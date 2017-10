DELFI FOTOD | Lasnamäel pidi hääletamiseks pikas järjekorras seisma, Järvel oli valijaid hõredalt

Täna jätkus kohalike valimiste eelhääletamine maakonnakeskuste valimisjaoskondades. Kahes valimisjaoskonnas Lasnamäel - Smuuli Maximas ja Lasnamäe Centrumis - pidi täna kella nelja paiku hääletuskabiini pääsemiseks järjekorras seisma. Nõmmel asuvas Järve keskuses oli valijaid vähem.

Valimiskampaania tegemiseks oli oma telgi Smuuli Maxima juurde üles seadnud vaid Keskerakond.

Seal samas püüdsid valijaid oma nimekirja poolt hääletama veenda ka Tegusa Tallinna aktivistid. Kaupluse juurest lahkus ka Edgar Savisaar, kelle kohta pole teada, kas ta käis samuti hääletamas või hoopis valijatega vestlemas.

Tallinnas osales eelhääletuse kolmandal päeval 4037 inimest

Tallinnas kohalike omavalitsuste volikogude valimise eelhääletuseks avatud üheksas valimisjaoskonnas andis oma hääle täna 4037 inimest. Eile hääletas 4298 inimest, kolme päevaga on kokku hääletamas käinud 11999 inimest.

Populaarseim on olnud Lasnamäe Centrumis asuv valimisjaoskond, kus kasutas hääleandmise võimalust kolmel päeval kokku 1905 inimest. Stroomi keskuses käis kolme päevaga hääletamas 1775 inimest ning Lasnamäel, Maxima XXX Linnamäe kaupluses asuvas valimisjaoskonnas on hääletamas käinud kokku 1664 inimest. Kristiine keskuses on hääletamas käinud 1470 inimest, Magistrali keskuses kasutas hääletamise võimalust 1327 inimest.

Solarise keskuses asuvas valimisjaoskonnas hääletas 1251 inimest ning Lasnamäe Maxima XX Smuuli kaupluses kasutas hääletamise võimalust 1109 inimest. Rocca al Mare kaubanduskeskuses hääletas 750 ning Järve keskuses 748 inimest.

Täna kella 20.05-ks oli kogu Eestis e-hääletamise võimalust kasutanud kokku 64011 inimest.

2015. aastal toimunud Riigikogu valimiste esimesel kolmel päeval hääletas Tallinnas avatud jaoskondades 9844 ja e-hääletamise võimalust kasutas 76569 inimest.

Tallinnas on 5.-8. oktoobrini kella 12-20 kohalike valimiste eelhääletamiseks avatud üheksa valimisjaoskonda, e-hääletada saab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobri kella 18-ni.

Tallinna Linnavolikogu valimisel on hääletamisõigus Eesti rahvastikuregistri andmetel 15. septembri seisuga Tallinna linnas elaval ning hiljemalt valimispäeval 16-aastaseks saanud Eesti kodanikul; Euroopa Liidu kodanikul ning välismaalasel, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.