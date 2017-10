DELFI VIDEO | Taavi Rõivas ahistamisskandaali taustal: terve see nädal oli mu perele raske

Taavi Rõivas ütles Reformierakonna valimispeol Delfile, et ahistamisskandaali järgne aeg on tema jaoks olnud raske.

Rõivase enda häältesaak on juba praegu väga korralik, samuti läks Reformierakonnal väga hästi e-valimistel. Kas ehk aitas skandaal hoopis kaasa toetuse kasvule?

Rõivas sõnas, et praegu ei saa mingist kasust rääkida, see nädal on olnud raske kogu ta perekonna jaoks. "Mina olen väga tänulik selle eest, et Eesti inimesed on mind usaldanud ja mul on väga kahju, kui keegi pidi minuga seotud lehelugude pärast selgitusi jagama või kellegi tulemus sellest puudutatud sai," ütles ta. "Üldine tulemus Reformierakonnal on väga tugev ja me oleme selle eest väga tänulikud."

Kuidas ahistamisskandaal on tema tulemust mõjutanud, ei soovinud ta spekuleerida. "Viimane nädal on olnud väga raske nii minule kui mu perele ja ma ei räägiks kindlasti kasust. See on tõesti väga valus," tõdes ta.

Eesti Päevaleht kirjeldas neljapäeval mõnede Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku delegatsiooni liikmete ebaväärikat käitumist Malaisias korraldatud mitteametlikul peol. Üritusel viibis ka reformierakondlasest ekspeaminister ja riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, keda seostati ebameeldiva situatsiooniga.

Esmalt tantsis Rõivas ühe hiljuti Malaisiasse kolinud eestlannaga, siis lükkas ta tantsupõranda ja baari nurga taha kahe külmkapi vahele. Kui kaasaminek oli naise jaoks vabatahtlik, siis edasine enam mitte. Naise kirjelduste järgi järgnes jõuline suudlus, kleidi üles kiskumine, käperdamine. Rõivas ise end süüdi ei tunnista.