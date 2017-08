FOTO | Savisaare nimekirja suhtumine: Eesti passi kaanel on lõvide asemel vereimejatest sääsed

Edgar Savisaare valimisliidu Lasnamäe osakonna kodulehel on lisaks kandidaatidele ka tutvustatud, kes õigupoolest saavad kohalike omavalitsuste valimistel valida. Piltidena on välja toodud neli erinevat passi, mille omanikud saavad valimistel osaleda. Seejuures Eesti passi kaanel oleval riigi vapil on kolme lõvi asemel kujutatud sääsed.

Nimekirja kandidaatide hulka kuuluv Olga Ivanova ütles Delfile,

et tegu võib olla häkkerite loominguga. "Peame vaatama, äkki keegi on häkkinud seda. Kui kodulehekülg tekkis, häkiti kohe korra," ütles Ivanova. "Mingi hetk lihtsalt ei töötanud ja siis inimene, kes tegeleb meil selle koduleheküljega, avastas, et lihtsalt häkiti ära. Paar päeva ei töötanud ja siis saime jälle tööle," täpsustas Ivanova. Politseisse pole Ivanova sõnul võimaliku häkkimise asjus pöördutud. Kuvatõmmis kodulehelt Ekspress Meedia Kuvatõmmis kodulehelt Ekspress Meedia