN

nr 156 ARTHUR VAHER

nr 157 ARVI LIIVAK

nr 158 ATS KUKK

nr 159 AUNE SEPP

nr 160 AVO PEIPONEN

nr 161 EDUARD KUPRI

nr 162 EDY ROOMA

nr 163 EGE MÄESALU

nr 164 EGLE KIVIMÄE

nr 165 ELLE KALJURAND

nr 166 ELLEN POGOST

nr 167 ENDLA SUVI

nr 168 ERKI JÕELAID

nr 169 GERD-KNUD LEMMATS

nr 170 GUIDO SOOSAAR

nr 171 HARRI ORRO

nr 172 HELI MAASING

nr 173 HELIN VEETÕUSME

nr 174 HELVE REIDLA

nr 175 HILLAR KALD

nr 176 ILONA PIIRIMÄGI

nr 177 IMBI ROHEJÄRV

nr 178 INNA VESI

nr 179 JAAGUP LEPP

nr 180 JAANA PUUR

nr 181 JAANUS ROBI

nr 182 JANA ROSENTHAL

nr 183 JANEK ELKEN

nr 184 JANEK HOFFMANN

nr 185 JÜRI KOSTER

nr 186 KAAREL MELK

nr 187 KADRI VIIL

nr 188 KAIDO KRIIT

nr 189 KAIDO PÕDERSOO

nr 190 KAIDO RÄTSEP

nr 191 KAISA OJA-MEHINE

nr 192 KAJA VEEDLER

nr 193 KALLE AULE

nr 194 KARL PÄRTELPOEG

nr 195 KATI REIMANN

nr 196 KEN OLBREI

nr 197 KERSTI GUTMANN

nr 198 KERTTU KELNER

nr 199 KLARIKA VARIK

nr 200 KOIT KRAAV

nr 201 KRISTA TREIAL

nr 202 KÜLLI SUVI

nr 203 LAURA LIIKVART

nr 204 LUDMILLA PROOVEL

nr 205 MADIS REMBEL

nr 206 MAIE KOITMÄE

nr 207 MARGUS PÄRSIK

nr 208 MARGUS VISNAPUU

nr 209 MARIKE ADAMKA

nr 210 MARKO MÄRSS

nr 211 MARLEN PAABOR

nr 212 MATI KÖHLER

nr 213 MEELI KRUUS

nr 214 MEELIS PÄRTELPOEG

nr 215 MERLE LOMP

nr 216 MIIA MURD

nr 217 NEEME HURT

nr 218 PEETER TIMMA

nr 219 PEEP PUUSEPP

nr 220 PIRET SIIVELT

nr 221 RAIGO POOL

nr 222 RAIKO ALLIK

nr 223 REIN LELLEP

nr 224 SIIM PÄRSIK

nr 225 SVEN TOBRELUTS

nr 226 TARMO ARUOJA

nr 227 TARMO RAUDSEPP

nr 228 TARMO SILD

nr 229 TEA PENDLA

nr 230 TIINA ANGERJÄRV

nr 231 TIINA SEPP

nr 232 TIIT SANGLA

nr 233 TOOMAS OJAKÄÄR

nr 234 TRIIN UIBO

nr 235 TRIINU TÄPSI

nr 236 TÕNIS LÕUGAS

nr 237 URVE KAASIK

nr 238 VAHUR JURS

nr 239 VAHUR KERGE

nr 240 VAHUR POOLAK

nr 241 VAIKE KARLIS

nr 242 VALEERI RUBEIKA

nr 243 VALENTINA AMAN

nr 244 VALLO KEEM

nr 245 VELLO SULAKATKO

nr 246 VÄINO VAHTRA

nr 247 ÜLLAR LOKS

nr 248 ÜLLE KOOL

Kandidaate - 100

Eesti Reformierakond

nr 249 ARVO PENNONEN

nr 250 KATRIN AAV

Kandidaate - 2

Eesti Keskerakond

nr 251 AIVAR LEPIK

nr 252 ALDO REISBERG

nr 253 FJODOR KOROTKOV

nr 254 KALJU SAKK

nr 255 KASPAR LEPIK

nr 256 JÜRI VAINO

nr 257 TIIU SARV

nr 258 TIMOFEI ILJIN

nr 259 HELVE LEPPIK

nr 260 ANDRUS KALJU

nr 261 ALEKSEI KÜLVJA

nr 262 LEHTE KÄRO

nr 263 AIVAR PAJU

nr 264 ELVIIRE VILLA

Kandidaate - 14

Üksikkandidaadid

nr 265 TRIINU EISMEL

Kandidaate - 1

VALGA MAAKOND - 366 kandidaati

Otepää vald - kandidaate 105

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 105

Eesti Reformierakond

nr 101 KULDAR VEERE

nr 102 KALEV LAUL

nr 103 MIIA PALLASE

nr 104 HEIKKI KADAJA

nr 105 LAURI NÄMI

nr 106 JANA MAE

nr 107 ERMO KRUUSE

nr 108 KENNO RUUKEL

nr 109 TRIIN PEIPS

nr 110 URMAS KULDMAA

nr 111 TIIU TREIMUTH

nr 112 KALEV MERISALU

nr 113 KATRE-LIIS TREUFELDT

nr 114 KALLE PÕLDMÄGI

nr 115 ELMO SAUL

nr 116 GERLI GROSSBERG

nr 117 VALDUR SIILBEK

nr 118 ALEKSANDER MÕTTUS

nr 119 SOLVEIG RAAVE

nr 120 KEVIN KÕO

nr 121 SILVER DRENKHAN

nr 122 MARJU ILISTOM

nr 123 AGRIS POSSUL

nr 124 ANDRES ARIKE

nr 125 INGA KOTKAMÄE

nr 126 SILVER ELJAND

nr 127 KÜLLE VIKS

Kandidaate - 27

Valimisliit Ühinenud Kogukonnad

nr 128 KAIDO TAMBERG

nr 129 MARIKA VIKS

nr 130 RAIVO NURMETU

nr 131 ENE REEDI

nr 132 RANDO UNDRUS

nr 133 AILE VIKS

nr 134 JORMA RIIVALD

nr 135 TATJANA LAADI

nr 136 INDREK TIIDO

nr 137 ÜLLE PUKK

nr 138 VALDUR SEPP

nr 139 TUULI MERIMAA

nr 140 KARL MÕTS

nr 141 MAIRE MURUMAA

nr 142 VOLDEMAR TASA

nr 143 MARJU KARAVIN

nr 144 JUHAN SEER

nr 145 RUTH MUTTIK

nr 146 RAIN-MATI PESOR

nr 147 ENE-MALL VERNIK-TUUBEL

nr 148 VIRGO ROOSE

nr 149 KÜLLIKI PIKK

nr 150 JAANUS BARKALA

nr 151 VIIVE PUUDIST

nr 152 NEEME NURMOJA

nr 153 HEILI KALBRI

nr 154 MARTIN TEDER

nr 155 KAIJA TAMM

nr 156 MEELIS MEHINE

nr 157 REET TINNO

nr 158 KAIDO KIRT

nr 159 IVIKA NÕGEL

nr 160 PEETER KÜMMEL

nr 161 MERLIN MÜÜR

nr 162 RAUL LEHISMETS

nr 163 KÜLLI UIBO

nr 164 KALEV LEMMIK

nr 165 VELLO IIR

nr 166 MERELI MÄNDMETS

nr 167 REIN PULLERITS

nr 168 MARGO KRÜÜNVALD

nr 169 REIN ORG

nr 170 TEET REEDI

Kandidaate - 43

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 171 PRIIT SIBUL

nr 172 PEETER KANGUR

nr 173 JAANUS LEPIK

nr 174 JAAN REIDOLF

Kandidaate - 4

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 175 TIIA VÕTTIN

nr 176 IVO PILL

nr 177 RAIT UIBU

nr 178 ARTUR KARASK

nr 179 TARMO KOSK

Kandidaate - 5

Valimisliit Vabaduse Vikerkaar

nr 180 VILJAR TEDER

nr 181 PEETER AUNAPU

Kandidaate - 2

Eesti Keskerakond

nr 182 JAANUS RAIDAL

nr 183 MARE RAID

nr 184 TOOMAS PETERSON

nr 185 IRJA SÕNUM

nr 186 JAN-ANDER KUNDLA

nr 187 MAIE NIIT

nr 188 RAIVO KIISLER

nr 189 KARIN-KAJA LIIGAND

nr 190 UUNO LAUL

nr 191 REIN VIKARD

nr 192 URVE RAMPE

nr 193 MARNET PEERNA

nr 194 ENN SEPMA

nr 195 KAAREL TAMM

nr 196 MARIE LEOPARD

nr 197 RAIVO TEDER

nr 198 JANE EVERST

nr 199 ÜLLAR SOE

nr 200 VIIVE REINSOO

nr 201 ERVIN SAVISAAR

nr 202 KADRI KENNER

nr 203 HANS TEEARU

nr 204 ANA VINK

nr 205 ALEKSANDER SVEN ESSE

Kandidaate - 24

Tõrva vald - kandidaate 121

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 121

Eesti Reformierakond

nr 101 MAIDO RUUSMANN

nr 102 ENN MIHAILOV

nr 103 AGU KABRITS

nr 104 AIVAR UIBU

nr 105 TIIU VIPS

nr 106 ILONA LEETMA

nr 107 EERO VIISU

nr 108 HARRY MÄGI

nr 109 LAIDI LAAS

nr 110 TÕNU JAANSALU

nr 111 INDREK VALNER

nr 112 PIRET KARU

nr 113 ALEKSANDER ZEMSKOV

nr 114 RIHO VALTNER

nr 115 AIRIKA VETTIK

nr 116 EVELIN TIIVEL

nr 117 AHTI SAAR

nr 118 REIN REINSALU

nr 119 LEA KÕRV

nr 120 ENN NUGIS

nr 121 THAISI KALMUS

nr 122 TIIU-MERIKE PAAS

nr 123 RAIVO LEMBERG

nr 124 MARGE UDRAS

nr 125 RAIN LOORIST

nr 126 MARGIT KARINA-TARASSOVA

nr 127 HARDO LUST

nr 128 MAIMU KURVITS

nr 129 MARGUS VAIKSOO

nr 130 ERKKI NAARIS

nr 131 MONIKA HORN

nr 132 VAHUR SAAR

nr 133 EVE LAAR

nr 134 VALDEKO KALAMEES

nr 135 MARGUS VOITK

nr 136 KALJU TIPKA

nr 137 ANDRES SAAREP

nr 138 MAIRO MALM

nr 139 ÜLLAR JAANI

nr 140 MARGUS MIKK

nr 141 ERGO SILLAT

nr 142 ANDRUS SÖÖT

Kandidaate - 42

Valimisliit Helme kihelkond

nr 143 RIHO KARU

nr 144 HEIGO KOSEMETS

nr 145 ANTS KIRSIPUU

nr 146 ANTI ALTEMENT

nr 147 IRJA TUVIKENE

nr 148 GRISTEL JAAKSON

nr 149 VIRGO KOSEMETS

Kandidaate - 7

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 150 KALLE VISTER

nr 151 ILMAR KÕVERIK

nr 152 MARIKA KÜTT

nr 153 JAANUS VÕRK

nr 154 HELBE SILLAOTS

nr 155 MARIO KIRT

nr 156 SILVER SUUR

nr 157 KIMMO KÄND

nr 158 ALARI KAIS

nr 159 REIKO ANNIKO

nr 160 KALLE SOOVER

nr 161 KAIE NOVIKOV

nr 162 ANDRUS PAUL

nr 163 MARGIT KOLJU

nr 164 PIRET GRANOVSKAJA

nr 165 KÜLLI UIBO

nr 166 AIRI LUIK

nr 167 ASTA VALLANDI

nr 168 ÜLLAR PRIILAHT

nr 169 OLGA LOOGA

nr 170 KALJU LAAS

nr 171 KAIDO SOOLÄTE

nr 172 TÕNIS TÜRK

Kandidaate - 23

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 173 ANTS TAUL

Kandidaate - 1

Eesti Keskerakond

nr 174 TOIVO PÕLDMA

nr 175 EVELIN KULJUS

nr 176 HEINO SOOMLAIS

nr 177 ERJA LIIVSON

nr 178 VELLO JASKA

nr 179 ANTS PIIRSALU

nr 180 MAIE MIKK

nr 181 RIHO VIITAK

nr 182 LEMBIT MÄESALU

nr 183 VELLO JUHANSON

nr 184 TAAVET HERMANN

nr 185 ERSIKA ILISSON

nr 186 ANDRES PARTS

nr 187 MATI JAANSALU

nr 188 ILSE LEHTER

nr 189 ARVU MELTSAS

nr 190 AIN VEEBEL

nr 191 AARE ÕISPUU

Kandidaate - 18

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 192 TARMO TAMM

nr 193 AVE VISOR

nr 194 ANDRUS LEPIKOV

nr 195 ELDUR KAIV

nr 196 MAIRE RIIT

nr 197 MARGO METSOJA

nr 198 ANNE KALME

nr 199 MARKO TAMM

nr 200 REET KÕVASK

nr 201 OLAV NAPRITSON

nr 202 ÜLLA TAMM

nr 203 ARVO LASTING

nr 204 ANU REILJAN

nr 205 SIRLI PIPPAR

nr 206 ELME MAAMÄGI

nr 207 ROMET PILLER

nr 208 ÜLLE TAAL

nr 209 KAJA HASS

nr 210 MERIKAN JASKA

nr 211 INDREK SARAP

nr 212 ANNELI UIBU

nr 213 ALLAN ILISSON

nr 214 AIN SIKK

nr 215 PILLE PABERITS

nr 216 HEINO LAIAPEA

nr 217 KOIT ORTUS

nr 218 MAARIKA SOOMETS

nr 219 ESTIKE UIBOPUU

nr 220 ERGO VIKS

nr 221 KARL KIRT

Kandidaate - 30

Valga vald - kandidaate 140

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 140

Eesti Reformierakond

nr 101 MARGUS LEPIK

nr 102 MARIA SIKK

nr 103 KALMER SARV

nr 104 MARINA JERJOMINA

nr 105 JAAN BALODIS

nr 106 MART VANAGS

nr 107 ENNO KASE

nr 108 VALDEKO NIELSON

nr 109 IVAR UNT

nr 110 ANDRES ILLAK

nr 111 LAURI DRUBINŠ

nr 112 HILLE VOLBERG

nr 113 ATSO ADSON

nr 114 NADEŽDA AMOSSOVA

nr 115 TOOMAS DUVIN

nr 116 TIMUR GRIN

nr 117 HANS HEINJÄRV

nr 118 UNO HEINLA

nr 119 ENE KAAS

nr 120 MEELIS KATTAI

nr 121 VAIKO KIKKATALO

nr 122 MEELIS KIVI

nr 123 RAINER KUUTMA

nr 124 TÕNU KÕIVASTIK

nr 125 ALLAN KÕRRAN

nr 126 ROBERT KÕVASK

nr 127 MAREK KÄIS

nr 128 KERMO KÜLA

nr 129 MADIS KÜLA

nr 130 MARJE LARETEI

nr 131 EDA LEPIK

nr 132 KALEV LUTS

nr 133 MAREK MEKK

nr 134 RAIT NAHA

nr 135 LEIDA PETTAI

nr 136 MARIKA POST

nr 137 KRISTJAN PUUDIST

nr 138 MAILA RAJAMETS

nr 139 FELIKS RÕIVASSEPP

nr 140 RANNO RÄSTAS

nr 141 TRIINU RÄTSEPP

nr 142 TIINA SAARMANN

nr 143 ELLE SEPP

nr 144 RISTO SEPP

nr 145 TIMO SUJEV

nr 146 ENNO TANILAS

nr 147 SULEV TRAHV

nr 148 ERELIN TUMANOV

nr 149 RAIDO ÕIS

Kandidaate - 49

Eesti Keskerakond

nr 150 ALLAIN KARUSE

nr 151 KÜLLIKI SIILAK

nr 152 JÜRI KONRAD

nr 153 KÜLLI LAUGESAAR

nr 154 IGOR JALLAI

nr 155 JULIA BELOVA

nr 156 ALAR NÄÄME

nr 157 SIIRI REILJAN

nr 158 ARNE NÕMMIK

nr 159 ESTER KARUSE

nr 160 ILMAR TÕLNER

nr 161 VALENTINA MELEHHOVA

nr 162 ÜLLE JUHT

nr 163 TIIA PÄRNIK-PERNIK

nr 164 GLEB SLJUSARTŠUK

nr 165 VILJU ARNA

nr 166 VADIM ŠEMELJOV

nr 167 ENDEL UPPIN

nr 168 ENE SOLOM

nr 169 RAIMOND LUTS

nr 170 RUTH JÜRGENS

nr 171 ANTS TIISLER

nr 172 AIVAR JÄNES

nr 173 TANEL SOOVARES

nr 174 RIINA VÄHI

nr 175 ARNO UPRUS

nr 176 VIKTOR MÄGI

nr 177 ELINA NAARIS

nr 178 UDO LIIV

nr 179 OLEV TOMSON

nr 180 ARVO SEEBERG

nr 181 KENOR KOTKAS

nr 182 OLEV RANDMA

nr 183 ROMAN TANNENBERG

nr 184 MATI KIKKAS

nr 185 OLEG VAHRIN

nr 186 KARINA DEMUTSKAJA

nr 187 OLEV KOSLOV

Kandidaate - 38

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 188 VILJAR SCHMIDT

nr 189 MONIKA ROGENBAUM

nr 190 ALAR ROOP

nr 191 RASMUS ONKEL

nr 192 MEELIS KUIVITS

nr 193 KADI ROOTS

nr 194 LIILIA RÄTSEP

nr 195 MERILI MADISSOO

nr 196 IGOR FEDOTOV

nr 197 LAUR SPEEK

nr 198 MARE-KIRSTI ROSENBERG

nr 199 JANIKA PLOOM

nr 200 OLESS KAPALO

Kandidaate - 13

Valimisliit VALGA.ELUOLU.EE

nr 201 ÜLLAR KRUUSTIK

nr 202 JAAN LUHT

nr 203 MARGUS MALLEUS

nr 204 VILJAR SAVI

nr 205 TANEL VALK

Kandidaate - 5

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 206 REIN RANDVER

nr 207 KALEV HÄRK

nr 208 KATRE KIKKAS

nr 209 JELENA JALLAI

nr 210 MADIS GROSS

nr 211 MARINA KROTOVA

nr 212 KAUPO KUTSAR

nr 213 MERIKE METSAVAS

nr 214 VIKTOR HALJASTE

nr 215 ANNE MARKVART

nr 216 JÜRI TEDER

nr 217 EVE TIISLER

nr 218 VLADIMIR BARANOV

nr 219 ANNE PULLER

nr 220 LAURI LOMP

nr 221 GENNADI JURJEV

nr 222 ANNE VIIRA

nr 223 KERMO KÜÜN

nr 224 OKSANA DOBROVOLSKAJA

nr 225 HEIKKI JÄRLIK

nr 226 ANNE PARMAS

nr 227 RUDO LILLELEHT

nr 228 KAJA SISASK

nr 229 MARGUS MUTTIK

nr 230 LEMBE RAUD

nr 231 MARJU MÖLDRE

nr 232 TERESA SALE

Kandidaate - 27

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 233 UNO KASKPEIT

nr 234 JAAN KROON

nr 235 TÕNU REINUP

nr 236 RANNO ALLIK

nr 237 MERRY AART

nr 238 KERT HANIMÄGI

nr 239 VEIKO LEEGISTE

nr 240 MEINHARD KÄGER

Kandidaate - 8

VILJANDI MAAKOND - 630 kandidaati

Mulgi vald - kandidaate 174

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 174

Eesti Reformierakond

nr 101 TAIMO TUGI

nr 102 ANNIKA ARTLA

nr 103 OLAVI ISRAEL

nr 104 ILMAR KADAJA

nr 105 KERSTI KAHU

nr 106 JÜRI KERT

nr 107 TOIVO KÕSS

nr 108 ENELI PÕDER

nr 109 MARGUS PÕLDSEPP

nr 110 MAILIS SAA

nr 111 MERIKE SOOVIK

nr 112 MARKO SUURMETS

nr 113 ENNO TEITER

nr 114 BERIT TUGI

nr 115 SIRET VENE

Kandidaate - 15

Eesti Keskerakond

nr 116 PEETER RAHNEL

nr 117 VILLU VÕSA

nr 118 REIN TARKUS

nr 119 PEETER UISK

nr 120 MARI SAARELA

nr 121 IMRE JUGOMÄE

nr 122 MERJU-MAI LEIARU

nr 123 ÜRJO MÄLKSOO

nr 124 ANNE LADVA

nr 125 TAIVO VÄSTRIK

nr 126 ARNE LOHU

nr 127 MAREK PILT

nr 128 REET PAJU

nr 129 PEETER MÕTTUS

nr 130 UNO SUURMETS

nr 131 ANNIKA VEIDENBERG

nr 132 MARGUS LUKKA

nr 133 KADI KASK

nr 134 VEIKO LÕNDSO

nr 135 LIANA ANDRUŠKO

nr 136 AIMAR PETERSON

nr 137 INGRID KÕIV

nr 138 EVI OISSAR

nr 139 FRED KARU

nr 140 SIGRIT SAAR

nr 141 RICHARD LIIVAK

nr 142 RAUL SONG

nr 143 MAIMU PAUMERE

nr 144 EHA ERMITS

nr 145 OVE JANTER

nr 146 PIRET KOPPELMAN

nr 147 MALLE ERELINE

nr 148 REIN KALM

nr 149 ANNELY PILK

nr 150 DEILY TATAR

nr 151 MARVI REIMANN

nr 152 AVE JELISEJEVA

nr 153 JÜRI TAMTIK

nr 154 GRETE KANGRO

nr 155 JAAN KIVIOJA

nr 156 ENN PINSEL

nr 157 HARRI ELLERMAA

nr 158 TEA ELLER

nr 159 ARVI MEIDLA

nr 160 ERKI VILIDO

nr 161 ÜLLAR PALULILL

nr 162 EERO AKEL

nr 163 KAI JÕESTE

nr 164 RAIVO KUTSER

nr 165 TIIA KAASIK

nr 166 EDA TISLER

nr 167 VIKTOR ŠKURIN

nr 168 KALEV LADVA

nr 169 REIN MÄGI

nr 170 ENDEL PETERMANN

Kandidaate - 55

Valimisliit Karksi Mulgid

nr 171 HEINO LUIK

nr 172 LEILI NAEL

nr 173 ANDI ROGGENBAUM

nr 174 VLADIMIR JELISEJEV

nr 175 ASTA VILUMETS

nr 176 ERKO AALMAA

nr 177 HANS NEPPO

nr 178 JAAK PÕLDMA

nr 179 ANDRES ERG

nr 180 KERSTI MARDISTE

nr 181 VALVE PALU

nr 182 JUTA GROSSTHAL

nr 183 EVE LEOTOOTS

nr 184 ANU KAMPUS

nr 185 KALLE PEIK

nr 186 LIINA KALLASTE

nr 187 EYVE VALLAS

nr 188 HEINO UNIVER

nr 189 LEANIKA KÄÄMER

Kandidaate - 19

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 190 ANDRES RÄÄGEL

nr 191 ANNE SARAPUU

nr 192 LEMBIT HIIESALU

nr 193 SIRJE RIST

nr 194 KAUPO KLAUS

nr 195 VAIKO PÕDER

nr 196 AARE TIRU

nr 197 PRIIT LEPIK

nr 198 TÕNU HÄGGBLOM

nr 199 IVAR SOON

nr 200 ILMAR KOHJUS

nr 201 KAUPO KÄND

Kandidaate - 12

Valimisliit ühtsed mulgid

nr 202 ANU REBANE

nr 203 AIN PEENSOO

nr 204 ANNELI MÄEOTS

nr 205 ELMAR ZIMMER

nr 206 INGA TIIRATS

nr 207 KATI OJALOO

nr 208 KERTI EINSTEIN

nr 209 KUNNAR KERES

nr 210 LAILI LAMP

nr 211 LEO LIIBER

nr 212 MAARJA LENK

nr 213 RAIMO SARV

nr 214 PIRET KOOREP

nr 215 RAIMOND TAMMOJA

nr 216 REIKKO VIRIT

nr 217 SILVI HANNUS

nr 218 TAAVI KASIK

nr 219 TARMO TALU

nr 220 ANU REBANE

Kandidaate - 19

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 221 ENE MAATEN

nr 222 ARVO MALING

nr 223 ERVIN TAMBERG

nr 224 TAEVO VIITAS

nr 225 EVELI ALLIK

nr 226 UDO JAKOBSON

nr 227 JUTA JALAKAS

nr 228 ARGO JÕGI

nr 229 ARE JÄNES

nr 230 HEIKI JÄNES

nr 231 ANTI KALA

nr 232 MARGE KALDA

nr 233 KAI KANNISTU

nr 234 TEA KARTAU

nr 235 HEINO KESKÜLA

nr 236 JURI KOTŠETOV

nr 237 ERIKA KUUSK

nr 238 KATI KUUSK

nr 239 ADE LAANDE

nr 240 INDREK LEPIK

nr 241 PEETER LÄÄNE

nr 242 EERO MALING

nr 243 MARJU MÄGER

nr 244 DMITRI ORAV

nr 245 JÜRI PATUNE

nr 246 LIINA PAUMERE

nr 247 ARVO PEDE

nr 248 ENDEL PURJU

nr 249 ARNE PUTNIK

nr 250 URMAS PÕLLUMÄE

