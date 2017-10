BLOGI | Tallinna linnapeakandidaatide debatt ETV-s. Martin Helme: EKRE korruptsiooni emalaeva Keskerakonnaga koostööd ei tee. Imestan, et teistele see probleem pole

ETV Tallinna linnapeakandidaatide debati võtmeküsimusteks olid ühistransport ja ka Tallinna liikluskorraldus, haridusasutused, linnahalli ja Patarei vangla tulevik ning viimaks puudutati ka erakondade vahelist võimalikku koostööd.

Kõik linnapeakandidaadid olid nõus, et Tallinna liikluskorraldus vajab muutust. Nii Reformierakond kui ka Sotsiaaldemokraadid ütlesid, et trammivõrku peaks arendama, siis EKRE esindaja Martin Helme pakkus välja meretrammid, mis liikleksid poolsaarte tippude vahel ning aitaksid inimestel muretumalt liikuda.

Tegusa Tallinna ja Savisaare valimisliidu esindaja Urmas Sõõrumaa pooldas niisamuti trammivõrkude laiendamist, kuid nädala alguses Delfi ja TV3 valimisdebatil osalenud Jüri Mõis ütles trammidele kindla ei. Ühel valimisliidul on kaks eri leeri ja arvamust.

Raskeveokide kesklinnast eemaldamise küsimuses oli erinevaid ettepanekuid ja mõtteid: Sõõrumaa pakkus lahenduseks tunnelid, Taavi Aas ütles, et selles küsimuses on võtmeks justnimelt Reidi Tee ja Tallinna Vaba Kodaniku esindaja Erik Vest arvas, et raskeveokid tuleks lihtsalt suunata õigele poole - läbi Muuga ja Paldiski.

Linnahalli ja Patarei temaatikaga selgus, et aastaid tagasi on Sõõrumaa soovinud linnahalli Tallinnalt ära osta, kuid toona linn seda talle ei müünud. Taavi Aasa sõnul aga pole ükski erainvestor linnahalli projekti vastu huvi tundnud.

Märkimisväärseim lahendus Patarei vangla osas tuli Martin Helmelt, kes arvas, et Patarei vanglasse võiks kolida just linnavõim ja sinna rajada n-ö superlinnavalitsuse.

Haridusküsimustes rõhutas Helme eestikeelsust- ja meelsust, mille peale Vest ütles, et muukeelset elanikkonda ei tohi ära unustada ega inforuumist välja lõigata.

Delfi otseblogis avaldasid debati ajal tähelepanekuid ja mõtteid Tallinna Ülikooli politoloog Mari-Liis Jakobson, politoloog Anna Karolin, Eesti Väitlusseltsi faktikontrolör Heiki Viisimaa ning Eesti Päevalehe ja Delfi arvamustoimetuse juht Alo Raun.

ETV Tallinna linnapeakandidaatide valimisdebatt

Alo Raun: Aitäh jälgimast ja kaasamõtlemast! Sellega blogi ja eksperdid lõpetavad. Head valimispäeva kõigile!

Mari-Liis Jakobson: Debatil oli ilus algus ning nii mõnestki teemast sai hea võrdleva vaate. Nt mida teha Tallinna meediaimpeeriumiga, Linnahalli ja Patarei vanglaga, veokiliiklusega. Mitmel pool käidi välja päris huvitavaid mõtteid ja kuigi oli eriarvamusi, tekkis korduvalt tunne, et tegelikult suuri koalitsioonitõrkeid poleks pea ühegi kombinatsiooni puhul. Samas mõne koha peal läks debatt ka veidi lappama, kalduti teemast kõrvale ning oli üksteisest üle karjumist. Kuidas need mošeed trammiliiklusse puutuvad? Muidu väga reserveeritud Taavi Aas kaotas paaril korral oma väljapeetud viisakuse, reageerides Erik Vesti ja Rainer Vakra mõtteavalduse. Samas jäi debatt tervikuna üllatavalt teede ja ehituse keskseks. Haridusteema väärinuks oluliselt rohkem tähelepanu. Sotsiaalteemadest suurt ei räägitudki. Samuti linna pakutavate teenuste ring tervikuna. Tallinn on viimastel aastatel viljelenud väga aktivistlikku linnavalitsemist linnapoodide, ühistupankade jpm-ga. Oleks tahtnud kuulda, kuidas nii konkurendid kui ka n-ö uuenenud Keskerakond linnavõimu rolli edaspidi näevad. Isegi Vesti ja Aegi reklaamitud senisest apoliitilisem linnavõim võib ju olla nii aktivistlikum kui minimaalfunktsioone täitev.

