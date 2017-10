FAKTIKONTROLL | Kas kooseluseaduse vastased võivad tõesti olla hoopis vähemuses?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös käivitunud Faktikontrolli sarjas testitakse seekord Eesti Inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsperi väidet, et enamus eestlasi ja noori toetab kooseluseadust.

VÄIDE

4. oktoobri ETV saates "Suud puhtaks" väitis Kari Käsper: „Tänaseks on ju juhtunud selline olukord, et neid pooldajaid ja vastaseid kooseluseadusel on enamvähem pooleks. Kui me vaatame inimese vanuses alla 50 aastat või ka eesti keelt kui emakeelena kõnelejaid, siis nende hulgas on kooseluseadusel üha suurem toetus ja see toetus on enamuse toetus." (Suud puhtaks 18. saateminut)

KONTROLL

Antud ütluse kontrollimiseks küsisime Kari Käsperilt tema väite allikat. Selleks oli Turu-uuringute ASi poolt teostatud uuring "Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel". Täpsemalt viidatakse väite tõestuseks uuringu küsimusele "Samast soost elukaalastel peaks olema võimalus oma kooselu ametlikult registeerida kooseluseaduse alusel". Väitega nõustub või pigem nõustub 45% vastanutest ja pigem või üldse ei nõustus 46%. Eestlastest nõustub või pigem 56% ning pigem või üldse ei nõustu 37%. Vanusegruppide kaupa jagubeb kooseluseaduse toetus järgnevalt: seadust toetab 72% 15-19 aastaseid, 56% 20-29 aasteseid, 54% 30-39 aastaseid, 56% 40-49 aastaseid, 37% 50-59 aastaseid, 30% 60-74 aastaseid ja 25% inimese vanuses 75+.

Kontrollitava väite kommenteerimiseks anti võimalus ka Sihtasutusele Perekonna ja Traditsioonide Kaitseks, kuid nad ei vastanud Faktikontrolli kirjale.

OTSUS