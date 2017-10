"FOORUMI" BLOGI | Ladõnskaja: koalitsioon ei ole lihtne. Te ei kujuta ette, millised vaidlused meil seal toimuvad

Stuudios väitlesid Raimond Kaljulaid (Keskerakond), Viktoria Ladõnskaja (IRL), Hanno Pevkur (Reformierakond), Ivari Padar (SDE), Jaak Madison (EKRE) ja Andres Herkel (VE).

Loe saates kõlanud olulisemaid mõtteid Delfi blogist!

"Foorumi" blogi: kuidas hakkab kohalike valimiste tulemus mõjutama suurt poliitikat?

Saade on lõppenud!

Madison: IRL on uppumas ja Viktoria, tere tulemust EKREsse!

Kaljulaid: Teie kampaania enne valimisi valimskeelu ajal oli hullem kui K-kohuke.

Ladõnskaja: See koalitsioon ei ole Eesti jaoks lihtne. Te ei kujuta ette, millised vaidlused meil seal toimuvad. Eesti parlamendis on 6 maailmavaadet ja see tähendab, et me peaksime milleski läbi rääkima. Loodame, et järgmine koalitsioon on isamaaline. Lähen ka linnavolikokku, nagu seadus ette näeb.

Pevkur: Peaministril oli aega ukselt-uksele käia. Madison: Kataloonias olid suured sündmused, kui Sven Mikser käis ukselt-uksele. Pevkur: Tänane valitsus tahab elada üle jõu ja see on Eesti inimestele väga valus.

Herkel: Ministrite ja Euroopa Parlamendi liikmete kandideerimine valimistel on väga suur võõrandumise allikas. Tahaks eraldi kiita kaitseminister Jüri Luike. Oleks täiesti arusaamatu, kui seda oleks peaminister teinud.

Madison: EKRE senises käekäigus on üks sihtasutus mänginud rolli ja kust tuleb raha. Samad 16-17-aastased noored, kes hääletavad esimest korda RK valimistel pooleteise aasta pärast, saavad oma info sotsiaalmeediast. Nii lähedale pole kunagi valijatele enne seekordseid valimisi saadud ja see on, mis pärast neid valimisi jääb.

Padar: Minul hea meel, et IRL on oma jalad tagasi alla saanud. See annab koalitsioonile stabiilsust. 2017. aasta on keeruline, Keskerakonnal pole riigivalitsemise kogemust olnud, aga ma olen kindel, et koalitsioon teeb veel häid asju.

Pevkur: KOV valimiste mõju on see, et tänu IRLi enam-vähem normaalsele tulemusele ei jookse IRL laiali ja valitsus püsib ja eelarve võetakse vastu. Teiseks, IRL on kahjuks sunnitud Keskerakonna hullusi valitsus taluma. kord on NATO hea, siis halb.

Madison: Tulen nentida, et EKRE kandidaadid ei olnud kümned tipp-poliitikud, vaid kohalikud tegijad. Meie tulemus oli riigikogu valimistele vaadates positiivne.

Kaljulaid: Kui me vaatame SDE ministrite tulemusi, siis mulle tundub, et inimesed hakkavad üha rohkem vaatama, millised kandidaadid jäävad päriselt kohaliku tasandi eestvedajateks. Kohalikud ja muud seltsid ei rahuldu enam sellega, et nad saavad kord nelja aasta järel hääletamas käia.

Padar: Meie ministrid ootasid paremat tulemust. Meie valijatel oli näha, et ministrid toetasid valimisi ja ei lähe volikokku.

Ladõnskaja: Inforuumid on siiski Eesti erinevad. Härra Madison, mina võitlesin tasuta eesti keele kursuste eest. Mitte hirmutamine, vaid alternatiivid aitavad.

Ladõnskaja: Muidugi ülipositiivne IRLi tulemus polnud, aga me tõestasime, et me oleme ja jääme. Ma arvan, et riigi koalitsiooni positsioon on tugev isamaaline.

Kaljulaid: Erinevates inforuumides elamine on suures osas müüt. Suur osa valijaskonnas oli teadlik, mida Reformierakond räägib. Seal, kus on uus olukord pärast haldusreformi, on oluline, et omavalitsusjuhid kaasaksid kõiki ühiskonnagruppe, et kõik oleks teadlikud, mida omavalitsus teeks. Meil on väga hea kogemus halduskogudest, kus opositsioonierakonna saadikud on olnud väga aktiivsed. Me tahame, et neil oleks väljund.

Herkel: See oli väga hea, et oli Narvas valimisliit. Katri Raik tegi väga tugeva tulemuse. Ühiselt vastuhakkamine oli väga õige.