Heiki Viisimaa: Erakondade esindajatest jättis parima mulje ilmselt Kristen Michal. Debati vältel suutsi ta ära rääkida Reformierakonna jutupunktid jäädes rahulikuks ja teistele vahele rääkimist vältides. Jättis rahuliku ja enesekindla mulje. Martin Helme üllatas mind positiivses võtmes sellega, et keskendus enamiku ajast kohaliku poliitika teemadele ja ei kasutanud tugevalt EKRE tavapärast immigratsiooni ja multikultuursuse vastast retoorikat. Taavi Aasa jutust oli näha, et linna juhtimise juures olemise tõttu oli tal sisuliste teadmiste eelis mõnede teiste debateerijate ees. Samas oli ta enamus aega pigem kaitsepositsioonis ja ei suutnud tulla lagedale ühegi uue suure ideega. Raivo Aeg jäi minu jaoks debatis tahaplaanile. Ta mõtted olid küll asjalikud, kuid tema esitus ei olnud piisavalt meeldejääv. Rainer Vakra suutis debatis teravust tekitada, kuid sageli oli minu subjektiivse arvamuse järgi liialt agressiivne. Züleyxa Izmailova tugevuseks oli pea iga küsimuse juures roheliste poliitika välja toomine. Samas oli tema mõtete põhjendused enamasti pinnapealsed. Näiteks, kuidas siiski luua Tallinna ruumipuudusega koolidesse õuesõppe võimalused? Valimisliitude kandidaatidest jättis parema mulje Erik Vest. Tema jutt oli üldiselt teemakohane ja kirglik. Tõi välja huvitavaid näiteid nagu Pirita koolisüsteem. Urmas Sõõrumaa oli minu jaoks debati nõrgim. Kuigi tema mõtted olid uuenduslikud ja huvitavad ei olnud need üldjuhul hästi selgitatud ja ei seostunud ta sageli debati teiste kandidaatide jutuga.

Anna Karolin: Taaskord räägiti vene valijatest väga vähe: Helme vastandumise kontekstis ja teised Lasnamäe transpordi üle arutades. Otsekui ligi pool Tallinna valijatest kummitused. Samuti tundub mulle, et sotsid pole hästi hakkama saanud enda kampaaniaga, kus näidatakse end EKRE-ga vastasteljel, samal ajal kui Tallinnas loeb rohkem vastandus Keskerakond vs teised (mis muidugi loodud teiste erakondade poolt). Et aga selle ümber lükkamisega hästi toime ei tulda ning küsimust pigem ignoreeritakse, ei pea ma seda just edukaks strateegiaks.

Alo Raun: Minu jaoks oli debati suurim positiivne üllataja Erik Vest (VTK), kes oli valimiskampaania lõpuks justkui herilaselt nõelata saanud ning paistis lisaks kirglikkusele silma suhteliselt sisuka jutuga. Taavi Aas (KE) jättis ka päris hea ja sisuka mulje ning väärib tunnustust, eriti arvestades, et ta oli pidevalt rünnaku all. Kippus küll vahel teistele vahele rääkima. Pettumus oli roheline Züleyxa Izmailova. N-ö rohelise poliitiku kohta sai ta täitsa hakkama, aga miskipärast olid mul varasemast ootused kõrgemal. Võib-olla oligi tõehetk. Martin Helmel olid mõned head kommunaalpoliitilised lükked, kuid ta kipus valdavalt rääkima asjadest, mis ei ole realistlikud (nt kas keegi kujutaks ette täiesti eestikeelset Tallinna, mõelgem kas või välistudengitele ja välisettevõtjatele) Debati kõige nõrgemaks jäi minu jaoks Urmas Sõõrumaa (SL-TT), ta oli omadega justkui kuskil teises maailmas ja/või ei võtnud asja piisavalt tõsiselt.

