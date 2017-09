"FOORUMI" OTSEBLOGI | Eksperdid annavad nõu, mida valimislubaduste juures tähele panna

"Foorum" küsib ekspertidelt, mida valimislubaduste puhul tähele panna, kas ilma populismita on võimalik valimisi võita ja kuidas ikkagi teha vahet kohalike ja üleriigiliste teemade vahel?

Ekspertide saates räägivad nendel põnevatel teemadel Tarmo Jüristo, Külli Taro, Tõnis Saarts ja Anvar Samost.

Loe olulisemaid mõtteid Delfi otseblogist!

"Foorumis antakse nõu valijatele

Anvar Samost: Ma arvan, et Eesti suurim välisreklaam jääb linnahalli seinale. See näitab seda, et kui jabur see valimisreklaami keeld 40 päeva enne valimisi on jabur.

Samost: Väga vähestel õnnestub seda usutavalt teha.

Saarts: Kui lubadused varjutavad kohalikud teemad ära, siis on probleem.

Jüristo: Ühel hetkel võib kampaania võidurelvastumiseks, nagu oli Eerik-Niiles Krossi kampaania ajal. Teised hakkasid seda järele tegema. Näiteks Valdo Randpere paljaste rindade teema.

Taro: Oluline on valijale meelde jääda, pildis olla. Siin on fantaasia lai.

Jüristo: Iseenesest ei ole see vale, kui kutsuda valijaid osalema. Aga minu silmis ei tohiks kampaania taanduda kahelauselistele sõnumitele.

Saarts: Meil tuleb poliitikutest ka aru saada. Poliitikutel on vaja mobiliseerida valijaid valima. Sa ei saa igavate kommunaalteemadega valijaid valima ja sa pead teisi teemasid sisse tooma. Kui see on mõistlikus koguses, on see õige.

Taro: KOV valimistel on lubatud kandideerida ka vene rahvusest inimestel, kes tahavad rääkida ka kodakondsusest, keelepoliitikast jne, kuna nad teistel valimistel rääkida ei saa.

Jüristo: Tõenäoliselt on ka populismilatt muutunud, mida peetakse aktsepteeritavaks. Seda seoses Donald Trumpiga.

Saarts valimisea langetamisest: Valijarühm ei ole nii suur, et see väga palju mõjutama hakkaks.

Taro: Seda võib nimetada ka demokraatlikuks diskussiooniks, aga küsimus on lubadustest, mida KOV raames lahendada ei saa. Meil on uued valimisringkonnad, suuremad omavalitsused, me täpselt veel ei tea, millised saavad olla omavalitsuste ülesanded, milline on rahastusmudel. Ehk me oleme olukorras, kus me veel täpselt korralduslikku süsteemi kohta ei tea. Ka valimisiga on langetatud 16 eluaastani.

Samost: Kuigi riigikogu liikmed on ka varem kandideerinud KOV valimistel, siis nüüd on see seaduslikuks muudetud, keegi ei pea enam kohast loobuma. Suurte teemade arutamist kohalike valimiste eel võib ka mõista, kuna riigikogu liikmed kandideerivad. Neid valimisi võib võtta ka hinnangu andmist riigikogu poliitikutele. Ma ei paneks seda pahaks, et suuri teemasid ka sisse tuuakse.

Anvar Samost: Ma ei ole näinud reklaamide puhul midagi tavapiiridest väljaspool olevat. Kampaania on olnud väga loid ja kui vaadata valimisnimekirju, siis ka sealt, kui jätta Keskerakonnast eraldunud valimisliit, siis seal suuri üllatusi pole.

Tõnis Saarts: Olen nõus, et see kampaania on alanud suhteliselt loiult. Minu jaoks on populism seotud sellega, et anname võimu rahvale tagasi. Seda on viljelenud EKRE ja seda on väga vähe.

Tarmo Jüristo: Ma nõustun, et ilma populismita valimisi ei võida, kas see meeldib või mitte. Lubaduse puhul tuleks silmas pidada seda, et reeglina kipuvad suuremates omavalitsustes koalitsioonid, kus tuleb teha kompromisse. Lubadusi ei tehta selle arvestusega. Seda tuleb tähele panna.

Külli Taro: Lubadusega on kodanikud ammu harjunud. Igaühe sisetunne on kõige parem mõõdupuu. Kuna tegemist kohaliku omavalitsuse volikogude valimistega, siis räägime kohalikest küsimustest. Siin on üleriiklikke teemasid ja teiseks me ei vali linnapeasid.

"Foorum" algas!

Tänaõhtune "Foorum" üritab seekord olla teejuhiks valijatele ja stuudios on poliitikute asemel poliitika asjatundjad.