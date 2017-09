"FOORUMI" BLOGI | Tõnis Saarts: kohalikud valimised saavad oluliseks või isegi saatuslikuks mitme erakonna jaoks

Ekspertide saates rääkisid nendel põnevatel teemadel Tarmo Jüristo, Külli Taro, Tõnis Saarts ja Anvar Samost.

Loe olulisemaid mõtteid Delfi otseblogist!

"Foorumis antakse nõu valijatele

"Foorum" on lõppenud. Aitäh jälgimast!

https://twitter.com/silverpik/status/907664527394820098

https://twitter.com/lehoverk/status/907664373249961984

Taro: Lubadusteks võiks vaadata ka kaugemale. Vahel ongi mõistlik, et mõnda lubadust ei täideta, sest on tulnud paremad ideed, tehnoloogia on arenenud jne.

https://twitter.com/LaksMajor/status/907663621752270848

https://twitter.com/ObiJanKenobi91/status/907663773854560256

https://twitter.com/kkrahv/status/907663971100057600

Samost: Suures pildis on valijad ja ajakirjandus eelmiste valimiste lubadustega kursis. Valijal on väga raske opereerida, kuna meil on koalitsioonivalitsus, mistõttu osa lubadusi ei saa seepärast täita, ja kuna meie poliitiline eliit on piiratud.

https://twitter.com/aikidokadi/status/907662854043705344

https://twitter.com/laiapea/status/907662845755756544

https://twitter.com/aikidokadi/status/907662637068103680

Saarts: Kohalikud valimised saavad oluliseks või isegi saatuslikuks mitme erakonna jaoks. Kui IRL ei tule Tallinnas ja Tartus üle valimiskünnise, siis ma kardan, et selle erakonna lagunemine võib olla vältimatu. Kuidas valija reageerib Vabaerakonna poliitikale, et nad erakonnana ei kandideeri? Reformierakonna puhul on küsimus, kuidas neil sisemine tervis on.

Samost: Valijad hakkavad välistama ja mõtlema, kes midagi viimasel ajal halba öelda. See on Reformierakonna plaan mitte silma paista reljeefsete sõnumitega. IRL on edukas Tallinnast eemal, kus neil on palju tugevaid kohalikke poliitikaid. Brändi toetus võib Tallinnas ja Tartus valusalt tagasi tulla.

Milline võiks olla suur pilt Tallinnas? Jüristo: Reformierakond teeb Tallinnas hea tulemuse, Keskerakonnast ei oska arvata, IRL teeb traditsiooniliselt parema tulemuse kui reiting, sotsidel on tavaliselt vastupidi läinud.

https://twitter.com/GreenVapsik/status/907661650727141376

https://twitter.com/laiapea/status/907660748641460224

Saarts: Minu arvates on huvitav, kuidas käituvad teised erakonnad. Nad on vait. See on tüüpiliselt idaeuroopalik. Teised erakonnad käistlevad neid kui legitiimseid partnereid. Teised annavad sõnumi, et see, mida EKRE räägib, on täiesti okei. Samost: Minu arvates on see Ida-Euroopa võrdlus ebaõiglane. Üks näide on võtta Soomest ja teine Rootsist või ka Saksamaalt. Ma ei ole kindel, kas mahavaikimine või tugev vastasseis kasulik on. Pärast seda, et kui eelmisel aastal EKREle tormi joosti, pole kellelgi põhjust moraalset majakat mängida.

Samost: Kui Reformierakonna ja Keskerakonna vastuseis andis mõlemale poolele häälis, siis sotsidele on EKREle pidevast tüli otsimisest kahju ja EKREle kasulik, sest muidu ei oleks neil kellegagi vaielda. Sotsidel ei ole maailmavaatelisi või väärtuslikke aluseid. Jüristo: Ma olen nõus, et EKRE saab sellest rohkem kasu, aga sotsidel on sellest samuti võita.