nr 251 SIGRID RUBEN

nr 252 ANDRES RÕIGAS

nr 253 VIKTOR SIIGUR

nr 254 TARMO SIMSON

nr 255 URMAS SUURPUU

nr 256 ANDI SÕMMER

nr 257 KATRIN TAMBET

nr 258 URVE TEHVER

nr 259 TÕNU TUKK

nr 260 VILJAR VEIDENBERG

nr 261 KERLI VOODLA

nr 262 KAUPO VÄLBA

Kandidaate - 42

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 263 ENN SARV

nr 264 ENELI ÕUN

nr 265 ANTU ROHTLA

nr 266 MARIS KREEM-ÕIGUS

nr 267 TOOMAS OISSAR

nr 268 KALJU ÕIGUS

nr 269 VAIRE TÄHEMÄE

nr 270 TEIVID OSIJÄRV

nr 271 JANARI SCHNEIDER

nr 272 AGNES PAVLOVA

nr 273 MAIMU PRULI

nr 274 TÕNU MÜÜR

Kandidaate - 12

Põhja-Sakala vald - kandidaate 99

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 99

Valimisliit Kogukonna Hääl

nr 101 AIN OSTRA

nr 102 AINO VIINAPUU

nr 103 MATI ADAMSON

nr 104 SERGEI VASSILJEV

nr 105 TAIVO LEHESMETS

nr 106 RALF TOOMEL

nr 107 JAAN SIHV

nr 108 KRISTJAN ALLES

nr 109 DAGMAR HODER

nr 110 HUGO HOMMIK

nr 111 ROBERT ILVES

nr 112 MAIVE JÜRMANN

nr 113 URVE KAMBEK

nr 114 MARTIN KLAMP

nr 115 EVE KLETTENBERG

nr 116 TAAVI KÕVATOMAS

nr 117 KAJA LEPPIK

nr 118 AIRE LEVAND

nr 119 MAGNUS LIIR

nr 120 ARVI LOHU

nr 121 REIN MURIK

nr 122 KAIMAR MÄNNIGO

nr 123 KAAREL OMEL

nr 124 KATRIN RONIMOIS

nr 125 REIGO SASSIAD

nr 126 EVE SOOPA

nr 127 TAMBET SOVA

nr 128 REIKO SÜLLA

nr 129 TAIVO TEDER

nr 130 ANTS VAIKLA

nr 131 AILI VELBAUM

nr 132 VAHUR VINGISAAR

Kandidaate - 32

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 133 AVO TAMM

nr 134 ARGO KIIGEMÄGI

Kandidaate - 2

Valimisliit Koostöö

nr 135 AARE KOLK

nr 136 AGO VINGISSAR

nr 137 AIN VAHTRA

nr 138 AIVAR KUNDLA

nr 139 ANDREI PUKMAN

nr 140 ANDRES VINNI

nr 141 ANDRUS KEERD

nr 142 ANNELI KUNDLA

nr 143 ANNELI SIIMUSSAAR

nr 144 ARE AUA

nr 145 ARNOLD PASTAK

nr 146 AVO PÕDER

nr 147 EDA NODAPERA

nr 148 EDA PULLA

nr 149 EDU KUILL

nr 150 EERI PALU

nr 151 EVELYN HÄRM

nr 152 HANNES MÄNNIK

nr 153 HEIKI AREN

nr 154 HERMANN KALMUS

nr 155 INDREK JEGOROV

nr 156 INDREK RANG

nr 157 JAAN JASKA

nr 158 JAAN ZILMER

nr 159 JOEL PURGA

nr 160 KADI ROHELPUU

nr 161 KAITI VINDI

nr 162 KERSTEN KATTAI

nr 163 KEVIN AAS

nr 164 KULDAR KIPPER

nr 165 LEIDA KULD

nr 166 LEMBIT KRUUSE

nr 167 LIIVI LINDEMANN

nr 168 MADIS RANDARU

nr 169 MAIE KÄBA

nr 170 MARGUS LEMMING

nr 171 MARLEN SILM

nr 172 OLAVI UDAM

nr 173 OLEV UMSAR

nr 174 SIIM AVI

nr 175 TARMO RIISK

nr 176 TIIT KRUUSIMÄE

nr 177 TIMO VREIMANN

nr 178 TÕNU AAVASALU

nr 179 TÕNU KUKK

nr 180 URMAS AUN

nr 181 VIIVIKA LEPP

Kandidaate - 47

Eesti Keskerakond

nr 182 TATJANA PITERTSEVA

Kandidaate - 1

Eesti Reformierakond

nr 183 JÜRI HANSEN

nr 184 TÕNU KIVILOO

nr 185 RENEE REMMEL

nr 186 JÜRI SULG

nr 187 KALEV SENGBUSCH

nr 188 ARVI SARJAS

nr 189 AIDE VENDLA

nr 190 IMBI SUURPERE

nr 191 JAAN HANSEN

nr 192 GRETE AHOSEPP

nr 193 REET RANNAMÄE

nr 194 VELLO SÄÄSK

nr 195 KUUNO TIITUS

nr 196 AIVAR ÄRM

nr 197 PIRET JUNALAINEN

nr 198 RAIDO RINALDI

nr 199 ROMEO MUKK

Kandidaate - 17

Viljandi linn - kandidaate 170

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 170

Eesti Keskerakond

nr 101 HELMUT HALLEMAA

nr 102 VALLI PANG

nr 103 PRIIT KAUP

nr 104 SIRJE TAALMAA

nr 105 KARL ÕMBLUS

nr 106 ANNIKA KIIS

nr 107 ARNE SAMMEL

nr 108 KATRIN KIVISTIK

nr 109 ADO TOMSON

nr 110 URVE BERGMAN

nr 111 DMITRI OINAS

nr 112 ANNE KAARMÄE

nr 113 SERGEI KUZMITŠEV

nr 114 MARILIIS JAKOBSON

nr 115 SULEV TINTS

nr 116 LEA SAAREOKS

nr 117 SILVER HIIESALU

nr 118 VALLI VEIGEL

nr 119 VOLDEMAR NIKOLAJEV

nr 120 LIIA ARDEL

nr 121 MARE KUURA

nr 122 AIGAR OJAMETS

nr 123 ENE PÄRNASALU

nr 124 HEINZ HELINURM

nr 125 ZINAIDA MOSIN

nr 126 LEMBIT REINEM

nr 127 VIRVE VUNTUS

nr 128 GUNNAR KRAUSE

nr 129 EHA PUUSILD

nr 130 TOIVO BERGMANN

nr 131 VERONIKA MALINOVSKI

nr 132 NATALJA OINAS

nr 133 VALENTIN ELMET

nr 134 SILVIA JÜRGENS

nr 135 PAVEL ALLAS

nr 136 AINO TUULING

nr 137 AITA SOON

nr 138 VICTORIA ORAS

nr 139 GALINA AGEŠINA

Kandidaate - 39

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 140 HARRI JUHANI AALTONEN

nr 141 HELIR-VALDOR SEEDER

nr 142 JANIKA KIVISTIK

nr 143 STEFAN AIRAPETJAN

nr 144 GERT ELMASTE

nr 145 KRISTEL ELMASTE

nr 146 ANTS HELINURM

nr 147 MERLYN HÕBEMÄE

nr 148 AIVAR KALJUSAAR

nr 149 MARGUS KEERUTAJA

nr 150 TEET LINDMA

nr 151 RODE LUHAÄÄR

nr 152 KARL LUHT

nr 153 AILI MÄNGEL

nr 154 KRISTA NEERING

nr 155 JAAK PIHLAK

nr 156 ALLAN PRAATS

nr 157 RAUNO PÕRU

nr 158 HEIKI RAUDLA

nr 159 PRIIT RAUDLA

nr 160 HENN SEPP

nr 161 RUTH SEPP

nr 162 INGRID SINDI

nr 163 KÄTLY SOORM

nr 164 JAAK SULG

nr 165 ALGER TAMMISTE

nr 166 TÕNIS TIIT

nr 167 MARKO TIITUS

nr 168 AIVAR TRALLMANN

nr 169 VALTER VAHA

nr 170 GUNNAR VEERMÄE

nr 171 ANETT VEETAMM

Kandidaate - 32

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 172 JAAK MADISON

nr 173 REIN SUURKASK

nr 174 JANA PÄHKLEMÄE

nr 175 KAIDO KIVISILD

nr 176 ANDRES ALVER

nr 177 KALLE KIVISTIK

nr 178 RIIVO NEERING

nr 179 HARRI KÜNNAPUU

nr 180 MAREK MADI

nr 181 HEVEL SARV

nr 182 JOEL KISLÕI

nr 183 ANDRUS KÜTTÄ

nr 184 KRISTJAN JUURAK

nr 185 ENE-LYA AKEL

nr 186 KAUPO VILDERSEN

nr 187 TIIU LILLEVÄLI

Kandidaate - 16

Valimisliit Kogukondlik Viljandi

nr 188 INDREK PALU

nr 189 AIN AUKSIMÄE

nr 190 HANNO KIRSCHFELDT

nr 191 ROMET KOSER

nr 192 KRISTIINA OJA

Kandidaate - 5

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 193 HELMEN KÜTT

nr 194 JUHAN-MART SALUMÄE

nr 195 TERJE TROCHYNSKYI

nr 196 RANDEL LÄNTS

nr 197 ÜLLE LUMI

nr 198 KRIS SÜLD

nr 199 LIIS AEDMAA

nr 200 TONIO TAMRA

nr 201 MAARIKA ÕMBLUS

nr 202 JAAK ALLIK

nr 203 MALLE ALLESE

nr 204 LAURI ALVER

nr 205 SIRJE FEDJUK

nr 206 EERO JÄRVEKÜLG

nr 207 VERONIKA RAUDSEPP LINNUPUU

nr 208 JAAN KREE

nr 209 GEA MELIN

nr 210 MAIKO MARKUS

nr 211 KOIDU ILISSON

nr 212 MARKO MÄGI

nr 213 MALLE VAHTRA

nr 214 MARKUS PETER NAGEL

nr 215 ANDRES NUUT

nr 216 RUUBEN RAHUMETS

nr 217 VELLO RAJA

nr 218 RAIVO SIRELPUU

nr 219 URMAS SUIK

nr 220 MARKO SUVISILD

nr 221 PEEP TOBRELUTS

Kandidaate - 29

Eesti Reformierakond

nr 222 MADIS TIMPSON

nr 223 OTT AHONEN

nr 224 PEETER ALLIKOJA

nr 225 TOOMAS ERIK ANIJÄRV

nr 226 ITTA ARAK

nr 227 PEEP ARU

nr 228 KEIRON GOLDING

nr 229 ANDRUS HENGA

nr 230 RAIN HÜVA

nr 231 AIVO ILVES

nr 232 GERRY INSO

nr 233 TÕNU JUUL

nr 234 MATI JÜRISSON

nr 235 TIIT JÜRMANN

nr 236 RISTO KALJURAND

nr 237 KAIDO KANSI

nr 238 TAAVI KERNER

nr 239 ÜLAR KONI

nr 240 KERT KÄRNER

nr 241 AINO LAANSOO

nr 242 ANNELI LAINELA

nr 243 MATTI LOOGA

nr 244 JAAK LUHAKOODER

nr 245 REEVO MAIDLA

nr 246 KALVI MÄRTIN

nr 247 EVE NAANURI

nr 248 GERMAN NAUMENKO

nr 249 JUHAN NÖPS

nr 250 AAVO PALO

nr 251 KEITI PIIRISILD

nr 252 PRIIT PRAMANN

nr 253 KALLI PÕLD

nr 254 TRIINU RÕIGAS

nr 255 ALARI RÄTSEP

nr 256 MART SIKUT

nr 257 VELLO SOVA

nr 258 INNAR SUSI

nr 259 MARGIT SUURMETS

nr 260 SIRLI TALLO

nr 261 ALLAR TEPPART

nr 262 REIN TRIISA

nr 263 PEETER TUUR

nr 264 RUTH VAAR

nr 265 KADRI VALLIMÄE

nr 266 MAIA VIIKOJA

nr 267 KERT VILLEMS

nr 268 EPP VÄLBA

nr 269 OLIVER ÕUNAP

nr 270 ANNE-LY ÜTSIK

Kandidaate - 49

Viljandi vald - kandidaate 187

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 187

Valimisliit Vabad Vallakodanikud

nr 101 MARGUS JUURIK

nr 102 AVO GRÜNBERG

nr 103 MARGIT KALAMEES

nr 104 TARMO KASUK

nr 105 VELLO KAUP

nr 106 SALME KOPLIKASK

nr 107 MART KIISKÜLA

nr 108 LEMBIT KÜLAOTS

nr 109 JAAN LEPIK

nr 110 ÜLLE LEPIK

nr 111 OLEV LUIK

nr 112 VÄINO LUIK

nr 113 JAAN LUKAS

nr 114 MARKO MIHAILIŠIN

nr 115 HELLAR MUTLE

nr 116 TÕNU NAAR

nr 117 LEMBIT OLLI

nr 118 KALEV PEHME

nr 119 AARNE PÄRN

nr 120 MAIT SIIRUS

nr 121 KARIN TAUKAR

nr 122 SIIM UUSNA

nr 123 VÄINO VIIDEBAUM

Kandidaate - 23

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 124 ALAR KARU

nr 125 KAUPO KASE

nr 126 ENE SAAR

nr 127 RIVO AREN

nr 128 ANDO ADAMSON

nr 129 OLEG AKOPJAN

nr 130 HARRY ANDRESSON

nr 131 CÄROLYN ANNUS

nr 132 REIN ANTON

nr 133 TARMO ARAK

nr 134 PEETER ARRO

nr 135 AIRI ARUOJA

nr 136 ARTUR GROSSTHAL

nr 137 ANTS JÄNES

nr 138 ANDRUS JÜRGENSON

nr 139 JAANUS KAASIK

nr 140 AIVE KALDRA

nr 141 KALEVI KAUR

nr 142 MARGIT KIRSS

nr 143 LY KIRT

nr 144 ANU KIVI

nr 145 MARIKA KIVISTIK

nr 146 TIIA KLEIN

nr 147 PRIIDU KOSEMAA

nr 148 PIRET KUKK

nr 149 AIVAR KUSTAVUS

nr 150 ZURAB KVARATSHELIJA

nr 151 RAIVO LAIDMA

nr 152 JAAN LEETSAR

nr 153 TIIU-MALL LUTSAR

nr 154 KAJA LÄÄTS

nr 155 JOEL MANDRI

nr 156 ILLE MIRKA

nr 157 LAURI MURDLA

nr 158 DEENA MÄGER

nr 159 PIIA MÄND

nr 160 JAAN MÄTAS

nr 161 KALLE NUKKA

nr 162 KALEV NURK

nr 163 MARE PARIIS

nr 164 PIRET PARM

nr 165 PEETER PEEK

nr 166 ELLEN PIIRAK

nr 167 ANTS RAADIK

nr 168 HEINO RUUS

nr 169 JANEK SANKMANN

nr 170 ARGO SASS

nr 171 KÄLINA SAVKA

nr 172 AIN SIBUL

nr 173 PILLE SIHVER

nr 174 ENE SILLAMAA

nr 175 RAUNO SOO

nr 176 MARET TAMME

nr 177 ROLAND TULIK

nr 178 TARMO TÜRK

nr 179 MATI VALLI

nr 180 KADRI VOLLMANN

nr 181 VIKA ZIEDS

Kandidaate - 58

Eesti Reformierakond

nr 182 SULEV KANNIMÄE

nr 183 JARL MÕTSAR

nr 184 LEO AASA

nr 185 KALLE AAVIK

nr 186 MAIT ALLAS

nr 187 TANEL ALLIKSAAR

nr 188 PEETER ERGMA

nr 189 ÜLLE GURJEV

nr 190 MEELIS HUNT

nr 191 ÜLAR IGANDI

nr 192 PEETER ILVES

nr 193 KASPAR JUHKAMSOO

nr 194 MARGUS JÕHVE

nr 195 HEINO JÄRVE

nr 196 VIIVIKA KARV

nr 197 MAARIKA KIISLER

nr 198 VALMO KILK

nr 199 URVE KIMMEL

nr 200 LOIT KIVISTIK

nr 201 OTT KUKK

nr 202 MADIS LAND

nr 203 URVE LOIT

nr 204 JANA MAALMEISTER

nr 205 RAIT MÄRTIN

nr 206 ALLAN ORAS

nr 207 EVELIN PAISTU

nr 208 GERLI PUKK

nr 209 KALEV PÕDER

nr 210 PEETER RAUD

nr 211 VARJE REEDE

nr 212 MAILA RIMMEL

nr 213 RUSTAM ROMANTŠUK

nr 214 ANDRES SAVI

nr 215 RASMUS SILLAMAA

nr 216 MARGUS SUIGUSAAR

nr 217 JAANEK TALISAINEN

nr 218 TIINA TAMBET

nr 219 OLEV USTINOV

nr 220 LIIS VOLBERG

Kandidaate - 39

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 221 ÜLO TUVI

nr 222 MEDI MEIKAR

nr 223 VALMAR HAAVA

nr 224 HELGI LIIK

nr 225 ANDO TULVIK

nr 226 LAURI LEESMEND

nr 227 MARTIN KLEIN

nr 228 LEO SAKS

nr 229 AARNE TOOMSALU

nr 230 GUSTAV SINIVÄLI

nr 231 TAIVO KAASIK

nr 232 KERLI TAHKER

nr 233 RÜNNO VEEVO

nr 234 ANDRES KAARMÄE

nr 235 VALTER LUHAÄÄR

nr 236 TAAVET LOMP

Kandidaate - 16

Eesti Keskerakond

nr 237 JUHAN JUHKAMSOO

nr 238 SIRJE ALLIK

nr 239 SIRJE PULLISAAR

nr 240 ELVE LILLEMÄGI

nr 241 MARTIN ENN

nr 242 REIN ILVES

nr 243 PAUL ASU

nr 244 RELIKA KULDKEPP

nr 245 AARE MIKK

nr 246 HELJU AASA

nr 247 SULEV KAVAK

nr 248 ENNO AASMÄE

nr 249 JURI JÄRV

nr 250 BIBI OPER

nr 251 AARE HUNT

nr 252 ALEKSANDR SAVELJEV

nr 253 AARE ANTON

nr 254 FEODOR MIHAILOV

nr 255 KALJU RAND

nr 256 EHA LEPA

nr 257 PEETER TUUR

nr 258 VALERI HARRIK

nr 259 SIRLE PIHL

nr 260 HILJA OJAMETS

nr 261 TOOMAS KÄRMAS

nr 262 VIIVE PAJU

nr 263 KATRIN LINKOV

nr 264 HANS RENNIT

nr 265 KALLE AUS

nr 266 TAAVI PEEK

Kandidaate - 30

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 267 ERICH PALM

nr 268 ANZORI BARKALAJA

nr 269 SIRJE GLÜCK

nr 270 KRISTOFER KÕSS

nr 271 HEINO LAPP

nr 272 MEELI LIIK

nr 273 OMAR MELTSA

nr 274 HILSA MOSOLAINEN

nr 275 ENE MÄNNIK

nr 276 ILME NURMSALU

nr 277 MADIS OLM

nr 278 TIIA PARIK

nr 279 AIVAR PIIR

nr 280 NELE RATTAS

nr 281 ANU RAUD

nr 282 ANDI REITEL

nr 283 ÜLAR SAAR

nr 284 ENN SIIMER

nr 285 HENRI VÄRE

nr 286 JUHAN ÄNILANE

Kandidaate - 20

Üksikkandidaadid

nr 287 ERIK VALTMÄE

Kandidaate - 1

VÕRU MAAKOND - 628 kandidaati

Antsla vald - kandidaate 97

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 97

Eesti Keskerakond

nr 101 KERSTIN-OUDEKKI LOONE

nr 102 SVETLANA KAASIK

nr 103 VILJAR KAVANT

nr 104 MARGUS TAMMSALU

nr 105 MERLE KUKK

nr 106 KALLE SAAREMETS

nr 107 ELERI DRÄBTSINSKI

nr 108 TÕNIS TUUSIS

nr 109 ALBIINA VÄRNIK

nr 110 MERIT TUUSIS

Kandidaate - 10

Valimisliit Me elame siin

nr 111 AIRI HALLIK-KONNULA

nr 112 ALLAR AALDE

nr 113 ANNA-LIISA MANDLI

nr 114 EGELY PRUULI

nr 115 EVELYN TÕNISTE

nr 116 HELEN LAIDMA

nr 117 HELEN VETTIK

nr 118 HELINA KUUSK

nr 119 JAANUS TAMMET

nr 120 KADI SÖÖT

nr 121 KAIA PRUULI

nr 122 KAIDO JUKS

nr 123 KAILI PREISMANN

nr 124 KAIRO KREEVALD

nr 125 KALEV JOAB

nr 126 KALLE NURK

nr 127 KARILLE BERGMANN

nr 128 KERSTI AARMAA

nr 129 KRISTINA KREEVALD

nr 130 KÄTLIN AIDLA

nr 131 LIANA ALLAS

nr 132 LY RAUDSEPP

nr 133 MARGUS KONNULA

nr 134 MARJE TANILAS

nr 135 RANDO TREIMUTH

nr 136 RISTO TÕNISTE

nr 137 TAAVI KANNIMÄE

nr 138 URVE KASKA

nr 139 VALLO PÄRN

nr 140 VEIKO HAUGAS

nr 141 VIRVE ÜPRUS

nr 142 ÜLAR MOREL

Kandidaate - 32

Valimisliit ANTSLA-URVASTE

nr 143 AIRE REILJAN

nr 144 AIVO VÄRTON

nr 145 ANGELA MÕTS

nr 146 ANNE UPPIN

nr 147 ASTA ABILINE

nr 148 AVO KIRSBAUM

nr 149 ELLEN VAROV

nr 150 JAANUS RATTUS

nr 151 JANIKA TÕNTSEL

nr 152 KADRI HILLAK

nr 153 KAIRE UIBOLEHT

nr 154 KARMEN LIBA

nr 155 KURMET MÜÜRSEPP

nr 156 KÄTHLIN KANGRO

nr 157 LAURI LAATS

nr 158 LEA JÕEVERE

nr 159 LEHAR LIIBERT

nr 160 LEHAR NEVE

nr 161 LEMBIT VAIKNEMETS

nr 162 MAIVI PILL

nr 163 MARJE KANGRO

nr 164 MERIKE PRÄTZ

nr 165 PEETER KIRSCHBAUM

nr 166 RAIVO VALLNER

nr 167 RITA SÄRE

nr 168 ROLAND GEIER

nr 169 ROLF KIITSAK

nr 170 SIGNE HELLAMAA

nr 171 SVEN SISKA

nr 172 TIIT NEEVE

nr 173 TRIIN UIBO

nr 174 VALDUR ROOTS

nr 175 ÜLLAR SALUMETS

Kandidaate - 33

Valimisliit Ühisjõud

nr 176 ÜLLAR AHI

nr 177 VJATŠESLAV ANDRITSKI

nr 178 ENELY JAANI

nr 179 JAREK JÕELA

nr 180 VILJO JÕELA

nr 181 AARNE KAUR

nr 182 LAURI KEEROV

nr 183 MARGUS KLAAR

nr 184 TALVO KONT

nr 185 HEINAR KOOL

nr 186 KAIRIT LADVIG

nr 187 ARVET MÕTS

nr 188 PIRET OJAVEER

nr 189 JANEK PAEGLIS

nr 190 RIHO ROON

nr 191 RAIN RUUSA

nr 192 GUNNAR SARAPUU

nr 193 KRISTJAN SIBUL

nr 194 EVI ZIRK

nr 195 ANITA TRETJAK-ORAV

nr 196 TIIT TÕNTS

nr 197 KALEV VESKUS

Kandidaate - 22

Rõuge vald - kandidaate 183

Valimisringkond nr 1 (Haanja vald) - kandidaate 43

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 URMAS KALDA

nr 102 RIHO LEHISTE

nr 103 ANNE MÄEOTS

nr 104 ANDRES NAGEL

nr 105 MAIE OPPAR

nr 106 KADRI PARTS

nr 107 KATRIN PILT

nr 108 JÜRI PRUTT

nr 109 ERKI SOK

nr 110 TAMAR TIGANE

nr 111 VAHUR VEEROJA

Kandidaate - 11

Valimisliit Meie Vald

nr 172 AIGAR KALK

nr 173 SAILA KALK

nr 174 UNO KONS

nr 175 EGLE KÕVA

nr 176 MAREK KÕVA

nr 177 PÄÄRN OPPAR

nr 178 KATRE PALO

nr 179 SIRJE PÄRNAPUU

nr 180 JAANIKA TORP

nr 181 AIN-IVAR TUPP

Kandidaate - 10

Eesti Keskerakond

nr 232 ILSE SOKK

nr 233 SILVI METS

nr 234 SULEV SOKK

nr 235 KAIMO ERNITS

nr 236 JÜRI ALLAS

Kandidaate - 5

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 255 KALMAR LUISK

nr 256 ANDRES-AIVAR LÜÜS

nr 257 MIRJAM SAAMO

nr 258 SIIM LÄTE

nr 259 MATI MÖLDER

nr 260 MAARJA TEPPO

nr 261 AHTO LUISK

nr 262 RENE TIGANE

Kandidaate - 8

Kõrgemaa valimisliit

nr 273 AGU HOLLO

nr 274 HENN-HILLAR KALKUN

nr 275 SALE SOKK

nr 276 ANU TAUL

nr 277 AITA VEELMAA

nr 278 SILVER NÄKK

nr 279 MADIS PERLI