Anna Karolin: Hoogne ja veidi laada-maiguline debatt oli, eks kandidaadid kärsitud ja juba palju debati-distsipliini varem üle elama pidanud. Ootaksin saatejuhtidelt edaspidi rohkem KOV valimiste teemasid ja suure pildi nõudmist, koos nende kollaste kaartidega. Aga debati juurde-- minu arvates tugevamad Michal ja Helme. Michal oskas oma programmi ja põhimõtteid välja tuua, jäi rahulikuks ja kindlaks, samas suutis ka vajadusel sisuliselt vastanduda. Sai hakkama kõikide küsimustega. Helme puhul on taaskord teemaks õhuke ja teemast välja programm-- libauudis lillast karust, ebalev seisukoht TTV osas. Samas suutis efektiivselt igale poole sisse lõigata, paljud sekkumised olid sisulised. Vakra üritas debati vältel suruda sisse oma programmi, ent tegi seda kiirustades. Saate lõpus aga tõstatas hea küsimuse koolide arvu ja koormuse kohta. Värskeima mulje, aga ehk teiste suhtes raamist väljas, jätsid Izmailova ja Sõõrumaa. Sõõrumaa mitmed mõtted huvitavad, osa KOV kontekstis teostamatud. Aga üldine idee hinnata valitsemisküsimusi erasektori perspektiivist tõi palju häid väiteid. Izmailova tõi ka värskeid mõtteid, ent ei suutnud paaris kohas enda ideid selgitada ning Rail Baltiu süüdistused jäid tõendamata. Et see roheliste põhiteema, ootasin selgeid väiteid ja tõestust. Minu arvates Aas ja Aeg ei olnud selles debatis tasemel. Aegi retoorika läks pidevalt Keskerakonnaga vastandumise peale, võrreldes Ladõnskajaga kahvatum esinemine. Taavi Aas keskendus peamiselt faktilistele ümber lüketele ning ühel hetkel oli lihtsalt liiga ebaviisakas. Eks Keskerakonna programmiga kõik harjunud, seega ei pea ideid ise kogu aeg välja tooma. Erik Vestilt huvitavaid mõtteid, kahjuks ei saanud vaidlushetkedel sõna sekka. Sellises olukorras võiks proovida kasutada tarandlikku retoorikat teiste vastu, ent jäädi rohkem "professionaalse linnajuhtimise" teema juurde.

Heiki Viisimaa: 90 minutine 7 osalejaga debatt on võrdlemisi lühike. Keskmiselt sai iga debateerija kõneleda alla 13 minuti. Mitmetel teemade juures oli tunda, et kandidaatidel ei olnud tegelikult piisavalt aega oma arvamuste põhjendamiseks. Loodan, et tulevikus on suure osalejate arvuga debatid pikemad.

Alo Raun: Nonii, eksperdid, debatt sai läbi, on aeg kokkuvõteteks. Mis mulje jäi, kes säras, kes põrus?

liinakan: Valimisdebatt ETV-s on lõppenud.

Mari-Liis Jakobson: Michal: kes tahab Tallinnas muutusi, valigu Reformierakond. Tõsi, kui küsitlustulemusi uskuda, saab ka Reformierakonda valides Tallinnas ikka seda, mis senini.

liinakan: Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): Tallinna volikokku tuleks valida erakondadest sõltumatu jõud! Ehk meie.

liinakan: Raivo Aeg (IRL): IRL ei tee koostööd mitte ühegi erakonnaga, kus pooldatakse korruptsiooni, raiskamist ja laristamist!

liinakan: Martin Helme (EKRE): olgem ausad - hääl sotsidele on hääl Keskerakonnale. See on selge!

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): Tallinnal on aeg muutusteks!

Mari-Liis Jakobson: Helme: koolid peavad olema erinevad. Samas on EKRE varem lubanud seista selle eest, et nad seda just ei oleks?

liinakan: Rainer Vakra (SDE): meil ei ole ühtegi avalikku ega salajast kokkulepet kellegagi. Minu eesmärk on saada linnapeaks!

Alo Raun: See, et Martin Helme sõnul on koolides mitmekesisus väärtus, on väga libe väide tema üldise eesti keele jameele retoorika seisukohalt. Miks on üks mitmekesisus parem kui teine?

Heiki Viisimaa: Kesklinna koolidel pole sageli üldjuhul ruumipuuduse tõttu isegi häid sportimisvõimalusi. Pole kindel kus kohast õuesõppe aiakeste jaoks ruumi leitakse.

liinakan: Taavi Aas (Keskerakond): meie läheme homme tegema nii head tulemust kui võimalik! Loodan, et meil on ka järgnevad neli aastat võimalus linna juhtida üksinda.

