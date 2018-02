NÕUANNE: klassikaline voodi on mõistlik valik

Hommikul ärgates ning silmi lahti tehes märkame esimese asjana ümbritsevat keskkonda. See, mida näeme, tekitab meis alati erinevaid mõtteid ning tundeid ja loob fooni eesootavale päevale. On meie endi teha, milline emotsioon meie hommikuse meeleolu loob.

Anniina voodi võlub oma klassikalise lihtsuse, loomulikkuse ning looduslähedusega. Naturaalsest puidust voodiraam on lihtsust armastava sisustaja magamistoas otsekui kuningas troonil ega vaja juurde lisaaktsenti – puidu loomulik ning kasele omaselt tihe muster oma täiuslikkuses särab niigi.

Traditsioone järgiv Anniina voodi kuulub oma hinna ning kvaliteedi suhte poolest kahtlemata ISKU enimmüüdid voodite hulka. See sobib suurepäraselt nii looduse rüpes asuvasse maakodusse kui ka linnakorterisse, kus soovitakse luua rahulikku, loomulikku ning maalähedast interjööri. Kõrgekvaliteediline loomulikku tooni kasepuidust raam loob magamistuppa hubase ning eheda elukeskkonna, kus on mõnus viibida.

Voodi sobib suurepäraselt pisut väiksemasse magamistuppa ning sobib nii ühe- kui ka kaheinimese voodiks. Täiusliku komplekti oma magamistuppa saab luua, soetades juurde Anniina naturaalsest kasepuidust öökapid.

Foto: ISKU