nr 280 JOHANN-KRISTJAN TOOTS

nr 281 KALMER VODI

Kandidaate - 9

Rõuge vald - kandidaate 183

Valimisringkond nr 2 (Misso vald) - kandidaate 17

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 112 AIN PAJO

nr 113 TIIT NIILO

nr 114 TIIT OJAOTS

nr 115 KERMO RANNAMÄE

nr 116 URMAS PEEGEL

nr 117 ARMO RAAG

nr 118 INGE PILT

nr 119 AVERI UMBLEJA

nr 120 TAURI MIHKLISAAR

nr 121 MIRKO JANUS

nr 122 RIITA UMBLEJA

Kandidaate - 11

Valimisliit Meie Vald

nr 182 AIGAR PAAS

nr 183 ERE KÄIS

nr 184 ANNABEL UIBO

nr 185 MIREK SULU

nr 186 VERONIKA PIIR

Kandidaate - 5

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 263 VAINO RAUBA

Kandidaate - 1

Rõuge vald - kandidaate 183

Valimisringkond nr 3 (Mõniste vald) - kandidaate 29

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 123 MEELIS MÕTTUS

nr 124 PEETER TOROP

nr 125 KADRI SILD

nr 126 HELEN PUUSALU

nr 127 HELDUR ORG

nr 128 ANDRUS VALGE

nr 129 KRISTO HAINSOO

nr 130 ÜLAR KOEMETS

nr 131 REIN KÕIV

nr 132 KAINO ZILMER

nr 133 HENN SARV

Kandidaate - 11

Valimisliit Meie Vald

nr 187 KATRIN ROOP

nr 188 AVE MAILEHT

nr 189 MARILIN KIISK

nr 190 REGINA SAAR

nr 191 ROMET PAZUHANITŠ

nr 192 ROMY RUVEN

nr 193 TÕNU LINDEBERG

nr 194 ULVI TRAHV

Kandidaate - 8

Eesti Keskerakond

nr 237 MAKSIM NIKITIN

nr 238 ARNOLD-JULIUS TIITS

nr 239 JAANUS HASS

nr 240 MEELI PÕDER

nr 241 JAANUS PÕDER

nr 242 JAANEK SCHNEIDER

Kandidaate - 6

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 264 HELENA HALLIK

nr 265 INGVAR LAAGEMANN

nr 266 OTT TULVISTE

nr 267 RAIN LUTS

Kandidaate - 4

Rõuge vald - kandidaate 183

Valimisringkond nr 4 (Rõuge vald) - kandidaate 46

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 134 EIMAR HALLOP

nr 135 JAAK PÄCHTER

nr 136 ALAR JOHANSON

nr 137 PEEP KIMMEL

nr 138 TERJE RAJU

nr 139 KALEV KANN

nr 140 JANA TROLLA

nr 141 VÄINO MARJAK

nr 142 MART KRAAN

nr 143 JANEK SISKA

nr 144 MÄRT KUUS

nr 145 TIIT VARBLANE

nr 146 RIHO RUUSAMÄE

Kandidaate - 13

Valimisliit Meie Vald

nr 195 TIIT TOOTS

nr 196 KAREL SAARNA

nr 197 ILMAR AIT

nr 198 KERLI KÕIV

nr 199 TARVI TUUSIS

nr 200 JAANUS KÕIV

nr 201 ELINA JÄRV

nr 202 AHTI LIND

nr 203 RAUL ERMEL

nr 204 IVE RUUSAMÄE

nr 205 ELAR KUTSAR

nr 206 VIIVIKA NAGEL

nr 207 MERIS SAKHOV

nr 208 TAAVI KARU

nr 209 MAIRO LIPMEISTER

nr 210 JOANNA KURVITS

nr 211 KRISTO PERLI

nr 212 SÄLLY JAASKA

nr 213 MAALI KAHUSK

nr 214 KAIDO KÄHRI

nr 215 AVE RAUDVASSAR

nr 216 OLEV MÕTTUS

Kandidaate - 22

Eesti Keskerakond

nr 243 MAIRE MELDRE

nr 244 TARMO KUUS

nr 245 ALDO LÕHMUS

nr 246 KRISTIINA HEERO

nr 247 AIME TIKS

nr 248 VIIVI KRIISA

Kandidaate - 6

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 268 KUUNO KANN

nr 269 AKO SISKA

nr 270 ANDRES SAAREMAA

nr 271 MARGUS SIKK

Kandidaate - 4

Kõrgemaa valimisliit

nr 282 MIRJAM VODI

Kandidaate - 1

Rõuge vald - kandidaate 183

Valimisringkond nr 5 (Varstu vald) - kandidaate 48

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 147 HELLE ALLIKSOO

nr 148 REIN ANSIP

nr 149 DAISY ANTON

nr 150 SIGNE ARUMÄE

nr 151 KADRI GIANNAKAINA LAUBE

nr 152 KERSTI JÕGI

nr 153 ESKO JÄRVI

nr 154 LENNO KANGUR

nr 155 KAJA KASAK

nr 156 TOOMAS KEEM

nr 157 ANNE KIBAL

nr 158 HILLE KIHULANE

nr 159 RUTH KUUBA

nr 160 LEA KUUS

nr 161 JAANA KÕVATU

nr 162 MAIGI NIILUS

nr 163 IGOR RAJU

nr 164 ÕNNE SALUORG

nr 165 EVI TAAL

nr 166 SIGMAR TAMMEMÄGI

nr 167 MONIKA TOOM

nr 168 JANAR UUK

nr 169 MALLE VISSEL

nr 170 RAINER VISSEL

nr 171 ALAR VOOMETS

Kandidaate - 25

Valimisliit Meie Vald

nr 217 MARGUS TREIAL

nr 218 MARIKA PARV

nr 219 ANVAR PÕDER

nr 220 MARGUS RUITLANE-RÜÜTLI

nr 221 AIGI YOUNG

nr 222 ANDRUS PLOOM

nr 223 TOOMAS TRUUP

nr 224 HANNA-LY SILDVA

nr 225 AIVAR ADAMSON

nr 226 MARJE MÜRK

nr 227 HANNES MERISALU

nr 228 SIGNE HAINOJA

nr 229 MAIRO KUUS

nr 230 KATI TRUUP

nr 231 RAIVER LEPP

Kandidaate - 15

Eesti Keskerakond

nr 249 AVE SALUORG

nr 250 KALEV MÄNDMETS

nr 251 RAIVO KIVI

nr 252 ANNE-LY ANTON

nr 253 MAIE SAAL

nr 254 MARIO KIVIRAND

Kandidaate - 6

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 272 ULVI KENDARU

Kandidaate - 1

Kõrgemaa valimisliit

nr 283 ÜLARI KASAK

Kandidaate - 1

Setomaa vald - kandidaate 73

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 73

Eesti Keskerakond

nr 101 RAUL RAIDLA

nr 102 AARE POOLAK

nr 103 MARGO SIRENDI

nr 104 VAINO LINNUS

nr 105 KAREN SONTS

nr 106 GERDA KALLARI

nr 107 ANNA STEPANENKOVA

nr 108 SVETLANA RATTUS

nr 109 MAIT POOLAK

Kandidaate - 9

VALIMISLIIT IGA NULGA HEAKS

nr 110 ARNO VARES

nr 111 FELIKS RAUDKETT

nr 112 KAREL KÕOMÄGI

nr 113 VEIKO JÄÄMETS

nr 114 LIILE KOLTSOV

nr 115 ÜLLE TALUPOEG

nr 116 LAURI LÕHMUS

nr 117 URMAS UTSAL

nr 118 AIVAR ADARI

nr 119 ANDRES KUNNUS

nr 120 ELMER SULEVA

Kandidaate - 11

Valimisliit Ühine Setomaa

nr 121 AARNE LEIMA

nr 122 REIN JÄRVELILL

nr 123 IMRE LIIVAGO

nr 124 RAUL KUDRE

nr 125 VIIVIKA KOOSER

nr 126 PIRET KASE

nr 127 VELLO SAAR

nr 128 REIN TARROS

nr 129 EINAR OINAK

nr 130 ÜLO KÕIVO

nr 131 KATRIN RAHUSOOV

nr 132 ANNELA LAANEOTS

nr 133 MARGUS KRAAV

nr 134 GUURI PIHOLAAN

nr 135 JÜRI SAAR

nr 136 MERIKE TEIN

nr 137 MARGUS PALOK

nr 138 HELLIKA KÕRNAS

nr 139 MARGUS KAPTEN

nr 140 VILLU LILLMAA

nr 141 JAANUS VISKAR

nr 142 AIVO TOONEKURG

nr 143 AARE HÕRN

nr 144 TIIA SAARESTIK

nr 145 OLEG KOSTÕGOV

nr 146 RAIDO ASULA

nr 147 TOOMAS SEIN

nr 148 RAIVO KUNST

nr 149 SILVIA VAO

nr 150 REIN ZAITSEV

nr 151 ÜLLE KAUKSI

nr 152 KRISTO ULJAK

nr 153 EVEN TOOMAS

nr 154 KAIDI KERDT

nr 155 TOOMAS TOOBRE

nr 156 KAIRI KAAR

nr 157 PEETER KOOSER

nr 158 MARGUS PALOLILL

nr 159 TRIINU KOTOV

nr 160 MARGIT MEHILANE

nr 161 SULO NURMEOTS

nr 162 MEELIKE KRUUSAMÄE

nr 163 MARET UTSAL

nr 164 MARGUS SIILIK

nr 165 VAIDO UIBO

nr 166 IVO VALGE

nr 167 VOLLI RÕŽIKOV

nr 168 TAAVI TUIK

nr 169 PAUL PARM

nr 170 EINAR RAUDKEPP

nr 171 VEIKO KÕOPUU

nr 172 KAJA ÕIS

nr 173 MARGUS TIMMO

Kandidaate - 53

Võru vald - kandidaate 106

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 106

Eesti Keskerakond

nr 101 AGO KEIR

nr 102 TERJE OTSATALU

nr 103 ARNO KIRSIMÄGI

nr 104 KÜLLI LAND

nr 105 VELLO HINN

nr 106 VIIVE TOMSON

nr 107 ÜLLAR LILLO

nr 108 LAINE RIITSAAR

nr 109 RAIVO KALLAS

nr 110 KÜLLI ZIUGAND

nr 111 ANDRUS NEDO

nr 112 ENNO KALDE

nr 113 DAIGI-RIIN RAUDVASSAR

nr 114 JANEK KALLAS

nr 115 PAUL ILVES

nr 116 RIHO RAAMAT

nr 117 TARMO VANA

nr 118 JAAK JUHKAM

Kandidaate - 18

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 119 AIN LÕIV

nr 120 AVE KÕLLI

nr 121 ANTI NÕLVIK

nr 122 EVE TOLMIK

nr 123 HEINI SULG

nr 124 JAAK TRAAGEL

nr 125 HANNO KÕRBE

nr 126 KULDAR JÕGEVA

nr 127 KOIT ROOTS

nr 128 MAIMU-AIME NASSAR

nr 129 MAIT KIVI

Kandidaate - 11

VALIMISLIIT ÜHISE VALLA EEST

nr 130 MEELIS AIANURM

nr 131 OTT ALMANN

nr 132 VAIDO ERMEL

nr 133 PIRET HALJEND

nr 134 MERLIS HIRS

nr 135 HELGER HIRV

nr 136 AARE HOLLO

nr 137 JURIS JUHANSOO

nr 138 URMAS JUHKAM

nr 139 ANGELA JÄRVPÕLD

nr 140 MARGUS JÄRVPÕLD

nr 141 TEA KALLASTE

nr 142 RUDOLF KAUKSI

nr 143 AINO KAURSON

nr 144 ILMAR KESSELMANN

nr 145 KALMER KONGO

nr 146 MEELIS KOPPEL

nr 147 REIN KRAAK

nr 148 REET KÄÄR

nr 149 MARGUS KÜPPAS

nr 150 URMET LAIN

nr 151 TIIA LINNAS

nr 152 TOOMAS MAASK

nr 153 HELEN METSMA

nr 154 SIRLE MUISTE

nr 155 TERJE MÄGI

nr 156 HEINO OJAPERV

nr 157 SILJA OTSAR

nr 158 IVARI PADAR

nr 159 MERLIS PAJUSTIK

nr 160 MARGUS PETERSON

nr 161 ILMAR PLOOM

nr 162 TASU PRANGLI

nr 163 KALMER PUUSEPP

nr 164 KÜLLI PÄHN

nr 165 VELLO PÄHN

nr 166 TOOMAS REBANE

nr 167 AUNE REHEMA

nr 168 LAINE REHKLI

nr 169 MEELIS REINBERG

nr 170 VÄINO REPP

nr 171 GEORG RUUDA

nr 172 JAAN RÜÜBERG

nr 173 VAMBOLA SAARME

nr 174 RIINA SABALISK

nr 175 ELAR SARIK

nr 176 KARIN SEPP

nr 177 TÕNU SOOME

nr 178 PRIIT SÜÜDEN

nr 179 TARMO TIMMI

nr 180 MARKO TOLGA

nr 181 RUTH TOOTS

nr 182 IVAR TRAAGEL

nr 183 AHTI TREIER

nr 184 TAAVI TUVIKE

nr 185 ÜLO TÄHT

nr 186 PEETER UDRAS

nr 187 EPP VOITKA

Kandidaate - 58

Eesti Reformierakond

nr 188 AIVAR ROSENBERG

nr 189 KAIRI LUIK

nr 190 JANEK PAULUS

nr 191 KÜLLI VÄHI

nr 192 ROLAND LUKS

nr 193 LISANNA ELM

nr 194 ANTI OSSIS

nr 195 LUULE JÜRISAAR

nr 196 TAAVI PERV

nr 197 AIVE PÄHN

nr 198 EVAR SAAR

nr 199 KERTU PEHLAK

nr 200 KALLI TRUUP

nr 201 KALMER HANNUST

nr 202 KRISTEL RAJATAMM

nr 203 SIRLE-MERLE PALO

nr 204 MAIRE PUUTKA

nr 205 TAIMI KÕRGESAAR

nr 206 RAIN EPLER

Kandidaate - 19

Võru linn - kandidaate 169

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 169

Valimisliit VÕRU EEST

nr 101 INNO TÄHISMAA

nr 102 IRJA TÄHISMAA

nr 103 CARMEN REIDLA

nr 104 JÜRI PALLO

nr 105 ANDRES HELISTE

nr 106 GENNADI TŠEGUROV

nr 107 JÜRI LUIK

Kandidaate - 7

Valimisliit Võru

nr 108 TÕNU JÕGI

nr 109 ANTI PAAP

nr 110 URMAS OTT

nr 111 KERSTI VOSMAN

nr 112 KAIA RAMMUL

nr 113 ASKO SAAREPUU

nr 114 EVE MUSTO

nr 115 HENN TARRO

nr 116 ENDEL TALV

nr 117 TOOMAS MELDRE

nr 118 TRIINU ÕISPUU

nr 119 VOLDEMAR TILGOR

nr 120 JAAN JOONAS

nr 121 KAROLIN RAUDSEPP

nr 122 IGOR VASSERMAN

nr 123 VIKTOR VOLTS

nr 124 SIIRI KONKSI

nr 125 KÜLLI SEENE

nr 126 MARJE PIIGLI

nr 127 ELVI ELVIIRA RÕIGAS

nr 128 AGU NEEDO

nr 129 RAIVO OJAVEER

Kandidaate - 22

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 130 ANDRES KÕIV

nr 131 MARI KOORT

nr 132 TARMO PIIRMANN

nr 133 EVE KIVIMÄGI

nr 134 TAAGO TAABER

nr 135 TIINA SAARNIIT

nr 136 TIMO TAMMIK

nr 137 MARJU PARV

nr 138 TOOMAS PIIRMANN

nr 139 KATI KORNEL

nr 140 HASSO PLOOMIPUU

nr 141 ANDRA TÕLTS

nr 142 AIN PENT

nr 143 EGLE PÄRNASALU

nr 144 OLARI ZUTS

nr 145 EDE PÄHN

nr 146 MARKO EICHE

nr 147 KRISTIINA KULIKOVA

nr 148 RAINI VAARASK

nr 149 MADIS LEPP

nr 150 KAJA KENK

nr 151 AIVAR MÜÜR

nr 152 KALEV LAANPERE

nr 153 SIIM NOPRI

nr 154 ERLIS PALTSEPP

nr 155 HANNO KROON

nr 156 MEELIS MEEMA

nr 157 STEN PALTSAR

nr 158 ELGITA TOOM

nr 159 GERT GORŠANOV

Kandidaate - 30

Valimisliit VÕROKENE

nr 160 JÜRI KAVER

nr 161 ESTER TAMM

nr 162 SIIM PLANGI

nr 163 EVA KUKS

nr 164 EINAR VISNAPUU

nr 165 LILY NIELÄNDER

nr 166 PERTTI PRÄTZ

nr 167 MARIANA KALK

nr 168 MART PERLI

nr 169 TAISI KÄRG

nr 170 MARKO KAUNIS

nr 171 ESTON KURVITS

nr 172 HENDRIK LAUR

nr 173 RAGNAR EERIK

nr 174 AIVAR KAITS

nr 175 INDREK KAUKSI

nr 176 TARMO LAURING

Kandidaate - 17

Eesti Keskerakond

nr 177 ANNELI OTT

nr 178 ÜLO TULIK

nr 179 MERIKE GORŠKOVA

nr 180 ANDRES VISNAPUU

nr 181 HELVE SIIDRA

nr 182 AARE KAUR

nr 183 ALLA TRAAGEL

nr 184 JÜRI MIKS

nr 185 GEIU MÕTTUS

nr 186 SAIROS HÕRAK

nr 187 VALTER-JAAN OSSIS

nr 188 HELKIV LABBI

nr 189 EEVI PAAT

nr 190 OLAV NASSAR

nr 191 MARET LAATS

nr 192 VAMPULA OPER

nr 193 LILJA BABITŠEVA

nr 194 RANDU RAUDVASSAR

nr 195 MARIS ÕISPUU

nr 196 KRISTO KIVIOJA

nr 197 ILME LETT

nr 198 ROMAN ÕISPUU

nr 199 RAIVO RANNALA

nr 200 MARKO TIISLER

nr 201 KALEV OTTIS

Kandidaate - 25

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 202 ANTI ALLAS

nr 203 ENE LIIVAMÄGI

nr 204 SIXTEN SILD

nr 205 MARGIT KÕIVOMÄGI

nr 206 TOOMAS SARAPUU

nr 207 HALLIKI KARBA

nr 208 JURI GOTMANS

nr 209 HELGA ILVES

nr 210 AAVO HUMMAL

nr 211 HILLE SAAREPUU

nr 212 KASPER KEPS

nr 213 INGE JÄRVPÕLD

nr 214 TARMU OSSIP

nr 215 AIGI MUSTO

nr 216 VIKTOR PUOLAKAINEN

nr 217 ERE KUNGLA

nr 218 ANDY KARJUS

nr 219 ESTER PETERSON

nr 220 MARTIN KIKAS

nr 221 SILJA SUIJA

nr 222 RANDO RAUDSEPP

nr 223 ERJA AROP

nr 224 HENN ANTSON

nr 225 KAJA KUSLAPUU

nr 226 ARGO MÕTTUS

Kandidaate - 25

Eesti Reformierakond

nr 227 ANTI HAUGAS

nr 228 LIINA KERSNA

nr 229 JOHANNES KERT

nr 230 KERSTI KÕOSAAR

nr 231 OLEV LÜÜTSEPP

nr 232 MERLE KOIK

nr 233 ANDU VÄRTON

nr 234 HANNA-LIISA ILVES

nr 235 ARIF ŠINGAROV

nr 236 FRED JÜRGEN TARO

nr 237 MAIKI JOAKIT

nr 238 INDREK VIRK

nr 239 MIRJAM LISTAK

nr 240 ALAR ROSENBERG

nr 241 JAANA AINSALU

nr 242 PEETER LAURSON

nr 243 NELE PAVLOVA

nr 244 VLADIMIR TEDER

nr 245 ROBERT UIBU

nr 246 FRED KAMBERG

nr 247 ELKE VOLKOV

nr 248 KRISTJAN SUMERKIN

nr 249 MARTIN PIKK

nr 250 KAUPO TÕUGJAS

nr 251 KRISTO KOSKINEN

nr 252 MARJU LESTSEPP

nr 253 VELLO URGAND

nr 254 ALVAR GROSS

nr 255 RASMUS KOLLING

nr 256 HENNI NASSAR

Kandidaate - 30

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 257 REIN PEEDUMÄE

nr 258 PIRET SIBUL

nr 259 ARNO SILD

nr 260 AIVO ADER

nr 261 AADU BIRNBAUM

nr 262 VEEVI HÕRAK

nr 263 MARTTI KIROTAJA

nr 264 ANDRES MÄEVERE

nr 265 ANU PALOVER

nr 266 ANDRES RAUD

nr 267 ÜLO RINNE

nr 268 PEETER SAAR

nr 269 URVE VAAB

Kandidaate - 13

TALLINN - 1421 kandidaati

Tallinn - kandidaate 1421

Valimisringkond nr 1 (Haabersti linnaosa) - kandidaate 180

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 101 MART LUIK

nr 102 PRIIDU PÄRNA

nr 103 PILLE LILL

nr 104 ANDRES LUUS

nr 105 IMRE RAMMUL

nr 106 KRISTJAN ÜHTID

nr 107 KÕU LIPP

nr 108 KAIE JOSING

nr 109 TIIU VARIK

nr 110 JULIA SAUN

nr 111 ERVIN TRUU

nr 112 JAAK TALVIK

nr 113 RAINER ILVES

nr 114 SABINA AHMEDOVA

nr 115 INDREK KIVISALU

nr 116 SILJA KÄRBIS

nr 117 GEORGI KESKÜLL

nr 118 AARNE LÄTTE

nr 119 LY RAUKAS

nr 120 JANIS RIBULIS

nr 121 MART RAENURM

nr 122 LIIDIA PRAKS

nr 123 KASPAR KARIK

nr 124 HELI KÄSPRI

nr 125 ANU KONKS

nr 126 TARMO ROSENBERG

Kandidaate - 26

Valimisliit Metroolinn

nr 268 JEKATERINA MILOSERDOVA

nr 269 TIMUR BOGDANOV

Kandidaate - 2

Eesti Keskerakond

nr 283 VIKTOR VASSILJEV

nr 284 KALEV KALLO

nr 285 MAREK JÜRGENSON

nr 286 IRINA ANTONJUK

nr 287 EDUARD TOMAN

nr 288 OLGA BARABANER

nr 289 JUHAN HINDOV

nr 290 VLADIMIR PANOV

nr 291 ANDRES ELLAMAA

nr 292 OLEG SILJANOV

nr 293 IGOR GRIBOVSKI

nr 294 INGA RUMJANTSEVA

nr 295 ZAVEN BOZIKJAN

nr 296 TOOMAS SEPP

nr 297 INNA FJODOROVA

nr 298 MARK LEVIN

nr 299 EDUARD PIHLO

nr 300 JULIA TŠAPLÕGINA

nr 301 ARVO ALLEV

nr 302 NATALJA GOLIMBIJEVSKAJA

nr 303 MARJU POOLSAAR

nr 304 MAIE TERIK

nr 305 ENN-TOIVO ANNUK

nr 306 REIN TUISK

nr 307 LIINA KAEV

nr 308 ALEKSEI KOTOV

nr 309 ADELJA PÕLD

nr 310 AGE TAMM

nr 311 TIINA JASKA

nr 312 VALLE FELDMANN

nr 313 MAIRE KURMET

nr 314 RAFIK GRIGORJAN

nr 315 PAAVO PETTAI

nr 316 LELE CAFARO

nr 317 PJOTR JEFIMKIN

nr 318 ANITA ANDERMAN

nr 319 ALEX ANDERMAN

nr 320 SVYATOSLAV MAYER

nr 321 ALEVTINA LOGVINA

nr 322 JEKATERINA KURTŠIKOVA

nr 323 LJUDMILLA LIFAGINA

nr 324 SERGEI FIŠER

nr 325 TÕNIS BRAMANIS

nr 326 JAAK VIHMAND

nr 327 KIRILL VIGUL

nr 328 AIMAR KARU

nr 329 OLGA PONOMARJOVA

nr 330 ANASTASSIA JUREVITŠ

nr 331 PRIIT WILLBACH

nr 332 ANASTASSIA VUKS

nr 333 ALEKSEI MOGILNÕI

nr 334 ALEKSANDR GORNAKOV

nr 335 DANIIL GATÕŽSKI

nr 336 ALEKSEI MAZALOV

nr 337 GRETE ŠILLIS

nr 338 ILONA MELEKHOVA

nr 339 ILMAR KAIV

nr 340 RUTH OJATALU

nr 341 OLGA GORJANSKAJA

nr 342 JEVGENI GURJANOV

nr 343 VOLDEMAR JUUR

nr 344 ALEKSANDR JUDIN

nr 345 ERKKI LEHTINEN

nr 346 NIKITA AKHMATOV

nr 347 ANDREI VAINGORT

nr 348 ARTUR KAEV

nr 349 ILMAR LILLEORG

nr 350 TAIMI TOBER

nr 351 OLGA NIGROVSKAJA

nr 352 TOIVO KASEMETS

