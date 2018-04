Magamine on meie kehale hädavajalik akude laadimise aeg

Magades ei puhka mitte ainult meie aju, vaid sel ajal toodetakse kehas eluliselt olulisi hormoone ning rakutasandil käib aktiivne parandustöö. Meie ise saame toetada oma keha ning vaimu selles protsessis, pakkudes puhkamiseks kvaliteetset magamisaset.

Just seepärast on Isku kliendid valinud Soome mööblimeistrite poolt valmistatud jenkkivoodid oma uuteks lemmikuteks. Traditsiooniline jenkkivoodi koosneb kolmest osast, millest alusvoodi moodustavad kaks kušetti ning ülemise osa vedrumadrats. Selline voodi ülesehitus toetab aga inimkeha parimal moel, lubades sellel kogu öö vältel puhata. Lisaks suurepärastele ergonoomilistele omadustele näeb jenkkivoodi samal ajal peenejooneline ning elegantne välja. UNELMA jenkkivoodi teeb ainulaadseks veel soft touch pakitud vedrusüsteem. Sellise vedrusüsteemi puhul on kõik vedrud pakitud justkui eraldi kotikestesse, mis omakorda võimaldab neil töötada üksteisest sõltumatult ning toetada keha parimal võimalikul moel. Seega on soft touch madrats käegakatsutav luksus, mida võiksime lubada endale igasse argipäeva (ja -öösse)!

Kõik ISKU kliendid saavad valida kahe erineva jäikusastmega (L või XL) ning kolmes erinevas mõõdus UNELMA jenkkivoodi vahel. Voodi on saadaval ka mitmes värvitoonis: valikus on skandinaavialikud beež, helehall, tumehall ning must kattematerjal.

Vaata lähemalt siit.

