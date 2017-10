GRAAFIK | Vaata, kes olid valimistel enim hääli kogunud naispoliitikud

Käesoleval aastal sai kohalike omavalitsuste valimistel enim hääli Tallinnas, Põhja-Tallinna ringkonnas kandideerinud keskerakondlane Yana Toom (4826).

Talle järgnes Euroopa Parlamendi saadik ja reformierakondlane Kaja Kallas, kes kandideeris Kristiine linnaosas ja kogus seal 3551 häält. Kallase südamesooviks on rajada Kristiinest tugeva, moodsa infrastruktuuriga kogukond.

Keskerakonna Pärnu linnapeakandidaat ja majandus- ning taristuminister Kadri Simson teenis 2417 pärnulase poolehoiu.Hoolimata sellest, et Pärnus võitis 22,65 protsendiga, ja saavutas üheksa mandaati, Eesti Reformierakond, sai enim hääli Pärnu linnas just Kadri Simson. Muideks, Simsoni valimislubadus oli tasuta ühistranspordi kehtestamine terves Suur-Pärnu omavalitsuses.

Reformierakondlane Keit Pentus-Rosimannus, kes kandideeris Tallinna suurimas valimisringkonnas ehk Lasnamäel, sai 1973 häält. Valituks osutudes soovis Pentus-Rosimannus Lasnamäest teha uue Kalamaja või Telliskivi asumi. "Lasnamäest võiks vabalt saada uus Kalamaja, mõnest siinsest piirkonnast uus Telliskivi või uuenduslike linnatehnoloogiate arendamise koht," kirjutab Pentus-Rosimannus Reformierakonna kodulehel.

Tartus sotside esinumbrina kandideerinud Marju Lauristin kogus 1888 häält ja saavutas sellega Tartu linnas Urmas Klaasi järel paremuselt teise valimistulemuse. Kevadel ütles Lauristin Eesti Päevalehele antud usutluses, et sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel valituks osutudes annab ta eurosaadiku teatepulga edasi Ivari Padarile ja naaseb kodumaale.

Põhja-Tallinnas kandideerinud ahritekt ja linnaplaneerija Yoko Alender kogus 1630 põhjatallinlase toetuse. Alenderi soov oli teha Tallinnast Euroopa üks elamisväärsemaid linnu. Tema peamiseks märksõnaks oli #tulevikutallinn.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme abikaasa Helle-Moonika Helme kogus 1500 häält ja oli kesklinna valimisnimekirjas Taavi Rõivase (4130) ja Mihhail Korbi (2485) järel kolmas.

Valimisliidu Meie Narva esinumber ja sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik osutus Narvas 1490 häälega valituks. Raik ütles möödunud kuu alguses Eesti Päevalehele, et tema südameasjaks on Narva kui Eesti suuruselt kolmanda linna ja Euroopa Liidu värava, senisest seisakust lahti raputamine, et siis rutakal sammul edasi liikuda.

Keskerakondlane ja Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva kogus oma ringkonnas 1410 häält ning jätkab Lasnamäe linnaosa vanemana.

Poolteist aastat tagasi kohtunikuameti maha pannud Helve Särgava kandideeris kesklinna ringkonnas ja kogus 1372 inimese toetuse. "Mõtlesin, et miks mitte, ei ole vaja ainult hädaldada ja rahulolematu olla, vaataks ka ise sinna sisse," ütles Särgava hilissuvel antud intervjuus Eesti Päevalehele.