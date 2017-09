Eerik-Niiles Kross: kui Keskerakonna võimult tõukamise hind Tallinnas on koalitsioon EKRE-ga, siis paari põhieelduse täitmisel on see võimalik

Kohalike omavalitsuste valimistel Reformierakonna ridades kandideeriva Eerik-Niiles Krossi sõnul oleks Reformierakonna koalitsioon EKRE-ga võimalik, kui nii saab Keskerakonna troonilt tõugata.

Ajendatuna Kristen Michali sõnavõtust saates "Kolmeraudne", kus Michal ütles, et Reformierakond on valmis Tallinnas koalitsiooni astuma ka EKRE-ga, päris Delfi Eerik-Niiles Krossilt, mis tema sellest koostööst arvab.

Kross vastas, et küsimus koostööst EKRE-ga ja sotsidega Tallinnas on ainult näiliselt oluline. "Mõlema erakonna näol on tegemist nišierakondadega, mis, tuleb tunnistada, küllalt osavalt täidavad inforuumi irriteerivate teemadega. Ei kooseluseadus, islamioht, erinevad rassid ega inimeste söömisharjumused ei lahenda ega isegi adresseeri tegelikke Tallinna probleeme," räägib ta.

"Tallinna valimistel on ainult üks oluline küsimus. See on Keskerakonna võim, täpsemalt selle lõpetamine. See on kriitiliselt oluline," jätkab Kross. "Kui Keskerakond Tallinnas jätkab ja EKRE teeb oodatavalt üsna hea tulemuse üle riigi, pean üsna tõenäoseks Keskerakonna ja EKRE valitsust 2019. aasta valimiste järel. See oleks siis valitsus, mille puhul peaksid mõtlevad läänemeelsed inimesed hakkama tõsiselt kaaluma mõnda vabasse riiki kolimist."

"Reformierakond ja Keskerakond määravad täna Eesti poliitika põhikategooriad, sest üks või teine suudab muuta riigi kurssi," kirjeldab Kross. "Kui Keskerakonna võimult tõukamise hind Tallinnas on koalitsioon EKRE-ga, sotsidega, rohelistega või minu poolest mõne arusaamatu valimisliiduga, arvan ma et paari põhieelduse täitmisel on see võimalik."

Kross kinnitab, et Reformierakond ei kavatse ennast siduda euroopavastasuse, natovastasuse ja isikuvabaduse vastasusega. "Kui neis asjus EKRE-ga linna tasemel kokku saab lepitud, on erakond usutavasti valmis ka nendega usutavasti koostööd tegema," räägib Kross.

"Loomulikult soovime oma põhilubaduste elluviimist: eestikeelsed lasteaiad, Tallinna propaganda, niinimetatud linnapanga ja muu kahjurliku tegevuse lõpetamist ning avatud linnajuhtimist," lisab ta.