nr 353 MARIA MINLIBAJEVA

nr 354 MARKO KREIS

nr 355 TÕNU KIVIMAKER

nr 356 AARE METSJÄRV

Kandidaate - 74

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 783 DMITRI SUHOROSLOV

nr 784 PAVEL BORUNOV

nr 785 JELENA UDALOVA

nr 786 DARJA ZAMULINA

Kandidaate - 4

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 822 URMAS ESPENBERG

nr 823 EDA RÜÜTEL

nr 824 KÜLLI REMSU

nr 825 ÜLLAR SOO

nr 826 KRISTA KÄÄR

nr 827 TIINA ESPENBERG

nr 828 HELBE PREIMANN

nr 829 TIIT TARGAMA

nr 830 VIIVIKA LEITROP

nr 831 ANNIKA SOOTS

nr 832 MARIKA ISTAHL

nr 833 LOORE ANTON

nr 834 ÖÖLE RANNU

nr 835 LIISI KÜLVAND

nr 836 JANEK VIIRLO

nr 837 RAIVO RÜÜTEL

nr 838 LAURI NEBEL

Kandidaate - 17

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 938 ALEKSEI TUROVSKI

nr 939 MARIANNE MIKKO

nr 940 TANEL TALVE

nr 941 ESTER ÖPIK

nr 942 MONIKA MALJUKOV

nr 943 JAAK HOHENSEE

nr 944 AIN BÖCKLER

nr 945 TIIA TIIK

nr 946 VLADIMIR SIMAGIN

nr 947 SIGNE FALKENBERG

nr 948 URMO TREISALT

nr 949 PEETER ALLA

nr 950 JANET VÄÄRTNÕU

Kandidaate - 13

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

nr 1066 JÜRI MÕIS

nr 1067 DANIEL-ALBERT NAURITS

nr 1068 PIRET ELLERMANN-LILL

nr 1069 LEONID TSINGISSER

nr 1070 NATALJA KRASINA

nr 1071 OKSANA KULIK

nr 1072 DMITRI BIRJUKOV

nr 1073 TÕNU KUUSIK

nr 1074 ALEKSANDR MEIGAS

nr 1075 ILJA MONAKOV

nr 1076 JEVGENI VAISBEIN

nr 1077 JAANO LOBERG

Kandidaate - 12

Eesti Reformierakond

nr 1174 KRISTEN MICHAL

nr 1175 HEIDY PURGA

nr 1176 ANTS LEEMETS

nr 1177 KADRI KARUS

nr 1178 VIKTOR TURKIN

nr 1179 PEETER JÜRGENSON

nr 1180 KATRIN HELENDI

nr 1181 LEMBIT KOLK

nr 1182 ANTS VALDMAA

nr 1183 MARTIN TUULIK

nr 1184 VLADIMIR GANTSOVSKI

nr 1185 VADIM LEBEDEV

nr 1186 ANDRES SELG

Kandidaate - 13

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

nr 1277 JAANUS OJANGU

nr 1278 JAAK PROZES

nr 1279 TÕNU PEIT

nr 1280 MARIA MURAKAS

nr 1281 MONIKA PÕLLUVEER

nr 1282 JAANUS PAASOJA

nr 1283 JAAN SAAR

nr 1284 LAURI PÕLLULA

Kandidaate - 8

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 1368 MATTIAS TUROVSKI

nr 1369 ALEKSANDRA GUDIM

nr 1370 MAIGI KÄIGE

nr 1371 EERO UUSTALU

nr 1372 PIRET KÄIGE

nr 1373 ARVI TAPVER

Kandidaate - 6

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1466 KALJU MÄTIK

nr 1467 ALO HELEKIVI

Kandidaate - 2

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 1497 VOLDEMAR KURISTIK

nr 1498 LEA MATIKAINEN

Kandidaate - 2

Üksikkandidaadid

nr 1517 HENDRIK MÖLDER

Kandidaate - 1

Tallinn - kandidaate 1421

Valimisringkond nr 2 (Kesklinna linnaosa) - kandidaate 198

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 127 SVEN SESTER

nr 128 RIINA SOLMAN

nr 129 OLLE KOOP

nr 130 KAIDO KUKK

nr 131 TOIVO JÜRGENSON

nr 132 JAAK AHELIK

nr 133 JÜRI TREI

nr 134 GEORG MÄNNIK

nr 135 SALLA EVELIINA KOIVUAHO

nr 136 LEONARDO MEIGAS

nr 137 RIINA KITT

nr 138 KATI KÄPP

nr 139 KOIT SAAREVET

nr 140 VIIDO POLIKARPUS

nr 141 MERILEN MENTAAL

nr 142 AIVAR KIVISIV

nr 143 KAJA VILLEM

nr 144 MARIKA VANAKÜLA

nr 145 JAANUS-KARL RUISO

nr 146 ENE MIKSON

nr 147 ANDRES KRAAS

nr 148 ŽANNA JEVSEJEVA

nr 149 ANTI LIPP

nr 150 KATRIN KAASIK

nr 151 EHA LÕHMUS

nr 152 JAAK TUKSAM

nr 153 ULVI KOOP

nr 154 DMITRI ŠEGIDA

nr 155 AIVO VASKE

nr 156 PEETER SOLMAN

nr 157 KATRIN HEELE ANDERSON

Kandidaate - 31

Valimisliit Metroolinn

nr 270 JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ

nr 271 MARIS MERISTE

Kandidaate - 2

Eesti Keskerakond

nr 357 MIHHAIL KORB

nr 358 JAAK AAB

nr 359 NATALIA MALLEUS

nr 360 TAAVI PUKK

nr 361 VLADIMIR AFANASJEV

nr 362 JÜRI KUUSKEMAA

nr 363 ABDUL HAMID TURAY

nr 364 NIINA SÕTNIK

nr 365 AINI HÄRM

nr 366 KALLE MIHKELS

nr 367 SERGEI TEPLOV

nr 368 REIN MÜLLERSON

nr 369 JULIA JUURIK

nr 370 VALERI PETROV

nr 371 HELEN LAUSMA-SAAR

nr 372 JEKATERINA FEDKINA

nr 373 LARISSA ŠKURAT

nr 374 MAREK LEEMETS

nr 375 SERGEI GELLER

nr 376 HILLE ILVES

nr 377 GALINA TŠERNAVSKAJA

nr 378 DENISS BIRJUK

nr 379 MEELIS KURGPÕLD

nr 380 OLGA LJUBASKINA

nr 381 ERKKI-ALO KIRDE

nr 382 ERKKI PAABUT

nr 383 RIVO KÜTT

nr 384 VLADIMIR RADOVSKI

nr 385 ARVI KÄÄRD

nr 386 TATJANA TŠERVOVA

nr 387 TIINA LAHERAND

nr 388 JAAN KUNDLA

nr 389 LARISSA SEMJONOVA

nr 390 OKSANA KOTKAS

nr 391 NATALIA DROGUL

nr 392 RONALD ROSS

nr 393 RUTH PEIL

nr 394 ALLA DMITRENKO

nr 395 ARINA HAN

nr 396 DMYTRO BONDARETS

nr 397 IRINA PURRO

nr 398 VIKTOR ŠKOLNIKOV

nr 399 MARAT ALJAUTDINOV

nr 400 ILJA KOSTEROV

nr 401 ALISSA PAVLENKO

nr 402 ELIZAVETA PETROVA

nr 403 DMITRI TŠUMAKOV

nr 404 MARIA RAISKAJA

nr 405 MARJAM NESTEROVA

nr 406 ALEKSEI VAGANOV

nr 407 NATALJA ŠALUHHINA

nr 408 IIVIKA ELVA

nr 409 MARI LEIBENAU

nr 410 ANNE-LY VIIKHOLM

nr 411 DMITRI LOBANOV

nr 412 ARNE SAKKEUS

Kandidaate - 56

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 787 ALISA BLINTSOVA

nr 788 JELENA GRIGORJEVA

nr 789 IRINA KURG

Kandidaate - 3

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 839 HELLE-MOONIKA HELME

nr 840 VEIKO HARTWIG VALGEPEA

nr 841 MAIT TALU

nr 842 RIHO NÜÜD

nr 843 JAANUS TUTT

nr 844 TOOMAS PURRES

nr 845 OLEV PIIR

nr 846 SIMO MARK

nr 847 ARGO MALLA

nr 848 KATRINA KLAAS

nr 849 KNUT THOR KAUR

nr 850 KALEV GROSS

nr 851 IIVI KANN

nr 852 EGLE HOLLMAN

nr 853 DAISY LOMP

nr 854 KARINE SIIAK

Kandidaate - 16

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 951 JEVGENI OSSINOVSKI

nr 952 HELVE SÄRGAVA

nr 953 KARL-MARTIN SINIJÄRV

nr 954 KRISTA KAMPUS

nr 955 MART PUKK

nr 956 TRIIN TOOMESAAR

nr 957 HANNO MATTO

nr 958 KRISTEL RANNAÄÄRE

nr 959 MARGIT HIIET

nr 960 REET LAJA

nr 961 VIRGO PRESS

nr 962 MEELIS KRAUTMANN

nr 963 ESTER BARKALA

nr 964 ELSA METSAR

nr 965 ALO LEILOP

nr 966 EERO RANG

nr 967 TIINA MASING

nr 968 HELJU KRÖÖNSTRÖM

nr 969 REIGO KIMMEL

Kandidaate - 19

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

nr 1078 URMAS SÕÕRUMAA

nr 1079 URMI REINDE

nr 1080 TIINA JOKINEN

nr 1081 PAUL TAMMERT

nr 1082 MIRELL MERIRAND

nr 1083 IRINA JERMAKOVA

nr 1084 MARTTEN KALDVEE

nr 1085 ALEKSANDR APOLINSKY

nr 1086 MARIA BOROVIK

nr 1087 KRISTEL KLIMOV

nr 1088 RITA LOOR

Kandidaate - 11

Eesti Reformierakond

nr 1187 TAAVI RÕIVAS

nr 1188 IVI EENMAA

nr 1189 TOOMAS KRUUSIMÄGI

nr 1190 HELEN MAHMASTOL

nr 1191 JUHAN KANGILASKI

nr 1192 MEELIS SOLL

nr 1193 MARGIT ELVISTE

nr 1194 RAINAR ENDEN

nr 1195 LIANA NÕGENE

nr 1196 PEETER KIVISTIK

nr 1197 RAIT KASPAR PURJE

nr 1198 TOOMAS ZUPPING

nr 1199 TÕNIS LAANEMAA

nr 1200 JAAN RAIKMA

nr 1201 SANDER ANDLA

Kandidaate - 15

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

nr 1285 JUKU-KALLE RAID

nr 1286 SILVER LIIV

nr 1287 HELBE RUBEN

nr 1288 EVE VIIDALEPP

nr 1289 MATS ÕUN

nr 1290 SANDRA MÜÜR

nr 1291 VEIKO HERODES

nr 1292 MARKKO KARU

nr 1293 ALAR TINNUS

nr 1294 RAGNE RIKKONEN-TÄHNAS

nr 1295 HENRI PRIIMÄGI

nr 1296 MIKK RAND

nr 1297 KAUR KIVIRÄHK

Kandidaate - 13

Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks

nr 1361 JANA ŠIMÁČKOVÁ

nr 1362 LANCE GARETH EDWARD BOXALL

nr 1363 INDREK SVEN GRABBI

nr 1364 EDUARDO FERREIRA FONTES MERCER

Kandidaate - 4

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 1374 ALEKSANDER LAANE

nr 1375 AVE ANGERJAS

nr 1376 ROBERT PABSON

nr 1377 KATARIINA AULE

nr 1378 STEN UUSTALU

nr 1379 RAUNO TALUSTE

nr 1380 EVALD LANGEBRAUN

nr 1381 ATS MERESMAA

nr 1382 LAURA LISETE ROOSAAR

nr 1383 DMITRI TERAS

nr 1384 INDREK SÜLLA

nr 1385 VERNER PUHM

nr 1386 MATTI REIMANN

nr 1387 ELERIN VELLING

nr 1388 SIIM VAHTER

nr 1389 LOORE HÄRMAT

nr 1390 KAI KÜNNIS-BERES

Kandidaate - 17

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1468 HILLAR VIKS

nr 1469 BEATRICE FENICE

nr 1470 OKSANA TOOMSALU-MARLEN

nr 1471 LAURA ADAMSON

nr 1472 RIINA EIGI

nr 1473 OLGA TEISTE

Kandidaate - 6

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 1499 HENN LEETNA

nr 1500 ALEKSANDER LEVIN

nr 1501 JANIKA TÕNN

Kandidaate - 3

Üksikkandidaadid

nr 1516 KRISTER KIVI

nr 1518 VOOTELE VAHER

Kandidaate - 2

Tallinn - kandidaate 1421

Valimisringkond nr 3 (Kristiine linnaosa) - kandidaate 126

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 158 TARMO KRUUSIMÄE

nr 159 HELEN HÄÄL

nr 160 AVO ÜPRUS

nr 161 INGRID MÜHLING

nr 162 KARL SANDER KASE

nr 163 REIGO VÄLI

nr 164 KALEV MAIDO

nr 165 ANNELI KOMMER

nr 166 ANDRES LILLEMÄE

nr 167 KAIDO LAURITS

nr 168 ENDEL KALJUSMAA

nr 169 IRIS UUK

nr 170 ELLE DENISOVA

nr 171 VALVI HANNI

nr 172 SIRLE ROSENFELDT

Kandidaate - 15

Valimisliit Metroolinn

nr 272 AGO PRESS

Kandidaate - 1

Eesti Keskerakond

nr 413 ANDREI NOVIKOV

nr 414 MARIKA TUUS-LAUL

nr 415 VADIM BELOBROVTSEV

nr 416 JÜRI ENNET

nr 417 IRINA EMBRICH

nr 418 URMO SAAREOJA

nr 419 NIKOLAI KORB

nr 420 JAAN MÄNNIK

nr 421 OLEG ŽEMTŠUGOV

nr 422 RAIVO TAMMUS

nr 423 HELMUT KOIDLA

nr 424 SVETLANA BALTINA

nr 425 ANASTASSIA ROHTLA

nr 426 TIIT TAMMVEE

nr 427 MARIA JEFIMOVA

nr 428 JEVGENI TAMME

nr 429 AINO SEPP

nr 430 ROLAND ANTON RAND

nr 431 VIKTORIA NIKOLAJEVA

nr 432 JAAK HAUD

nr 433 MIHHAIL NIKITIN

nr 434 LAIMONS RAUDSEPP

nr 435 SERGEI OREHHOV

nr 436 EINO VÄÄRTNÕU

nr 437 KERSTI OTTESON

nr 438 ESTER ANNIKO

nr 439 JULIA PROHHOROVA

nr 440 SILVI TEDER

nr 441 PEETER KRIPSAAR

nr 442 ÜLLE ALIORG

nr 443 SIGRID KARPOVA

nr 444 LEA NÕUAKAS

nr 445 PEETER PIHLAMÄGI

nr 446 SERGEI SERGEJEV

nr 447 NADEŽDA GUNIN

nr 448 ÜLO RÄKK

nr 449 NATALJA VEGŽANOVSKAJA

nr 450 KRISTINA BABAEVA

nr 451 OLGA MARKOVA

nr 452 KIRILL MAKARKIN

nr 453 ANNA JESÕP

nr 454 LJUBOV MORGUNOVA

nr 455 ALEKSANDR GANETSKI

nr 456 MERIKE LAHE

Kandidaate - 44

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 790 EDUARD ŠARÕGIN

nr 791 VALENTINA LUMET

Kandidaate - 2

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 855 URMAS REITELMANN

nr 856 ÕNNELI MATT

nr 857 JÜRI HAMMER

nr 858 GEORG KIRSBERG

nr 859 NELE VALGEPEA

nr 860 PEETER TANI

nr 861 HALJA PAEMURD

nr 862 NIKOLAI JAKOBIŠVILI

nr 863 KARL TOOMING

nr 864 OLEV KOOL

nr 865 INGA PILLET

nr 866 TÕNU RÜÜSAK

nr 867 TAIVO PÕRK

nr 868 LIIDIA HÕBESALU

Kandidaate - 14

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 970 ANDRES ANVELT

nr 971 SIRJE KEEVALLIK

nr 972 HARDI VOLMER

nr 973 MARIS SILD

nr 974 GERTRUD KASEMAA

nr 975 MERLE PORMEISTER

nr 976 AGO PUUSEPP

nr 977 LAGLE MÄLL

nr 978 ANNES SILAS

nr 979 INGA MAIMIK

nr 980 OTT HEIDMETS

Kandidaate - 11

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

nr 1089 PEETER SAKS

nr 1090 MEELIS PAI

nr 1091 INGRID TÄLL

nr 1092 DIANA KLAS

nr 1093 ALEKSEI FILATOV

nr 1094 JANNO UUS

nr 1095 JAANA LUKOVNIKOVA

nr 1096 MAKSIM VÕROVSKI

Kandidaate - 8

Eesti Reformierakond

nr 1202 KAJA KALLAS

nr 1203 REMO HOLSMER

nr 1204 LIIS KLAAR

nr 1205 LIINA HERMAKÜLA

nr 1206 JAANIKA VALDNA

nr 1207 LEHO KRAAV

nr 1208 HEIDI TORMET

nr 1209 MERIKE KALJUMÄE

nr 1210 OLGA VAARMANN

nr 1211 MERLIN KIVISALU

Kandidaate - 10

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

nr 1298 JAANIKA KLOPETS

nr 1299 JÜRGEN OJANGU

nr 1300 AARE NURM

nr 1301 MAGOMED MURTUZALIEV

nr 1302 MERILI KÄSPER

nr 1303 MÄRT PENTSON

nr 1304 PEEP TAMMEMÄE

Kandidaate - 7

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 1391 JOONAS LAKS

nr 1392 LAURA KIIROJA

nr 1393 IONEL LEHARI

nr 1394 ZOJA MELLOV

nr 1395 VLAD ÜKSSARV

nr 1396 ALISA JAKOBI

nr 1397 VALERIA RJUMINA

nr 1398 KALLE TAMMEMÄE

Kandidaate - 8

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1474 KULDAR POLTIMÄE

nr 1475 ERIK ROHU

nr 1476 ENN ELLANDI

Kandidaate - 3

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 1502 MIHHAIL PEKARSKI

nr 1503 KADI PILME

nr 1504 JANEK PEKKONEN

Kandidaate - 3

Tallinn - kandidaate 1421

Valimisringkond nr 4 (Lasnamäe linnaosa) - kandidaate 237

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 173 VIKTORIA LADÕNSKAJA

nr 174 KALLE MUULI

nr 175 TIIT MATSULEVITŠ

nr 176 ANDREI VÕSSOVEN

nr 177 JEKATERINA RIKKAS

nr 178 RAIVO OLMET

nr 179 RAUL KRUUSA

nr 180 JEVGENI GARMAŠ

nr 181 LEHTE JÕEMAA

nr 182 VLADISLAV MAŠINSKI

nr 183 KAI KIKAS

nr 184 MARETTA VAINUMÄE

nr 185 JELIZAVETA TOMINGAS

nr 186 LEONILLA ZAVERJUHHA

Kandidaate - 14

Valimisliit Metroolinn

nr 273 ARTJOM DEMIDOV

nr 274 DANIL IVANSKOI

nr 275 JEGOR SEVASTJANOV

nr 276 JAAN SEROV

Kandidaate - 4

Eesti Keskerakond

nr 457 MIHHAIL KÕLVART

nr 458 KALLE KLANDORF

nr 459 MARIA JUFEREVA

nr 460 ALEKSANDR TŠAPLÕGIN

nr 461 RUSLANA VEBER

nr 462 LEONID MIHHAILOV

nr 463 JAANUS RIIBE

nr 464 ANTS PILVING

nr 465 NELLI PRIVALOVA

nr 466 DENISS PRESNETSOV

nr 467 PEETER JÄRVELAID

nr 468 IGOR JERMAKOV

nr 469 SERGEI PTŠJOLKIN

nr 470 ALEKSANDR ZDANKEVITŠ

nr 471 ELMAR-JOHANNES TRUU

nr 472 RAINO LIBLIK

nr 473 ELENA GLEBOVA

nr 474 MARIKA JUUSE

nr 475 VJATŠESLAV PRUSSAKOV

nr 476 KARINE OGANESJAN

nr 477 VALERI KISLITSÕN

nr 478 ROSTISLAV TROŠKOV

nr 479 ALEKSANDER BESSEDIN

nr 480 REIN VINNI

nr 481 VADIM KRISSAN

nr 482 JEVGENIJA KUKK

nr 483 ALEKSANDR GALAHHOV

nr 484 SERGEI MAASIN

nr 485 IZABELLA RIITSAAR

nr 486 VIKTORIA BOGDANOVA

nr 487 EDUARD KOROTIN

nr 488 JURI ANDEVEI

nr 489 SVETLANA MELEHHOVA-MAASIN

nr 490 GALINA TIMONINA

nr 491 IRENA VALGE

nr 492 ALEKSANDRA PAVLOVA

nr 493 AADU JÕGIAAS

nr 494 JULIA TROFIMOVA

nr 495 SERGEI NOVIKOV

nr 496 AARE-AIN RANNIT

nr 497 JEKATERINA MAIZIK

nr 498 DAISY JÄRVA

nr 499 LAURI BERG

nr 500 VIKTORIA SOOSAAR

nr 501 LUULE PEHTER

nr 502 ALJONA SUHHOMLINOVA

nr 503 PAVEL AFANASJEV

nr 504 MIHHAIL KARDAŠ

nr 505 MARIANNA OTSA

nr 506 SERGEI RJABÕŠKIN

nr 507 ANDRES KOLDRE

nr 508 RAINER NURME

nr 509 ELINA TOLMATŠOVA

nr 510 DANILA KUZNETSOV

nr 511 ANDRES JAAKMAN

nr 512 JURI VOLKOV

nr 513 ALIISI LOKOTAR

nr 514 GÜLNARA VALS

nr 515 SERGEI SEMITKIN

nr 516 ANASTASIJA ŽERDETSKAJA

nr 517 INGA ŠORIKOVA

nr 518 TERESA KIPPER

nr 519 LILY KURM

nr 520 ANNA MIKKONEN

nr 521 LARISSA SAVANKOVA

nr 522 TATJANA GORDEJEVA

nr 523 ANDREI PEKARSKI

nr 524 VJATŠESLAV BOTŠKARJOV

nr 525 JEKATERINA PANOVA

nr 526 MIHHAIL HASARDŽI

nr 527 GRIGORI-KAZIMIR SELIVERSTOV

nr 528 RADDA ŠUSTROV

nr 529 ANDREI JEPIŠEV

nr 530 MARIA BARANJUK

nr 531 DMITRI TIHHOMIROV

nr 532 DINA VERTSINSKAJA

nr 533 IRINA MAMADŽANOVA

nr 534 LARISSA LJAUGODENE

nr 535 STANISLAV LOMUNOV

nr 536 ALEKSANDR SAVITSKI

nr 537 ANNE LUISKA

nr 538 ANNA METSGER

nr 539 ALEKSEI KRAIZMER

Kandidaate - 83

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 792 MSTISLAV RUSAKOV

nr 793 OLEG NAZMUTDINOV

nr 794 RAFAEL KAMAŠIN

nr 795 VERONIKA HRAPKO

nr 796 IVAN ANIKEJEV

nr 797 EDUARD BAGLAJEV

nr 798 IRINA NAIMARK

nr 799 SERGEI FURŠTATOV

nr 800 ANDREI BASSOV

nr 801 ANASTASSIA NIKOLAJEVA

nr 802 ALJONKA BORISSOVA

nr 803 VLADIMIR KRUTŠININ

nr 804 ANNA KOPNINA

nr 805 ERIK HANTSOM

Kandidaate - 14

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 869 KERSTI KRACHT

nr 870 ORHAN OKTAIN

nr 871 DANIEL LIBMAN

nr 872 MAARIKA PÄHKLEMÄE

nr 873 KALLE ALJAS

nr 874 JUHAN KOBIN

