DELFI FOTOD | Reformierakond võtab Tallinnas uue fookusena ette pensionäride heaolu

Täna toimunud Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogul tutvustas linnapeakandidaat Kristen Michal pensionäridele suunatud programmi „Keegi ei ole üksi“, mis näeb ette eakate teenusmajade rajamise, kollase kultuurikaardi loomise ja parema arstiabi.

Linnapeakandidaadi Kristen Michali sõnul on Reformierakond Tallinnas seadnud fookuse lastega peredele, ettevõtlikule ja töökale inimesele ning pensionäridele.

„Nagu laulusõnad ütlevad, me kõik jääme vanaks. Vanadus peab olema väärikas. Me pakume välja plaani pensionäridele teenusmajade rajamiseks ning igaühele individuaalselt sobivate teenuste pakkumiseks ka koduseinte vahel,“ ütles Michal lisades, et teine oluline sammas Reformierakonna programmis on arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet.

„Koostöös riigi ja erasektoriga loome igasse linnaosasse kvaliteetsed eakate teenusmajad, mis annavad võimaluse elada edasi oma kodukandis, samuti saab majast kätte esmavajaliku abi ja sotsiaalse toe. Samasugused programmid on teistes riikides olemas, tahame nendega alustada ka Tallinnas,“ selgitas Reformierakonna nimekirjas kandideeriv teenusmajade rajamise eestvedaja Liis Klaar.

Reformierakonna Tallinna programmis plaanitakse lisaks teenusmajade programmile pensionäride päevakeskusi ja uue kvaliteediga hooldusteenuseid lastega peredele ja pensionäridele, muuhulgas individuaalsetest vajadustest lähtuvat kodu täiendamist.

Reformierakond loob pensionäridele eraldi kollase kaardi, millega pääseb soodsalt suurematele kultuurisündmustele, näiteks 2019. aasta juubelilaulupeole.

Väärika toimetuleku jaoks näeb programm "Keegi ei ole üksi" Tallinnas ette pensionäride toetuse maksmise jätkumise, mida Reformierakond soovib järgmisest aastast tõsta.

Reformierakond plaanib Tallinnas rajada uue haigla ning toetada perearste, et oleks võimalik ka õhtuti ja nädalavahetusel oma murega arsti poole pöörduda. Uuendusena soovitakse ühendada digitaalsed infosüsteemid, et inimene saaks ühe kõne või veebi kaudu ennast arstile registreerida.

Reformierakonna esinumbrid Tallinnas

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat on Kristen Michal, kes on esinumbriks ka Haaberstis.

Reformierakonna esinumbrid teistes linnaosades on Euroopa Parlamendi liikmed Urmas Paet Nõmmel ja Kaja Kallas Kristiines. Riigikogu liikmetest esinumbrid on Põhja-Tallinnas Jürgen Ligi, Mustamäel Hanno Pevkur, Kesklinnas Taavi Rõivas, Lasnamäel Keit Pentus-Rosimannus ja Pirital Arto Aas.

Pärast üldkogu asuti üheskoos vaatama koguperefilmi "Supilinna Salaselts", mis põhineb armastatud lastekirjaniku Mika Keräneni raamatutel. Keränen ise kuulub Reformierakonda möödunud aasta detsembrist.