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): peame mõtlema ka sellele, et lapsi on ühes rühmas liiga palju ja Eestimaa Rohelised pakuvad siinkohal välja panustada õuesõppele. Teha iga kooli juurde väike aiake.

liinakan: Martin Helme (EKRE): koolil peab olema õigus teha oma valikuid, kui sinna on palju tahtjaid. Tahan rõhutada: eestikeelsus ja eestimeelsus tuleb viia lasteaedadesse!

liinakan: Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): koolijuhid ei tohi olla erakonnaga seotud! Pirita suurim probleem on, et ei ole piisavalt koolikohti. Linn eraldas Piritale kooli rajamiseks krundi, aga kümne aasta jooksul ei ole linnaosa suutnud koolimaja ehitada.

Alo Raun: Vakra vana keskerakondlasest Nõmme linnaosavanemana küttis päris värvikaid faktiväiteid. Kui need tõele vastavad, siis on asi tõesti hull ning Aas peaks aru andma. Teisalt oleks Vakra võinud uidugi ise linnaosajuhine omal ajal need probleemid ära lahendada.

Mari-Liis Jakobson: Küsimus suurele ringile (7 inimest stuudios on päris suur): mida siis teha selleks, et kodulähedane kool oleks tugev?

liinakan: Kristen Michal (Reformierakond): meie hoiak on olnud, et linna lepped Sõõrumaaga tuleks üle vaadata!Ja küsimus pole tugevates koolides, vaid selles, et kodulähedased koolid ei ole piisavalt tugevad!

liinakan: Rainer Vakra (SDE): ma arvan, et kõik koolid peaksid olema võrdsed, mitte nii, et lapsevanemad tunglevad, et lapsi viia ühte ja samasse kooli.

liinakan: Raivo Aeg (IRL): elukohalähedus on koolide ja lasteaedade puhul märksõnaks. Õpetajatesse tuleb ka rohkem investeerida.

liinakan: Taavi Aas (Keskerakond): muutused on tulemas! Näiteks GAG ei korralda tulevast aastast enam esimesse klassi astujatele katseid. Selleni aitas jõuda ka uus algklassidele mõeldud koolimaja.

Anna Karolin: Taavi Aasa jutt koolidest veidi mugav-- et lahendus, et teeme tugevad koolid suuremaks? Ikka vaja iga kooli taset tõsta.

liinakan: Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): mina väga armastan koole! Me vajame korralikku koolireformi ehk ärme piina oma lapsi.

Mari-Liis Jakobson: Oo, 10 min debati lõpuni, jõuamegi teedest ja ehitistest kaugemale!

Heiki Viisimaa: Linnahalli korda tegemine läheb maksma 80 miljonit eurot. Sama raha eest saaks osta umbes 32 trammi. Kumb neist investeeringutest mõjutaks keskmist elanikku rohkem?

liinakan: Raivo Aeg (IRL): linnahall võiks tõesti toimida konverentsikeskusena.

Mari-Liis Jakobson: Sõõrumaal on mingi pöördreaalsus - kui autot tuleb paaritutel ja paaris kuupäevadel erinevalt parkida, siis ostavad tema tuttavad veel autosid juurde, et oleks rohkem ümber parkida? Ja avalikul hankel antakse objekte ärimeestele, kes kõige vähem pakuvad?

liinakan: Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): kui saatest muud pole kasu olnud, siis vähemalt jäi filmilindile see, et Tallinna linn sai linnahalli jaoks erainvestori!

Mari-Liis Jakobson: Tallinna linnavalitsus Patarei vanglasse? Nii saab väidetav korruptsioon justkui oma õigustusegi - tuleb vahelt võtta, muidu äkki ei kvalifitseerugi linnavalitsuses töötama. :)

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): olen nõus, et see, mis praegu linnahalli ja Patareiga toimub, on häbiväärne. Äkki võiks luua linnahalli loomekeskuse?