nr 875 PIRET KOLLO

nr 876 VEIKO KRASS

nr 877 AIRI HARK

nr 878 ANDRES LOOK

nr 879 MARGUS MÄEOTS

nr 880 AVE NURMBEK

nr 881 SLAVIK JANSON

nr 882 ILMAR PÕLLUMÄGI

nr 883 KENNO REMMEL

nr 884 ERIK SAALISTE

nr 885 ERIK SHER

nr 886 JÜRI HARK

nr 887 GUNNAR TOROP

nr 888 BENNO ORG

nr 889 RAUL ÖPIK

Kandidaate - 21

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 981 EIKI NESTOR

nr 982 ANASTASSIA KOVALENKO

nr 983 ANDREI HVOSTOV

nr 984 ANNELA OJASTE

nr 985 KRISTA LAPINA

nr 986 MAKSIM NIKOLAJEV

nr 987 KRISTEN KANARIK

nr 988 IMBI MASING

nr 989 SVETLANA ADAMSON

nr 990 IRMA KIVILO

nr 991 LAUR KIIK

nr 992 VAIKE SARNET

nr 993 VALDO TÕNISSOO

nr 994 SIRJE REBANE

nr 995 KATRIN LUGINA

nr 996 MILLA KURVITS

nr 997 DENISS KOKORIN

Kandidaate - 17

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

nr 1097 EDGAR SAVISAAR

nr 1098 OLGA IVANOVA

nr 1099 MAARIS LAINE

nr 1100 JURI BELJAJEV

nr 1101 ANNA ŽINKOVSKAJA

nr 1102 MIHHAIL TŠAPLÕGIN

nr 1103 JAAN VAHAR

nr 1104 DMITRI DEMTŠENKO

nr 1105 DMITRI KAPELIN

nr 1106 JELENA VARIK

nr 1107 MARJANA LEND

nr 1108 IGOR SEDAŠEV

nr 1109 HEIKI VEIDEBAUM

nr 1110 KONSTANTIN GRIGORENKO

nr 1111 ALEKSANDR TSINGISSER

nr 1112 ANDREI SOROKIN

nr 1113 JEVGENI ŠTŠASLÕVÕI

nr 1114 EDMUND EISMEL

nr 1115 ANDREI VOROBJOV

nr 1116 NATALJA SAHHAROVA

nr 1117 RADA GRUZDEVA

nr 1118 SANNA AUTIO

nr 1119 VALERI KONOVALOV

nr 1120 RAISSA ZERKALINA

nr 1121 TATJANA FLIGINSKIHH

nr 1122 ANDREI POZDNJAKOV

nr 1123 ALISSA AIT

nr 1124 DENIS AKSJONOV

nr 1125 OLEG KUDRJAŠOV

nr 1126 ALEKSEI TŠIRKOV

nr 1127 NATALIJA KRUŠEVSKAJA

nr 1128 SERGEI SVJATUŠENKO

nr 1129 VLADLEN ŽITIN

nr 1130 VLADIMIR MASLOV

nr 1131 OLGA SMIRNOVA

Kandidaate - 35

Eesti Reformierakond

nr 1212 KEIT PENTUS-ROSIMANNUS

nr 1213 DENISS BORODITŠ

nr 1214 EEVE KIVI

nr 1215 TOOMAS VIKS

nr 1216 VIRA KONÕK

nr 1217 TIIT SOORM

nr 1218 GALINA KRUUSMÄGI

nr 1219 RAGNAR PIKKEL

nr 1220 NATALJA LAKATOŠ

nr 1221 JANEK KAPPER

nr 1222 AVE IRVAL

nr 1223 MIKO MERELAHT

nr 1224 LARISSA KARPOVA

nr 1225 ÜLO SIIBAK

nr 1226 GEORG AHER

Kandidaate - 15

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

nr 1305 VLADIMIR ŠARÕI

nr 1306 MARGIT ADORF

nr 1307 MART MUTSO

nr 1308 MAIVE VIHTMAA

nr 1309 CHRISTINA LÄÄN

nr 1310 OLGA TIMOFEJEVA

nr 1311 JÜRI PÕDERMAA

nr 1312 ALLAR VIIK

Kandidaate - 8

Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks

nr 1365 DANIEL JAMES COLL

Kandidaate - 1

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 1399 OLEV-ANDRES TINN

nr 1400 ELEONORA LOGINOVA

nr 1401 TIMUR SAGITOV

nr 1402 HELINA TILK

nr 1403 ALEKSANDER POTOTSKI

nr 1404 MARIKA MÄGI

nr 1405 JÜRI-JOONAS KEREM

nr 1406 JANNE KAJU

nr 1407 STEN KURIS

nr 1408 MAARJA KÄSK

nr 1409 GERT HÄUSLER

nr 1410 REET HÄRMAT

nr 1411 RON LUVIŠTŠUK

nr 1412 LJUDMILLA REKUN

nr 1413 PAVEL KRÕLATOV

nr 1414 ANNE VETIK

Kandidaate - 16

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1477 MARIA KALJUSTE

nr 1478 ROMAN KOGAN

nr 1479 MEELIS ADAMSON

nr 1480 ALEKSEI TUVI

nr 1481 VADIM ŠAPTŠENKO

Kandidaate - 5

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 1505 RAIVO ORGUSAAR

Kandidaate - 1

Üksikkandidaadid

nr 1515 ALMAR GLUŠTŠENKO

nr 1519 RAMID NIFTALIJEV

nr 1520 JEVGENI SOOTS

Kandidaate - 3

Tallinn - kandidaate 1421

Valimisringkond nr 5 (Mustamäe linnaosa) - kandidaate 197

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 187 RAIVO AEG

nr 188 MART NUTT

nr 189 MADIS KÜBAR

nr 190 MARGE TOOMING-PULLISAAR

nr 191 ARVO VESKIMETS

nr 192 ANU WAHAR

nr 193 SIIM KABEL

nr 194 TÕNU PIHELGAS

nr 195 RAUL JUHKAM

nr 196 SERGEI MIHHAILOV

nr 197 REET EHAVER

nr 198 MARKO TIIDELEPP

nr 199 ELLE LEES

nr 200 ARVO KRUUSMA

nr 201 LJUDMILLA PAALMÄE

nr 202 PEETER-HELDUR ESTER

nr 203 MADIS TROSS

nr 204 MARKO SOON

nr 205 VALENTINA KUNDA

nr 206 TAAVI PÄRTEL

nr 207 HELAR TULP

nr 208 EDGAR SÕBER

nr 209 ROLAND NURMHEIN

nr 210 JANNO GRÜNMANN

Kandidaate - 24

Valimisliit Metroolinn

nr 277 JEKATERINA MARKUS

nr 278 VALERIYA MASHKEY

Kandidaate - 2

Eesti Keskerakond

nr 540 TAAVI AAS

nr 541 MARGARITA TŠERNOGOROVA

nr 542 ERKI SAVISAAR

nr 543 MERIKE MARTINSON

nr 544 IGOR KRAVTŠENKO

nr 545 LAURI LAATS

nr 546 HELLE KALDA

nr 547 EHA VÕRK

nr 548 ARVO JUNTI

nr 549 ERNA PODANJOVA

nr 550 VLADIMIR RUSNAK

nr 551 NATALJA SOKOLOVA

nr 552 MAKSIM VOLKOV

nr 553 KATRI SIIKKI

nr 554 VAHUR KÕLVART

nr 555 MARIANNA NOVIKOVA

nr 556 AAVO VÄÄN

nr 557 OLGA BOGDANOVA

nr 558 TIIT KIVIKAS

nr 559 NATALJA GROMOVAJA

nr 560 TIMUR SARIPOV

nr 561 ANDRES HARJO

nr 562 OKSANA KALINSKAJA

nr 563 MARKO MÄNNIKOV

nr 564 ANNELI KRISTAL

nr 565 KRISTJAN KUUSIK

nr 566 LJUBOV VASSILJEVA

nr 567 MARKO IVASK

nr 568 ANŽELA CHESNIKOVA

nr 569 ROSTISLAV LAKUTSEVITŠ

nr 570 REIN LEEMET

nr 571 MILVI ORUNUK

nr 572 TAAVO SAVIK

nr 573 JELENA RATTIK

nr 574 ERICH UDRAS

nr 575 ALJONA LAHK-BORODINA

nr 576 ENN ASANDI

nr 577 KATRIIN MUNIROV

nr 578 KALLE JÕKS

nr 579 HEILI VAUS-TAMM

nr 580 PEETER ULPUS

nr 581 MARINA BLITSÕNA

nr 582 VSEVOLOD JÜRGENSON

nr 583 LIINA KUSMA

nr 584 NORBERT KAARESTE

nr 585 LAIDI RAJALA

nr 586 JELISEI LOKOTAR

nr 587 MERIKE ROOSILEHT

nr 588 MAXIM ZUEV

nr 589 LJUDMILLA TARTLAAN

nr 590 SCHWENN SEENE

nr 591 VIKTORIA DMITRIEVA

nr 592 SIIM LOIDE

nr 593 NATALJA WAREN

nr 594 ANDREI BONDAR

nr 595 IRINA ŽVANKO

nr 596 VLADLEN OVSJANNIKOV

nr 597 MARTIN TÕRVA

nr 598 JÜRI VERBITSKI

nr 599 VELLO SOOSALU

nr 600 MARK JURKIN

nr 601 EUGEN HIMMA

nr 602 ANDREI ALEKSANDROV

nr 603 HELMUT KETONEN

nr 604 MAKSIM ŽVANKO

nr 605 PEETER TAMMIK

nr 606 IGOR VAGIN

nr 607 ANTS TÕNSTEIN

nr 608 GENRI TRON

nr 609 VALENTIN MALININ

nr 610 SILVER LOOTUS

nr 611 TARMO PITKVE

nr 612 DENISS MHAJAN

nr 613 ENN MÖLDERKIVI

nr 614 IGOR BERNARDOV

nr 615 ANDRES KOLLIST

Kandidaate - 76

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 806 VLADIMIR ILJAŠEVITŠ

nr 807 ANDREI ORAV

nr 808 TAIVO RIST

nr 809 MARINA ROMANOVA

nr 810 IVAN VINK

nr 811 ARKADI JEŽOV

Kandidaate - 6

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 890 MARTIN HELME

nr 891 MART KALLAS

nr 892 MADIS SINIMETS

nr 893 PIRET SMAGAR

nr 894 OLIVER VILBA

nr 895 URMAS ALTER

nr 896 OTT NEBEL

nr 897 ROMAN ŠTŠURIKOV

nr 898 ÄLIS LOOSAAR

nr 899 KATRIN LILLE

nr 900 RAUL KUKK

nr 901 ATS ÄKKE

nr 902 AVO PÕLDVER

nr 903 JARNO KALIND

Kandidaate - 14

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 998 INDREK SAAR

nr 999 KADI PÄRNITS

nr 1000 ANTO LIIVAT

nr 1001 OLGA SÕTNIK

nr 1002 ALEKSANDR POPOV

nr 1003 MERLI REIDOLF

nr 1004 GERD TARAND

nr 1005 ANNELY KALLO

nr 1006 MADIS VERRO

nr 1007 GÜLTŠARA KARAJEVA

nr 1008 ALAR SEPP

nr 1009 OLGA ANDLA

nr 1010 VELDA BULDAS

nr 1011 MADIS ILUSTRUMM

nr 1012 MARJU KARIN

nr 1013 TÕNIS SAADRE

nr 1014 HEIDI SAAR

nr 1015 AIRE KALAUS

nr 1016 MARJU TOOM

nr 1017 MART MERI

Kandidaate - 20

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

nr 1132 MART VIISITAMM

nr 1133 HEINO ENDEN

nr 1134 MARINA SUHNJOVA

nr 1135 RODION DENISSOV

nr 1136 NEEME LALL

nr 1137 SVETLANA MOSKVINA

nr 1138 VIKTORIA JÜRGENTAL

nr 1139 ALIIS SARAPIK

nr 1140 NATALJA ŠILOVA

nr 1141 VERONIKA FILATOVA

nr 1142 POLINA MOROZOVA

nr 1143 DMITRI KATUŠIN

nr 1144 JELENA BOGDANOVA

Kandidaate - 13

Eesti Reformierakond

nr 1227 HANNO PEVKUR

nr 1228 MARIS LAURI

nr 1229 ANNE SULLING

nr 1230 PAUL-EERIK RUMMO

nr 1231 HELI TEDER

nr 1232 MERILIN ANIJÄRV

nr 1233 TOOMAS KÄRK

nr 1234 NATALJA TŠUDINOVA

nr 1235 AARE KÄRNER

nr 1236 ÜLLE PALMAS

nr 1237 KUNO JÄRV

nr 1238 IVI UBEI-KON

nr 1239 AGO TALALAEV

Kandidaate - 13

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

nr 1313 KADRI JÄÄTMA

nr 1314 SERGEI METLEV

nr 1315 TAAVI SIMSON

nr 1316 KEVIN KIRS

nr 1317 KATRIN MESILANE

nr 1318 PEETER MÕISTLIK

nr 1319 JÜRI PINO

nr 1320 INDREK AMBUS

nr 1321 ROMAN TIMOFEJEV

nr 1322 MAURI RANDMA

nr 1323 KALLE KÖÖMNEMÄGI

nr 1324 MARTIN NOODLA

Kandidaate - 12

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 1415 KATRIN JÕGISAAR

nr 1416 JANEK JÕGISAAR

nr 1417 KÜLLIKE REIMAA

nr 1418 DARJA VORONTSOVA

nr 1419 HELI KUUSE

nr 1420 ERKO KIISEL

nr 1421 ANNE ARTUS

nr 1422 TAIVO AASORG

nr 1423 GRETE-EDITH EINASTE

nr 1424 MARTIN SARV

nr 1425 ALLAN TALU

Kandidaate - 11

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1482 TARMO KALDMA

nr 1483 TOOMAS PAEOJA

nr 1484 RIINA VARJOLA

nr 1485 ANRI FROLIAN MOISTO

Kandidaate - 4

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 1506 NADEŽDA ANDREJEVA

nr 1507 MARTIN TÄHELA

Kandidaate - 2

Tallinn - kandidaate 1421

Valimisringkond nr 6 (Nõmme linnaosa) - kandidaate 156

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 211 URMAS REINSALU

nr 212 ANDRES ÖPIK

nr 213 SIIM VALMAR KIISLER

nr 214 URMAS MARDI

nr 215 JAAK UUDMÄE

nr 216 INDREK LUBERG

nr 217 SVEA TALVING

nr 218 ILLIMAR LEPPIK VON WIRÉN

nr 219 TIIT PÕDER

nr 220 ANDRES PAAL

nr 221 KADRI KOPLI

nr 222 JAAN TROSS

nr 223 MARGIT LEERIMAA

nr 224 REELIKA RIKKAND

nr 225 IVAR RAADIK

nr 226 JAAN AUDRU

nr 227 HELI SUSI

nr 228 TIINA KANGRO

Kandidaate - 18

Valimisliit Metroolinn

nr 279 STANISLAV TITUŠKO

Kandidaate - 1

Eesti Keskerakond

nr 616 MAILIS REPS

nr 617 TIIT TERIK

nr 618 TIIA-LIIS JÜRGENSON

nr 619 RISTO KASK

nr 620 KAIA JÄPPINEN

nr 621 EDUARD DUBROVSKI

nr 622 PEETER MARDNA

nr 623 KAIRI JAKOBSON

nr 624 RAIK SAART

nr 625 EPP PRUUNS

nr 626 VALERI LÕÕNIK

nr 627 JÜRI ERM

nr 628 ALEKSANDER DADAJEV

nr 629 TATJANA ROZENBAUM

nr 630 KRISTEL AMJÄRV

nr 631 KRISTEN VIIKMÄE

nr 632 SERGEI BOGOVSKI

nr 633 LEENA SAAG

nr 634 JÜRI JÕGEVA

nr 635 EVE-VIKTORIA LASBERG

nr 636 IRINA KEVEL

nr 637 VAHUR KELDRIMA

nr 638 HEINAR JAHU

nr 639 ÜLO KOTKAS

nr 640 DMITRI PAVLOV

nr 641 AIME KAASIK

nr 642 PEETER MUSKA

nr 643 ÜLLE KASEPALU

nr 644 MADIS JÄRVEKÜLG

nr 645 ARTUR VEEROJA

nr 646 TIIU HAZAK

nr 647 VLADIMIR IGNATOV

nr 648 KRISTA TOIM

nr 649 EERO STEIN

nr 650 HEIDY HEINLA

nr 651 TIIA PÕLDMETS

nr 652 ENE TOMSON

nr 653 FAINA LEPIK

nr 654 IRIS-IVIKA KIVESTE

nr 655 JAAK SÕRMUS

nr 656 MAKSIM MALÕŠEV

nr 657 ARVO KÄÄRD

nr 658 VALERIA PALM

nr 659 REIN MARK

nr 660 JUHAN ANUPÕLD

nr 661 LUULE PRESS

nr 662 ANTON SIHT

nr 663 KÄROL EMILIE KÕU

nr 664 JAAN METS

nr 665 JÜRI KRIIS

nr 666 MAIRE SARAP

nr 667 MAREK LILL

nr 668 LEELO NAIRISMÄGI

Kandidaate - 53

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 812 VLADIMIR DROZDOV

nr 813 JANA NARVANDI

Kandidaate - 2

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 904 WESSE ALLIK

nr 905 HENDRIKA NÄÄGO

nr 906 TÕNIS TÄHE

nr 907 KADRI VILBA

nr 908 RAINER RAUDKIVI

nr 909 AIN PEDAJAS

nr 910 VALDO JASK

nr 911 LAURI LEMBINEN

nr 912 VLADIMIR VIIES

nr 913 URMAS KALJURAND

nr 914 ALAR OJALO

nr 915 RAIVO PÕHJAKIVI

Kandidaate - 12

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 1018 RAINER VAKRA

nr 1019 KÜLLI URB

nr 1020 ESTER EOMOIS

nr 1021 SILVER MEIKAR

nr 1022 JAAK KANGILASKI

nr 1023 ARVO MESIKEPP

nr 1024 TANEL TAMMET

nr 1025 ULVI MOOSEL

nr 1026 KALLE LAANE

nr 1027 LEA RAUS

nr 1028 KALLE-KAUPO MURAKAS

nr 1029 KÄRT KUKS

nr 1030 MARIANN AROSON

nr 1031 RENE NAPTAL

nr 1032 MADLI TILK

nr 1033 MARI SPEEK

nr 1034 CWENDOLYN CARYNA LAURI

nr 1035 KARL LEMBIT LAANE

nr 1036 KAI-RIIN MERI

Kandidaate - 19

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

nr 1145 MAREK KALETA

nr 1146 MARJU BORMEISTER-KAGOVERE

nr 1147 ALEKSANDR DORMIDONTOV

nr 1148 AARE LAANEMÄE

nr 1149 AIRI VIPULKUMAR KANSAR

nr 1150 JOEL FRIEDRICH STEINFELDT

Kandidaate - 6

Eesti Reformierakond

nr 1240 URMAS PAET

nr 1241 EERIK-NIILES KROSS

nr 1242 VILJA TOOMAST

nr 1243 ÕNNE PILLAK

nr 1244 TÕNU MEIJEL

nr 1245 EERO MERILIND

nr 1246 MATTI MARTINSON

nr 1247 ULVI TAMJÄRV

nr 1248 STEN LAANSOO

nr 1249 MARIS LIIDERS

nr 1250 REIKO KÜLAOTS

nr 1251 TOIVO EHRENPREIS

nr 1252 GASPAR ŠABAD

Kandidaate - 13

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

nr 1325 ÜLLE MITT

nr 1326 TIIT KRUUSALU

nr 1327 TRIIN NIGUL

nr 1328 TÕNU PLOOMPUU

nr 1329 ANNE HANSBERG

nr 1330 TARMO TREIMANN

nr 1331 KARIN HEINSAAR

nr 1332 INDREK NEIDER

nr 1333 KADRI VIIRES

nr 1334 ELS HEINSALU

nr 1335 EPP ALATALU

Kandidaate - 11

Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks

nr 1366 FRANÇOIS FRÉDÉRIC MARIE BYVOET

Kandidaate - 1

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 1426 TÕNU TRUBETSKY

nr 1427 KASPAR KURVE

nr 1428 ANNE NÕLVAK

nr 1429 AGU KIVIMÄGI

nr 1430 KAIDO VETEVOOG

nr 1431 TAAVI LVOV

nr 1432 SIIM IDLA

nr 1433 KADRI SILLER

nr 1434 KEVIN TIIDO

nr 1435 ILLIMAR PILT

nr 1436 OLIVER PAADIK

nr 1437 HENRY LAKS

Kandidaate - 12

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1486 PRIIT BRAUN

nr 1487 VAIKUS JÕGISU

nr 1488 BIRGIT TUGA

nr 1489 REIN KALA

Kandidaate - 4

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 1508 TOOMAS TORB

nr 1509 EDGAR SEPA

nr 1510 LEA ELLERT

Kandidaate - 3

Üksikkandidaadid

nr 1514 HENDRIK TIIDO

Kandidaate - 1

Tallinn - kandidaate 1421

Valimisringkond nr 7 (Pirita linnaosa) - kandidaate 121

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 229 KALEV VAPPER

nr 230 LAGLE PAREK

nr 231 MADIS PÄTS

nr 232 KATRIN LAUR

nr 233 LEA NILSON

nr 234 VEIKO KURESSON

nr 235 AIVAR TIMMERMANN

nr 236 URMAS LOIK

nr 237 ANTS EGEL

nr 238 HANDO LEES

nr 239 JELENA ELBERG

nr 240 HILLE MARANDI

Kandidaate - 12

Valimisliit Metroolinn

nr 280 EVHEN TSYBULENKO

Kandidaate - 1

Eesti Keskerakond

nr 669 TÕNIS MÖLDER

nr 670 MERLE KLANDORF

nr 671 JÜRI PIHL

nr 672 KAIE KÕRB

nr 673 TOIVO TOOTSEN

nr 674 KAJA LAANMÄE

nr 675 TÕNIS LIINAT

nr 676 JURI DANILOV

nr 677 MIROSLAV BEREZOVSKI

nr 678 JEKATERINA LAIDINEN

nr 679 AAVO AUNROOS

nr 680 LIIS TAPPO-TREIAL

nr 681 NAUM MUHHIN

nr 682 LJUBOV BORZOV

nr 683 RAIMO AAS

nr 684 LAINE KAMENSKAJA

nr 685 ARVO PARVE

nr 686 GALINA LITTER

nr 687 ERVIN KAUR

nr 688 SVETLANA SLADKOVA

nr 689 REIN TÖLP

nr 690 VIKTOR MAZUR

nr 691 TOOMAS LEIUS

nr 692 PEETER ALLAS

nr 693 SULEV METS

nr 694 KAIDO KULL

nr 695 JELENA EESTALU

nr 696 HUGO HIIBUS

nr 697 MATI KERSNA

nr 698 MARJE-ANNE HENDRIKSON

nr 699 VAHUR KALDAS

nr 700 ENN LÄÄNE

nr 701 ENE-ERIKA PURIK

nr 702 MIRJA SARAP

nr 703 REIN MERESAAR

nr 704 ANDRES TALVARI

nr 705 REIN ADER

nr 706 LUULE BRINKMANN

nr 707 ANTON GURTOVOI

nr 708 MARI-LIIS JORDAN

nr 709 GORDEI KORJAK

nr 710 LILIANA KUMMEL

nr 711 RAUNO LEUSKA

nr 712 KATRI METSMA

nr 713 LEA OTS

nr 714 TOOMAS SISKA

nr 715 JAAN TAMBERG

nr 716 INDREK AHLBERG

Kandidaate - 48

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 814 ANTON BLINTSOV

Kandidaate - 1

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 916 KAIRET REMMAK-GRASSMANN

nr 917 AAT PURJE

nr 918 GAIDA MÄGI

nr 919 TÕNU PLANKEN

nr 920 RIINA MULJAR

nr 921 RENE ALAS

nr 922 RAIMOND TILK

nr 923 TIINA KRUUSE

Kandidaate - 8

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 1037 BARBI-JENNY PILVRE-STORGARD

