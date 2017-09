FAKTIKONTROLL | Kas Pevkuri e-valimiste teemaline rünnak Ratase vastu põhines tõel?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös käivitunud Faktikontrolli sarjas testitakse seekord kas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur rääkis Keskerakonna juhi ja peaministri Jüri Ratase kohta tõtt.

VÄIDE

"Pange tähele - alles üleeile lõi Jüri Ratas nii Eesti kui kogu maailma avalikkusele pildi, et avastatud on turvarisk, mille tõttu on Eestis unikaalsed e-valimised ebaturvalised ja mille tõttu tuleb kaaluda nende ärajätmist," väitis Hanno Pevkur täna Delfis.

Ta viitas üleeilsele pressikonverentsile, kus Jüri Ratas rääkis ID-kaardi kiibis avastatud turvariskist.

KONTROLL

Vaatasime Pevkuri viidatud pressikonverentsi. Jüri Ratas avaldas seal tõepoolest muret ID-kaardi turvariski üle ning nimetas teoreetilist riski reaalseks, kuidas iganes seda tõlgendada.

Ent ta ei öelnud, et e-valimised on ebaturvalised või et kaaluda tuleks nende ärajätmist. Vastavale ajakirjaniku küsimusele vastates ütles Ratas, et otsus on valimiskomisjoni teha, ilma üht või teist lahendust pooldamata.

OTSUS

Pigem vale.

PROJEKTIST