Pevkur: Meie oleme kogu aeg rääkinud ühte asja, Eestimaal elavad kõik inimesed peavad arvestama meie kultuuriruumiga. Keskerakonna huvi on olnud hoida oma valijaid ühes kindlas inforuumis.

Padar: Meie roll on vaadata, et haldusreformi ja maavalitsuste likvideerimisel tekkinud riskid hakkavad realiseeruma. Pinged on sees ja uute volikogude moodustamisel on üles kerkimas. Kas mõned ebanormaalsed omavalitsused seatakse üles nelja aasta pärast uues formaadis.

Kaljulaid: Omades ka kogemusi ka vene kogukonnaga suhtlemisel, siis selles kampaanias vastandumine oli tugev. See algas sellest, et Reformierakond tuli välja lubadusega, et lasteaiad tuleb muuta eestikeelseks. Hiljem nad pehmendasid seda, et õpe võiks toimuda eesti keeles. Probleem on selles, et vastandumisstrateegia on töötanud aastaid. Töötas ka seekord, Reformierakond sai mandaate juurde. Meile tõi edu, et me püüdsime keskenduda kohalikele teemadele ja pakkuda välja inimesi, kes võiksid olla kohalikud eestvedajad. Ma loodan, et Reformierakond ja teised erakonnad eemalduvad rahvuspõhisest vastandumisest.

Ladõnskaja: Eesti ühiskonda ei tohi lõigata!

Madison: Vastandumine on halb, aga meil on valimised. Meie tegime eelnõu, et kuidas soodustada Vene kodanike kodakondsuse võtmist - ainult kodanikul on hääletamisõigus.

Ladõnskaja: Mind häiris vastandumine valimistel. Sotsiaalmeedias hakkas levima plakat, kus oli öeldud, et Reformierakond on eestlaste erakond. Madison: Hanno vabandas juba. Pevkur: Tegemist rahvusringhäälingu enda uuringu ja sõnastusega, aga kui me räägime eesti ja vene paralleelmaailma loomisest, on näide minu paremal käel (Kaljulaid). Eestimeelsus ei vali sugu, rahvus ega nahavärvi ja sellest me lähtume.

Pevkur: Eesti riigi ja rahva huvides on see, et meil on homme parlamendis riigieelarve esimene lugemine.

Padar: Minul oli väike kartus, et noorte valimisõiguse andmisel hakkab koolides kampaania pihta, kuid õnneks seda ei juhtunud. On vaid üksikuid näiteid.

Herkel: Valimiste probleem oli ühinevate omavalitsuste ääremaad. Valimisliitude edu tagab poliitilise maastiku mitmekesis.

Noored soovitavad poliitikutel kinni pidada oma lubadustest ja kuulata rahva arvamust ning tekitada tunne, et neid oleks kaasatud. Samuti soovivad noored rohkem viisakust.

Saates toimub väike lülitus väitlusseltsi noorte juurde, kes kinnitasid, et nende koolides julgustati valima minema, kuid koolis kampaaniat ei tehtud.

Ladõnskaja: Mul on puhas ja siiras soov, et Keskerakond alustaks puhastust enda juurest. Põhjus, miks oleme SDE ja Keskerakonnaga koalitsioonis, sest Reformierakond oli nii kaua riigis võimul. Kaua võimul olijad arvavad, et nad ongi võim, nad ongi riik, nad ongi linn.

Pevkur: Ka meie kampaania ei olnud kohati ka päris see, mis ta oleks pidanud olema. Järgmistel valimistel me selliseid osi ei kasuta. Kõikvõimalike vastandumiste aeg sellel kujul on möödas. Ma arvan, et järgmised riigikogu valimised näitavad lugupidavamat poliitikat. See, et valimisaktiivsus oli 53 protsenti, on tõsine mõtlemiskoht. E-valimiste lühendamine ei ole mõistlik.

Madison: Jah, Keskerakonnal on uus juht, aga enne talve vahetab ka jänes oma kasuka värvi, aga sisu ei muutu. Sotsidel ja EKREl on põhimõttelised erinevused.

Padar: Valimisliidud on ikka vanemad kui Vabaerakond. Nende edus ei tule tänada Vabaerakonda. Uutes omavalitsustes saab raske olema.

Ladõnskaja: Lootsin muutusi Tallinna linna tasemel. Kui Taavi Aas on kohtukeisside juures, siis ei saa väita, et ta ei teadnud või ei saanud aru. Ta peaks tunnistama. Kui ta ei tunnista, siis jätkub samasugune stiil. Ma tean, et kaks aastat tagasi, kui ma tulin poliitikasse, siis esimesed inimesed, kes tulid mu juurde, olid need, kes ütlesid, et kui ma ei toeta Keskerakonda, siis ma jään oma renditud ruumidest ilma.

