FOTOD | Tallinna võimukõnelused algasid: Keskerakond kohtus esmalt EKRE-ga

Keskerakondlased kohtusid Nordic Hotel Forumis EKRE esindusega, et rääkida võimaliku võimuliidu teemal.

Kohtumine algas kella 12.30 paiku ja kesti ligikaudu poolteist tundi. EKRE esindajatest olid kohal esimees Mart Helme, Martin Helme ja Henn Põlluaas. Keskerakondlastest Taavi Aas, Mihhail Kõlvart, Mailis Reps, Yana Toom ja Mihhail Korb.

Mäletatavasti sai Keskerakond Tallinna volikogus 40 kohta ehk napi enamuse, ent koheselt kinnitasid nii Jüri Ratas kui Taavi Aas, et kohtutakse ka teiste erakondadega ning kaalutakse koalitsiooni moodustamist.

Eile selleks ajagraafikus aega polnud, küll aga täna. Kuigi on räägitud, et tõenäoliseim partner oleks sotsid, kohtutakse esmalt just EKRE-ga.

EKRE sai volikogus 6 kohta, sotsid aga 9. Reformierakonna vastav number on 18 ja IRL-il 5. Lisaks on koht kindlustatud ka Edgar Savisaarel isikumandaadiga.