Minimalistlik laualamp on ajatu disainiga

Minimalism ei ole kaugelt enam trend või moevool. See on elustiil. Ei mingeid liigseid mööbliesemeid, detaile, värve; samuti nagu peaksime ütlema „ei!“ ka liigsetele kohustustele ning emotsioonidele, mis ei luba elust täit rõõmu tunda.

Less is more! Minimalistlik laualamp Ball on loodud lihtsa elu nautijale!

Õige valgustuse valimine tuppa on kodusisustamisel kahtlemata üks keerulisemaid ülesandeid. Valgusteid on väga palju erinevaid liike, alates põrandalampidest ning lõpetades süvisvalgustitega.

Soovituslik on kasutada ruumis erinevaid valgusallikaid, lähtudes konkreetse ruumi vajadustest. See ISKU minimalistlik laualamp sobib näiteks nii töölauale kui ka magamistuppa öökapile.

Ball valgustitesarja kuulub lisaks laualambile ka efektne laelamp. Valides ühe seeria tooteid, on imelihtne luua koju nauditav terviklahendus! Isku pakub alati võimalust leida just endale sobivaim ka erinevate värvitoonide seast. Minimalistlik laualamp Ball on saadaval nii valge, musta, halli kui ka punasena.

Foto: ISKU