Alo Raun: Taavi Aas: "Patarei vangla kordategemine on 100 miljonit eurot." Huvitav, kas sel väitel on ka mingi tõepõhi all?

liinakan: Rainer Vakra (SDE): linnahallist rääkides tuleb mul siiski meelde see 30 000 maksumaksja raha, millega lasti ehitis ära pläkerdada ja siis anti ühele kunstikoolile ka veel raha. Raiskamine!

liinakan: Martin Helme (EKRE): olen nõus, et linnahalli oleks erasektorit juurde vaja, aga ju ei ole olnud õigeid inimesi, kes oleks nõus maksma õigeid summasid vajalikele inimestele.Tallinna linn võiks Patarei vangla ära osta ja oma linnavõimu sinna kolida.

liinakan: Taavi Aas (Keskerakond): Eurobürokraatia vähendab meie konkurentsivõimet!Linnahall peaks olema multifunktsionaalne. Ja ütlen, et pikka aega on sinna erasektori kätt juurde otsitud, kuid kahjuks pole keegi veel võimeline olnud.Kristen Michal (Reformierakond): aga Sõõrumaa just ju ütles, et tema on. Soovite, viin teid kokku?

liinakan: Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): mina tahtsin omal ajal linnahalli 10 miljoni euro eest ära ostma, et see 2009. aastaks korda teha, aga linn mulle seda võimalust ei kinkinud. Aga ma olen selleks praegugi valmis!

liinakan: Mida teha linnahalli ja Patarei vanglaga?

Anna Karolin: Taavi Aas ebaviisakaks muutunud, justkui Erik Vest miskit öelda ei tohiks. Meenutab seda Kutseri salvestist.

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): peaksime mõtlema autojagamisteenusele!

liinakan: Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): Pirital ei ole suudetud 900m kergliiklusteed ehitada juba 10 aastat. Teeme liikumise korda, et inimesed ei oleks sunnitud liikuma ühistranspordiga või autodega.

liinakan: Raivo Aeg (IRL): inimesed on Tallinnast välja läinud, aga sealt nad saavad linna tagasi vaid oma autoga. Siin on küsimus!

Alo Raun: Raivo Aeg, Tallinna ja Harjumaa ühistranspordiasutuste liitmine on tõesti mõte, mil on jumet. Silotornide asemele õmblusteta Harjumaa. Iseasi, kui kergesti see teostatav

liinakan: Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): suure osa liiklusprobleemidest lahendaks ära korralik koolireform. Näiteks tuleks koolipäeva jooksul ära teha kõik oma trennid ja huviringid. Siis puuduks vajadus hiljem õpilased ühest linnaotsast teise transportida.

Heiki Viisimaa: Hea väitlustava järgi räägib korraga üks inimene...

liinakan: Taavi Aas (Keskerakond): Russalkast Vabaduse väljakuni saab olema ühistranspordi eelistus. Teeme rattateid ka juurde.

liinakan: Martin Helme (EKRE): meie tahame eestikeelset- ja meelset Tallinnat. Keskkonda, kus on hea vananeda ja lapsi kasvatada. Kus pole getosid ja mošeesid!

Mari-Liis Jakobson: Tundub, et hoolimata oma meediaimpeeriumist (või siis just selle tõttu) on info Tallinna linnavõimu tegemiste kohta üsna vähe levinud. Trammihankest on tõenäoliselt kuulda siis, kui linti saab lõigata?

Alo Raun: Martin Helme Tallinna transpordivisioon on, et ei ehita mošeesid?

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): meie tahame inimsõbralikku Tallinnat! Taastuvenergia kasutamine. Et ühistransport ei saastaks õhku!

liinakan: Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): Tallinnas on transiittransport. Ja tobe on see, et nii kui linnapiirist välja lähed, siis kehtib teine hinnakiri. Trammid on kallis lahendus, meil pole selleks raha.

liinakan: Rainer Vakra (SDE): kui tahame inimesi autodest ühistransporti saada, siis pidagem meeles kahte asja: see peab olema mugav ja kiire. Tramm on siinkohal lahendus!

Anna Karolin: Meretransport Tallinnasse vajaks head taustauuringut, aga Helmel õigus-- trammid on paindumatu transpordivahend.

Mari-Liis Jakobson: See, et Tegusat Tallinnat eri debattides eri kandidaadid esindavad, tingib ka erinevad vastused samadele küsimustele. Mõis ütles Delfi debatis trammidele üsna selge "Ei".

liinakan: Martin Helme (EKRE): meie programmis on üldsegi meretramm! Tallinna erinevate poolsaarte otsades liikleb meretramm, see on odavam ja parem lahendus.

