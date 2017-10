NOORED RÖSTIVAD LINNAPÄID | "Kõige suurem orav" Kristen Michal leiab kilekotist märja üllatuse

Reformierakonda võib tänada kohalike volikogude valimisõiguse 16. eluaastani laiendamise eest. Just nemad ühes sotsiaaldemokraatidega surusid selle Riigikogus läbi. Kuidas peaks aga noorte kaasamine praktikas välja nägema? On see vaid üks suur populistlik seebimull? Mägi läks Muhamedi juurde ning uuris välja, kas Reformierakonna kandidaat Kristen Michal noorte maailmast midagi üldse teab.

Sellest aastast saavad kohalikel valimistel osaleda ka 16–17-aastased. Andsime kahele verivärskele valijale Karl Vilhelm Valterile ja Jaagup Tuisule ülesandeks kohtuda Tallinna linnapea kandidaatidega ja pommitada neid nooruslikult julgete küsimustega, et välja selgitada, kas võimule pürgijad suudavad ka nooremate valijatega sidet luua.