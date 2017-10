Täna algasid kohalikud valimised. Delfi TV lahkab igal tööpäeval sellega seoses mõnd valimistega seotud teemat.

Täna arutame, miks paigutuvad erakonnad nii liberaalsesse kasti, ehkki lubavad aina rohkem sotsiaalhoolekannet. Või miks on rahvuslus järsku kerkinud kohalike valimiste teemaks. Ja kas on normaalne, et valimised käivad, aga reklaami tuleb ikka uksest ja aknast. Stuudios on Krister Paris Eesti Päevalehest ning Tõnis Saarts Tallinna ülikoolist.