Kas sotside ja EKRE vastuseis toidavad teineteist? Jüristo: see vastuseis on seda tüüpi olukordadesse sissekirjutatud kood. See on see, mis jääb alatiseks.

Sõõrumaa ja Mõisa motivatsioonist keegi eriti rääkida ei soovi. Taro mainis jälle, et huvitav on see, et liit deklareeris kohe alguses, et nad küll kandideerivad, kuid vastutavaid positsioone võtta ei soovi.

Saarts: Savisaare Valimisliidu häältesaagi kohta ma prognoosi ei teeks, kuid ei saa päris kindel olla, et liit üle künnise saab. Tulemusest oleneb, milline saab olema edaspidine Keskerakonna käekäik.

Samost: Ma olen kõrvalt vaadanud Savisaare juhtumit kui erakonnademokraatia õppetundi. Keskerakond on olnud sisuliselt enne eelmise aasta novembrit täiesti muutumatu. Inimesed küll vahetusid, kuid erakond oli selline nagu Savisaar tahtis. Nüüd peab erakond saavutama sama tulemuse, mis eelmistel valimistel, samas ise muutuda selliseks nagu Savisaare ajal.

https://twitter.com/ARaudlam/status/907659067866406913

Arutelu jõudis Edgar Savisaareni.

Saarts: Need piirid on täiesti teised, vanad jõujooned on kadunud, mistõttu on pilt täiesti erinev.

Taro: Pärnu linn on üks markantsemaid näiteid pärast haldusreformi, kuidas suur omavalitsus toimuma hakkab, kui näiteks Tõstamaa elanikel on hoopis teised mured kui Pärnu linna elanikel.

https://twitter.com/LaksMajor/status/907658792401346561

https://twitter.com/laiapea/status/907658667545292800

https://twitter.com/silverpik/status/907658549093965824

https://twitter.com/LaksMajor/status/907657895466164225

https://twitter.com/populizst/status/907657632210669568

Jüristo: Ma kahtlustan, et ei ole olemas ka sellist homogeenset kooslust nagu Kadrioru inimeste huvid. Seal on vanuselised ja rahvuselised huvid, mis tulevad mängu.

Taro: Nendel valimistel lubatakse mitte loobuda tasuta teenustest ja pakkuda tasuta asju juurde. Võiks mõelda ka korralduse muutmisele. Minule pakkus Tallinna linn lasteaiakohta Haaberstisse, kuigi ise elan kesklinnas. Ma keeldusin ummikute toetamisest. Aga ma saan aru perekondadest, kes on sundseisus.

Samost: Reformierakond tuli väga varakult eestikeelse haridusega välja. Aga ei Reformierakond ega ka teised parteid pole seda arendanud. Samal ajal tegeleme sellega, mida teeb Olga Ivanova.

Saarts: Kui mõtleme eelmistele valimistele, siis kas oli uusi värskeid ideid peale Krossi kampaania?

Saarts: Kohalikel valimistel on keeruline leida keskset küsimust, sest see võid erineda ka ühes linnas.

Taro: Ma otsiks kandideerijatelt ideid teisest laadist. Näiteks et ei ehitata ainult uusi teid, vaid et kuidas teistmoodi liikuda saaks. Ehk uusi ideid võiks rohkem olla.

Jüristo: See on ka refrään, et pole kellegi poolt hääletada. See suuresti sõltub sellest küsimusest, et mismoodi inimene seda enda jaoks mõtestab, kuidas ta valima läheb. Kas ta mõtleb, et see inimene on ideaalne tema kokkuvõte või välistab ebameeldivaid külgi. Aga mõeldakse ka nii, et kui leiad enda jaoks toredate vaadetega inimese, kuid näed, et on sotsaaldemokraat, siis sotse küll ei vali.