Heiki Viisimaa: Tore kuulda, et Kristen Michael juba ise soovib, et faktikontroll tema väiteid kontrolliks.

liinakan: Taavi Aas (Keskerakond): me oleme ju trammivõrku arendanud ju. Just sai üks trammisuund jälle avatud!

liinakan: Kristen Michal (Reformierakond): jah, meie lubamegi isesõitvaid tramme ja moodsaid trammivõrke. Ja teeme ka!

Anna Karolin: Urmas Sõõrumaa seisukohad aeg-ajalt kummalised, aga üldiselt värskendavad ja teiste erakondade suhtes raamist väljas.

liinakan: Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): Lasnamäe on suurem kui Tartu linn. Lasnamäele peaks sõitma üks tramm!

liinakan: Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): peab tegema koostööd! Raskeveokid tuleks viia Muugale. Tallinna ja Helsingi tunnel ei ole ju utoopia, see on oluliselt reaalsem kui Sõõrumaa saja aasta plaan. Kesklinnas peaks olema n-ö kruiisisadam, ei muud.

liinakan: Rainer Vakra (SDE): peame rohkem panustama ühistranspordile! Vahemärkus saalisolijalt: ühistransport küll sul kontenereid ei vea.Rainer Vakra (SDE): palun, las ma lõpetan. Raskeveokid tuleb tervikuna Tallinnast välja viia, aga kas läbi tunnelite või Reidi tee - absurdne!

Alo Raun: Heiki, mind huvitab enim, kas Vakra jääb Tallinna TV jne suhtes sama resoluutseks ka Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooni minnes.

liinakan: Martin Helme (EKRE): see on linna otsus, et kui rasked need veokid kesklinnas olla võivad. Ma olen tunnelitega nõus, keerulised ja kitsad kohad saaks nii likvideerida.

liinakan: Raivo Aeg (IRL): tuleb läbi rääkida laevakompaniidega, et raskeveokid ei tuleks Tallinna kesklinna sadamatesse.

Heiki Viisimaa: Keskerakonna opsitsioonil on Tallinna meediakanalite osas päris erinevad seisukohad. SDE ja Ref paneksid kinni, EKRE jätaks alles ainult eestlastele, IRL informeeriks ka muukeelseid. Juhul kui peale valimisi tekiks suur koalitsioon Keskerakonna vastu, ei oleks selles küsimuses suurt ühtsust.

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): Reidi tee seda probleemi ei lahenda.

liinakan: Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): tuleb mõelda sada aastat ette. Tunnelid on lahendus!

liinakan: Taavi Aas (Keskerakond): Reidi tee on see, mis viib kesklinnast raskeveokid kiiresti välja.

liinakan: Kuidas saada raskeveokid Tallinna kesklinnast välja?Martin Helme (EKRE): väga lihtne, paneme sildi üles ja keelame ära!

Anna Karolin: Züleixa Izmailovalt huvitav seisukoht TTV osas-- eeldaksin nii suure kulu ja nii väikse riigi puhul paremat põhjendust.

Marianne Ubaleht, Toimetaja: Tähelepanekuid telemajast: täna on erinevalt tavapärasest ETV majas rangem kord. Majast sisse-välja liikumine on piiratud. Ka näiteks suitsuruum on likvideeritud.

liinakan: Mis saab Tallinna TV-st, ajalehest Pealinn? Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): need peaksid end ise ära majandama. Rainer Vakra (SDE): Päeva pealt kinni kõik! Need neelavad kümme miljonit eurot aastas.Martin Helme (EKRE): mina arvan, et sisu peaks olema kõik eestikeelne. Tuleks ära kaotada kas üks ülelinnaline leht või siis iga linnaosa leht. Raivo Aeg (IRL): mina arvan, et muukeelne elanikkond peab ka inforuumis olema. Aga kojukanne väljaspool Tallinnat? Lihtsalt Keskerakonna propaganda.Taavi Aas (Keskerakond): selle poolest me erinemegi oma kolleegidest, nemad tahavad ainult kinni panna.. Kristen Michal (Reformierakond): esimesest päevast, kui meie saame võimule, siis kinni!Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): kui juba on raha kord kulutatud, siis minul kui ettevõtjal on seda valus kuulata, et paneme kinni. See tuleb kas toimima panna või maha müüa - rahaks teha.Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): Tallinna TV-d ei peaks sulgema, vaid seda peaks tegema palju paremini. See on normaalne kui pealinnal on oma kanal.

