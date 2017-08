AJAJOON | Mõis versus Savisaar: vaata, kuidas kunagistest verivaenlastest poliitilised sõbrad said

Olenemata minevikus üksteise pihta loobitud solvangutest ja algatatud umbusaldushääletustest pole tänaseks ei Jüri Mõisal ega Edgar Savisaarel probleemi käed lüüa ja ühises nimekirjas kandideerida.

1999

4. novembril valitakse Isamaaliidu ridadesse kuuluv Jüri Mõis Tallinna volikogus teisel katsel 33 poolthäälega linnapeaks. Edgar Savisaare juhitud Keskerakond peab hääletusvooru ebaseaduslikuks ja lubab asja kohtusse anda.

2000

Liigub ringi kuuldus, et linnapea Mõis ei ole seitsme aasta jooksul ühtegi raamatut läbi lugenud. Mõisa sõnul on selle keskerakondlased välja mõelnud. “Ma loen kogu aeg raamatuid, viimane oli "Emotsionaalne intelligentsus",” ütleb Mõis.

Mõis leiab, et Savisaar elab võrreldes sissetulekuga üle jõu. Tema väitel maksab Hundisilma talu maksab vähemalt kolm miljonit krooni. Savisaar kostab, et selle raha eest oleks ta valmis Hundisilma Mõisale müüma, kuna tema omandas talu 200 000 krooni eest. Tehingut ei toimu.

Savisaar ja Mõis kohtuvad maikuus. Kohtumine tuleb ajakirjandusele šokina. "Üllatuskohtumise pidanud poliitilisteks verivaenlasteks peetavad Mõis ja Savisaar kinnitasid, et tunnevad jutuajamise üle heameelt ning vajadust suhteid jätkata", kirjutas Postimees. Mõis väidab, et kohtumine oli pigem isiklik ja mingeid poliitilisi otsuseid ei tehtud. Kohtumist vahendas turvaärimees Urmas Sõõrumaa.

Loe veel

Oktoobris paistavad suhted taas jahenevat. Savisaar algatab volikogus Mõisa vastu umbusaldusavalduse. "2. novembril hääletab volikogus umbusalduse poolt pisut rohkem kui 33 saadikut," kinnitab Savisaar. "Varem või hiljem pidi see niikuinii juhtuma." Hääletus ei kogu piisavalt hääli ja Mõis jääb linnapeaks.

2001

Veebruaris taas üks umbusaldusavaldus Savisaare poolt. Ka seekord kukub katse Mõis linnapea kohalt lahti kangutada läbi.

Märtsis satub Mõis skandaali, kui teda nähtakse Lily striptiisiklubis. "Sõitsin taksoga. Olin Lilys alla tunni. Järsku tuli minu juurde üks mees ja ütles, et Savisaare mehed jälitavad mind. Selle peale ma lahkusin," kirjeldab Mõis.

Mais astub Mõis linnapea kohalt tagasi. Sellega läheb täide Keskerakonna ja Reformierakonna tahe, kes pikka aega Mõisa vastu olnud. Savisaar saab aasta lõpus Tallinna linnapeaks.

2002

Mõis nimetab augustis Keskerakonda kuritegelikuks. “Keskerakond peab end ilmselgeks eelseisvate valimiste võitjaks, sest loodud on tugev organisatsioon; olgu pealegi kuritegeliku organisatsiooni tunnustega,” teatab Mõis.

Septembris teatab Isamaliidu linnapeakandidaat Mõis, et Keskerakond viib Eesti majanduse allakäigule. “Savisaare erakonna teine suur probleem on politseisüsteemi allutamise soov enda erakonna huvidele,” lisab ta.

2004

Mõis annab intervjuus Õhtulehele Savisaare pihta tuld ja laulab parasjagu valitsuse oleva Res Publica kohta kiidulaulu. "Varem pole Eestis nii hästi veel läinud, varsti hakkab kõik see vilja kandma," kiidab ta.

"Praegu on ka poliitika läinud igavamaks – paljud värvikad inimesed on end sidunud Euroopa Liiduga ja Savisaar on põdur," räägib ta. Lisaks nimetab ta Savisaart jätkusuutmatuks. Mõis ise on poliitikast lahkunud.

2005-2013

Mõis tegutseb ettevõtjana. Savisaar on 2005-2007 majandus- ja kommunikatsiooniminister, 2007. aastast Tallinna linnapea.

2014

Mõis lubab, et ei naase enam kunagi poliitikasse. "Minust tegevpoliitikut kindlasti ei saa," märgib ettevõtja.

2015

Mõisal jätkub Savisaare kohta nii häid sõnu kui ka kriitikat. "See on selline putinlik tee: üks tipp ütleb, kuidas õige on, ja need, kes selles julgevad üldse kahelda, teisiti arvata, nende ametikoht on ohus. Pikapeale annab see tulemuseks, et kõik koondub ühe mehe kätte. Selline tendents on kindlasti tugevnenud ajaga, mis Edgar Savisaar on linnapeaks olnud, ja see on probleem," kirjeldab Mõis Savisaare juhitud linnavalitsust.

Samas intervjuus mainib Mõis, et Savisaar on poliitikas viimane tõsine vana kooli tegija.

2017

Aprillis annab Mõis teada, et soovib kandideerida kohalikel valimistel Tallinnas. Kohalikel valimistel kandideerimist ta otseselt poliitikasse naasmiseks ei pea. Mõis otsib endale erakonda, kus kandideerida. Keskerakonnast ta siiski midagi kuulda ei taha.

Juunis selgub, et ärimees Urmas Sõõrumaa teeb oma valimisliidu nimega Tegus Tallinn. Liitu astub ka Mõis. Augustis kõlab valimisliidust seisukoht, et ei välistata koostööd ka Edgar Savisaarega.

25. augustil teatab Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn, et ühinevad ja kandideerivad oktoobrikuistel valimistel ühise nimekirjaga.