https://twitter.com/MargoKoppel/status/907656470577258496

https://twitter.com/freeedddddd/status/907656573027340288

https://twitter.com/TaaviSimson/status/907656620053876737

https://twitter.com/LaksMajor/status/907656584909783040

https://twitter.com/kkrahv/status/907656715419734016

Taro: See suhtumine, et pole kedagi valida, tuleneb sellest, et pole kõnetavat ideed. Mina Tallinna elanikuna ka seda ei näe. Ma tahaks öelda, et me valime esinduskogu. Need inimesed hakkavad teid mõjutavaid otsuseid langetama. Aga kogulik ruum - ehitusload, teed tänavad, planeeringud, kas ma saan autoga liikuda, lasteaiajärjekorrad, kas ma lapsevankriga saan liikuda - kõnetavad meid lähedalt. Et kas need inimesed esindavad minu huve? Mina olen enda jaoks selgeks mõelnud, et hääletan selle inimese poolt, kes siin reaalselt elab või vähemalt liigub. Ta peab jõudma ummikutes tööle, suutma oma prügist lahti saada jne.

Saarts: vaidleks vastu, on erinevaid ideid.

Saarts: Tallinna kodanikule nii palju valimisliite ja erakondi pole ammu olnud. Samost: Tallinna palett on üheülbaline ja korduv. Nende valimiste ajal pöördus meie poole üks murelik lugeja, kes on valimiste ajal välismaal, kuid ei saa sedelit e-valimiste teel rikkuda. See näitab, et on probleem, et kedagi pole valida. Erakondadel pole eristuvaid ideid.

Samost Artur Talviku juhtumist, kus tal on autol valimisreklaam, kuigi välireklaam on keelatud: Keegi oskab ikka leida leidliku tee, kuidas valimisreklaami teha.

https://twitter.com/Mariasfarm/status/907654200267603968

https://twitter.com/laiapea/status/907654723397931009

https://twitter.com/LaksMajor/status/907655140613742594

Jüristo: Ma ei ole kohanud kedagi, kes arvaks, et koolid peaksid olema kuidagi poliitikavabad. Küsimus on selles, et kui keegi kasutab oma positsiooni kampaanias ära.

Saarts: Erakonnad kombivad piire, kuna on uus valijarühm tekkinud valimisea langetamisega. Vaadatakse, kuidas reageerib ajakirjandus ja valimisvalvurid.

Jüristo: Seekord on noorte valimised ja kuigi sealt pole võimalik pikka kõrt tõmmata, siis ikkagi on küsitav, mida peaks koolijuht koolis rääkima.

Jüristo: See on konkreetne Ernitsa ja vanainimeste kaasus oli ka üks teema, mis valimiste valvurite teemadest läbi käis.

Samost: Suhteliselt mõttetu on Sultsi teemat lahendama hakata. Ma teeks sellise paralleeli, et kui Tiit Riisalol ja Eerik-Niiles Krossil oleks olnud mõte linnahall värviga katta, siis nad oleks selle ära teinud. Aga nüüd kasutati selle jaoks avalikku raha.

https://twitter.com/laiapea/status/907653659789611009

https://twitter.com/LaksMajor/status/907653816799068160

https://twitter.com/kkrahv/status/905128621219741696

https://twitter.com/laiapea/status/907651491904806913

Anvar Samost: Ma arvan, et Eesti suurim välisreklaam jääb linnahalli seinale. See näitab seda, et kui jabur see valimisreklaami keeld 40 päeva enne valimisi on jabur.

Samost: Väga vähestel õnnestub seda usutavalt teha.

https://twitter.com/TaaviSimson/status/907652717782487041

https://twitter.com/KadriBarr/status/907653114383257601

https://twitter.com/aikidokadi/status/907653351650807808

Saarts: Kui lubadused varjutavad kohalikud teemad ära, siis on probleem.

Jüristo: Ühel hetkel võib kampaania võidurelvastumiseks, nagu oli Eerik-Niiles Krossi kampaania ajal. Teised hakkasid seda järele tegema. Näiteks Valdo Randpere paljaste rindade teema.