nr 1038 ERIK ORGU

nr 1039 RAMON LOIK

nr 1040 KAIE VÄHESOO

nr 1041 KARIN PAULUS

nr 1042 ARVO UUKKIVI

nr 1043 ELO TAMBUR

nr 1044 PIRET DAHL

nr 1045 LUDMILLA PLOTNIKOVA

Kandidaate - 9

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

nr 1151 TUULI STEWART

nr 1152 MARTIN PLASER

nr 1153 MIHHAIL TŠISTJAKOV

nr 1154 TATJANA POLJAKOVA

nr 1155 MARGUS ÄRM

nr 1156 ROBERT VILL

Kandidaate - 6

Eesti Reformierakond

nr 1253 ARTO AAS

nr 1254 ÜLLE RAJASALU

nr 1255 KAUPO NÕLVAK

nr 1256 TIIT MÄGI

nr 1257 ARVO ANDERSON

nr 1258 HENRI AHTIAINEN

nr 1259 MERLE VÄLI

nr 1260 SVEN REIDLA

nr 1261 TAAVI TOPPI

Kandidaate - 9

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

nr 1336 ERIK VEST

nr 1337 EDWARD EKKER

nr 1338 LEMBE LEVO

nr 1339 KAILI TAMM

nr 1340 KARL PÄRJAMÄE

nr 1341 RAIVO ARU

nr 1342 MOONIKA LAHESALU

nr 1343 LAURI RANDMA

nr 1344 ANDRES LINTS

nr 1345 KAJA JAKOBSON

nr 1346 ROBERT ILMJÄRV

nr 1347 MATI ROOSNURM

Kandidaate - 12

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 1438 TEET RANDMA

nr 1439 LAINE SUSI

nr 1440 ARVO KUIV

nr 1441 INDREK ZLOBIN

nr 1442 ANNALIISA ASVEIT

nr 1443 TÕNIS PAALME

nr 1444 RENEE KIRSS

nr 1445 MARKUS KURIS

nr 1446 EVELIN MARIPUU

nr 1447 ROLAND UUESOO

nr 1448 TOOMAS TRAPIDO

Kandidaate - 11

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1490 AIVAR KOKK

nr 1491 ILD RATAS

Kandidaate - 2

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 1511 MERIKE KIIS

nr 1512 ELVIRA TŠERNÕŠEVA

Kandidaate - 2

Tallinn - kandidaate 1421

Valimisringkond nr 8 (Põhja-Tallinna linnaosa) - kandidaate 206

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 241 HENDRIK AGUR

nr 242 ELLE KULL

nr 243 HENRIK AAVIK

nr 244 PEETER VÕSU

nr 245 KRISTJAN KALDMÄE

nr 246 HENN PÄRN

nr 247 MAREN URB

nr 248 AVE SARÕTŠEV

nr 249 ANDRES PIPERAL

nr 250 EDVIN NUGIS

nr 251 ANNIKA OJANGO

nr 252 AVE BREMSE

nr 253 ALLAN PALMKROON

nr 254 ELLEN JUNDAS

nr 255 PEEP TAMULA

nr 256 OLESJA TANDORF

nr 257 ANDRES UUSTALU

nr 258 SERGEI MÜLLER

nr 259 HINDREK TAMMISTE

nr 260 IGOR ŠAMBALOV

nr 261 KAIRE MAALMA

nr 262 PEEP RAUSMA

nr 263 RALF KAUP

nr 264 HELVE AADER

nr 265 ALEKSANDER PAIA

nr 266 TOIVO ALTVÄLJA

nr 267 VEIKO LUKMANN

Kandidaate - 27

Valimisliit Metroolinn

nr 281 ANDREI SOSNIN

nr 282 JULIA DIKANJOVA

Kandidaate - 2

Eesti Keskerakond

nr 717 YANA TOOM

nr 718 RAIMOND KALJULAID

nr 719 VLADIMIR VELMAN

nr 720 MÄRT SULTS

nr 721 ANDREI BIROV

nr 722 ENNO TAMM

nr 723 JULIA TIMERBULATOVA

nr 724 ANTON STALNUHHIN

nr 725 ALEKSEI SEMJONOV

nr 726 KASPAR KAUGIJA

nr 727 PEETER VÕSA

nr 728 LARISSA NOVOŽILOVA

nr 729 JULIANNA JURTŠENKO

nr 730 HEIDY TAMME

nr 731 HANON BARABANER

nr 732 LYLIAN ALTMÄE

nr 733 SVETLANA ŠVEDOVITŠ

nr 734 ILONA UZLOVA

nr 735 ALEKSANDR KUKK

nr 736 SERGEI NIKONOV

nr 737 REET TREI

nr 738 ANNA KRÕLOVA

nr 739 AVE KALMUS

nr 740 TOOMAS LOO

nr 741 PAVEL BOITSOV

nr 742 VIKTOR TARASSOV

nr 743 VADIM ANTSUPOV

nr 744 JEKATERINA MATUSIHIS

nr 745 NIKOLAI MIZEROV

nr 746 SVETLANA ZAUGAROVA

nr 747 IGOR PISSAREV

nr 748 JELENA TEDER

nr 749 VLADIMIR BATANOV

nr 750 HELENI PRAKS

nr 751 OLEG MATVEJEV

nr 752 ANU HALLIK-JÜRGENSTEIN

nr 753 SERGEI ZAHHAROV

nr 754 MILENA POGODAJEVA

nr 755 TANEL GABTŠENKO

nr 756 NATALJA BRINKEVITŠ

nr 757 HENRIK MUREL

nr 758 INGRID-MARET JUNISOV

nr 759 RENO HAINLA

nr 760 JELENA MATOJAN

nr 761 IGOR ZINOVJEV

nr 762 SIRJE LEETMAA

nr 763 ANDRUS KULL

nr 764 IVAN LUISKA

nr 765 SVETLANA OFITSEROVA

nr 766 JURI AFONIN

nr 767 INNA HMELNITSKAJA

nr 768 ALEKSEI SOKOLOV

nr 769 OLGA PALM

nr 770 ANTONINA KISSELJOVA

nr 771 VLADIMIR ZAHHAROV

nr 772 VERONIKA GRUBOVA

nr 773 EKATERINA TAMIYAR-ANISKEVICH

nr 774 RUSTAM KALININ

nr 775 VALERIA ŠTEINERT

nr 776 VLADIMIR BUHHANEVITŠ

nr 777 LJUBOV SAARMU

nr 778 MARK HMELNITSKI

nr 779 ALEKSANDER RUSSAKOV

nr 780 LJUDMILLA FITS

nr 781 NIINA RUSSAKOVA

nr 782 VADIM LJAGATŠOV

Kandidaate - 66

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 815 ALLAN HANTSOM

nr 816 DENIS VESNUHHOV

nr 817 JULIA SOMMER

nr 818 NIKITA PÕŽ

nr 819 JULIA RUSAKOVA

nr 820 ARTUR LURICH

nr 821 ASTAROT BOGOMOLOV

Kandidaate - 7

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 924 ARGO LUUDE

nr 925 RIHO RAUSMA

nr 926 MARJU ÕUNPUU

nr 927 URMAS SIEMER

nr 928 MEELIS KEERBERG

nr 929 ALDO MAKSIMOV

nr 930 MARGO MERISAAR

nr 931 KALEV MURU

nr 932 ALVAR KALJURAND

nr 933 INDREK ALLIKAS

nr 934 URMI BERNADT

nr 935 AKSEL WEILER

nr 936 URMAS VARM

nr 937 URMAS MÄGI

Kandidaate - 14

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 1046 SVEN MIKSER

nr 1047 KADRI KÕUSAAR

nr 1048 JAAK JUSKE

nr 1049 LEENA KIVISILD

nr 1050 JELENA ROOTAMM-VALTER

nr 1051 SIIM TUISK

nr 1052 SANDRA KAMILOVA

nr 1053 JÜRI MÄEMAT

nr 1054 INGRID TUKSAM

nr 1055 JOOSEP VIMM

nr 1056 AINO ALLIK

nr 1057 TAAVI HALLIKMA

nr 1058 ANDRES JUHAN BERNADT

nr 1059 TIIT TAMBERG

nr 1060 LEA NURMIS

nr 1061 RAMI MOREL

nr 1062 IVAR JUHKAM

nr 1063 VELLO KUKK

nr 1064 LENNART MÄNGLI

nr 1065 MIHKEL KANGUR

Kandidaate - 20

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

nr 1157 REET KUDU

nr 1158 SERGEI JÜRGENS

nr 1159 FEJA RÄIM

nr 1160 VIKTOR LJUBARETS

nr 1161 PEETER TEDRE

nr 1162 NADEŽDA LEITŠENOK

nr 1163 ANDREI GRITSKOV

nr 1164 ELISABET ŠORINA

nr 1165 DENISS JERMAKOV

nr 1166 OLEG TESLA

nr 1167 VLADIMIR RAZUMOVSKI

nr 1168 KAUR-TOOMAS RAAG

nr 1169 VSEVOLOD SADOVNIKOV

nr 1170 DMYTRO GAIEVOI

nr 1171 VITALI PRISJAŽNÕI

nr 1172 ROMAN SAHHATOV

nr 1173 TIIT TROFIMOV

Kandidaate - 17

Eesti Reformierakond

nr 1262 JÜRGEN LIGI

nr 1263 YOKO ALENDER

nr 1264 OLAVI OTEPALU

nr 1265 ANDRES ARO

nr 1266 HELGE HALLIKA

nr 1267 ÜLLE MURMANN

nr 1268 SIGNE RIISALO

nr 1269 KRISTO ENN VAGA

nr 1270 KALEV KALLEMETS

nr 1271 KAIRI ALJAS

nr 1272 DAURI PAŠKOVSKI

nr 1273 KRISTINA SIMONOVA

nr 1274 LEMBIT KASS

nr 1275 LASSE MARK

nr 1276 AIN SEPPIK

Kandidaate - 15

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

nr 1348 ÕIE-MARI AASMÄE

nr 1349 AGE MINKA

nr 1350 MARIKE LAHT

nr 1351 PEETER-EERIK OTS

nr 1352 MARIKA ROOMERE

nr 1353 IRINA MADSEN

nr 1354 KARL TAKLAJA

nr 1355 KRISTIINA KULL

nr 1356 MATI ANDREAS

nr 1357 TÕNU TEEVEER

nr 1358 MARKO JÄRVSOO

nr 1359 MART KUUSK

nr 1360 ALAR VOITKA

Kandidaate - 13

Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks

nr 1367 JUHANA EIRIKKI KARI

Kandidaate - 1

Erakond Eestimaa Rohelised

nr 1449 ZÜLEYXA IZMAILOVA

nr 1450 FIDEELIA-SIGNE ROOTS

nr 1451 KRISTIIN KÕOSALU

nr 1452 JANA LEVITINA

nr 1453 MONA-LIISA LILLE

nr 1454 MARINA PUŠKAR

nr 1455 MARKKO MÄLL

nr 1456 SANDER JOHANNES LOIGOM

nr 1457 TIM HEINPÕLD

nr 1458 INDREK PAIDE

nr 1459 MADIS PÕLDSAAR

nr 1460 MARTIN LAIDLA

nr 1461 MARKUS ROBAM

nr 1462 MADIS LAUR

nr 1463 HELI PIISANG

nr 1464 KRISTJAN TAMM

nr 1465 RASMUS LAHTVEE

Kandidaate - 17

Valimisliit MEIE Tallinn

nr 1492 JANE SNAITH

nr 1493 RAIGO KAROTAMM

nr 1494 RANDO MEERITS

nr 1495 LEINO MASUR

nr 1496 HEIKI TREIER

Kandidaate - 5

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

nr 1513 EHA VILLEMS

Kandidaate - 1

Üksikkandidaadid

nr 1521 ILMAR IBRAGIMOV

Kandidaate - 1

Tallinn - kandidaate 1421

Ülelinnalised nimekirjad

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

RAIVO AEG

VIKTORIA LADÕNSKAJA

MART LUIK

SIIM VALMAR KIISLER

PRIIDU PÄRNA

RIINA SOLMAN

KAIDO KUKK

OLLE KOOP

ANDRES LUUS

INDREK LUBERG

KARL SANDER KASE

JAAK UUDMÄE

AVO ÜPRUS

MADIS KÜBAR

PILLE LILL

HENRIK AAVIK

TOIVO JÜRGENSON

URMAS MARDI

PEETER VÕSU

TARMO KRUUSIMÄE

HENDRIK AGUR

KALEV VAPPER

HELEN HÄÄL

SALLA EVELIINA KOIVUAHO

TIIT MATSULEVITŠ

MART NUTT

KRISTJAN ÜHTID

ELLE KULL

MADIS PÄTS

INGRID MÜHLING

LAGLE PAREK

HENN PÄRN

TIINA KANGRO

RAIVO OLMET

KÕU LIPP

GEORG MÄNNIK

JÜRI TREI

JAAK AHELIK

ANDREI VÕSSOVEN

REIGO VÄLI

MARGE TOOMING-PULLISAAR

JEKATERINA RIKKAS

ANU WAHAR

ARVO VESKIMETS

TÕNU PIHELGAS

JULIA SAUN

KRISTJAN KALDMÄE

KAIE JOSING

IMRE RAMMUL

KATRIN LAUR

SIIM KABEL

RIINA KITT

KADRI KOPLI

VLADISLAV MAŠINSKI

KALLE MUULI

KOIT SAAREVET

ANDRES ÖPIK

TIIT PÕDER

JAAN TROSS

JEVGENI GARMAŠ

ILLIMAR LEPPIK VON WIRÉN

MERILEN MENTAAL

SVEA TALVING

VIIDO POLIKARPUS

AIVAR KIVISIV

LEA NILSON

EDVIN NUGIS

VEIKO KURESSON

LEONARDO MEIGAS

RAUL JUHKAM

KAJA VILLEM

AVE BREMSE

VEIKO LUKMANN

KATI KÄPP

JANNO GRÜNMANN

MAREN URB

TIIU VARIK

TARMO ROSENBERG

TOIVO ALTVÄLJA

LEONILLA ZAVERJUHHA

MARGIT LEERIMAA

RAUL KRUUSA

OLESJA TANDORF

MARIKA VANAKÜLA

ELLE LEES

IGOR ŠAMBALOV

ERVIN TRUU

SABINA AHMEDOVA

SIRLE ROSENFELDT

AVE SARÕTŠEV

SERGEI MIHHAILOV

JAAK TALVIK

ANDRES PIPERAL

KATRIN HEELE ANDERSON

ANNIKA OJANGO

REET EHAVER

ANDRES KRAAS

KALEV MAIDO

MARKO TIIDELEPP

RAINER ILVES

ALLAN PALMKROON

ŽANNA JEVSEJEVA

ELLEN JUNDAS

ARVO KRUUSMA

SERGEI MÜLLER

ENE MIKSON

LJUDMILLA PAALMÄE

INDREK KIVISALU

TAAVI PÄRTEL

ANNELI KOMMER

SILJA KÄRBIS

AIVAR TIMMERMANN

LEHTE JÕEMAA

PEEP TAMULA

REELIKA RIKKAND

MARKO SOON

ANDRES LILLEMÄE

URMAS LOIK

ANDRES UUSTALU

KAIDO LAURITS

GEORGI KESKÜLL

DMITRI ŠEGIDA

AARNE LÄTTE

JAANUS-KARL RUISO

HINDREK TAMMISTE

ANTS EGEL

VALENTINA KUNDA

LY RAUKAS

KATRIN KAASIK

JANIS RIBULIS

KAIRE MAALMA

KAI KIKAS

ROLAND NURMHEIN

MART RAENURM

ANTI LIPP

PEEP RAUSMA

MADIS TROSS

ELLE DENISOVA

LIIDIA PRAKS

ANDRES PAAL

EHA LÕHMUS

MARETTA VAINUMÄE

HANDO LEES

JAAK TUKSAM

RALF KAUP

IRIS UUK

KASPAR KARIK

HELAR TULP

IVAR RAADIK

HELVE AADER

JELENA ELBERG

ULVI KOOP

PEETER-HELDUR ESTER

AIVO VASKE

HELI KÄSPRI

JELIZAVETA TOMINGAS

ENDEL KALJUSMAA

VALVI HANNI

ANU KONKS

HILLE MARANDI

JAAN AUDRU

EDGAR SÕBER

ALEKSANDER PAIA

HELI SUSI

PEETER SOLMAN

SVEN SESTER

URMAS REINSALU

Kandidaate - 167

Valimisliit Metroolinn

JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ

JEKATERINA MARKUS

EVHEN TSYBULENKO

MARIS MERISTE

ANDREI SOSNIN

JEKATERINA MILOSERDOVA

ARTJOM DEMIDOV

VALERIYA MASHKEY

AGO PRESS

JULIA DIKANJOVA

DANIL IVANSKOI

TIMUR BOGDANOV

JEGOR SEVASTJANOV

STANISLAV TITUŠKO

JAAN SEROV

Kandidaate - 15

Eesti Keskerakond

TAAVI AAS

MIHHAIL KÕLVART

MAILIS REPS

VIKTOR VASSILJEV

YANA TOOM

ANDREI NOVIKOV

TÕNIS MÖLDER

MIHHAIL KORB

KALEV KALLO

TOIVO TOOTSEN

MARIKA TUUS-LAUL

URMO SAAREOJA

JULIA TIMERBULATOVA

ANDRES KOLLIST

JÜRI PIHL

EHA VÕRK

KALLE KLANDORF

MERIKE MARTINSON

LEONID MIHHAILOV

MARGARITA TŠERNOGOROVA

ALEKSANDR ZDANKEVITŠ

JAAK AAB

ENNO TAMM

ELMAR-JOHANNES TRUU

TIIT TERIK

IGOR KRAVTŠENKO

LAURI LAATS

ERKI SAVISAAR

NATALIA MALLEUS

VLADIMIR AFANASJEV

JAAN MÄNNIK

EDUARD TOMAN

IRINA EMBRICH

ANDREI BIROV

JÜRI ENNET

ABDUL HAMID TURAY

MÄRT SULTS

MARK LEVIN

VLADIMIR PANOV

DENISS PRESNETSOV

HELLE KALDA

VLADIMIR VELMAN

RAIMOND KALJULAID

NIKOLAI KORB

ANTON STALNUHHIN

ANTS PILVING

MARIA JUFEREVA

TAAVI PUKK

JUHAN HINDOV

JAANUS RIIBE

INNA FJODOROVA

RUSLANA VEBER

OLEG SILJANOV

OLGA BARABANER

RISTO KASK

JULIANNA JURTŠENKO

VJATŠESLAV PRUSSAKOV

JURI DANILOV

MAREK JÜRGENSON

NIINA SÕTNIK

ALEKSANDR TŠAPLÕGIN

NELLI PRIVALOVA

VLADIMIR RUSNAK

RAIVO TAMMUS

IRINA ANTONJUK

RONALD ROSS

ALEKSEI SEMJONOV

VADIM BELOBROVTSEV

PEETER MARDNA

ALEKSANDER BESSEDIN

KAJA LAANMÄE

KALLE MIHKELS

SERGEI BOGOVSKI

ELENA GLEBOVA

TIIA-LIIS JÜRGENSON

IGOR JERMAKOV

DAISY JÄRVA

IGOR GRIBOVSKI

VALERI KISLITSÕN

KAIE KÕRB

LARISSA NOVOŽILOVA

HEIDY TAMME

DMITRI PAVLOV

AINI HÄRM

ROSTISLAV TROŠKOV

MAKSIM VOLKOV

VAHUR KELDRIMA

ANU HALLIK-JÜRGENSTEIN

ANDRES HARJO

INDREK AHLBERG

KALLE JÕKS

MERLE KLANDORF

JÜRI KUUSKEMAA

JULIA TŠAPLÕGINA

JEKATERINA FEDKINA

JEVGENI TAMME

NATALJA GROMOVAJA

MARIANNA NOVIKOVA

KAIA JÄPPINEN

TOOMAS LOO

KERSTI OTTESON

ALEKSANDR KUKK

AAVO VÄÄN

TIIT KIVIKAS

JEKATERINA LAIDINEN

REIN VINNI

ERKKI-ALO KIRDE

MAREK LEEMETS

MARIA JEFIMOVA

JELISEI LOKOTAR

SIGRID KARPOVA

JEKATERINA MATUSIHIS

SVETLANA BALTINA

VIKTORIA NIKOLAJEVA

ALEKSANDRA PAVLOVA

TOOMAS SEPP

MADIS JÄRVEKÜLG

SERGEI PTŠJOLKIN

MARIKA JUUSE

VADIM KRISSAN

HEILI VAUS-TAMM

JEVGENIJA KUKK

KARINE OGANESJAN

EDUARD DUBROVSKI

DANILA KUZNETSOV

AADU JÕGIAAS

EPP PRUUNS

KRISTJAN KUUSIK

LIIS TAPPO-TREIAL

NAUM MUHHIN

RAIMO AAS

HUGO HIIBUS

MIROSLAV BEREZOVSKI

AAVO AUNROOS

KASPAR KAUGIJA

REET TREI

ANDRES ELLAMAA

ENN-TOIVO ANNUK

GRETE ŠILLIS

SERGEI GELLER

SERGEI TEPLOV

RAINER NURME

JAAN KUNDLA

HELMUT KOIDLA

PRIIT WILLBACH

RAUNO LEUSKA

SERGEI MAASIN

MARIANNA OTSA

ANNE-LY VIIKHOLM

MAIE TERIK

MEELIS KURGPÕLD

ROLAND ANTON RAND

VALERI LÕÕNIK

RAIK SAART

REIN MÜLLERSON

JULIA JUURIK

VALERI PETROV

ARVO JUNTI

ERNA PODANJOVA

NATALJA SOKOLOVA

KATRI SIIKKI

VAHUR KÕLVART

OLEG ŽEMTŠUGOV

ANASTASSIA ROHTLA

TIIT TAMMVEE

HANON BARABANER

LYLIAN ALTMÄE

SVETLANA ŠVEDOVITŠ

