FAKTIKONTROLL | Kas Erik Vest rääkis õigust, et Tallinn ühistransporti ei panusta?

Ehkki valimised on läbi, võivad tekkinud müüdid kauaks pidama jääda. Täna uurime, kas Vaba Tallinna Kodaniku linnapeakandidaat Erik Vest ikka rääkis õigus, kui ütles, et Tallinn ühistransporti ei investeeri.

VÄIDE: 14. oktoobri 2017 ETV saates Valimisstuudio ütles Erik Vest: "Kui Euroopa Liidu toetusrahad või meie nende saastekvootide abil ostetud Tallinna linna bussid ja uued trammid - kui see raha otsa saab, kuidas see Tallinna linn edasi areneb? Tallinna linn ju praegust ei pane sinna raha sisse."

KONTROLL:

Kontrollime väidet, kas Tallinna linn on investeerinud bussidesse ja trammidesse.

Saastekvootide eest ostetud 10 autobussi jõudsid Tallinnasse 2011. aasta detsembris, 20 uut trammi 2014. aasta detsembrist 2016. aasta aprillini. Kuna saastekvoodi müügist saadud rahast jäi 20 trammi ostmiseks pisut puudu, pidi Tallinn ka omalt poolt juurde panema 240 000 eurot.

Samal ajal on Tallinn ka ise soetanud uusi autobusse: 2017 osteti 20 hübriidbussi ning 30 MAN linnabussi, millest 20 on kaheteljelised ja 10 on kolmeteljelised liigendbussid. 2015 osteti 24 kaheteljelist hübriidbussi ja 10 kaheteljelist ning 10 kolmeteljelist diiselmootoriga liigendbussi. 2014 osteti 15 normaal- ning viis liigendbussi, 2013. aastal 20 tavalist ehk normaalbussi ja 30 liigendbussi ning 2012. aastal 25 normaalbussi.

Tallinn on investeerinud trammiteede renoveerimisse. 2014-2015 toimunud 3. ja 4. liini rekonstrueerimisprojekti 97,2 miljonilisest maksumusest tasus Tallinn 19,3 miljonit eurot. 2016-2017 toimunud Kopli trammiliini renoveerimiseks investeeris Tallinn ligi 20 miljonit eurot

Mullu alustati 14 trammi Tatra KT-6 ja KT-4 renoveerimisega. Kapitaalremondi käigus uuendatakse trammide korpus, elektrisüsteem, kandevankrid, sõitjateruum ning juhtimissüsteem. Juba on saadud kätte 3 renoveeritud trammi, Tallinn investeeris projekti 12 miljonit eurot.

Kavandamisel on uue hanke väljakuulutamine 19 miljoni euro eest kaheksa uue trammi ostmiseks.

OTSUS:

Vale Foto: Sanel Mittal





PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgiti, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Projekt jätkub ka peale valimisi! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.