Taro: Oluline on valijale meelde jääda, pildis olla. Siin on fantaasia lai.

Jüristo: Iseenesest ei ole see vale, kui kutsuda valijaid osalema. Aga minu silmis ei tohiks kampaania taanduda kahelauselistele sõnumitele.

Saarts: Meil tuleb poliitikutest ka aru saada. Poliitikutel on vaja mobiliseerida valijaid valima. Sa ei saa igavate kommunaalteemadega valijaid valima ja sa pead teisi teemasid sisse tooma. Kui see on mõistlikus koguses, on see õige.

Taro: KOV valimistel on lubatud kandideerida ka vene rahvusest inimestel, kes tahavad rääkida ka kodakondsusest, keelepoliitikast jne, kuna nad teistel valimistel rääkida ei saa.

Jüristo: Tõenäoliselt on ka populismilatt muutunud, mida peetakse aktsepteeritavaks. Seda seoses Donald Trumpiga.

Saarts valimisea langetamisest: Valijarühm ei ole nii suur, et see väga palju mõjutama hakkaks.

Taro: Seda võib nimetada ka demokraatlikuks diskussiooniks, aga küsimus on lubadustest, mida KOV raames lahendada ei saa. Meil on uued valimisringkonnad, suuremad omavalitsused, me täpselt veel ei tea, millised saavad olla omavalitsuste ülesanded, milline on rahastusmudel. Ehk me oleme olukorras, kus me veel täpselt korralduslikku süsteemi kohta ei tea. Ka valimisiga on langetatud 16 eluaastani.

Samost: Kuigi riigikogu liikmed on ka varem kandideerinud KOV valimistel, siis nüüd on see seaduslikuks muudetud, keegi ei pea enam kohast loobuma. Suurte teemade arutamist kohalike valimiste eel võib ka mõista, kuna riigikogu liikmed kandideerivad. Neid valimisi võib võtta ka hinnangu andmist riigikogu poliitikutele. Ma ei paneks seda pahaks, et suuri teemasid ka sisse tuuakse.

Anvar Samost: Ma ei ole näinud reklaamide puhul midagi tavapiiridest väljaspool olevat. Kampaania on olnud väga loid ja kui vaadata valimisnimekirju, siis ka sealt, kui jätta Keskerakonnast eraldunud valimisliit, siis seal suuri üllatusi pole.

Tõnis Saarts: Olen nõus, et see kampaania on alanud suhteliselt loiult. Minu jaoks on populism seotud sellega, et anname võimu rahvale tagasi. Seda on viljelenud EKRE ja seda on väga vähe.

Tarmo Jüristo: Ma nõustun, et ilma populismita valimisi ei võida, kas see meeldib või mitte. Lubaduse puhul tuleks silmas pidada seda, et reeglina kipuvad suuremates omavalitsustes koalitsioonid, kus tuleb teha kompromisse. Lubadusi ei tehta selle arvestusega. Seda tuleb tähele panna.

Külli Taro: Lubadusega on kodanikud ammu harjunud. Igaühe sisetunne on kõige parem mõõdupuu. Kuna tegemist kohaliku omavalitsuse volikogude valimistega, siis räägime kohalikest küsimustest. Siin on üleriiklikke teemasid ja teiseks me ei vali linnapeasid.

https://twitter.com/LaksMajor/status/907649224573116416

"Foorum" algas!

"Foorum" küsib ekspertidelt, mida valimislubaduste puhul tähele panna, kas ilma populismita on võimalik valimisi võita ja kuidas ikkagi teha vahet kohalike ja üleriigiliste teemade vahel? Ekspertide saates räägivad nendel põnevatel teemadel Tarmo Jüristo, Külli Taro, Tõnis Saarts ja Anvar Samost.

Tänaõhtune "Foorum" üritab seekord olla teejuhiks valijatele ja stuudios on poliitikute asemel poliitika asjatundjad.