FAKTIKONTROLL | Kas Kristen Michal rääkis õigust, et tasuta ühistransport tõstis Tallinnas reisijate arvu ainult 1,2%?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös käivitunud Faktikontrolli sarjas testitakse seekord Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaadi Kristen Michali väidet, et tasuta ühistransport tõstis Tallinnas reisijate arvu ainult 1,2%.

VÄIDE

10. oktoobri TV3 erisaate „Suur valimisdebatt: Tallinn otsib linnapead“ 47. saateminutil kommenteeris Kristen Michal Tallinna tasuta ühistransporti järgnevalt: „Uuringud näitavad, et see on muutnud reisijate arvu 1,2% ja seda jalakäijate arvelt.“

KONTROLL

Kristen Michal viitab oma sõnavõtus Rootsi kuningliku tehnikaülikooli teadlaste Oded Catsi, Triin Reimali ja Yusak Susilo poolt läbi viidud uuringule „Public Transport Pricing Policy – Empirical Evidence from a Fare-Free Scheme in Tallinn, Estonia“. Uuringus võrreldi Tallinna ühistranspordi kasutust enne ja pärast tasuta transpordi kasutuselevõttu.

Teadlased leidsid, et 2013. aasta alguses oli ühistranspordi kasutatavus umbes 3% suurem kui aastatel 2011-2012. Samas suurendas piletitasude kaotamine reisijate arvu ainult 1,2% võrra ja sellest suurem kasv tulenes ühistranspordi sageduse tõusust ja kiiremaks muutumisest.

Uuringu andmeil vähenes pärast tasuta transpordi kasutusele võttu keskmine reisitud vahemaa, mis viitab varasemalt jala liikunud inimeste poolt ühistranspordivahendite kasutuse tõusule. Station.ee meediamonitooringu lehte kasutades on võimalik leida, et antud uuringust on meedias ka juba 2013. aastal kirjutatud.

Faktikontroll küsis antud väite kohta kommentaare Tallinna Transpordiametilt ja Taavi Aasalt, kuid kontrolli ilmumise ajaks ei olnud nad vastanud.

OTSUS

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see aadressile faktikontroll@delfi.ee.