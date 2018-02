Kes või mis on mootorvoodi?

Öeldakse, et köök on kodu süda – seal saab pere kokku ning kõneldakse tähtsamad jutud. Ent miks ei võiks kodu keskmeks olla hoopis voodi?

Mõnus on koos armsate inimestega lebada pehmel asemel, lugeda head raamatut, vaadata oma lemmikseriaali terve hooaeg ühe jutiga läbi või lihtsalt mõtiskleda elu oluliste küsimuste üle!

Mootorvoodite populaarsus on viimasel ajal märgatavalt tõusnud ning eeskätt just nende funktsionaalsuse tõttu. Kvaliteetne mootorvoodi võimaldab muuta oma voodi asendit täpselt selliseks, nagu parajasti soovite, toetades keha asendit mis iganes tegevusel: lugedes, telerit vaadates või lihtsalt puhates. Samal ajal ei ole järeleandmisi tehtud voodi kvaliteedis ega mugavuses – voodit saab juhtida juhtmega puldi abil, ilma selleks eraldi püsti tõusmata. Seetõttu sobib mootorvoodi suurepäraselt ka neile, kes peavad palju aega voodis veetma.

Voodit valides julgustame alati järele proovima ning katsetama, milline variant on sobivaim: mis toetab keha vajadusi, aga samas on mugav. Ilo mootorvoodi puhul on võimalik valida kolme jäikusastme vahel (M, L, XL), vastavalt individuaalsetele soovidele.

Voodi on ISKU’s saadaval kas musta või helehalli kangaga ning pakkumises on kahes suuruses mudeleid. Kaks mootorvoodit saab ideaalselt üheks suureks voodiks liita sobivate mõõtudega katteamadratsi abil.

Vaata lisa siit.

Foto: ISKU