Pevkur: Keskerakonnas pole midagi muutunud, isegi Savisaar on erakonna liige. Valimised näitasid, et nii edasi saa. Ideeliste asjade üle vaidlemine on normaalne, aga EKRE ja sotside vaenu üleskiskumine pole see.

Pevkur: Palun võta meie programm ja loe. Selleks ei ole vaja välja kutsuda.

Kaljulaid: Ma arvan, et pärast uue juhi valimist on Keskerakonna juhtimine muutunud. Keskerakond on 25 aastast seisnud keskklassi ja väiksema sissetulekuga inimeste eest. Praegu ei räägi me võimukõnelustest, vaid me kuulame ära, mida teised erakonnad tahaksid Tallinnas ellu viima, isegi kui nad võimule ei saa.

Herkel: Niisugused häbematud avaliku ressursi kasutamised nagu eelmistel kohalikel valimistel on jäänud sordiini alla. Aga paljud keskerakondlased sõltuvad linna palgast, võimude lahusus sisuliselt puudub. Mina siin pöördepunkti ei näe.

Hanno Pevkur: Kui vaadata sõnavõtte, siis unustame ära, et valimised on läbi. Vaadates tagasi, siis mulle tundub, et see oli pöördepunkt Eesti poliitikas. Väärikas ja lugupidamine peaks Eesti poliitikasse jõudma. Keskerakond võtku vastutus. Keskerakond kaotas hääli nii Tallinnas kui üle-eestiliselt. Peaksime vaatama, mida me Eesti poliitikas näha tahame, 15 kuud on riigikogu valimisteni.

Ladõnskaja: Kuna Keskerakond ei ole tunnistanud korruptsiooni ja raha raiskamist, siis me ei lähe nendega koalitsiooni. Pärnus on toimumas pingeline arutelu. Loodan, et sealt tulevad positiivsed tulemused.

Ivari Padar: Keskerakonnal Tallinna linnas tulevad väga huvitavad ajad. Olen Ratase silmavaatest aru saanud, et Ratasel on plaanis talle tühjendada. Koos Keskerakonnaga võimul olemine võib olla hea kogemus.

Jaak Madison: Mart Helme on partei esimeestest kõige edukam. Ma arvan, et kõik on võimalik, kui me vaatame, kuidas Keskerakond on muutunud. Kooseluseadusega vahetati värvi, hakati Rail Balticut toetama jne. Me loodame, et Keskerakond pöördub tagasi eestimeelse poliitika juurde. Kui lõpetatakse keeleline segregatsioon jne.

Kaljulaid: Napp enamus tähendab, et tuleb teha koostööd. Mul on erakordselt kahju, et on mitmeid erakondi, kes isegi ei kaalu, et oma lubatud programmi ellu viia.

Kaljulaid: EKRE pole ise huvitatud valijate poolt saadud mandaadi realiseerimisest. Meie tulemus oligi päriselt hea. Keskerakond võitis valimised pealinnas ja koos valimisliitudega üle-eestiliselt. Meil jätkus jõudu panustada ka Tallinnas ühe valimisliidu tekkele.

Andres Herkel: Ei kahetse otsust erakondlikult mitte kandideerida. See siht, mille me endale seadsime, et tagada vabade valimisliitude osalemisvõime, õnnestus.

Ivari Padar: Kohati oleks võinud paremini minna. Väga head tulemused saartel ja Lõuna-Eestis, on keskpäraseid tulemusi ja on ka kehvemaid tulemusi. Aga korralik tulemus igal juhul.

Jaak Madison: Meie edu sõltub, mis uuringut ja kontekstki vaadata. Võrdluse tõmbamine riigi tasandilt kohalikule pole õige. Valimisliidud olid võitjad. EKRE tegi väga hea tulemuse arvestades meie ressursse.

Viktoria Ladõnskaja: Meie jaoks antud tulemus on lausa suurepärane, sellepärast et kui vaadata juulikuist tabelit Tallinnast, siis meile ennustati 2,2 protsenti, aga saime 6,6. Ka üle-eestiliselt läks paremini. Eriti suur rõõm oli EKREst mööda saada.

Hanno Pevkur: Me tegime üle Eesti läbi aegade parima tulemuse. Olen uhke meie kandidaatide üle. Kaljulaid tegi küll isiklikult hea tulemuse, kuid Keskerakond kaotas palju hääli. Meie olime plussis.

Raimond Kaljulaid oma häältesaagist: Läksin pärast valimisi koju suure tänutundega. Tunnistan ausalt, et me läksime neid valimisi oma meeskonnaga võitma. Küll aga ma ei osanud oodata nii suurt häälte hulka.

"Foorum" algas!

