FOTOD | Tartus võitis taas kord Reformierakond

Tartu linnas võitis suure edumaaga Eesti Reformierakond. Nad kogusid 37,4 protsenti häältest ning said 20 mandaati. Tartu linnapea Urmas Klaas kogus 4801 häält ning jätkab linnajuhina.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai Tartus 16,6 protsenti ja kaheksa mandaati, Eesti Keskerakond 13,7 protsenti ning seitse mandaati ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 11,4 protsenti ja kuus mandaati.

Tartu valimistulemuste selgudes ütles Tartu linnapea Urmas Klaas: "Sõbrad oleme Tartus valimised võitnud ja teinud aegade parima tulemuse!" Seejärel avab Klaas šampanjapudeli ning taustaks kõlab sümboolselt Queeni "We Are The Champions".