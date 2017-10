GRAAFIK | Kolm Helmet said kokku 6138 häält ehk 15 protsenti EKRE saagist, neli aastat tagasi oli nende häälte osakaal poole suurem

Kuigi EKRE lootis pealinnas saada rohkem kui kuus volikogu kohta ning valimispeol peegeldasid näoilmed pigem pettumust, siis üle Eesti oli EKRE oluliselt edukam kui kunagi varem. Toetajate hulk tõusis üle viie korra ning volikokku pääseti 39 omavalitsuses. Kolme Helme kogutud häälte osakaal EKRE koguarvust on aga nelja aastaga langenud 34 protsendilt (2013) 15 protsendini seekordsetel valimistel.

Kui varasematel valimistel on Martin ja Mart Helme teinud alati hea tulemuse, siis nüüd ja ka viimati riigikogu valimistel aitas häältesaaki kasvatada ka Mardi abikaasa Helle-Moonika, kes kogus Tallinna kesklinnas täpselt 1500 häält (märkimisväärne tulemus ka ses mõttes, et samas ringkonnas kandideerinud SDE minister Jevgeni Ossinovski sai 1374 häält).

Martin Helme kandideeris Mustamäel ning sai 2533 häält, Mart Helme aga Pärnus, kus kogus 2105 häält. Seega said kolm Helmet kokku 6138 häält 39 126-st, mis on 15 protsenti. Seda on eelmiste valmistega võrreldes aga märgatavalt vähem.*

Nimelt sai perekond Helme saadud häälte osakaal oluliselt suurem eelmistel KOV valimistel 2013. aastal. Nimelt said toona Mart, Martin ja Helle-Moonika Helme kokku 2899 häält ehk tervelt 34 protsenti EKRE kogusummast (8337 häält). Toona sai Mart Helme 1027, Martin Helme 1596 ning Helle-Moonika 276 häält. Kõik kolm kandideerisid tookord Tallinnas, kus saadi vaid 2,72 protsenti häältest ning jäädi sellega volikogu ukse taha.

2015. aasta riigikogu valimistel sai EKRE kokku 46 772 häält ja kolm Helmet tõid neist 13 409 ehk 28 protsenti. Mustamäel kandideerinud Martin Helme sai 4296 häält, Mart Helme Pärnumaal 6714 häält ning Helle-Moonika Helme Hiiu-, Lääne-, ja Saaremaal 2399 häält. Seega saab öelda, et iga valimisega on Helmede osakaal vähenenud ning erakonna haare laienenud.

*Häälte ülelugemisel selgus, et Mart Helme häältesaak oli 200 võrra väiksem, kui eile arvati. Helme valimistulemus Pärnus on 2105 häält, mitte 2304.