FOTOD | Vabaerakond tellis välireklaami, kuigi osa nende liikmeid kandideerib valimistel

Kuigi osa Vabaerakonna liikmeid kandideerib ka valimistel, ostis erakond Tallinna kesklinna bussipeatustesse reklaamipinda, kus protestivad "jõulise sisuga plakatitega võimu rahaga ostmise vastu".

Politseist öeldi Delfile, et plakatitest on teada antud ning hetkel uuritakse võimaliku keelatud valimisreklaami asjaolusid.

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul on nende eesmärk vähendada raha osakaalu poliitilise võimu saavutamisel ja muuta valimiskampaania sisulisemaks. "Vabaerakond pole nõus, et kartellierakondade üleriigilised kampaaniad makstakse suuremas osas kinni parteidele antavast riigitoetusest. Valimiskampaaniad, eriti tänavune, on muutunud meeletult kulukaks. Poliitika pole pesupulber, mida peaks inimestele reklaamiga müüma," sõnas Talvik.

"Vabaerakond oma nimekirjaga nendel valimistel ei kandideeri, vaid meie liikmed kandideerivad vabalt valitud valimisliitudes. Seisukoht, et poliitilise välireklaami keeld laieneb sellises olukorras ka Vabaerakonnale, on täiesti jabur ja meenutab poliitilise debati suukorvistamist. Meil on kahju, et suurparteisid soosiv seadus sunnib politseid üldse plakatitega tegelema. Ise me ei kavatse plakateid maha võtta, sest meil on õigus ka sellisel kujul oma seisukohti inimestele tutvustada," lisas Talvik.

Vabaerakonna juht leiab, et valimiskampaania kuludele tuleb seada lagi, kärpida erakondade raha ja anda see edukatele valimisliitudele ja üksikkandidaatidele. Samuti võtta maha välireklaami keeld, kuid panna suurusepiiranguks üks ruutmeeter. "Loomulikult tuleb keelata peibuspartlus – ministrid kandideerivad kohalikel valimistel, kuid volikokku kuuluda ei tohi. Selle asemel, et tegelda riigiasjadega ja Eesti eesistumisega Euroopa Liidus jagatakse bussipeatustes kommi. See on inimeste otsene petmine".