Alutaguse jaoskonna nr 6 esimene valija oli esmahääletaja: tahtsin ikka jaoskonda tulla!

Illuka valla Kurtna valimisjaoskonda saabusid esimesed valijad täpselt kl 9.18 ning sellest alates hakkas inimesi tasapisi tulema.

Jaoskonnakomisjoni esimees Alvi Karp lootiski, et väga kaua ootama ei pea ja rahvast ikka tuleb – valimispäeva hommikuks oli oma hääle andnud 380st nimekirja kantust veidi alla saja inimese.

Esimestena jõudis Kurtna jaoskonda perekond Uustalu Ohakvere külast. Aivo ja Ülle Uustalu tütar Avelil oli see esimene kord valimas käia ning tema jõudis oma perest ka esimesena valimiskastini.

„Tahtsin ikka jaoskonda tulla,“ selgitas ta ning ema-isa ütlesid, et neil polnud plaanigi elektrooniliselt hääletada.

Valiti muidugi oma inimesi, et Illuka loodavas suurvallas ikka esindatud oleks.

„Esialgu oli küll lootust, et saame iseseisvaks jääda, kuid nii see paraku ei läinud,“ kahetses Aivo Uustalu. (Riigikohtu otsus sundliitmise jõusse jätmise kohta tuli reedel.)

Esmavalija sai väikese kingitusena ka toreda pliiatsikomplekti kirjaga „Illuka – ilus iga ilmaga“. Vald küll kaob ja jätkab Alutaguse valla koosseisus, kuid nagu komisjon kinnitas: Illuka jääb ilusaks edasi.

Kokku on Kurtna valmisjaoksonda oodata paarikümmet esmahääletajat ning komisjon loodab, et nad ka tulevad.

Ka komisjoni jaoks on olukord uus, sest senised vanemad ja kogenud komisjonitöötajad on asunud ise kandideerima või ei osale komisjoni töös muudel põhjustel. Nii ongi on seekord Kurtna valimisjaoskonna inimestel see amet esimest korda pidada.

„Aga käsiraamat on läbi loetud ja testid tehtud, meie oleme valmis ja inimesed on väga oodatud häält andma,“ kinnitas Alvi Karp.

Kurtna jaoskonna uksest astus sisse ka heatujuline politseipatrull, kes uuris, kuidas olukord on ja julgustas teada andma, kui muresid tekib.

Piirkonnapolitseinik Margus Murdsalu selgitas, et nad on liikvel kogu päeva ja valmis igati abistama. „Oleme kindlasti kohal, kui vaja,“ lubas ta.

Esimese 45 minutiga jõudis Kurtnasse oma häält andma seitse inimest.

„Küll nüüd lähebki tihedamaks,“ ennustasid komisjoniliikmed.