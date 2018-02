See uhke põrandalamp muudab su kodu hubaseks ning kauniks!

Erinevad aksessuaarid nagu valgustid, peeglid, tekstiilid ja pisemad dekoratiivesemed mängivad kodu üldise interjööri kujunemisel väga olulist rolli. Hoolikalt valitud kardinad või valgusti annavad just selle õige aktsendi, et ruumi üldmulje terviklikuks muuta.

Uhke põrandalamp Crystal loob ruumi hubase ning intiimse atmosfääri. Oma muljetavaldava kõrgusega 170 cm köidab see uhke põrandalamp kõigi ruumi sisenejate tähelepanu.

Nostalgiahõngu lisab suur lihtsa joonega lambikuppel, mida omakorda täiendavad trendikad säravad kristallid. Lihtsa, ent elegantse disaini poolest sobib põrandalamp Crystal nii elu- kui ka magamistuppa.

Soovitud meeleolu aitavad luua valgustisse paigaldatud sobiva tugevusega elektripirnid ja lambi enda tonaalsus. ISKU põrandalambile Crystal on võimalik valida kas tume kuppel, mis lisab ruumi romantilisust ning intiimsust, või moodne valge kuppel.

Valged valgustid on hetkel väga trendikad, mõjudes sensuaalselt ning andes ruumi juurde teatavat puhtust. Luba oma tuppa killuke luksust!

Vaata lähemalt siit.