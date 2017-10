FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helme rääkis õigust, et "sahtlis olevat" kooseluseaduse tühistamist ei saa uuesti esitada?

VÄIDE

Eesti Päevalehes 3. oktoobril avaldatud artikli kohaselt kommenteeris Martin Helme kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu ebakindlat tulevikku sõnadega: „Kui nad on targad, lasevad nad selle seaduse esimeselt lugemiselt läbi ja jätavad siis sahtlisse seisma. Sest kui seadus on menetluses, siis ei saa me seda riigikogu selle koosseisu ajal uuesti esitada. Aga nad on ilmselt nii sõgedad, et hääletavad selle maha. Siis me tuleme uue seadusega välja ja enne riigikogu valimisi tuleb neil uuesti hääletada.”

KONTROLL





Loe veel

Täpsemalt on kontrolli all Helme väide, et eelnõu menetluses olemise ajal ei saa seda riigikogu selle koosseisu ajal uuesti esitada. Selle väite kontrollimiseks vaatame esmalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse 11. peatükki. Täpsemalt § 92. kohaselt eelnõule esitatavaid nõudeid. Seal pole sõnagi sellest, et ei tohi esitada eelnõud, millega identne eelnõu on juba menetluses. Veel on kohane vaadata Põhiseaduse VII peatükki seadusandlusest. Ka seal pole sellisest piirangust sõnagi.

Teiseks lükkab Martin Helme väite ümber see, et juba menetluses oleva eelnõuga sisuliselt identse eelnõu esitamise pretsedent on olemas. Eelmise riigikogu koosseisu ajal esitati nimelt kaks sellist seaduseelnõud: Riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seadus 11 SE ja Riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seadus 261 SE. Esimese lugemine katkestati ja eelnõu jäi menetlusse; teine algatati ajal, mil esimene oli veel menetluses, peaaegu poolteist aastat hiljem. Eelnõud on sisult identsed. Muutunud on jõustumise kuupäev ja viited RT-le.

OTSUS



Vale Foto: Sanel Mittal

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.