ILONA UZLOVA

SERGEI NIKONOV

INGA RUMJANTSEVA

ZAVEN BOZIKJAN

KAIRI JAKOBSON

JÜRI ERM

TÕNIS LIINAT

LJUBOV BORZOV

LARISSA ŠKURAT

HELEN LAUSMA-SAAR

GALINA TŠERNAVSKAJA

DENISS BIRJUK

OLGA BOGDANOVA

TIMUR SARIPOV

OKSANA KALINSKAJA

MARKO MÄNNIKOV

ANNELI KRISTAL

AINO SEPP

JAAK HAUD

MIHHAIL NIKITIN

LAIMONS RAUDSEPP

PEETER JÄRVELAID

RAINO LIBLIK

ALEKSANDR GALAHHOV

IZABELLA RIITSAAR

VIKTORIA BOGDANOVA

EDUARD KOROTIN

JURI ANDEVEI

SVETLANA MELEHHOVA-MAASIN

GALINA TIMONINA

EDUARD PIHLO

ARVO ALLEV

NATALJA GOLIMBIJEVSKAJA

MARJU POOLSAAR

REIN TUISK

LIINA KAEV

ALEKSEI KOTOV

ADELJA PÕLD

AGE TAMM

TIINA JASKA

NATALIA DROGUL

OLGA LJUBASKINA

ERKKI PAABUT

RIVO KÜTT

VLADIMIR RADOVSKI

ARVI KÄÄRD

TATJANA TŠERVOVA

ALEKSANDER DADAJEV

KRISTEL AMJÄRV

KRISTEN VIIKMÄE

LEENA SAAG

JÜRI JÕGEVA

EVE-VIKTORIA LASBERG

IRINA KEVEL

HEINAR JAHU

LAINE KAMENSKAJA

ARVO PARVE

GALINA LITTER

ERVIN KAUR

SVETLANA SLADKOVA

VIKTOR MAZUR

ANNA KRÕLOVA

AVE KALMUS

PAVEL BOITSOV

VIKTOR TARASSOV

VADIM ANTSUPOV

NIKOLAI MIZEROV

SVETLANA ZAUGAROVA

TOOMAS LEIUS

PEETER ALLAS

SULEV METS

KAIDO KULL

IRENA VALGE

JULIA TROFIMOVA

SERGEI NOVIKOV

AARE-AIN RANNIT

JEKATERINA MAIZIK

LAURI BERG

VIKTORIA SOOSAAR

LUULE PEHTER

ALJONA SUHHOMLINOVA

PAVEL AFANASJEV

MIHHAIL KARDAŠ

EINO VÄÄRTNÕU

SERGEI OREHHOV

ESTER ANNIKO

JULIA PROHHOROVA

SILVI TEDER

PEETER KRIPSAAR

ÜLLE ALIORG

LEA NÕUAKAS

PEETER PIHLAMÄGI

SERGEI SERGEJEV

LJUBOV VASSILJEVA

MARKO IVASK

ANŽELA CHESNIKOVA

ROSTISLAV LAKUTSEVITŠ

REIN LEEMET

MILVI ORUNUK

TAAVO SAVIK

JELENA RATTIK

TIINA LAHERAND

ALLA DMITRENKO

OKSANA KOTKAS

RUTH PEIL

LARISSA SEMJONOVA

NATALJA ŠALUHHINA

ARINA HAN

HILLE ILVES

VALLE FELDMANN

MAIRE KURMET

RAFIK GRIGORJAN

PAAVO PETTAI

LELE CAFARO

PJOTR JEFIMKIN

ANITA ANDERMAN

ALEX ANDERMAN

SVYATOSLAV MAYER

ALEVTINA LOGVINA

ÜLO KOTKAS

TATJANA ROZENBAUM

AIME KAASIK

PEETER MUSKA

ÜLLE KASEPALU

ARTUR VEEROJA

TIIU HAZAK

VLADIMIR IGNATOV

KRISTA TOIM

EERO STEIN

JELENA EESTALU

MATI KERSNA

MARJE-ANNE HENDRIKSON

VAHUR KALDAS

SERGEI ZAHHAROV

MILENA POGODAJEVA

TANEL GABTŠENKO

LJUBOV SAARMU

HENRIK MUREL

INGRID-MARET JUNISOV

RENO HAINLA

ENN LÄÄNE

ENE-ERIKA PURIK

MIRJA SARAP

REIN MERESAAR

ANDRES TALVARI

REIN ADER

DMYTRO BONDARETS

IRINA PURRO

VIKTOR ŠKOLNIKOV

MARAT ALJAUTDINOV

ILJA KOSTEROV

ALISSA PAVLENKO

ELIZAVETA PETROVA

DMITRI TŠUMAKOV

MARIA RAISKAJA

ERICH UDRAS

ALJONA LAHK-BORODINA

ENN ASANDI

KATRIIN MUNIROV

PEETER ULPUS

MARINA BLITSÕNA

VSEVOLOD JÜRGENSON

LIINA KUSMA

NORBERT KAARESTE

LAIDI RAJALA

JEKATERINA KURTŠIKOVA

LJUDMILLA LIFAGINA

SERGEI FIŠER

TÕNIS BRAMANIS

JAAK VIHMAND

KIRILL VIGUL

AIMAR KARU

OLGA PONOMARJOVA

ANASTASSIA JUREVITŠ

MERIKE ROOSILEHT

ANASTASSIA VUKS

NADEŽDA GUNIN

NATALJA VEGŽANOVSKAJA

KRISTINA BABAEVA

OLGA MARKOVA

ÜLO RÄKK

HEIDY HEINLA

TIIA PÕLDMETS

ENE TOMSON

FAINA LEPIK

IRIS-IVIKA KIVESTE

IGOR PISSAREV

JELENA TEDER

VLADIMIR BATANOV

HELENI PRAKS

OLEG MATVEJEV

JAAK SÕRMUS

MAKSIM MALÕŠEV

VALERIA PALM

REIN MARK

JUHAN ANUPÕLD

ARVO KÄÄRD

LUULE PRESS

ANTON SIHT

JELENA MATOJAN

IGOR ZINOVJEV

SIRJE LEETMAA

ANDRUS KULL

IVAN LUISKA

SVETLANA OFITSEROVA

JURI AFONIN

INNA HMELNITSKAJA

ALEKSEI SOKOLOV

OLGA PALM

VLADIMIR BUHHANEVITŠ

MARJAM NESTEROVA

SERGEI RJABÕŠKIN

ANDRES KOLDRE

TARMO PITKVE

ELINA TOLMATŠOVA

ANDRES JAAKMAN

JURI VOLKOV

ALIISI LOKOTAR

GÜLNARA VALS

SERGEI SEMITKIN

ANASTASIJA ŽERDETSKAJA

INGA ŠORIKOVA

ALEKSEI VAGANOV

IIVIKA ELVA

MARI LEIBENAU

ARNE SAKKEUS

DMITRI LOBANOV

MAXIM ZUEV

LJUDMILLA TARTLAAN

SCHWENN SEENE

VIKTORIA DMITRIEVA

SIIM LOIDE

NATALJA WAREN

ANDREI BONDAR

IRINA ŽVANKO

VLADLEN OVSJANNIKOV

MARTIN TÕRVA

JÜRI VERBITSKI

VELLO SOOSALU

MARK JURKIN

EUGEN HIMMA

ANDREI ALEKSANDROV

ALEKSEI MOGILNÕI

ALEKSANDR GORNAKOV

DANIIL GATÕŽSKI

ALEKSEI MAZALOV

ILONA MELEKHOVA

ILMAR KAIV

RUTH OJATALU

OLGA GORJANSKAJA

JEVGENI GURJANOV

VOLDEMAR JUUR

ALEKSANDR JUDIN

ERKKI LEHTINEN

NIKITA AKHMATOV

ANDREI VAINGORT

KIRILL MAKARKIN

ANNA JESÕP

LJUBOV MORGUNOVA

ALEKSANDR GANETSKI

MERIKE LAHE

LUULE BRINKMANN

ANTON GURTOVOI

TERESA KIPPER

LILY KURM

ANNA MIKKONEN

LARISSA SAVANKOVA

TATJANA GORDEJEVA

ANDREI PEKARSKI

IGOR VAGIN

ANTS TÕNSTEIN

VALENTIN MALININ

SILVER LOOTUS

DENISS MHAJAN

ARTUR KAEV

ILMAR LILLEORG

TAIMI TOBER

MARI-LIIS JORDAN

GORDEI KORJAK

REIN TÖLP

LILIANA KUMMEL

HELMUT KETONEN

MAKSIM ŽVANKO

PEETER TAMMIK

VJATŠESLAV BOTŠKARJOV

JEKATERINA PANOVA

MIHHAIL HASARDŽI

GRIGORI-KAZIMIR SELIVERSTOV

RADDA ŠUSTROV

ANDREI JEPIŠEV

MARIA BARANJUK

DMITRI TIHHOMIROV

OLGA NIGROVSKAJA

TOIVO KASEMETS

GENRI TRON

MARIA MINLIBAJEVA

MARKO KREIS

TÕNU KIVIMAKER

AARE METSJÄRV

KÄROL EMILIE KÕU

JAAN METS

JÜRI KRIIS

MAIRE SARAP

LEELO NAIRISMÄGI

MAREK LILL

NIINA RUSSAKOVA

VADIM LJAGATŠOV

ANTONINA KISSELJOVA

VLADIMIR ZAHHAROV

VERONIKA GRUBOVA

EKATERINA TAMIYAR-ANISKEVICH

ALEKSANDER RUSSAKOV

VALERIA ŠTEINERT

MARK HMELNITSKI

NATALJA BRINKEVITŠ

RUSTAM KALININ

LJUDMILLA FITS

KATRI METSMA

DINA VERTSINSKAJA

IRINA MAMADŽANOVA

LARISSA LJAUGODENE

STANISLAV LOMUNOV

ALEKSANDR SAVITSKI

ANNE LUISKA

ANNA METSGER

ALEKSEI KRAIZMER

LEA OTS

IGOR BERNARDOV

JAAN TAMBERG

ENN MÖLDERKIVI

TOOMAS SISKA

PEETER VÕSA

Kandidaate - 500

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

VLADIMIR DROZDOV

OLEG NAZMUTDINOV

JELENA GRIGORJEVA

RAFAEL KAMAŠIN

ANDREI ORAV

MSTISLAV RUSAKOV

ALISA BLINTSOVA

DMITRI SUHOROSLOV

VERONIKA HRAPKO

TAIVO RIST

ALLAN HANTSOM

VLADIMIR ILJAŠEVITŠ

JULIA SOMMER

DENIS VESNUHHOV

IVAN ANIKEJEV

IRINA KURG

EDUARD ŠARÕGIN

ANDREI BASSOV

ALJONKA BORISSOVA

VALENTINA LUMET

DARJA ZAMULINA

PAVEL BORUNOV

JULIA RUSAKOVA

EDUARD BAGLAJEV

VLADIMIR KRUTŠININ

SERGEI FURŠTATOV

ANNA KOPNINA

ANASTASSIA NIKOLAJEVA

NIKITA PÕŽ

MARINA ROMANOVA

IRINA NAIMARK

ANTON BLINTSOV

IVAN VINK

ARTUR LURICH

ARKADI JEŽOV

JELENA UDALOVA

ASTAROT BOGOMOLOV

JANA NARVANDI

ERIK HANTSOM

Kandidaate - 39

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

MARTIN HELME

URMAS REITELMANN

ARGO LUUDE

KERSTI KRACHT

HELLE-MOONIKA HELME

WESSE ALLIK

URMAS ESPENBERG

KAIRET REMMAK-GRASSMANN

MART KALLAS

HENDRIKA NÄÄGO

LAURI NEBEL

ORHAN OKTAIN

ÕNNELI MATT

RIHO RAUSMA

VEIKO HARTWIG VALGEPEA

MAIT TALU

TÕNIS TÄHE

MEELIS KEERBERG

AAT PURJE

MADIS SINIMETS

DANIEL LIBMAN

EDA RÜÜTEL

JÜRI HAMMER

KADRI VILBA

RIHO NÜÜD

GAIDA MÄGI

URMAS SIEMER

MAARIKA PÄHKLEMÄE

GEORG KIRSBERG

PIRET SMAGAR

ÜLLAR SOO

KÜLLI REMSU

RAUL ÖPIK

LAURI LEMBINEN

TIINA ESPENBERG

RAINER RAUDKIVI

NELE VALGEPEA

KALLE ALJAS

TÕNU PLANKEN

MARGO MERISAAR

JAANUS TUTT

OLIVER VILBA

KRISTA KÄÄR

URMAS MÄGI

RIINA MULJAR

AIN PEDAJAS

URMAS ALTER

JUHAN KOBIN

KARINE SIIAK

PEETER TANI

AKSEL WEILER

PIRET KOLLO

TOOMAS PURRES

OTT NEBEL

VALDO JASK

RENE ALAS

HELBE PREIMANN

HALJA PAEMURD

INDREK ALLIKAS

RAIMOND TILK

ROMAN ŠTŠURIKOV

AIRI HARK

VIIVIKA LEITROP

NIKOLAI JAKOBIŠVILI

EGLE HOLLMAN

MARJU ÕUNPUU

ANDRES LOOK

MARGUS MÄEOTS

SIMO MARK

ÄLIS LOOSAAR

VLADIMIR VIIES

TIINA KRUUSE

URMAS KALJURAND

RAUL KUKK

KATRIN LILLE

AVE NURMBEK

ARGO MALLA

TIIT TARGAMA

ANNIKA SOOTS

KARL TOOMING

ALDO MAKSIMOV

KNUT THOR KAUR

SLAVIK JANSON

ATS ÄKKE

ALAR OJALO

TAIVO PÕRK

MARIKA ISTAHL

ALVAR KALJURAND

KALEV GROSS

ILMAR PÕLLUMÄGI

KENNO REMMEL

IIVI KANN

URMI BERNADT

DAISY LOMP

LOORE ANTON

OLEV KOOL

ERIK SAALISTE

ERIK SHER

AVO PÕLDVER

JARNO KALIND

JÜRI HARK

RAIVO PÕHJAKIVI

GUNNAR TOROP

OLEV PIIR

ÖÖLE RANNU

INGA PILLET

KATRINA KLAAS

JANEK VIIRLO

URMAS VARM

KALEV MURU

RAIVO RÜÜTEL

TÕNU RÜÜSAK

LIISI KÜLVAND

VEIKO KRASS

BENNO ORG

LIIDIA HÕBESALU

Kandidaate - 116

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

RAINER VAKRA

HELVE SÄRGAVA

JEVGENI OSSINOVSKI

SVEN MIKSER

INDREK SAAR

ANDRES ANVELT

EIKI NESTOR

ANASTASSIA KOVALENKO

ANTO LIIVAT

ANNELA OJASTE

JAAK JUSKE

KADRI KÕUSAAR

MARIS SILD

HANNO MATTO

KÜLLI URB

MERLI REIDOLF

KRISTA LAPINA

SILVER MEIKAR

MART PUKK

KADI PÄRNITS

MONIKA MALJUKOV

REET LAJA

BARBI-JENNY PILVRE-STORGARD

SIRJE KEEVALLIK

MART MERI

LEENA KIVISILD

MADIS VERRO

TRIIN TOOMESAAR

JANET VÄÄRTNÕU

KRISTA KAMPUS

AIN BÖCKLER

OLGA SÕTNIK

ESTER EOMOIS

JELENA ROOTAMM-VALTER

ALEKSEI TUROVSKI

SVETLANA ADAMSON

PEETER ALLA

AINO ALLIK

ANDRES JUHAN BERNADT

OLGA ANDLA

TAAVI HALLIKMA

MARIANN AROSON

OTT HEIDMETS

ESTER BARKALA

JAAK HOHENSEE

VELDA BULDAS

ANDREI HVOSTOV

PIRET DAHL

MADIS ILUSTRUMM

SIGNE FALKENBERG

IVAR JUHKAM

MARGIT HIIET

KRISTEN KANARIK

AIRE KALAUS

JAAK KANGILASKI

MIHKEL KANGUR

ANNELY KALLO

LAUR KIIK

SANDRA KAMILOVA

REIGO KIMMEL

DENISS KOKORIN

GÜLTŠARA KARAJEVA

MEELIS KRAUTMANN

MARJU KARIN

VELLO KUKK

GERTRUD KASEMAA

KALLE LAANE

IRMA KIVILO

KARL LEMBIT LAANE

HELJU KRÖÖNSTRÖM

ALO LEILOP

KÄRT KUKS

RAMON LOIK

MILLA KURVITS

JÜRI MÄEMAT

CWENDOLYN CARYNA LAURI

KATRIN LUGINA

LENNART MÄNGLI

INGA MAIMIK

ARVO MESIKEPP

LAGLE MÄLL

RAMI MOREL

IMBI MASING

KALLE-KAUPO MURAKAS

TIINA MASING

RENE NAPTAL

KAI-RIIN MERI

MAKSIM NIKOLAJEV

ELSA METSAR

MARIANNE MIKKO

ERIK ORGU

ULVI MOOSEL

ALEKSANDR POPOV

LEA NURMIS

VIRGO PRESS

KARIN PAULUS

AGO PUUSEPP

LUDMILLA PLOTNIKOVA

EERO RANG

MERLE PORMEISTER

TÕNIS SAADRE

KRISTEL RANNAÄÄRE

VAIKE SARNET

LEA RAUS

ALAR SEPP

SIRJE REBANE

ANNES SILAS

HEIDI SAAR

VLADIMIR SIMAGIN

ELO TAMBUR

KARL-MARTIN SINIJÄRV

TIIA TIIK

TANEL TALVE

MADLI TILK

TIIT TAMBERG

MARJU TOOM

TANEL TAMMET

INGRID TUKSAM

GERD TARAND

KAIE VÄHESOO

VALDO TÕNISSOO

ESTER ÖPIK

URMO TREISALT

SIIM TUISK

ARVO UUKKIVI

MARI SPEEK

JOOSEP VIMM

HARDI VOLMER

Kandidaate - 128

Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn

EDGAR SAVISAAR

REET KUDU

SERGEI JÜRGENS

JÜRI MÕIS

FEJA RÄIM

OLGA IVANOVA

URMAS SÕÕRUMAA

VIKTOR LJUBARETS

MART VIISITAMM

PEETER TEDRE

NADEŽDA LEITŠENOK

PEETER SAKS

ANDREI GRITSKOV

TUULI STEWART

ELISABET ŠORINA

LEONID TSINGISSER

MAARIS LAINE

DENISS JERMAKOV

OLEG TESLA

MARTIN PLASER

MAREK KALETA

VLADIMIR RAZUMOVSKI

JURI BELJAJEV

KAUR-TOOMAS RAAG

VSEVOLOD SADOVNIKOV

HEINO ENDEN

DMYTRO GAIEVOI

ANNA ŽINKOVSKAJA

VITALI PRISJAŽNÕI

TIINA JOKINEN

MIHHAIL TŠAPLÕGIN

ROMAN SAHHATOV

TIIT TROFIMOV

MARTTEN KALDVEE

DMITRI DEMTŠENKO

PIRET ELLERMANN-LILL

RODION DENISSOV

KONSTANTIN GRIGORENKO

KRISTEL KLIMOV

JELENA VARIK

PAUL TAMMERT

MARJANA LEND

JAAN VAHAR

IGOR SEDAŠEV

JANNO UUS

HEIKI VEIDEBAUM

MARGUS ÄRM

ANDREI SOROKIN

ALEKSANDR DORMIDONTOV

JEVGENI ŠTŠASLÕVÕI

ANDREI VOROBJOV

NATALJA SAHHAROVA

RADA GRUZDEVA

DMITRI KAPELIN

SANNA AUTIO

DIANA KLAS

VALERI KONOVALOV

OKSANA KULIK

RAISSA ZERKALINA

VLADIMIR MASLOV

ALISSA AIT

DENIS AKSJONOV

DMITRI BIRJUKOV

JELENA BOGDANOVA

MARJU BORMEISTER-KAGOVERE

MARIA BOROVIK

EDMUND EISMEL

ALEKSEI FILATOV

VERONIKA FILATOVA

TATJANA FLIGINSKIHH

IRINA JERMAKOVA

VIKTORIA JÜRGENTAL

DMITRI KATUŠIN

NATALJA KRASINA

NATALIJA KRUŠEVSKAJA

OLEG KUDRJAŠOV

TÕNU KUUSIK

AARE LAANEMÄE

NEEME LALL

RITA LOOR

JAANA LUKOVNIKOVA

ALEKSANDR MEIGAS

MIRELL MERIRAND

ILJA MONAKOV

POLINA MOROZOVA

SVETLANA MOSKVINA

DANIEL-ALBERT NAURITS

AIRI VIPULKUMAR KANSAR

MEELIS PAI

TATJANA POLJAKOVA

ANDREI POZDNJAKOV

URMI REINDE

ALIIS SARAPIK

JOEL FRIEDRICH STEINFELDT

MARINA SUHNJOVA

SERGEI SVJATUŠENKO

NATALJA ŠILOVA

VLADLEN ŽITIN

ALEKSANDR TSINGISSER

MIHHAIL TŠISTJAKOV

ALEKSEI TŠIRKOV

JEVGENI VAISBEIN

ALEKSANDR APOLINSKY

INGRID TÄLL

ROBERT VILL

MAKSIM VÕROVSKI

JAANO LOBERG

OLGA SMIRNOVA

Kandidaate - 108

Eesti Reformierakond

KRISTEN MICHAL

TAAVI RÕIVAS

KAJA KALLAS

KEIT PENTUS-ROSIMANNUS

HANNO PEVKUR

URMAS PAET

ARTO AAS

JÜRGEN LIGI

HEIDY PURGA

IVI EENMAA

REMO HOLSMER

DENISS BORODITŠ

KAUPO NÕLVAK

MARIS LAURI

ÕNNE PILLAK

EERIK-NIILES KROSS

ÜLLE RAJASALU

YOKO ALENDER

ANTS LEEMETS

TOOMAS KRUUSIMÄGI

LIIS KLAAR

EEVE KIVI

ANNE SULLING

VILJA TOOMAST

OLAVI OTEPALU

KADRI KARUS

HELEN MAHMASTOL

LIINA HERMAKÜLA

TOOMAS VIKS

PAUL-EERIK RUMMO

TIIT MÄGI

ANDRES ARO

VIKTOR TURKIN

JUHAN KANGILASKI

TAAVI TOPPI

JAANIKA VALDNA

VIRA KONÕK

HELI TEDER

TÕNU MEIJEL

ARVO ANDERSON

HELGE HALLIKA

PEETER JÜRGENSON

MEELIS SOLL

LEHO KRAAV

TIIT SOORM

MERILIN ANIJÄRV

EERO MERILIND

HENRI AHTIAINEN

ÜLLE MURMANN

KATRIN HELENDI

MARGIT ELVISTE

HEIDI TORMET

GALINA KRUUSMÄGI

TOOMAS KÄRK

MATTI MARTINSON

MERLE VÄLI

SIGNE RIISALO

LEMBIT KOLK

RAINAR ENDEN

MERIKE KALJUMÄE

RAGNAR PIKKEL

NATALJA TŠUDINOVA

ULVI TAMJÄRV

SVEN REIDLA

KRISTO ENN VAGA

ANTS VALDMAA

LIANA NÕGENE

OLGA VAARMANN

NATALJA LAKATOŠ

AARE KÄRNER

STEN LAANSOO

KALEV KALLEMETS

MARTIN TUULIK

PEETER KIVISTIK

MERLIN KIVISALU

