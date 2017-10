DELFI VIDEO | Jüri Ratas: mul ei olnud tunnetust, et koalitsiooni loomiseks on piisavalt suur tahe

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles eile pärast erakonna Tallinna nõukogu, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE) jääb võimuliit loomata, kuna sotsidel jääb siirusest puudu.

"Et koalitsiooni luua, peab olema ka väga selge eelveendumus või kindlus, et seda tahavad siiralt teha mõlema poole meeskonnad. Mul ei olnud seda tunnetust, et seda nii suurt tahet on," põhjendas Keskerakonna esimees eile õhtul pärast Tallinna nõukogu koosolekut, kus otsustati, et Keskerakond jätkab üksi pealinna valitsemist.

Keskerakonna esimees leidis, et sotsiaaldemokraatide siirusest jäi väheks, et koalitsiooni luua. Ma ei ütle, et sotsiaaldemokraadid ei ole siiralt linna huvide eest väljas, aga alati on küsimus, kas see siirus on nii suur, et minna edasi selle väga tõsise koostööga. Ma ei näinud seda pinnast täna (eile - toim) ja nendel läbirääkimistel mina küll ei osalenud, aga ma usun, et see, mida meie linnapeakandidaat Taavi Aas teile edastas, täpselt nii ka on."

Ratas möönis, et laiapõhjalisem valitsus on alati hea, kuid seda peab tegema ühtse meeskonnana.

Küsimusele, kas tegelikult üksiolemise põhjus seisneb selles, et sotsiaaldemokraadid hakkasid meedia kaudu ametpostide suhtes liiga suuri nõudmisi esitama, vastas Ratas, et inimeste vahel võis olla isiklikke probleeme. "Ma suhtun väga positiivselt sotsiaaldemokraatidesse. meil on nendega hea koostöö riigitasandil," lisas Ratas.

Programmilistes seisukohtades näeb Ratas SDE-ga endiselt suurt ühisosa.

Ratas lubas siiski, et Keskerakond kaasab võimalikult palju teisi erakondi, kes on saanud sisse Tallinna linnavolikogusse. "Ma pean oluliseks, et Keskerakond kaasab ka asumiseltse. See ei saa olema Keskerakonna linnavalitsus, see peab olema kõigi linnavalitsus."

