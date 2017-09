NOORED RÖSTIVAD LINNAPÄID | Kas Taavi Aas on pelgalt võluv vunts või suudab ta pakkuda noortele enamat?

Tallinnas on võim veel Keskerakonna käes, seega praegusel linnapea kohusetäitjal Taavi Aasal lasub suur vastutus, et kindlustada sama seis ka pärast peatseid valimisi. Vaata videost, kuidas ta peab vastu pingele noorte valijate seltskonnas. Loomulikult ei pääse ta osalemast ka noorte seas populaarses challenge'is - millises, näed juba videost.

Sellest aastast saavad kohalikel valimistel osaleda ka 16–17-aastased. Neid on Eestis muide ligi 25 000, mis on ju perspektiivikas häältehulk. Andsime kahele verivärskele valijale Karl Vilhelm Valterile ja Jaagup Tuisule ülesandeks kohtuda Tallinna linnapea kandidaatidega ja pommitada neid nooruslikult julgete küsimustega, et tuvastada, kas võimule pürgijad suudavad ka noorema elanikkonnaga sidet luua.