Uus superstaar mööblitööstuses - kontinentaalvoodi

Uni on inimese igapäevane vajadus – une kvaliteet mõjutab inimese meeleolu, tervist ja igapäeva toimetusi. Uneaeg ning -headus on täisväärtusliku elu elamiseks väga tähtsad komponendid. Kosutava une A ja O on aga kvaliteetne voodi.

Jenkkivoodid ehk kontinentaalvoodid on mööblitööstuse uued superstaarid. Jenkkivoodi on mugavust hindavate inimeste absoluutne lemmik! Miks? Väga lihtne: jenkkivoodi koosneb kolmest osast, millest alusvoodi moodustavad kaks kušetti ning ülemise osa vedrumadrats.

Selline voodi ülesehitus toetab aga inimkeha parimal moel, lubades sellel kogu öö vältel puhata. Lisaks suurepärastele ergonoomilistele omadustele näeb jenkkivoodi samal ajal peenejooneline ning elegantne välja.

Tegemist on Soome mööblitööstuse tippklassiga, mis on tuntud ennekõike oma kvaliteedi, aga ka personaalse lähenemise poolest. Ilo jenkkivoodi soetajal on võimalus voodit veelgi individuaalsemaks ning täpselt oma vajadustest lähtuvaks muuta, valides just endale sobiva jäikusastme (M, L, XL).

Voodi on saadaval ISKU’st kas musta või helehalli kangaga. Tellida saab ka lähtuvalt toa suurusest nii klassikaliste mõõtudega mudelit kui ka juba kuninglikumas suuruses voodit.

Foto: ISKU