JANEK KAPPER

ÜLLE PALMAS

MARIS LIIDERS

KAIRI ALJAS

VLADIMIR GANTSOVSKI

RAIT KASPAR PURJE

AVE IRVAL

KUNO JÄRV

REIKO KÜLAOTS

DAURI PAŠKOVSKI

VADIM LEBEDEV

TOOMAS ZUPPING

MIKO MERELAHT

IVI UBEI-KON

TOIVO EHRENPREIS

KRISTINA SIMONOVA

ANDRES SELG

TÕNIS LAANEMAA

LARISSA KARPOVA

AGO TALALAEV

GASPAR ŠABAD

LEMBIT KASS

JAAN RAIKMA

ÜLO SIIBAK

LASSE MARK

SANDER ANDLA

GEORG AHER

AIN SEPPIK

Kandidaate - 103

Vaba Tallinna Kodanik Valimisliit

ERIK VEST

ÕIE-MARI AASMÄE

ÜLLE MITT

JUKU-KALLE RAID

KADRI JÄÄTMA

VLADIMIR ŠARÕI

JAANIKA KLOPETS

JAANUS OJANGU

PEETER-EERIK OTS

TIIT KRUUSALU

KAUR KIVIRÄHK

EDWARD EKKER

TAAVI SIMSON

MARGIT ADORF

JÜRGEN OJANGU

JAAK PROZES

TÕNU PLOOMPUU

AGE MINKA

SILVER LIIV

MART MUTSO

LEMBE LEVO

KEVIN KIRS

AARE NURM

TÕNU PEIT

KAILI TAMM

MARIKE LAHT

TRIIN NIGUL

HELBE RUBEN

KATRIN MESILANE

MAIVE VIHTMAA

MAGOMED MURTUZALIEV

MARIA MURAKAS

KARL PÄRJAMÄE

MARIKA ROOMERE

ANNE HANSBERG

EVE VIIDALEPP

JÜRI PINO

CHRISTINA LÄÄN

MERILI KÄSPER

MONIKA PÕLLUVEER

RAIVO ARU

KARL TAKLAJA

TARMO TREIMANN

MATS ÕUN

INDREK AMBUS

OLGA TIMOFEJEVA

MÄRT PENTSON

JAANUS PAASOJA

MOONIKA LAHESALU

KRISTIINA KULL

KARIN HEINSAAR

SANDRA MÜÜR

ROMAN TIMOFEJEV

JÜRI PÕDERMAA

PEEP TAMMEMÄE

JAAN SAAR

LAURI RANDMA

MATI ANDREAS

INDREK NEIDER

VEIKO HERODES

MAURI RANDMA

ALLAR VIIK

LAURI PÕLLULA

KAJA JAKOBSON

TÕNU TEEVEER

KADRI VIIRES

MARKKO KARU

KALLE KÖÖMNEMÄGI

ROBERT ILMJÄRV

MARKO JÄRVSOO

ELS HEINSALU

ALAR TINNUS

MARTIN NOODLA

MATI ROOSNURM

MART KUUSK

EPP ALATALU

RAGNE RIKKONEN-TÄHNAS

ALAR VOITKA

ANDRES LINTS

IRINA MADSEN

HENRI PRIIMÄGI

PEETER MÕISTLIK

MIKK RAND

SERGEI METLEV

Kandidaate - 84

Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks

JANA ŠIMÁČKOVÁ

LANCE GARETH EDWARD BOXALL

JUHANA EIRIKKI KARI

FRANÇOIS FRÉDÉRIC MARIE BYVOET

DANIEL JAMES COLL

EDUARDO FERREIRA FONTES MERCER

INDREK SVEN GRABBI

Kandidaate - 7

Erakond Eestimaa Rohelised

ZÜLEYXA IZMAILOVA

ALEKSANDER LAANE

OLEV-ANDRES TINN

JOONAS LAKS

KATRIN JÕGISAAR

MATTIAS TUROVSKI

KASPAR KURVE

KÜLLIKE REIMAA

TEET RANDMA

ELERIN VELLING

ALEKSANDRA GUDIM

MAIGI KÄIGE

EERO UUSTALU

PIRET KÄIGE

ARVI TAPVER

AVE ANGERJAS

ROBERT PABSON

KATARIINA AULE

STEN UUSTALU

RAUNO TALUSTE

EVALD LANGEBRAUN

ATS MERESMAA

LAURA LISETE ROOSAAR

DMITRI TERAS

INDREK SÜLLA

VERNER PUHM

MATTI REIMANN

SIIM VAHTER

LOORE HÄRMAT

KAI KÜNNIS-BERES

LAURA KIIROJA

IONEL LEHARI

ZOJA MELLOV

VLAD ÜKSSARV

ALISA JAKOBI

VALERIA RJUMINA

KALLE TAMMEMÄE

ELEONORA LOGINOVA

TIMUR SAGITOV

HELINA TILK

ALEKSANDER POTOTSKI

MARIKA MÄGI

JÜRI-JOONAS KEREM

JANNE KAJU

STEN KURIS

MAARJA KÄSK

GERT HÄUSLER

REET HÄRMAT

RON LUVIŠTŠUK

LJUDMILLA REKUN

PAVEL KRÕLATOV

ANNE VETIK

JANEK JÕGISAAR

DARJA VORONTSOVA

HELI KUUSE

ERKO KIISEL

ANNE ARTUS

TAIVO AASORG

GRETE-EDITH EINASTE

MARTIN SARV

ALLAN TALU

TÕNU TRUBETSKY

ANNE NÕLVAK

AGU KIVIMÄGI

KAIDO VETEVOOG

TAAVI LVOV

SIIM IDLA

KADRI SILLER

KEVIN TIIDO

ILLIMAR PILT

OLIVER PAADIK

HENRY LAKS

LAINE SUSI

ARVO KUIV

INDREK ZLOBIN

ANNALIISA ASVEIT

TÕNIS PAALME

RENEE KIRSS

MARKUS KURIS

EVELIN MARIPUU

ROLAND UUESOO

TOOMAS TRAPIDO

FIDEELIA-SIGNE ROOTS

KRISTIIN KÕOSALU

JANA LEVITINA

MONA-LIISA LILLE

MARINA PUŠKAR

MARKKO MÄLL

SANDER JOHANNES LOIGOM

TIM HEINPÕLD

INDREK PAIDE

MADIS PÕLDSAAR

MARTIN LAIDLA

MARKUS ROBAM

MADIS LAUR

HELI PIISANG

KRISTJAN TAMM

RASMUS LAHTVEE

Kandidaate - 98

Valimisliit MEIE Tallinn

MARIA KALJUSTE

JANE SNAITH

BEATRICE FENICE

HILLAR VIKS

TARMO KALDMA

KALJU MÄTIK

OKSANA TOOMSALU-MARLEN

ALEKSEI TUVI

AIVAR KOKK

RAIGO KAROTAMM

KULDAR POLTIMÄE

ROMAN KOGAN

RIINA VARJOLA

TOOMAS PAEOJA

LAURA ADAMSON

LEINO MASUR

ERIK ROHU

RIINA EIGI

MEELIS ADAMSON

ILD RATAS

ENN ELLANDI

HEIKI TREIER

PRIIT BRAUN

BIRGIT TUGA

VAIKUS JÕGISU

OLGA TEISTE

ANRI FROLIAN MOISTO

ALO HELEKIVI

RANDO MEERITS

REIN KALA

VADIM ŠAPTŠENKO

Kandidaate - 31

Valimisliit Eesti Ellujäämisliikumine

RAIVO ORGUSAAR

HENN LEETNA

MERIKE KIIS

NADEŽDA ANDREJEVA

ALEKSANDER LEVIN

TOOMAS TORB

MIHHAIL PEKARSKI

EHA VILLEMS

VOLDEMAR KURISTIK

EDGAR SEPA

KADI PILME

LEA ELLERT

JANEK PEKKONEN

ELVIRA TŠERNÕŠEVA

LEA MATIKAINEN

MARTIN TÄHELA

JANIKA TÕNN

Kandidaate - 17

TARTU LINN - 361 kandidaati

Tartu linn - kandidaate 361

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 361

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

nr 101 INDREK SÄRG

nr 102 RUUBEN KAALEP

nr 103 INDREK KALDA

nr 104 KALVER KÜNNAPUU

nr 105 KALEV ESSENSON

nr 106 JAAN WILLEM SIBUL

nr 107 KAJA TARTO

nr 108 MERLE KIVEST

nr 109 HEIKI VILEP

nr 110 TIMO LUHT

nr 111 INDREK HIRV

nr 112 KERSTIN KÄÄRIK

nr 113 LENNO PÄRNJÕE

nr 114 RAIMOND VIIK

nr 115 KERT KINGO

nr 116 AIN EHARI

nr 117 EVE RAID

nr 118 ESPER THOMPSON

nr 119 TRIIN PISUKE-ROOS

nr 120 ALEKSEI GANITŠEV

nr 121 ÜLO SIIMETS

nr 122 AARE NÕMM

nr 123 EVA LOSKIT

nr 124 SVEN ILVES

nr 125 AILI TUHKANEN

nr 126 AARE TAMM

nr 127 MAREH KALDA

nr 128 TÕNU SEPP

nr 129 EDA TOMAK

nr 130 ILLAR LEA

nr 131 MERIKE LUMI

nr 132 AIVAR KRULL

nr 133 HELVE THOMSON

nr 134 SVEN VISK

nr 135 EVELIN MARJAMÄGI

nr 136 ELMO PAPPEL

nr 137 MARTIN KARJALAINE

nr 138 TÕNU ARRAK

nr 139 RAIVO HÄIDMA

nr 140 VELLO HALLING

nr 141 ÕNNE-EHA KABRITS

nr 142 OSVALD SASKO

nr 143 TÕNU HOOP

nr 144 RIMAS INTELMANN

nr 145 RIHO HÄRM

nr 146 PIRET RONIMOIS

nr 147 MARGUS PISSAREV

nr 148 TIIU USBERG

nr 149 AARE REBANE

nr 150 MARGRET-IVE HANNI

nr 151 KAI TENNOSAAR

nr 152 TÕNU TOOMLA

Kandidaate - 52

Eesti Keskerakond

nr 153 AADU MUST

nr 154 VLADIMIR ŠOKMAN

nr 155 ARTJOM SUVOROV

nr 156 MARTA-MAGDALEEN KUNINGAS

nr 157 MARINA RIISALU

nr 158 REIN KOKK

nr 159 IGOR ABARENKOV

nr 160 NADEŽDA ALEKSANDROVA

nr 161 KATRIN ALLAS

nr 162 KIRILL AVDEJEV

nr 163 OLGA BELOVA

nr 164 GENADI DALKE

nr 165 JÜRI ENNOK

nr 166 ANASTASSIA FOMIN

nr 167 JELENA FRUNZE

nr 168 MEELIS HANSING

nr 169 IVAR HOOP

nr 170 BORISS HRABROV

nr 171 ERVIN HURT

nr 172 ROLAND ILP

nr 173 SERGEI IVANOV

nr 174 ASSER JAANIMETS

nr 175 ANATOLI JASNOV

nr 176 HENRI JERET

nr 177 URMAS JÜRGENSON

nr 178 RIINA KALLAS

nr 179 VIKTOR KARHU

nr 180 SIIM KIKKA

nr 181 PRIIT KIVISIKK

nr 182 SVETLANA KRUPKO

nr 183 HANNES KÄRSNA

nr 184 VÄINO LAND

nr 185 AHTO LAUR

nr 186 ALEKSANDR LITVINENKO

nr 187 MEELIS LUDVIG

nr 188 TRIIN LUKK

nr 189 TARMO MITT

nr 190 TIINA MÜRK

nr 191 VIKTORIA NEBORJAKINA

nr 192 IVAN O'KONNEL-BRONIN

nr 193 IRINA PANOVA

nr 194 KRISTIINA PAUR

nr 195 VÄINO PEEBO

nr 196 NIKOLAI PÕDRAMÄGI

nr 197 SILVIA PÜTSEP

nr 198 IGOR ROSENFELD

nr 199 HOLAR SEPP

nr 200 TATJANA SIBILJOVA

nr 201 JOHANNES SIIVASK

nr 202 GUIDO SOOLÄTE

nr 203 TATJANA SÄRKI

nr 204 NATALIA ZAVT

nr 205 SIGNE TREIER

nr 206 NATALJA TROŠINA

nr 207 GALINA TUBIN

nr 208 INNA USMANOVA

nr 209 REIN VALGE

nr 210 OLEV RAJU

Kandidaate - 58

Valimisliit Tartu Eest

nr 211 HANNES KLAAS

nr 212 TANEL TEIN

nr 213 TEELE ARAK

nr 214 VAHUR KALMRE

nr 215 AVE-GAIL KASKLA

nr 216 MARGUS JAANOVITS

nr 217 MEELIS PASTAK

nr 218 LAURI RÄPP

nr 219 MAKSIM ROMANOVITŠ

nr 220 MARKO JAEGER

nr 221 MART KEVIN PÕLLUSTE

nr 222 MAREK DORONIN

nr 223 KARL KULL

nr 224 TÕNIS PIIR

nr 225 RAUL PARTS

Kandidaate - 15

Valimisliit Südamega Tartu

nr 226 MART-OLAV NIKLUS

nr 227 MEELIS KALDALU

nr 228 UUNO PUNGAR

nr 229 REIO LAURITS

nr 230 MARJE LAURITS

nr 231 RAIVO LAURITS

nr 232 TÕNU ARU

nr 233 LY MÄGI

nr 234 HEIKI HAINSALU

nr 235 MARGUS IVANOV

nr 236 TARMO VEEDLER

nr 237 ELDUR PÄRNA

nr 238 KRISTO POLJAKOV

nr 239 AIGAR REBANE

nr 240 JANAR REBANE

nr 241 GEORG KÄNNASTE

nr 242 HANS NIILUS

nr 243 AIVAR MUUGA

nr 244 MAAREK VENDIK

nr 245 MARCO MALEVA

nr 246 ANDRES PINO

nr 247 MATTI JÕGI

nr 248 ERKKI HÜVA

Kandidaate - 23

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

nr 249 AIVAR RIISALU

nr 250 PEETER LAURSON

nr 251 MIHHAIL LOTMAN

nr 252 ARGO ANNUK

nr 253 JAAK NIGUL

nr 254 ANNELI KANNUS

nr 255 OLEV ALLIK

nr 256 URMAS AUNIN

nr 257 FRIEDRICH KAASIK

nr 258 ALDO KALS

nr 259 MERIKE KAUNISSAARE

nr 260 ILMAR KOKK

nr 261 TIIU LAAN

nr 262 TEA LAANPERE

nr 263 KRISTIINA MALM

nr 264 AVO METS

nr 265 MARJU MÄGI

nr 266 UNO PAUTS

nr 267 RISTO PINTMANN

nr 268 MARGIT ROSENTAL-TUSTIT

nr 269 SILVIA RUSSAK

nr 270 ANDRES SALLO

nr 271 ENNU SEPP

nr 272 TARVO SIILABERG

nr 273 ANU TELLING

nr 274 JAAN VAIKSAAR

nr 275 GERDA VIKS

nr 276 TOOMAS VÄLI

Kandidaate - 28

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 277 MARJU LAURISTIN

nr 278 JARNO LAUR

nr 279 HELJO PIKHOF

nr 280 TÕNU INTS

nr 281 KADRI LEETMAA

nr 282 LEMMIT KAPLINSKI

nr 283 GEA KANGILASKI

nr 284 MARTIN HALLIK

nr 285 PIRET ULUOTS

nr 286 KARL PÜTSEPP

nr 287 MARIANN RIKKA

nr 288 OTT MAIDRE

nr 289 TIINA MERKULJEVA

nr 290 GAABRIEL TAVITS

nr 291 SIRLI PETERSON

nr 292 TARMO KIKERPILL

nr 293 MARIA ISABEL RUNNEL

nr 294 JAAN ÕUNAPUU

nr 295 PILLE RIVES

nr 296 REIGO KUIVJÕGI

nr 297 MAIRE KOPPEL

nr 298 ASKO TAMME

nr 299 DAGMAR KUTSAR

nr 300 ANDERS URBEL

nr 301 JAAN SÕRRA

nr 302 KADI RIIVE

nr 303 PEEP PETERSON

nr 304 INGRID SAARNA

nr 305 GENNADI SUHHOV

nr 306 ANTS JOHANSON

nr 307 LII LAANOJA

nr 308 ALLAN AKSIIM

nr 309 EPP SEPP

nr 310 HENRI KASELO

nr 311 TAIMI RUSS

nr 312 ROMAN MUGUR

nr 313 SIRJE KANTS

nr 314 KRISTJAN SILLASTE

nr 315 KRISTA PIIRIMÄE

nr 316 ANTON TUUL

nr 317 TIINA KOSSINKOVA

nr 318 ENN VALGMA

nr 319 KÄRTLIN SOOSALU

nr 320 PAUL LUPKIN

nr 321 EERIKA VASSILA

nr 322 TOIVO LAHT

nr 323 PIIA JÜRGENSON

nr 324 ERKKI LAANEOKS

nr 325 RITA HADE

nr 326 HEIKI JÄRVEVEER

nr 327 MARET KONSON

nr 328 MAIDO MAASEPP

nr 329 ENE LINN

nr 330 MAIDO PUNA

nr 331 LAURA PAIDE

nr 332 ARNO ARUKASK

nr 333 SILJA METSOJA

nr 334 TANEL KÄÄMBRE

nr 335 KATRIN LENDOK

nr 336 SIIM VATALIN

nr 337 HELGI KILP

nr 338 JAAN KROON

nr 339 MARET VÄLJAK

nr 340 PRIIT MEL

nr 341 LEILI KAPSI

nr 342 TANEL SIMSON

nr 343 KAIRI KIRISAARE

nr 344 VILVE POHLA

nr 345 VIKTOR KLEMENTJEV

nr 346 LIIS RAUDSEPP

nr 347 IVIKA KALDA

nr 348 TOOMAS JÜRGENSTEIN

Kandidaate - 72

Eesti Reformierakond

nr 349 URMAS KLAAS

nr 350 ANTS LAANEOTS

nr 351 TIIA TEPPAN

nr 352 ENE ERGMA

nr 353 VALVO SEMILARSKI

nr 354 RAIMOND TAMM

nr 355 TOOMAS KAPP

nr 356 MIHKEL LEES

nr 357 TRIIN ANETTE KAASIK

nr 358 VERNI LOODMAA

nr 359 HELE EVERAUS

nr 360 VELJO IPITS

nr 361 MARTIN PARMAS

nr 362 SENTA-ELLINOR MICHELSON

nr 363 TOOMAS TEIN

nr 364 MARGUS HANSON

nr 365 ALO PETTAI

nr 366 KRISTO SELI

nr 367 KRÕÕT KIVISTE

nr 368 KRISTJAN TIIRIK

nr 369 MIKA ARTO JUHANI KERÄNEN

nr 370 JAANIKA AASAV

nr 371 JAAK ADAMSOO

nr 372 MERIKE ADOJAAN

nr 373 REESIKA ADOJAAN

nr 374 ILMAR ALLES

nr 375 TIIU ARR

nr 376 URMAS AUNAPUU

nr 377 MALLE BLUMENAU

nr 378 ALIPI BORIN

nr 379 LAURA DANILAS

nr 380 TAMARA HRISTOFOROVA

nr 381 HARRI JALLAJAS

nr 382 AIN-ALAR JUHANSON

nr 383 HELMER JÕGI

nr 384 PEETER JÄRVA

nr 385 TOIVO KABANEN

nr 386 INDREK KATUŠIN

nr 387 RAGNAR KEKKONEN

nr 388 RAUNO KIISK

nr 389 PEETER KIKAS

nr 390 VELLO KIVI

nr 391 VIKTOR KONOŠIN

nr 392 RAIMO LADVA

nr 393 KRIS LEINATAMM

nr 394 MIHKEL LEMBER

nr 395 HARRY LEMBERG

nr 396 TIIT LEPASAAR

nr 397 ANDRUS LIBA

nr 398 KÜLLI LOKKO

nr 399 LIINA LOKKO

nr 400 MÄRT MAILEHT

nr 401 NIKOLAI MÄNNIK

nr 402 OLEG NESTERENKO

nr 403 AIVAR NIGOL

nr 404 EINO POLTAN

nr 405 ANDRUS PUNT

nr 406 ANDRES PÕHJALA

nr 407 KRISTEN ROOSE

nr 408 ERKI ROOTS

nr 409 MARTIN SAAR

nr 410 UVE SAAR

nr 411 MARGUS SARAP

nr 412 JÜRI SASI

nr 413 AULI SOLO

nr 414 PRIIT TANNIK

nr 415 TRIINU TRAHV

nr 416 MARGUS ULST

nr 417 MAREK VAHT

nr 418 ANNE VALK

nr 419 KAREL VEEMAA

nr 420 VÄINO KULL

Kandidaate - 72

Valimisliit Tartu Heaks

nr 421 JÜRI-OTT SALM

nr 422 JÜRI KÕRE

nr 423 KRISTI ARIA

nr 424 LAILI JÕGIAAS

nr 425 MERLE JÄÄGER

nr 426 VAHUR KOLLOM

nr 427 PEEP MARDISTE

nr 428 AUVO SAKARI NEUVONEN

nr 429 KALLE PILT

nr 430 PIRET TARTO

nr 431 KRISTEL VISSOR

nr 432 JÜRI GINTER

nr 433 TOOMAS GINTER

nr 434 ELIN GRIGOROVITŠ

nr 435 MART JÜSSI

nr 436 MARKO KAASIK

nr 437 LEMBIT KALEV

nr 438 TOOMAS KALMUS

nr 439 KRISTO KARU

nr 440 JANEK KIVISALU

nr 441 URMET KÜLAOTS

nr 442 ARVO LEHEMETS

nr 443 HEIKI LILL

nr 444 MÄRT LÄÄNEMETS

nr 445 RAIK-HIIO MIKELSAAR

nr 446 HENRY NARITS

nr 447 ILMAR PEETER PART

nr 448 MARGUS-TARMO PIHLAKAS

nr 449 VAHUR PÕLDSAM

nr 450 HEINO RITSMAN

nr 451 AVO ROSENVALD

nr 452 ERKI SAKSING

nr 453 ALVAR TIPP

nr 454 PRIIT HUMAL

Kandidaate - 34

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

nr 455 VIIVI-HELBE PELJUHHOVSKA

nr 456 TULVET NOORMÄGI

nr 457 KIRA LURICH

Kandidaate - 3

Üksikkandidaadid

nr 458 LAURO KÕND

nr 459 SILVER KUUSIK

nr 460 ARTI SUTT

nr 461 KRISTJAN SIIM

Kandidaate - 4