Arto Aas: Tallinna linnavalitsus manipuleerib valimistega

Reformierakonna fraktsiooni liikme Arto Aasa hinnangul kuritarvitab Keskerakond oma monopoolset võimutäiust Tallinna linnavalitsuses. „Linnavalitsuse poolt kinnitatud eelvalimiste valimisjaoskondade nimekirjast selgub, et kui Lasnamäel on eelvalimiste ajal avatud lausa kolm valimisjaoskonda, siis Pirita linnaosas mitte ühtegi,“ on Arto Aas kriitiline linnavalitsuse objektiivsuse osas, teatas Reformierakond.

„Pole saladus, et Pirital on Keskerakonna toetajate hulk kõige väiksem. On aga lubamatu, et linnavõim lähtub valimisjaoskondade määramisel parteilistest eelistustest. Sisuliselt on Pirita inimestelt võetud 5-8.oktoobril võimalus oma valimisringkonnas hääletamas käia, mis pärsib kindlasti valimisaktiivsust. Samal ajal kulutab linnavalitsus raha kakskeelsete valimisreklaamide peale, mis tekitab küsimuse, kas nad ei tea, mis on Eestis kehtiv riigikeel,“ on Riigikogu liige häiritud linnavõimu käitumisest.

„Kokkuvõttes näitavad mõlemad juhtumid, et Keskerakond kasutab jätkuvalt Tallinna administratiivseid ressursse oma partei kitsastes huvides,“ võttis Arto Aas kokku kriitilise olukorra Tallinna linnas.

Kohalikud valimised toimuvad tänavu 15.oktoobril. Eelhääletus algab juba 5.oktoobril. Samuti toimub elektrooniline hääletus aadressil www.valimised.ee

5.-8.oktoobrini toimuvad eelvalimised lingilt leitavates jaoskondades: