DELFI FOTOD | Tallinna Trafalgari väljakule loodud Reformierakonna valimisstaabis saab poliitikutel nööbist haarata ja malet mängida

Reformierakond on kohalike valimiste tarbeks Tallinna kesklinna, Hobujaama ristmiku lähedusse, kunagisse kingapoodi sisse seadnud oma valimiskampaania staabi, kus peetakse valimisteemalisi arutelusid ja kuhu võivad ka huvilised tänavalt sisse astuda.

Parasjagu Delfi fotograafi saabumise ajaks on endise kingapoe tänavapoolses ruumis Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus asunud koosolekut pidama.

Erakonna staabi seintelt vaatavad vastu valimistel kandideerivate poliitikute plakatid, laudki on kaetud sinisete linadega, millelt ei puudu ka kollane logo.

Staabi laoruumist paistab kastide, veepudelite ja õhupallide kõrval silma plakat, millel ilutsev kiri küsib: "Palju Sa saad, Edgar?"

Malemäng Kaja Kallase valvsa pilgu all

Tagumises toas mängivad Reformierakonna naiskandidaate tutvustava plakati ees malet neli härrasmeest, kellel juhatuse koosolekule asja pole. "Kui sa teed Tallinna kampaaniat, siis sa pead valijatele kättesaadav olema. Näiteks need mehed, kes malet mängimas käisid, ei olnud kõik erakonna liikmed. Nad küsisid ja leppisid kokku, et nad tulevad kandidaatidega mängima, selgitamaks välja, kumb kõvem on," avaldas erakonna linnapeakandidaat Kristen Michal tagatoas toimuva tagamaa.

"Ütleme ausalt, see on ju natuke äge ka, et saabki sisse tulla. Aeg-ajalt tullakse küsimam saadetakse pärast pilte ja öeldakse, et näete ma käisin seal. Kui sa teed Tallinna kampaaniat, siis sa pead valijatele kättesaadav olema, staap asubki tänava tasapinnal, hästi käidava koha peal, Tallinna Trafalgar Square'i kõrval," tõi Michal paralleeli Londonis asuva rahvarohke väljakuga.

Kesklinna, Hobujaama ristmiku vahetusse lähedusse, loodud staabi asukoha valik ei põhine muidugi ainult valijatele lähemale tulemisel. Michali sõnul on kampaania käigus vaja palju kraami vedada ja oma inimestega kokku saada. "Tegemist on tuiksoonega, kuhu on ka erakonnaliikmetel lihtne tulla. Meil on palju inimesi, kes liiguvad ka ühistranspordiga. Ise ma käin siin trammiga. See on närvikeskus," iseloomustas Reformierakonna linnapeakandidaat.

USA stiilis kampaaniastaap

Michal nõustus, et taolise valimiskeskuse loomiseks on välismaalt inspiratsiooni saadud. "Ameerika Ühendriikides on selline tava, et kandidaadid teevad oma valimisstaabid sinna, kuhu inimesed saavad sisse tulla. Kindlasti on neid ka teistes riikides, näiteks Suurbritannias."

Erakond üüris ruumid ajutiselt ja neid kasutatakse 14. oktoobrini, mil valimiskampaania lõpeb. "Siis tõmbame joone alla, teeme energiaringi või lõpupeo ja asume järgmise päeva tegevusi planeerima," sõnas Michal.