Täiuslikus voodikomplektis paneb i-le täpi õigesti valitud kattemadrats

Soome tipptasemel kvaliteediga ILO poroloonist kattemadrats on mõnusalt kohev, pakkudes samas kehale vajalikku toetust kogu öö vältel, et saaksid hommikul puhanu ning reipana päeva alustada.

50 mm paksune kattemadrats on tehtud poroloonist, mis on tänapäeval üks populaarsemaid madratsimaterjale: see ei vaju ära, laseb õhku läbi ega kogu endasse lõhnu. Eriti hästi sobib poroloon allergikutele, kuna hoiab eemale meie silmale nähtamatud voodilestad.

ILO kattemadrats on iseäranis populaarne, kuna on valmistatud profileeritud e munarestikujulisest poroloonist, mis garanteerib parema õhu liikumise ning samal ajal juhib voodist ära öö jooksul koguneva kehaniiskuse. Poroloonile tagab kauakestva vastupidavuse pehmendusmaterjal ERX40.

ISKU pakub ILO poroloonist kattemadratsit väga erinevates mõõtudes, et igaüks leiaks oma voodisse sobivaima!

