DELFI TV VALIMISSTUUDIO | Miks on valimisaktiivsus nii kõrge? Mida tähendab Reinsalu soolo?

Delfi TV keskendub tänases valimiste eelses kiirülevaates Urmas Reinsalu ettepanekule luua vikerkaarekoalitsioon Keskerakonna vastu.

Maailmas on sellised nähtused olnud võimalikud. Võtame või Slovakkia omaaegse koalitsiooni Vladimir Mečiari vastu. Aga kas olukord on nii tõsine? Ja miks on inimesed innukalt valimas, ehkki kampaania näeb välja suhteliselt tagasihoidlik ja kohalike teemadegi osas on kokkupõrkekohti vähe? Oma mõtteid jagavad Eesti Päevalehe ajakirjanikud Krister Paris ja Lauri Tankler.