Annela Ojaste: lasteaedade korrastamine pole iseenesestmõistetav valimislubadus

Tallinna Asunduse lasteaia direktor, sotsiaaldemokraat Annela Ojaste kirjutas täna vastulauseks Eesti Päevalehe ajakirjaniku Mihkel Tamme repliigile, et lasteaedade korrastamine pole sugugi enesestmõistetav asi, et sellest rääkima ei peaks.

„Mihkel Tamm tunneb oma repliigis muret, et kadunud on usutavad lubadused tänavustel kohalike omavalitsuste valimistel. Näiteks toob ta sotsiaaldemokraatide lubaduse teha korda linna lasteaiad, mis tema arvates on nii enesestmõistetav, et sellest üldse rääkima ei peaks. Mina arvan vastupidi! Kui üks nii enesestmõistetav asi aastakümnete vältel tehtud ei ole saanud, siis tuleb sellest rääkida väga kõva häälega ja palju. Ehk ei ole ajakirjanik lihtsalt lasteaedade olukorraga kursis,“ kirjutas Ojaste.

Ta lisas, et Tallinna lasteaedadest enamus on ehitatud peale eelmise sajandi keskpaika. Lisaks on mõned uued ehitised ning täisrenoveeritud lasteaiahooned. Nende viimaste kohta võib julgelt väita, et tingimused nendes hoonetes on lastele turvalised ja tervislikud.

„Enam kui 50 aastastes hoonetes aga ei ole sugugi asjad korras ning selliseid lasteaedu on Tallinnas mitmeid. Peamiseks probleemiks on amortiseerunud kommunikatsioonid, mis põhjustab liigse niiskuse ja hallituse teket ning olematu ventilatsioon ruumides. Tõepoolest, mitmete auväärsete hoonete fassaadid on linn kenasti korda teinud ja seetõttu ei paistagi asi väga hull. Mõne aasta pärast hakkavad oma remondijärge ootama möödunud sajandi kaheksakümnendatel ehitatud hooned ning neid on linna magalarajoonides palju,“ märkis ta.

Loe veel

Ojaste sõnul ei kätke sotsiaaldemokraatide lubadus lasteaiad korda teha ainult hoonete renoveerimist, vaid ka lahendust alarahastamisele, mis on kaasa toonud mitmeid muid probleeme.

„Toon näiteks liiga suure laste arvu rühmades, tugispetsialistide puuduse ja õpetaja abide naeruväärse töötasu. Kurb on, kui seda peetakse nii enesestmõistetavaks, et ei vääri teemaks võtmist. Las need lapsed olla seal hallitanud seintega majades edasi, meie tahame põnevamaid lubadusi! Tahaks ka meelde tuletada, et kõigil lubadustel on hind. Et need ei jääks tühjadeks valimisloosungiteks, nagu inimesed tihti õigustatult pahandavad, peavad need olema reaalselt teostatavad,“ sõnas Ojaste.