Alo Raun: Lihtsalt tuletan Helme jutu juurde meelde, et EKRE karjäär sai osalt alguse samast Tallinna TV-st

liinakan: Kristen Michal (Reformierakond): mina pooldan Rail Balticut ja leian, et ühistransport on väga roheline eluviis. Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): eriti hea, kui saab sealt endale raha ka tasku panna. Kristen Michal (Reformierakond): palun. Mina ei seganud vahele!

Heiki Viisimaa: Ühest küljest on tore, et Sõõrumaa toob välja, et tegelikult valitakse linna volikogu mitte linnapead. Teisest küljest tahaks kuulda ka temalt seiskohti konkreetsetes linna puudutavates teemades.

Alo Raun: Vakrale - kas toimub muutus või mitte, see sõltub paljus ka sotsidest. Ehk see pole vaid paari tuhande hääle küsimus (kas Keskerakond saavutab absoluutse enamuse). Kui saavutab, siis rikuvad sotsid ise ju mängu ära ehk on valmis tegema koalitsiooni Keskiga. Siis suurt muutust ju ikka ei tule.

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): igal asjal, näiteks Rail Balticul, on korruptsioonimaik juures. Teie kõrvad paistavad sealt väga hästi välja!

liinakan: Rainer Vakra (SDE): see on mõne tuhande hääle küsimus, kas Tallinnas vahetub võim või ei. Minu juurde tuli Nõmme turul inimene, kes ütles, et kui tema õiget inimest ei vali, siis tema tantsuring enam kultuurikeskuses aega ei saa. See ei ole isegi korruptsioon, vaid hirmutamine. Kas see on siis õige lähenemine?

Anna Karolin: Nüüd läks debatt teemast kõrvale, kandidaadid saavad ise teemasid vedada ja saatejuhid võtavad järele. Paistab, et läheb laadaks kätte.

liinakan: Martin Helme (EKRE): ettevõtete erastamine ei ole alati hea. Näiteks kui Tallinna Vesi erastati, siis läks vesi palju kallimaks.

liinakan: Saatejuht on korduvalt pidanud linnapeakandidaate korrale kutsuma, sest räägitakse läbisegi.

liinakan: Rainer Vakra (SDE): Tallinna eelarve on 166 miljonit!Kristen Michal (Reformierakond): jah, aga see on reserveeritud juba koolide ostmiseks.

liinakan: Rainer Vakra (SDE): Keskerakond on nagu töömees, kes vahel laob müüri, siis istub ja teeb suitsu ning siis virutab ehitusplatsilt endale suvila jaoks kive ka!

liinakan: Martin Helme (EKRE): Tallinnas on autoliiklus halvasti reguleeritud, siin kiusatakse autojuhte. Pannakse kinni ja kitsendatakse teid.

liinakan: Martin Helme (EKRE): ma saan aru, et avatakse ka pärast valimisi. Ega kõik objektid ei saagi ju õigeks tähtajaks valmis.

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): praegune Tallinn on liiga autokeskne ja meie keskendume inimese heaoluline. Tõstatan taastuvenergia küsimuse ja leian, et lapsed peaksid haridusasutustes saama mahetoitu.

Alo Raun: Tere ka minu ja teiste ekspertide poolt!

liinakan: Raivo Aeg (IRL): Tallinnas tuleb lõpetada korruptsioon ja legitiimne raiskamine!

liinakan: Martin Helme (EKRE): Kooli- ja lasteaiajuhtidest sõltub, kas lillad karud tulevad lastele juttu rääkima või ei.

Marianne Ubaleht, Toimetaja: Tere õhtust, head lugejad. Olen ETV-s kohapeal ning jälgin debatti stuudio eesruumist. Õhkkond telemajas enne otsesaadet oli range, ent siiski poliitikute vahel küllalti sõbramehelik.

liinakan: Kel veel hääletamata ja sobiva kandidaadi leidmine tundub liialt keeruline, siis proovi Delfi ja Eesti Päevalehe ning Tallinna ülikooli koostöös valminud Tallinna Valimismootorit:http://www.delfi.ee/valimismootor/

liinakan: Linnapeakandidaadid kogunevadJüri Mõisale ulatati punane papist käsi, millel tekst "Vakra linnapeaks!", seepeale hakkas Mõis naerma ja andis papist kujutise kiiresti käest ära, lisades, et Vakrat ta küll linnapeaks ei taha.

